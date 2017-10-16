Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Сейчас на Западе штамповка антироссийских публикаций поставлена на поток и недостатка в них нет. Пожалуй, одним из лидеров в этом направлении стала британская The Times, входящая в концерн Руперта Мердока. Только на прошлой неделе она опубликовала несколько статей, одна другой краше.

Сначала издание консерваторов обрушилось на британских депутатов парламента, которые позволяют себе — какой ужас! — давать комментарии каналу RT. Спустя день вполне в духе маккартизма инициировала кампанию травли против британского актера-комика Кита Аллена только за то, что он согласился вести сатирическое шоу на том же канале. А завершением этой истерии (другого слова и не подберешь) стала большая статья, вышедшая на минувших выходных. Один заголовок чего стоит: "Друг Путина лгал о 71-миллионном трасте для графини". Можно даже и не читать статью, чтобы понять, до чего же лживые и коварные эти "друзья Путина", обижают даже бедных графинь!

Речь идет о беглом бизнесмене Сергее Пугачеве, который давно разыскивается российским правосудием и является гражданином Франции. Еще в 2010 году его Межпромбанк лопнул, после чего Пугачева в России не видели. Зато он оказался востребован западной прессой, которая начала именовать его "бывшим банкиром Путина" (с подачи самого Пугачева), а многочисленные уголовные дела о мошенничестве, возбужденные в России, само собой, назвала "политическим преследованием".

Информационным поводом для нынешних статей о Пугачеве послужило слушание в Высоком суде Лондона. Нет, на этот раз никто не называл это дело "политическим преследованием". Ведь истицей выступила подруга беглого бизнесмена — графиня Александра Толстая, которую британские газеты, особо не разбираясь в подробностях, занесли в "потомки Льва Толстого". На самом-то деле она относится к роду Толстых-Милославских, которые вплоть до революции не имели никакого отношения к графскому титулу, равно как и к самому писателю. Но разве эти подробности интересуют нынче "дотошную" британскую прессу? Ведь так хочется провести параллели скандальной судебной истории с "Анной Карениной".

© Фото : из личного архива Сергея Пугачева Сергей Пугачев. 2016 год © Фото : из личного архива Сергея Пугачева Сергей Пугачев. 2016 год

А история банальна до невозможности: бизнесмен-авантюрист воспользовался графиней с целью доступа к высшим кругам британского аристократического общества, завел с ней трех детей, наобещал с три короба, но жениться не стал. В 2015 году Высокий суд Лондона потребовал от Пугачева сдать свой паспорт, наложив запрет на выезд его из Британии до рассмотрения массы дел о мошенничестве, возбужденных против бизнесмена в России. Что не помешало бывшему банкиру сбежать с Альбиона, перебравшись в свое шато возле Ниццы.

Объяснил он это тем, что "боится за свою безопасность". The Times пишет: "Мисс Толстая сказала, что она опасалась, что ее любовник будет убит по приказу президента Путина, и сама начала прятаться".

Стоп! Как это "будет убит по приказу президента Путина"? Пугачев же является "другом Путина", что следует из заголовка. Заметьте, не "бывший друг", а именно "друг" в настоящем времени. Ну ведь не может "старушка "Таймс" так обманывать своих читателей…

В конечном итоге многолетний роман Пугачева и Толстой распался. И тут-то выяснилось, что собственность, которую беглый банкир якобы вложил в траст, предназначенный для совместных детей, все еще принадлежит ему и, соответственно, должна быть заложена и конфискована по решению российских судов.

The Times процитировала судью Колина Бирсса, который слушал дело в Лондоне: "Мисс Толстая предоставила ясное свидетельство того, что мистер Пугачев — это человек, который может очаровывать, но может быть также эгоистичным и манипулятивным". Суд назвал "семейный" траст Пугачева всего лишь "ширмой", созданной с целью сокрыть имущество от правосудия. Из чего судья, согласно той же газете, сделал вывод: "Мистер Пугачев — персона, в некоторой степени склонная ко лжи".

Вот как! Казалось бы, на этой чарующей ноте британским СМИ стоило бы задаться вопросом: "Так все, что он нам говорил о своей "дружбе с Путиным" и о "политическом преследовании в России", тоже могло быть ложью, которую мы ретранслировали, не подвергая критическому анализу?" Но нет, так далеко "демократическая" британская пресса зайти не может. Ведь это ставит под сомнение и все обвинения против России, которые голословно звучали в тех же изданиях.

В чем примитивизм этой несложной пропагандистской манипуляции? Когда британская пресса публиковала многочисленные статьи об уголовных делах против Пугачева в России, она постоянно называла его "критиком Путина". "Он стал открытым критиком Кремля и Путина", — писала The Guardian о Пугачеве три года назад. Мол, за это в России его и преследуют. А вовсе не за то, что он "манипулятивен" и "склонен ко лжи" — за это ведь могут преследовать только в Высоком суде Лондона.

Но стоило найти убедительные доказательства махинаций Пугачева относительно гражданки Великобритании и ее детей — и "легким движением руки" вчерашний "критик Путина" превратился в "друга Путина".

Причем газета, некогда претендовавшая на солидность, в качестве "доказательства" сей "дружбы" привела лишь ссылки на заявления самого Пугачева (помните, "склонного ко лжи", если верить лондонскому судье) и старую фотографию, на которой Владимир Путин на каком-то официальном мероприятии здоровается с банкиром. Ну да, фотографии президента России с королевой Британии, стало быть, свидетельствуют об их дружбе, верно?

Если кого бы то ни было подвергают судебному преследованию в России (неважно, за что и насколько серьезны обвинения), он должен быть "критиком Путина" и подвергаться "политическим преследованиям". А вот если он же предстает перед британским судом в связи с откровенным мошенничеством, то давайте-ка вспомним старое фото и напишем, что этот человек — "друг Путина". И плевать на факты. И плевать даже на то, что сами британские газеты писали о нем не так давно.