РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Таинственные знаки на революционных школьниках и другие секреты. Фельетон

08:0014.10.2017
(обновлено: 08:05 14.10.2017)
05370
© РИА Новости / Виталий Подвицкий Таинственные знаки на революционных школьниках и другие секретыТаинственные знаки на революционных школьниках и другие секреты
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Читал последние новости, отставив чашку с чаем подальше от компьютера, чтобы ненароком не поперхнуться. Каждая новость сразу делает день.

На историю с сорванными российскими флагами без слез не взглянешь. Так потерять лицо — это надо было умудриться. Это как всеми уважаемый гроссмейстер во время решающей партии вдруг выплеснет в лицо оторопевшего соперника стакан воды с криком: "Хитры вы, собаки шахматные, с дебютцами вашими, но ничего, ножичков у нас на всех хватит!", после чего зажигательно спляшет джигу на доске.

Представитель Госдепа не смогла объяснить снятие флагов с дипмиссий России. Очаровательная блондинка так прямо и сказала: "Я не знаю".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Российский флаг исчез с крыши консульства в Сан-Франциско

Пепел Псаки стучит в наши сердца.

Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сорняки, листья, флаги… У Госдепа после взлома дипобъектов РФ сдали нервы
А ведь флаг — это не шутки. Еще в древнеримские времена потеря орла легиона считалась проступком, который не прощался никому. Могли бы и знать, коль уж назвали свой сельсовет Капитолием.

Мы, говорит Госдеп, вернем вам ваши флаги в любой момент, а ваша реакция не входит для нас в число приоритетных.

Интересно, как поменяются приоритеты, если МО России наконец плюнет на тот факт, что в Сирии на базах ИГ постоянно дислоцируются посторонние спецназовцы, да и вернет Госдепу пару мешков красивых шевронов, тактических очков без дужек и желтых ботинок с обгоревшими подошвами. Мол, извините: наши примитивные "калибры" не смогли разобрать, кто есть кто в той толпе террористов, а командир подлодки вообще на тот момент был под водой и не в курсе.

Да, это не российских школьников окучивать. Кстати, что за ценности такие, если пропаганда их достоинств действует только на детей и подростков?

Учителя бьют тревогу — вернувшиеся из полицейских застенков юные революционеры постоянно рвутся к доске, так как им больно сидеть. Обследования в школьных медкабинетах выявили поразительный факт — на нежных ягодицах борцов с режимом отчетливо виднелись рельефные изображения советских пятиконечных звезд, якорей, надписи "левис", "райфл", "харлей дэвидсон" и даже очертания утят. На все расспросы медиков революционеры отвечали одинаково: "Папе прислали какой-то штраф, и он очень удивился", после чего заливались слезами.

Один канал уже готовит выпуск программы: "Таинственные знаки на ягодицах. Шокирующие гипотезы уфологов".

А тут еще самая могущественная в мире страна признала Крым российским.

Вид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника со стороны поселка Курортное в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Северная Корея признала Крым российским
Эта страна настолько влиятельна, что даже дикторы ее телевидения дают советы президенту США, куда ему идти и что делать. За что он не устает благодарить их в своем "Твиттере".

Нацарапав неприличное слово на дверя… пардон, решительно и смело победив российские флаги, США продолжили свое любимое шоу "Первый парень на деревне", в очередной раз заявив о перспективных ударных комплексах мгновенного глобального удара. Основой этого чуда должна стать американская ПРО — ну, это чтобы после глобального мгновенного удара им так же глобально не прилетело в ответ, а то так нечестно и неинтересно.

Ее основой является комплекс противоракетной обороны THAAD с так называемыми кинетическими перехватчиками. Если кто не в курсе, то это такие противоракеты с чугуниевой болванкой внутри, которая, по замыслу создателей, должна попасть в межконтинентальную баллистическую ракету и ее разрушить. Типа как из рогатки стрелять по голубям.

© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Американский противоракетный комплекс системы THAAD

Были проведены успешные испытания. Например, в 2008 году один такой "кинетический перехватчик" сбил неисправный, американский же, спутник-шпион (перегоревший, видимо, в тот момент, когда заснял В. В. Путина, катающегося по тайге на медведе). Правда, тот исторический перехват готовили двести специалистов в течение полутора месяцев, да и траектория спутника была известна заранее, но тем не менее. Мало ли, а вдруг в РВСН согласятся подождать с ответным ударом полтора месяца и заранее дадут траектории? Потом неисправные спутники закончились, и далее тренировались лишь на имитаторах советских ракет Р-17 разработки конца пятидесятых годов, не имеющих средств преодоления ПРО. Это вот и есть THAAD.

На весь мир было объявлено о мощном прорыве и началось то, ради чего вся песня и писалась, — продажи по смешным 2,3 миллиарда долларов за один чудо-комплекс.

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
Острый вопрос. Москва готова ответить США на размещение системы ПРО THAAD
Я далек от шапкозакидательства и уважаю все военные разработки, начиная с каменных топоров и боевых колесниц, но вот наше Минобороны немного встревожено. Оно говорит, что США используют какие-то нереальные сценарии работы ПРО, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. И бог бы с ним, с международным сообществом — тут главное, чтобы они сами себя не вводили в заблуждение, а то я в Штатах ни разу не был, а на статую Свободы взглянуть бы хотелось. Желательно на еще целую.

Вот такие нынче в мире непростые дела. Но когда нам было легко?

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена