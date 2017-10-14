Таинственные знаки на революционных школьниках и другие секреты. Фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Читал последние новости, отставив чашку с чаем подальше от компьютера, чтобы ненароком не поперхнуться. Каждая новость сразу делает день.

На историю с сорванными российскими флагами без слез не взглянешь. Так потерять лицо — это надо было умудриться. Это как всеми уважаемый гроссмейстер во время решающей партии вдруг выплеснет в лицо оторопевшего соперника стакан воды с криком: "Хитры вы, собаки шахматные, с дебютцами вашими, но ничего, ножичков у нас на всех хватит!", после чего зажигательно спляшет джигу на доске.

Представитель Госдепа не смогла объяснить снятие флагов с дипмиссий России. Очаровательная блондинка так прямо и сказала: "Я не знаю".

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Пепел Псаки стучит в наши сердца.

А ведь флаг — это не шутки. Еще в древнеримские времена потеря орла легиона считалась проступком, который не прощался никому. Могли бы и знать, коль уж назвали свой сельсовет Капитолием.

Мы, говорит Госдеп, вернем вам ваши флаги в любой момент, а ваша реакция не входит для нас в число приоритетных.

Интересно, как поменяются приоритеты, если МО России наконец плюнет на тот факт, что в Сирии на базах ИГ постоянно дислоцируются посторонние спецназовцы, да и вернет Госдепу пару мешков красивых шевронов, тактических очков без дужек и желтых ботинок с обгоревшими подошвами. Мол, извините: наши примитивные "калибры" не смогли разобрать, кто есть кто в той толпе террористов, а командир подлодки вообще на тот момент был под водой и не в курсе.

Да, это не российских школьников окучивать. Кстати, что за ценности такие, если пропаганда их достоинств действует только на детей и подростков?

Учителя бьют тревогу — вернувшиеся из полицейских застенков юные революционеры постоянно рвутся к доске, так как им больно сидеть. Обследования в школьных медкабинетах выявили поразительный факт — на нежных ягодицах борцов с режимом отчетливо виднелись рельефные изображения советских пятиконечных звезд, якорей, надписи "левис", "райфл", "харлей дэвидсон" и даже очертания утят. На все расспросы медиков революционеры отвечали одинаково: "Папе прислали какой-то штраф, и он очень удивился", после чего заливались слезами.

Один канал уже готовит выпуск программы: "Таинственные знаки на ягодицах. Шокирующие гипотезы уфологов".

А тут еще самая могущественная в мире страна признала Крым российским.

Эта страна настолько влиятельна, что даже дикторы ее телевидения дают советы президенту США, куда ему идти и что делать. За что он не устает благодарить их в своем "Твиттере".

Нацарапав неприличное слово на дверя… пардон, решительно и смело победив российские флаги, США продолжили свое любимое шоу "Первый парень на деревне", в очередной раз заявив о перспективных ударных комплексах мгновенного глобального удара. Основой этого чуда должна стать американская ПРО — ну, это чтобы после глобального мгновенного удара им так же глобально не прилетело в ответ, а то так нечестно и неинтересно.

Ее основой является комплекс противоракетной обороны THAAD с так называемыми кинетическими перехватчиками. Если кто не в курсе, то это такие противоракеты с чугуниевой болванкой внутри, которая, по замыслу создателей, должна попасть в межконтинентальную баллистическую ракету и ее разрушить. Типа как из рогатки стрелять по голубям.

Были проведены успешные испытания. Например, в 2008 году один такой "кинетический перехватчик" сбил неисправный, американский же, спутник-шпион (перегоревший, видимо, в тот момент, когда заснял В. В. Путина, катающегося по тайге на медведе). Правда, тот исторический перехват готовили двести специалистов в течение полутора месяцев, да и траектория спутника была известна заранее, но тем не менее. Мало ли, а вдруг в РВСН согласятся подождать с ответным ударом полтора месяца и заранее дадут траектории? Потом неисправные спутники закончились, и далее тренировались лишь на имитаторах советских ракет Р-17 разработки конца пятидесятых годов, не имеющих средств преодоления ПРО. Это вот и есть THAAD.

На весь мир было объявлено о мощном прорыве и началось то, ради чего вся песня и писалась, — продажи по смешным 2,3 миллиарда долларов за один чудо-комплекс.

Я далек от шапкозакидательства и уважаю все военные разработки, начиная с каменных топоров и боевых колесниц, но вот наше Минобороны немного встревожено. Оно говорит, что США используют какие-то нереальные сценарии работы ПРО, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. И бог бы с ним, с международным сообществом — тут главное, чтобы они сами себя не вводили в заблуждение, а то я в Штатах ни разу не был, а на статую Свободы взглянуть бы хотелось. Желательно на еще целую.

Вот такие нынче в мире непростые дела. Но когда нам было легко?