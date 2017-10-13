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Суслик русской промышленности. Вы его не видите, а он есть

09:4813.10.2017
(обновлено: 09:54 13.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкАвтоматическая сварка узлов обновленного Hyundai Solaris на конвейере завода в Ленинградской областиАвтоматическая сварка узлов обновленного Hyundai Solaris на конвейере завода в Ленинградской области
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Олег Макаренко, для РИА Новости

Международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как мы достигли целей перестройки вопреки стараниям ее лидеров
Согласно очень живучему мифу, раньше, в советские времена, заводы строились тысячами, а сейчас только закрываются да переделываются в бизнес-центры.

Причины появления мифа понятны, однако прежде чем их разбирать, стоит все же доказать, что в действительности заводов строится немало. Сделать это несложно. Во-первых, достаточно заглянуть на сайт Росстата, чтобы убедиться: в нулевые годы наша промышленность почти полностью отыграла падение девяностых и находится сейчас на уровне в 91 процент от 1991 года. При этом она пребывает в несравнимо лучшей форме, чем в недоброй памяти период перестройки.

Для сравнения: за два срока Ельцина объем отечественной промышленности усох вдвое, при этом даже оптимисты надеялись тогда максимум на замедление темпов падения. 

Во-вторых, список построенных недавно и строящихся сейчас крупных проектов впечатляет — в строй один за другим вводятся заводы-гиганты, не имевшие аналогов в СССР. Достаточно упомянуть один только "Тобольск-Полимер", который полностью покрыл потребности России в полипропилене и рядом с которым строится сейчас еще более крупный "Запсибнефтехим".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-Полимер"(входит в холдинг "СИБУР")
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-Полимер"(входит в холдинг "СИБУР")

История легкой промышленности
© РИА Новости / Сергей Пятаков
История легкой промышленности: от первых фабрик до технологических прорывов
Вместе с тем, повторюсь, миф о том, что заводы сейчас в России практически не строятся, очень живуч. На то есть три причины.

Причина первая — смена строя с условного социализма на полноценный капитализм, которая повлекла за собой резкое сокращение числа заводских рабочих. Там, где раньше стоял цех с сотнями простых станков, за которыми работали сотни токарей и фрезеровщиков, сейчас находится заменяющее их сложное оборудование, которое обслуживается несколькими инженерами.

Помните анекдот про советского и японского директоров рыбзаводов? Советский директор, не желая позориться перед японцем, соврал, что у него работает семь человек, хотя на самом деле работало 500. Японский директор, управляющий заводом такой же мощности, удивился: "А что у тебя седьмой делает?"

Сейчас этот анекдот уже перестал быть актуальным. Если сравнить, например, 2005 и 2013 годы, мы увидим, что промышленность России выросла за это время на 19 процентов, а количество занятых в промышленности уменьшилось на 17 процентов.

Таким образом, в кругу наших знакомых теперь куда как меньше рабочих: кадры постепенно перетекли из цехов в офисы.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВШЭ: промышленность России преодолела рецессионный этап развития
Вторая же причина, по которой мы не видим новых заводов, заключается просто в том, что новые предприятия строятся на окраинах или даже за пределами городов. Никто не будет сейчас выкупать дорогую землю в центре мегаполиса, чтобы построить там дымящее трубами производство, — это нелепо со всех точек зрения. Завод построят в специально оборудованной промзоне, которая будет расположена зачастую километрах в 10-20 от городских границ, там, куда обыватели без специальных на то поводов не ездят.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРабочие в цехе деревообрабатывающего завода
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Рабочие в цехе деревообрабатывающего завода

Вот список самых крупных проектов (включая заводы), которые были построены в этот президентский срок Владимира Путина. Несложно убедиться, что основные мощности вводятся отнюдь не в самых густонаселенных точках.

Третья причина, создающая иллюзию малого количества вводимых в строй производственных предприятий, заключается, как ни странно, в свободе слова. Граждане сначала голосуют телепультом за яркие реалити-шоу, после чего с сожалением замечают: в советские годы они слышали про открывающиеся заводы чаще.

Зерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Идем на рекорд: Россия примеряет статус мировой аграрной державы
Если бы они начинали рабочий день с чтения "Сделано у нас" или поиска новостей по словосочетанию "новый завод", то были бы убеждены, что с производством у нас полный порядок. Однако, увы, бодрые репортажи с производства начисто проигрывают конкуренцию развлекательным передачам и волнующим новостям о международной политике.

Теперь, когда мы разобрались в причинах появления мифа о "нестроящихся" заводах, следует заметить, что сравнивать современную промышленность с советской в "штуках" и "тоннах" не вполне корректно. Позднесоветский завод мог позволить себе работать в убыток, не думая о том, нужна ли кому-нибудь его продукция. Современным заводам приходится работать в условиях жесткой конкуренции, в том числе — с импортными товарами. Это сравнение они с успехом выдерживают — причем даже отправляя многие товары на экспорт.

Впрочем, я сильно сомневаюсь, что миф о якобы отсутствующих в России заводах удастся развеять. Напротив, все идет к тому, что он будет становиться все живучее и живучее.

Робот Baxter на стенде в Экспофоруме. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Цифровая экономика и массовая безработица
Массовая роботизация, начало прихода которой мы уже наблюдаем, еще сильнее сократит число связанных с заводами специалистов: если сейчас почти у каждого есть хоть один работающий на заводе знакомый, в будущем такие люди встречаться будут не чаще, чем, например, таксидермисты. Не нуждающиеся в рабочей силе производства будут строиться еще дальше от крупных городов, а интересоваться заводами общество, надо полагать, будет еще меньше, чем сейчас.

Пожалуй, на месте наших депутатов я бы озаботился принятием закона об обязательной маркировке товаров отечественного производства — в противном случае граждане так и продолжат покупать сделанные в России холодильники со стиральными машинами, ворча при этом на тему начисто разрушенной российской промышленности.

Показатели производства отрасли легкой промышленности России
Показатели производства отрасли легкой промышленности России
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