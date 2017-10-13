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Побег США из ЮНЕСКО: смело попытаемся найти тут логику

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Выход США из ЮНЕСКО (23)
09:3213.10.2017
(обновлено: 09:42 13.10.2017)
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© REUTERS / Philippe WojazerАмериканский флаг у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО в ПарижеАмериканский флаг у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Официальные лица по всему миру предсказуемо выразили сожаление по поводу решения США (и еще Израиля) наконец выйти из ЮНЕСКО (после шести лет злостной и демонстративной невыплаты взносов). Неофициально было сказано больше — вплоть до "США ведут себя как страна-изгой".

Но давайте представим, что мы всей душой за Трампа и Америку и очень хотим, чтобы у них все получилось. И постараемся вычислить стоящую за этим решением логику. Или сигнал, который нам хотят послать.

Оказывается, без них можно обойтись

Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
© AFP 2017 / Mal Langsdon / Pool
Печальная ли новость? Госдеп назвал дату выхода США из ЮНЕСКО
Итак, учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Берет под охрану памятники мирового значения, в том числе предоставляет деньги на их содержание. Создает программы, развивающие гуманитарное сотрудничество между странами, которые иначе, может быть, и не подумали бы контактировать друг с другом по этой части. Репутация — лучше не бывает (в нашем несовершенном мире). Из множества законных детей ООН это, возможно, самое безупречное и результативное.

Но ЮНЕСКО — то есть страны ООН — постоянно огорчают Израиль, друга и союзника США. Все-таки говорить в резолюциях, что Храмовая гора в Иерусалиме служит святыней только для мусульман — это конфликтная позиция. Гора, в том или ином смысле, важна еще для иудеев и христиан. Правда, документ ЮНЕСКО составлен очень тонко и фиксирует факт, что на сегодняшний день храмы на горе есть только мусульманские и ограничивать к ним доступ верующих неправильно.

© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Кстати, выход Америки из ЮНЕСКО официально объясняется  именно тем, что там обижают Израиль. Давайте пока (временно) примем эту формальную причину за истинную.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Израиль выходит из ЮНЕСКО вслед за США‍
Хорошо, налицо противоположные позиции, есть две правоты, конфликт. И он существует далеко не только в ЮНЕСКО. Он вообще-то имеет глобальное измерение и для США очень важен, речь об их взаимоотношениях с громадным мусульманским миром.

В ходе этого конфликта Америка предприняла в 2011 году демарш — перестала платить взносы в ЮНЕСКО. Сильный ход. А вот выйти из ЮНЕСКО, пока та не исправится, дословно "не реформируется", — слабый.

Слабый в том числе потому, что организация шесть лет обходилась без американских взносов, так что сейчас выход США не создаст ее работе ровно никаких финансово-организационных трудностей. Выход — одноразовое оружие, которое, раз выстрелив, никого уже не испугает. Мир окончательно привыкнет к тому, что в ЮНЕСКО нет США, и от этого никому плохо не стало. Значит, без США можно обойтись. Значит, нет такой страны — в сфере развития мирового сотрудничества по части культуры и образования.

Дверью можно хлопать не везде

Казалось бы, есть аналогии. Самая очевидная — это выход России из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы). И правда, что сделала Москва в этой организации? По существу, сказала ей: не будете учитывать российскую точку зрения, продолжите делать из нашей страны перманентный объект для воспитания, мы приостановим выплату взносов или вообще покинем ваши скандальные и суетливые ряды.

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer/File Photo
Политолог: выход США из ЮНЕСКО – это только начало
Но похоже на позицию США в ЮНЕСКО? Нет. Потому что это две разные организации, с разным смыслом существования. Понятно, что ПАСЕ — пятая нога для собаки, то есть даже в замысловатой евроструктуре без этой говорильни можно обойтись. Но изначально сама идея ПАСЕ была именно в говорильне, в том, что там можно и нужно излагать свои позиции. На равных. По правилам. То есть, бойкотируя этот дискуссионный клуб, Москва прежде всего отстаивает его же правила, или европейские ценности, к которым относится и цивилизованная дискуссия тех, кто изначально друг с другом не согласен. А быть частью этой структуры, но перманентно оказываться лишенными там тех прав, которыми пользуются остальные, просто бессмысленно.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ

Изначальная же идея ООН совсем другая. Ее смысл в том, что в ООН не просто все равны, а там состоят все, по праву рождения. Туда не принимают по принципу "годится или не годится", государство членствует там просто потому, что оно есть. Правда, бывают проблемы непризнанных государств или двух претендентов на один и тот же суверенитет (Китай и Тайвань), но и они решаемы.

Хлопать дверью в этой организации — себе дороже. Самый известный пример опять же касается нас. В 1950 году СССР вышел из всех вообще организаций ООН, то есть сделал даже больше, чем США сегодня. И причина была ровно та же — нас не слушались (по поводу Кореи, Китая и его членства в ООН, по нескольким другим вопросам). Итогом этого самоустранения стала знаменитая резолюция Совета Безопасности №82.

Она не только помогла США легально, под флагом ООН, вмешаться в дела Корейского полуострова. Она и сейчас им помогает там держать войска.

А СССР/Россия больше не хлопала дверями в ООН никогда. И прочие это делали чрезвычайно редко. Урок усвоен.

Нас предупреждают, а нам не страшно

А администрация Дональда Трампа если и подает сигнал нынешним демаршем с ЮНЕСКО, то именно о том, что "такая ООН Америке не нужна". Вся в целом, а не только одна из структур организации. А раз так, можем выйти из ООН, мы такие. Это вообще очень типично для США прежней, несостоявшейся сверхдержавной эпохи — заявлять, что если "США не видят отдачи от ООН" (и не только от ООН), то зачем она вообще нужна.

© REUTERS / Philippe WojazerШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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США игнорируют мировые культурные традиции, заявил Слуцкий
Но такую штуку — принудить мир к повиновению — можно было пытаться проделать разве что при президентстве Джорджа Буша до 2003 года, то есть до начала войны в Ираке, показавшей миру реальные ограничения американского всемогущества. Там все было логично — раз однополярный мир, то США владеют и ООН как лавкой, которая должна давать "отдачу".

А сейчас поздно: ну, развалят ООН США и те союзники, которых удастся к этому склонить. Будет два мира — Запад и Незапад, со своими организациями объединенных наций. Однако, во-первых, такие структуры идейного размежевания уже есть ("семерка", "группа 77" и так далее), а во-вторых, им все равно придется как-то общаться между собой. На нейтральной площадке, где все хотя бы формально равны.

Так вот: эта площадка и есть ООН. Зачем тогда было устраивать нервные сцены? И ведь это все знают. Так что все, что остается США и прочим недовольным тем, что в мире нет и не будет единогласия, — сидеть в темном углу и сердиться. А потом возвращаться и снова вести дискуссию.

Я обещал обнаружить логику или разумный сигнал, который США пытались нам послать своим выходом из ЮНЕСКО. Извините, не обнаруживается. Никакой логики, одно безумие.

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