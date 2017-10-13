Побег США из ЮНЕСКО: смело попытаемся найти тут логику

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Официальные лица по всему миру предсказуемо выразили сожаление по поводу решения США (и еще Израиля) наконец выйти из ЮНЕСКО (после шести лет злостной и демонстративной невыплаты взносов). Неофициально было сказано больше — вплоть до "США ведут себя как страна-изгой".
Но давайте представим, что мы всей душой за Трампа и Америку и очень хотим, чтобы у них все получилось. И постараемся вычислить стоящую за этим решением логику. Или сигнал, который нам хотят послать.
Оказывается, без них можно обойтись
Но ЮНЕСКО — то есть страны ООН — постоянно огорчают Израиль, друга и союзника США. Все-таки говорить в резолюциях, что Храмовая гора в Иерусалиме служит святыней только для мусульман — это конфликтная позиция. Гора, в том или ином смысле, важна еще для иудеев и христиан. Правда, документ ЮНЕСКО составлен очень тонко и фиксирует факт, что на сегодняшний день храмы на горе есть только мусульманские и ограничивать к ним доступ верующих неправильно.
Кстати, выход Америки из ЮНЕСКО официально объясняется именно тем, что там обижают Израиль. Давайте пока (временно) примем эту формальную причину за истинную.
В ходе этого конфликта Америка предприняла в 2011 году демарш — перестала платить взносы в ЮНЕСКО. Сильный ход. А вот выйти из ЮНЕСКО, пока та не исправится, дословно "не реформируется", — слабый.
Слабый в том числе потому, что организация шесть лет обходилась без американских взносов, так что сейчас выход США не создаст ее работе ровно никаких финансово-организационных трудностей. Выход — одноразовое оружие, которое, раз выстрелив, никого уже не испугает. Мир окончательно привыкнет к тому, что в ЮНЕСКО нет США, и от этого никому плохо не стало. Значит, без США можно обойтись. Значит, нет такой страны — в сфере развития мирового сотрудничества по части культуры и образования.
Дверью можно хлопать не везде
Казалось бы, есть аналогии. Самая очевидная — это выход России из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы). И правда, что сделала Москва в этой организации? По существу, сказала ей: не будете учитывать российскую точку зрения, продолжите делать из нашей страны перманентный объект для воспитания, мы приостановим выплату взносов или вообще покинем ваши скандальные и суетливые ряды.
Изначальная же идея ООН совсем другая. Ее смысл в том, что в ООН не просто все равны, а там состоят все, по праву рождения. Туда не принимают по принципу "годится или не годится", государство членствует там просто потому, что оно есть. Правда, бывают проблемы непризнанных государств или двух претендентов на один и тот же суверенитет (Китай и Тайвань), но и они решаемы.
Хлопать дверью в этой организации — себе дороже. Самый известный пример опять же касается нас. В 1950 году СССР вышел из всех вообще организаций ООН, то есть сделал даже больше, чем США сегодня. И причина была ровно та же — нас не слушались (по поводу Кореи, Китая и его членства в ООН, по нескольким другим вопросам). Итогом этого самоустранения стала знаменитая резолюция Совета Безопасности №82.
Она не только помогла США легально, под флагом ООН, вмешаться в дела Корейского полуострова. Она и сейчас им помогает там держать войска.
А СССР/Россия больше не хлопала дверями в ООН никогда. И прочие это делали чрезвычайно редко. Урок усвоен.
Нас предупреждают, а нам не страшно
А администрация Дональда Трампа если и подает сигнал нынешним демаршем с ЮНЕСКО, то именно о том, что "такая ООН Америке не нужна". Вся в целом, а не только одна из структур организации. А раз так, можем выйти из ООН, мы такие. Это вообще очень типично для США прежней, несостоявшейся сверхдержавной эпохи — заявлять, что если "США не видят отдачи от ООН" (и не только от ООН), то зачем она вообще нужна.
А сейчас поздно: ну, развалят ООН США и те союзники, которых удастся к этому склонить. Будет два мира — Запад и Незапад, со своими организациями объединенных наций. Однако, во-первых, такие структуры идейного размежевания уже есть ("семерка", "группа 77" и так далее), а во-вторых, им все равно придется как-то общаться между собой. На нейтральной площадке, где все хотя бы формально равны.
Так вот: эта площадка и есть ООН. Зачем тогда было устраивать нервные сцены? И ведь это все знают. Так что все, что остается США и прочим недовольным тем, что в мире нет и не будет единогласия, — сидеть в темном углу и сердиться. А потом возвращаться и снова вести дискуссию.
Я обещал обнаружить логику или разумный сигнал, который США пытались нам послать своим выходом из ЮНЕСКО. Извините, не обнаруживается. Никакой логики, одно безумие.