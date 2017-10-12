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Украинцы начали показывать Европе, с кем та связалась: от ПАСЕ до стюардесс

21:4012.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Нюра Н. Берг

Украинский журналист Роман С. с репутацией, незначительно колеблющейся вокруг уровня плинтуса (прославившийся, в частности, отжимом значительной суммы денег у коллег и рейдерским захватом телеканала), устроил скандал в самолете одной венгерской авиакомпании-дискаунтера. Дело происходило на борту рейса Гамбург — Киев. В ответ на требование стюардессы заплатить за кресло повышенной комфортности, которое Роман занял, имея билет на самое дешевое место, журналист грязно оскорбил девушку и отказался подчиниться. Все, кто когда-либо летал самолетами любой авиакомпании мира, знают, что неподчинение требованиям экипажа воздушного судна — серьезное правонарушение. В связи с хамством и дебошем пассажира авиакомпания обратилась в правоохранительные органы. Хотя могла бы и знать на примере нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко, в свое время подравшегося с полицейскими в аэропорту Франкфурта, что украинцам такое поведение обычно сходит с рук.

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© РИА Новости / Александр Максименко
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Однако мякотка ситуации заключается в том, как именно журналист оформил свои претензии к стюардессе Гале: он обвинил ее в том, что она не смогла или не пожелала ответить ему на его родной украинской мове.

Упомянутая авиакомпания является венгерским предприятием, стюардесса, если верить пресс-службе, вообще чешка, но пан пассажир настаивал на том, что его должны были обслужить по-украински. Это типичное передергивание является фирменной фишкой украинских активистов: когда речь идет о деньгах, которые они должны отдать, лучшее средство избежать расходов — включить языковую тему и объявить об ущемлении своих прав.

CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIRСамолет авиакомпании Wizz Air
CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIR
Самолет авиакомпании Wizz Air

Урок украинского языка. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан "залогом войны"
Пару раз мне приходилось видеть, как безвизовые посетители Европы, наезжающие на просторы Старого Света с десяткой в кармане, устраивали скандалы в заведениях общественного питания, требуя меню на украинском языке. После бесплодных попыток вежливого вразумления изумленные официанты указывали взыскательным гостям на дверь, этим дело и заканчивалось. Изгнанные, правда, пытались устроить блиц-митинг в сенях и далее на улице, размахивали прапорами и выкрикивали славу Украине, но благоразумие брало верх, ибо европейская полиция, глухая до нужд чувствительных украинских патриотов, может в одночасье доставить их в околоток.

Однако в массе своей украинцы все же отдают себе отчет, что их языковые потребности за пределами родного государства никто удовлетворять не будет, хотя привычка качать права и тыкать всем в глаза свое национальное достоинство, особенно если рядом угадывается присутствие русских, то и дело побеждает.

Национальный флаг Украины с надписью Единая страна на русском и украинских языках.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Язык Киев доведет… В "украинской скороварке" подскочило давление
Упомянутый Роман С. из числа тех, кого голосом разума не остановить никогда. Манера устраивать скандалы где попало и в любое время года, демонстрировать крайнюю спесь и глупые понты не может быть побеждена даже простыми прагматическим соображениями и инстинктом самосохранения. Будучи человеком провинциального происхождения, журналист так и не вывез из себя деревню, и вот уже пару десятков лет тщетно изживает комплекс собственной неполноценности, демонстрируя крайне хамское поведение в рагуль-стайл везде, где ему припадет охота — от студии телеканала до, как мы видим, салона самолета. Поэтому представить себе процесс общения Романа со стюардессой проще простого — герой оскорбляет женщину, которая стоит перед ним навытяжку, ведь она на работе. Сегодня пан журналист принимает поздравления от побратимов и критику от ватников, по-прежнему не понимающих, что такое революция достоинства в самом конкретном ее выражении.

CC BY 4.0 / Maria Zverintseva / Роман СкрыпинУкраинский журналист и телеведущий Роман Скрыпин
CC BY 4.0 / Maria Zverintseva / Роман Скрыпин
Украинский журналист и телеведущий Роман Скрыпин

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Скованные одной мовой: язык на Украине до тюрьмы доведет
Языковой скандал, который пан С. устроил в венгерском самолете, чудесным образом совпал со скандальным же моментом принятия резолюции ПАСЕ по поводу украинского закона об образовании. И надо же такому случиться, что именно Венгрия оказалась самым настойчивым, последовательным и острым критиком закона. Вместе с делегацией Румынии венгры привели настолько серьезные аргументы против украинской образовательной реформы в части языков национальных меньшинств, что даже крайне одиозная в своем априорном расположении к Украине ПАСЕ не устояла.

Претензии к Украине были сформулированы вполне жестко и однозначно.

Украинский закон об образовании нарушает баланс между государственным языком и языками проживающих в стране национальных меньшинств и, следовательно, является дискриминационным — уверена Парламентская ассамблея Совета Европы. Резолюция содержит положение, осуждающее принятие закона без консультаций с представителями этих самых меньшинств. Была также принята поправка депутатов из Венгрии и Румынии, которые выступили также против идеи "смешанного обучения", при котором 60 процентов предметов преподается на украинском, а 40 процентов — на языке меньшинства.

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© РИА Новости
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Несмотря на протесты украинской стороны, члены ПАСЕ проголосовали за проект, из которого исключена фирменная патетическая лирика украинской стороны, которую не раз озвучивали чиновники самого высокого ранга, включая президента Порошенко. По их словам, явная и жесткая дискриминация языковых прав национальных меньшинств предпринята… для их же блага, мол, без знания украинского выпускники школ не будут иметь конкурентных преимуществ в получении высшего образования и профессиональной карьере. А ведь представители национальных меньшинств всегда подчеркивают готовность в полном объеме изучать государственный язык! Более того, в олимпиадах по украинскому языку в прежние времена чаще всего победителями становились именно представители русскоязычного Крыма и Донбасса.

© AFP 2017 / Patrick HertzogПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге

В общем, ПАСЕ попросила Киев выполнить все рекомендации Венецианской комиссии, консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, которая предоставит подробный аргументированный отзыв на закон об образовании к декабрю этого года.

Национальный флаг Украины с надписью Единая страна на русском и украинских языках.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граждане Украины защищают русский язык. По-украински
Украинские политики, разумеется, принятой декларацией недовольны. Ее довольно сложно отнести за счет козней Москвы: российская делегация в ПАСЕ не представлена. Свои же негативные соображения по поводу нового украинского закона об образовании российская сторона выразила позже всех и, пожалуй, в самом мягком варианте из всех возможных — озабоченности, взволнованности и встревоженности, не более того.

И вот тут украинские политики включили фирменное местечковое хамство — не хуже журналиста Романа. Тот выясняет отношения на своем уровне, народные депутаты — на своем, но фирменный рагуль-стайл совершенно одинаковый. Например, одна из наиболее крикливых чаек украинского парламента, Ирина Геращенко, объяснила взволнованному европейскому панству что почем. Оказывается, не языковые и образовательные права граждан Украины венгерского и румынского происхождения мотивируют правительства этих стран протестовать, а скрытые территориальные претензии к Украине. По экспертной оценке пани Геращенко, их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, потому что эти бессовестные люди хотят убедить обычных граждан своих стран, что ратуют за права соотечественников во всех уголках мира. А это, по мнению вице-спикера Верховной рады, нечестно, провокационно и крайне недружественно. Набежавшие в фейсбуковский аккаунт пани Геращенко сограждане горячо ее поддержали и наслали чумной мор на венгров с румынами. А главное — дружно заявили, что, мол, указки ПАСЕ нам не закон, а необязательные советы и робкие просьбы, которые мы можем и будем игнорировать.

© РИА Новости / СтрингерПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
© РИА Новости / Стрингер
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украине поздно выводить нацистов: они уже главные
В этом последнем они, пожалуй, правы: максимум, что может сделать ПАСЕ, — указать и призвать. Ну, не санкции же накладывать на любимую демократическую европейскую державу-побратим. Да и главный куратор-сюзерен ясно отсемафорил старшим и младшим вассалам свою волю — американский посол первым восторженно оценил украинскую образовательную реформу.

Примерно в том же духе комментировали сограждане, кстати, и рассказ пана С. о его подвиге на борту самолета. Хватит молчать, хватит всем угождать, хватит забывать о своих языковых правах. Хватит сдерживать свои порывы. Пора, мол, посылать "попутавших берега" NN на ZZ (в оригинале непечатна ни одна буква). Именно наше покорное молчание привело к плачевному состоянию украинцев в мире, я бы и сам послал стюардессу, не знающую мовы, намного дальше и так далее.

Пустые парты. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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Украинцев возмутил учебник, в котором Киев назван "матерью городов русских"
Впрочем, даже среди активистов поведение Романа однозначного одобрения не вызвало. Ему попеняли на то, что он, как настоящий украинский патриот, не летел отечественной авикомпанией, что не вышел из самолета в знак протеста, что не врезал пилоту и прочие обидные гадости.

Впрочем, герой держится орлом, глядит соколом и намерен не хуже народных депутатов и дальше обеспечивать победоносное проникновение украинского образа мысли и слова по планете.

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