Украинцы начали показывать Европе, с кем та связалась: от ПАСЕ до стюардесс

Нюра Н. Берг
Украинский журналист Роман С. с репутацией, незначительно колеблющейся вокруг уровня плинтуса (прославившийся, в частности, отжимом значительной суммы денег у коллег и рейдерским захватом телеканала), устроил скандал в самолете одной венгерской авиакомпании-дискаунтера. Дело происходило на борту рейса Гамбург — Киев. В ответ на требование стюардессы заплатить за кресло повышенной комфортности, которое Роман занял, имея билет на самое дешевое место, журналист грязно оскорбил девушку и отказался подчиниться. Все, кто когда-либо летал самолетами любой авиакомпании мира, знают, что неподчинение требованиям экипажа воздушного судна — серьезное правонарушение. В связи с хамством и дебошем пассажира авиакомпания обратилась в правоохранительные органы. Хотя могла бы и знать на примере нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко, в свое время подравшегося с полицейскими в аэропорту Франкфурта, что украинцам такое поведение обычно сходит с рук.
Однако мякотка ситуации заключается в том, как именно журналист оформил свои претензии к стюардессе Гале: он обвинил ее в том, что она не смогла или не пожелала ответить ему на его родной украинской мове.
Упомянутая авиакомпания является венгерским предприятием, стюардесса, если верить пресс-службе, вообще чешка, но пан пассажир настаивал на том, что его должны были обслужить по-украински. Это типичное передергивание является фирменной фишкой украинских активистов: когда речь идет о деньгах, которые они должны отдать, лучшее средство избежать расходов — включить языковую тему и объявить об ущемлении своих прав.
Однако в массе своей украинцы все же отдают себе отчет, что их языковые потребности за пределами родного государства никто удовлетворять не будет, хотя привычка качать права и тыкать всем в глаза свое национальное достоинство, особенно если рядом угадывается присутствие русских, то и дело побеждает.
Претензии к Украине были сформулированы вполне жестко и однозначно.
Украинский закон об образовании нарушает баланс между государственным языком и языками проживающих в стране национальных меньшинств и, следовательно, является дискриминационным — уверена Парламентская ассамблея Совета Европы. Резолюция содержит положение, осуждающее принятие закона без консультаций с представителями этих самых меньшинств. Была также принята поправка депутатов из Венгрии и Румынии, которые выступили также против идеи "смешанного обучения", при котором 60 процентов предметов преподается на украинском, а 40 процентов — на языке меньшинства.
В общем, ПАСЕ попросила Киев выполнить все рекомендации Венецианской комиссии, консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, которая предоставит подробный аргументированный отзыв на закон об образовании к декабрю этого года.
И вот тут украинские политики включили фирменное местечковое хамство — не хуже журналиста Романа. Тот выясняет отношения на своем уровне, народные депутаты — на своем, но фирменный рагуль-стайл совершенно одинаковый. Например, одна из наиболее крикливых чаек украинского парламента, Ирина Геращенко, объяснила взволнованному европейскому панству что почем. Оказывается, не языковые и образовательные права граждан Украины венгерского и румынского происхождения мотивируют правительства этих стран протестовать, а скрытые территориальные претензии к Украине. По экспертной оценке пани Геращенко, их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, потому что эти бессовестные люди хотят убедить обычных граждан своих стран, что ратуют за права соотечественников во всех уголках мира. А это, по мнению вице-спикера Верховной рады, нечестно, провокационно и крайне недружественно. Набежавшие в фейсбуковский аккаунт пани Геращенко сограждане горячо ее поддержали и наслали чумной мор на венгров с румынами. А главное — дружно заявили, что, мол, указки ПАСЕ нам не закон, а необязательные советы и робкие просьбы, которые мы можем и будем игнорировать.
Примерно в том же духе комментировали сограждане, кстати, и рассказ пана С. о его подвиге на борту самолета. Хватит молчать, хватит всем угождать, хватит забывать о своих языковых правах. Хватит сдерживать свои порывы. Пора, мол, посылать "попутавших берега" NN на ZZ (в оригинале непечатна ни одна буква). Именно наше покорное молчание привело к плачевному состоянию украинцев в мире, я бы и сам послал стюардессу, не знающую мовы, намного дальше и так далее.
Впрочем, герой держится орлом, глядит соколом и намерен не хуже народных депутатов и дальше обеспечивать победоносное проникновение украинского образа мысли и слова по планете.