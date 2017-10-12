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Поднятие на опоры. О "русских скрепах" в технологиях Крымского моста

12:5312.10.2017
(обновлено: 13:12 12.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливеУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

…Итак, монтаж моста вступил в стадию завершения: уже в декабре следующего, 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив. А пока строители доставили автодорожную арку весом пять с половиной тысяч тонн к месту установки на фарватерные опоры.

Операция, которую уже нельзя считать совсем "уникальной" после железнодорожной арки, как-то даже довольно обыденно началась утром в среду. Судоходное движение в проливе уже привычно, по отработанной технологии, было приостановлено на все те же семьдесят два часа.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Подготовка автодорожной арки Крымского моста к подъему на опоры

Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Автодорожную арку моста в Крым весом более 5 тыс тонн поднимают на опоры
Сам же арочный пролет длиной в двести двадцать семь метров и высотой в сорок пять метров будет установлен на фарватерные опоры рядом с тем самым железнодорожным пролетом, который уже был водружен в проектное положение не так, вроде, чтобы уж и давно: в конце августа текущего, 2017 года.

Нет, безусловно, нельзя сказать, что монтаж арки автомобильной части — это какая-то уж совсем рутинная строительная операция. Технологические решения такого масштаба — явление вообще суть уникальное, и далеко не только по отечественным меркам: неслучайно это событие не сходит с первых полос газет.

Привычным становится другое.

Несмотря на весь глобальный, хоть и вялотекущий, экономический кризис и "порванную в клочья экономику" западными "санкциями", мы постепенно привыкаем к тому, что будущее на территории нашей страны вот прямо сейчас — создается, причем на наглядных примерах.

© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе

Мы уже спокойно воспринимаем картинку, допустим, постолимпийского Сочи с его стадионами, канатными дорогами, подъемниками, абсолютно европейского вида альпийскими отелями на Красной Поляне.

Между тем, покажи ты ее, эту глянцевую, в хорошем смысле этого слова, картинку кому-нибудь даже в виде фотографии какие-нибудь лет десять назад, в 2007 году, тебе бы сказали: мужик, ты гонишь.

А теперь привыкли.

Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости / Максим Блинов
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На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей
Как привыкли к постоянно строящимся новым автомобильным развязкам в городе-герое Москве. Как привыкли к тому, что поезда у нас на РЖД не опаздывают. Как привыкли к чистеньким "Ласточкам" вместо "пьяных электричек". Как привыкнем со временем — точно так же, как привыкли к сносу "шанхаев" и бесчисленных ларьков с шаурмой у метро, — к постепенному, в результате дружно ругаемой реновации, исчезновению пятиэтажных хрущоб все в той же Москве.

А уж как бы удивились наши военные периода даже победоносной "08.08.08", покажи им видео "вежливых людей" в Крыму. Или работу нынешних российских ВКС в Сирии. И я лично очень хорошо помню свои выпученные глаза при виде картинки моста на остров Русский во Владивостоке, но при этом совершенно не удивляюсь новостям о той же автодорожной арке моста через Керченский пролив.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПодготовка к установке автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Подготовка к установке автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе

Ну, и где-то, наверное, даже и хорошо, что циклопические Сабетта и Новый Порт достраиваются на далеком от столичных хипстерских кафе Ямале, а "Силу Сибири" обитатели этих кафе видят только по телевизору в рекламе: иначе, боюсь, у целой социальной прослойки лопнула бы картина мира.

Значит ли это то, что у нас все в стране хорошо?

Нет, разумеется, не значит.

Есть у нас в стране и целые депрессивные регионы, уровень экономики и, самое главное, уровень жизни населения в которых не слишком сильно выше очень удобного в смысле "шкалы измерений" украинского.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Есть проблема "проектного" развития, когда все живое идет в рост только там, где есть "исключительное проектное планирование", зачастую противоречащее "системному планированию" вездесущего "экономического блока". Есть малопонятная с точки зрения нормального человека приоритетность финансового капитала перед капиталом промышленным, есть еще более малопонятная директивная "экспортоориентированность" (на уровне, по крайней мере, хайтека и масс-маркета) вместо понятной и дающей быстрые результаты идеи насыщения внутренних рынков.

Есть прямо декларируемые все теми же "системными экономистами" опасения "чрезмерно высоких доходов населения", хотя лучшего способа разгона и "разогрева" экономики, чем стимуляция спроса, наука экономика еще как-то и не придумала.

Да много чего есть. Просто мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что, несмотря на все это, наше будущее все равно наступает.

© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе

Что, несмотря на "необоснованность трат на ВПК", наша армия получает новую, более совершенную технику (кое-что, кстати, при этом вполне успешно идет и на экспорт). Косный государственный "Росатом" скоро перестанет справляться с валом заказов. Строятся новые трубопроводы в Сибири и по дну Балтийского и Черного морей. Растут циклопические заводы по производству СПГ на том же Ямале.

Зерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Собираются рекордные, даже по сравнению с временами СССР, урожаи зерновых и бобовых. Запускается масштабная (и не менее масштабно обруганная) программа реновации жилья.

А арки Крымского моста — просто видимая над всем этим наступающим будущим часть. К счастью, видимая издалека.

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