Поднятие на опоры. О "русских скрепах" в технологиях Крымского моста

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
…Итак, монтаж моста вступил в стадию завершения: уже в декабре следующего, 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив. А пока строители доставили автодорожную арку весом пять с половиной тысяч тонн к месту установки на фарватерные опоры.
Операция, которую уже нельзя считать совсем "уникальной" после железнодорожной арки, как-то даже довольно обыденно началась утром в среду. Судоходное движение в проливе уже привычно, по отработанной технологии, было приостановлено на все те же семьдесят два часа.
Нет, безусловно, нельзя сказать, что монтаж арки автомобильной части — это какая-то уж совсем рутинная строительная операция. Технологические решения такого масштаба — явление вообще суть уникальное, и далеко не только по отечественным меркам: неслучайно это событие не сходит с первых полос газет.
Привычным становится другое.
Несмотря на весь глобальный, хоть и вялотекущий, экономический кризис и "порванную в клочья экономику" западными "санкциями", мы постепенно привыкаем к тому, что будущее на территории нашей страны вот прямо сейчас — создается, причем на наглядных примерах.
Мы уже спокойно воспринимаем картинку, допустим, постолимпийского Сочи с его стадионами, канатными дорогами, подъемниками, абсолютно европейского вида альпийскими отелями на Красной Поляне.
Между тем, покажи ты ее, эту глянцевую, в хорошем смысле этого слова, картинку кому-нибудь даже в виде фотографии какие-нибудь лет десять назад, в 2007 году, тебе бы сказали: мужик, ты гонишь.
А теперь привыкли.
А уж как бы удивились наши военные периода даже победоносной "08.08.08", покажи им видео "вежливых людей" в Крыму. Или работу нынешних российских ВКС в Сирии. И я лично очень хорошо помню свои выпученные глаза при виде картинки моста на остров Русский во Владивостоке, но при этом совершенно не удивляюсь новостям о той же автодорожной арке моста через Керченский пролив.
Ну, и где-то, наверное, даже и хорошо, что циклопические Сабетта и Новый Порт достраиваются на далеком от столичных хипстерских кафе Ямале, а "Силу Сибири" обитатели этих кафе видят только по телевизору в рекламе: иначе, боюсь, у целой социальной прослойки лопнула бы картина мира.
Значит ли это то, что у нас все в стране хорошо?
Нет, разумеется, не значит.
Есть у нас в стране и целые депрессивные регионы, уровень экономики и, самое главное, уровень жизни населения в которых не слишком сильно выше очень удобного в смысле "шкалы измерений" украинского.
Есть прямо декларируемые все теми же "системными экономистами" опасения "чрезмерно высоких доходов населения", хотя лучшего способа разгона и "разогрева" экономики, чем стимуляция спроса, наука экономика еще как-то и не придумала.
Да много чего есть. Просто мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что, несмотря на все это, наше будущее все равно наступает.
Что, несмотря на "необоснованность трат на ВПК", наша армия получает новую, более совершенную технику (кое-что, кстати, при этом вполне успешно идет и на экспорт). Косный государственный "Росатом" скоро перестанет справляться с валом заказов. Строятся новые трубопроводы в Сибири и по дну Балтийского и Черного морей. Растут циклопические заводы по производству СПГ на том же Ямале.
А арки Крымского моста — просто видимая над всем этим наступающим будущим часть. К счастью, видимая издалека.