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Это Сорос играет в Ганди. Почему России не нужна "Европа ста каталоний"

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Референдум о независимости Каталонии (448)
12:3511.10.2017
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© AP Photo / Emilio MorenattiДевушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент Каталонии разочаровал наиболее радикальных сторонников каталонской независимости, подписав декларацию о независимости, которая вступит в силу только после переговоров с Евросоюзом и Испанией. С точки зрения эмоциональных каталонцев президент Пучдемон "слил" независимость под давлением испанских силовиков, хотя есть голоса, которые утверждают, что Пучдемон на самом деле принял мудрое решение, которое позволит постепенно "дожать" Мадрид и принудить его признать каталонскую самостоятельность. На самом деле Пучдемон, скорее всего, никаких решений не принимал, а просто шел по заранее продуманному плану, в котором легко читаются черты локальной оранжевой революции. В Каталонии мы наблюдаем один из этапов трансформации Евросоюза в так называемый "Евросоюз регионов", в котором национальные государства будут окончательно раздроблены на части, а центр силы будет только один и находиться он будет прямо в Брюсселе. Именно под крыло Брюсселя просятся каталонские сепаратисты, которые почему-то настаивают прежде всего на своей "европейской", а не национальной или каталонской идентичности. Если стереть с каталонских митингов налет революционного романтизма, то под ним обнаружится механизм типичной, очень соросовской "цветной революции", тем более что самого Сороса уже ловили за руку в процессе финансирования каталонских националистов.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкЛидер оппозиции Инес Арримадас во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Лидер оппозиции Инес Арримадас во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Политолог оценил последствия "отложенной независимости" Каталонии
Дело в том, что борцы за каталонскую независимость радикально отличаются от французских, британских или немецких евроскептиков или националистов. Президент Пучдемон — это не каталонский аналог Ле Пен или Найджела Фараджа, а политик совсем другого рода. Каталонский сепаратизм — это не борьба за национальную независимость, а именно борьба за возможность прямого подчинения Каталонии брюссельским бюрократам без мадридских посредников. Им хочется "больше Европы и меньше Мадрида", то есть это даже не борьба за независимость, а скорее сецессия в пользу Еврокомиссии. Далеко не случайно главный сторонник увеличения влияния Еврокомиссии и демонтажа европейских национальных государств, Джордж Сорос, финансирует две каталонские организации, которые играют ключевую роль в процессе борьбы за каталонскую псевдонезависимость. Как сообщала в 2016 году одна из старейших испанских газет La Vanguardia, Сорос финансировал Совет публичной дипломатии Каталонии (Consell per la Diplomàcia Pública de Catalunya) — организацию, которая фактически выполняет функцию каталонского "министерства иностранных дел" и является инструментом лоббирования каталонских интересов на уровне ЕС, а также поддержал материально CIDOB — НКО, которое играет роль "мозгового центра", работающего на каталонских политиков-сепаратистов.
Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Вливания Сороса нельзя назвать значительными, но нужно учитывать, что это только то, что испанским СМИ удалось выявить и доказать. А еще важен сам символический жест — в конфликте Барселоны и Мадрида симпатии американского олигарха находятся явно на стороне "проевропейских сепаратистов". Скорее всего, дело даже не в самой Каталонии, а в создании прецедента и схемы, которую можно будет повторять в разных европейских странах до тех пор, пока Евросоюз не превратится фактически в единое государство, подконтрольное никем не избранным европейским бюрократам.

Спикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время подписания декларации о независимости. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Против воли Мадрида: глава Каталонии подписал декларацию о независимости
Взгляните на еще несколько маркеров. После терактов в Барселоне, которые должны были бы привести к требованиям по ограничению неконтролируемой миграции в Евросоюз, министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева заявил, что "проблема не в миграции", а в том, что "некоторые люди воспринимают это как проблему", и потребовал бороться с ксенофобией, чем вызвал просто бурю восторга в американских и британских СМИ.

"Ответ Каталонии на терроризм показывает, что она готова к независимости", писала тогда британская "Гардиан".

Нельзя не отметить, что британские и американские СМИ просто задыхаются от восторга, когда очередной каталонский политик воспроизводит тезисы из соросовской методички о толерантности и о том, что африканские и ближневосточные мигранты — это счастье для Европы, а не повод для беспокойства или закрытия границ. Толерантность каталонских политиков дошла до такого уровня, что недавние мигранты поддерживают независимость Каталонии. Еще одним признаком повышенной, истинно "соросовской" толерантности является то, что Барселона теперь является одним из "центров джихадистского терроризма в Испании", как выразилась канадская газета Globe and Mail.

© AP Photo / Marcos MorenoМигранты в порту Тарифа на юге Испании
© AP Photo / Marcos Moreno
Мигранты в порту Тарифа на юге Испании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле считают референдум в Каталонии внутренним делом Испании
Что же будет дальше? Дальше будет реализация на практике типичной стратегии "в стиле Ганди", которая предполагает тщательное конструирование образа жертвы и при этом создает условия, при которых любое насилие или наказание политических активистов оборачивается для властей серьезными имиджевыми потерями. Если бы президент Пучдемон объявил о немедленной независимости "здесь и сейчас", то его бы тут же арестовали, и в глазах публики и международного сообщества это выглядело бы вполне адекватной реакцией. А сейчас получается, что независимость как бы есть, что является явным афронтом в адрес Мадрида, но ее как бы и нет, и любое насилие или карательные операции со стороны испанских властей будут выглядеть как акт немотивированной жестокости. Вот так, шаг за шагом, каталонские сепаратисты будут "давить" Мадрид до достижения поставленной цели — вмешательства Еврокомиссии в качестве медиатора, а оттуда до фактического развала Испании и запуска цепной реакции в других европейских странах — всего несколько шагов, которые будет не так трудно сделать. В этом контексте становится кристально понятной логика, которой руководствуется Кремль, когда официально заявляет о том, что ситуация в Каталонии является "внутренним делом Испании". Испании, а не Евросоюза!

И дело тут не в каких-то особых симпатиях к Мадриду, их нет и быть не может, а в том, что России будет крайне невыгоден сценарий, в котором произойдет "централизация через регионализацию" Евросоюза и по всем вопросам, от условного "Северного потока — 2" и до строительства очередной АЭС, придется договариваться с Брюсселем и русофобскими бюрократами Еврокомиссии, а не с властями сравнительно независимых европейских государств, имеющими возможность в случае необходимости идти наперекор позиции еврокомиссаров. У "независимых регионов" вроде Каталонии способности вести хоть какую-то самостоятельную внешнюю политику не будет вовсе.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталония — кто следующий? Грозит ли Европе "эпидемия сепаратизма"
Лучший сценарий развития борьбы за каталонскую псевдонезависимость для нас заключается в том, чтобы Испания, Каталония и Евросоюз в целом "застряли" в бесконечной внутренней борьбе, без надежды на окончательную победу одной из сторон. Чем слабее будет Евросоюз в целом и все его страны в частности, тем легче России будет договариваться с ними по нужным вопросам и тем меньше сил будет у Евросоюза мешать российским усилиям по восстановлению своей зоны влияния.

 

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