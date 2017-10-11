Продать Украину, а не войну. К предложению президента Чехии

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
На первый взгляд, конечно, предложение президента Чехии Милоша Земана, озвученное на Парламентской ассамблее Совета Европы, о "компенсации за Крым", которую для разрешения конфликта Российская Федерация могла бы выплатить Украине, выглядит малость "фриковатым".
Проблема киевского МИД, с которым трудно спорить насчет цинизма "предложения", только в одном: если речь действительно пойдет о "большой сделке", то касаться она будет не только Крыма, но и самого Киева, причем "сам Киев" никто и не будет спрашивать. Есть куда более взрослые ребята, мысли которых пан Земан озвучивал, точнее "предварительно пробрасывал", и вот их мнение потерявшей субъектность и добровольно отдавшей им суверенность Украины не интересует вообще никак.
Впрочем, по порядку.
Отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Земан, уже приучивший Европу к своей "смелости суждений", заявил открытым текстом: "Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" После чего и предложил свой циничный вариант.
Просто все еще циничней, чем думает украинский МИД.
Значительная часть западных "элит" всерьез размышляет о параметрах окончания "проекта Украина", причем делает это достаточно прагматически.
Во-первых, уже всем очевидно, что без серьезной внешней подпитки в нынешнем виде "проект" в долгосрочной перспективе не жизнеспособен. Обычная математика: старые "центры прибыли" на территории максимально разрушены, а новые не просматриваются. Украина может зарабатывать только как "мост" между востоком и западом, но, находясь в перманентном конфликте с "востоком", эту роль исполнять не способна. На "содержание" восточного соседа ее перевести в нынешнем состоянии невозможно. А в географическом и геоэкономическом состоянии "псевдоевропейского аппендикса" она несостоятельна. Особенно при том количестве разного рода обременений, в том числе почти восьмидесяти миллиардах долларов прямого суверенного долга.
В-третьих, Украина так и не смогла найти в себе силы стать шахидом и броситься под Россию как солдат под танк. Более того: она не только не собирается воевать с Россией за западные интересы всерьез, но еще и нынешние киевские власти имеют наглость настаивать, чтобы "условный запад" воевал с Россией себе в убыток — экономически ли, политически, информационно — за их, киевских властей интерес.
Суммируем.
Часть задач по "проекту Украина" западными элитами решена, часть — во многом благодаря противодействию России — оказалась принципиально нерешаемой. А в сухом остатке имеет место быть гигантская необустроенная территория, неспособная себя при текущем тренде прокормить, да еще и с гигантскими долгами.
Поэтому к этим его словам нужно относиться вполне серьезно, хоть и не буквально. Ни Россия "покупать", ни Украина "продавать" Крым, безусловно, не будут.
Это просто сигнал о приглашении к торгу.