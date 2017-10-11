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Продать Украину, а не войну. К предложению президента Чехии

09:3911.10.2017
(обновлено: 09:52 11.10.2017)
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© AFP 2017 / Frederick FlorinПрезидент Чехии Милош Земан. Архивное фотоПрезидент Чехии Милош Земан. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На первый взгляд, конечно, предложение президента Чехии Милоша Земана, озвученное на Парламентской ассамблее Совета Европы, о "компенсации за Крым", которую для разрешения конфликта Российская Федерация могла бы выплатить Украине, выглядит малость "фриковатым".

Вид на горный вулканический массив Карадагского природного заповедника в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым
И отнюдь не случайно МИД Украины уже прямо заявил, что Киев считает вариант Земана неприемлемым, ибо он "является откровенным цинизмом и выходит за политические рамки".

Проблема киевского МИД, с которым трудно спорить насчет цинизма "предложения", только в одном: если речь действительно пойдет о "большой сделке", то касаться она будет не только Крыма, но и самого Киева, причем "сам Киев" никто и не будет спрашивать. Есть куда более взрослые ребята, мысли которых пан Земан озвучивал, точнее "предварительно пробрасывал", и вот их мнение потерявшей субъектность и добровольно отдавшей им суверенность Украины не интересует вообще никак.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МИД Украины

Впрочем, по порядку.

Отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Земан, уже приучивший Европу к своей "смелости суждений", заявил открытым текстом: "Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?" После чего и предложил свой циничный вариант.

Вид на бухту в Балаклаве
© РИА Новости / Василий Батанов
Шредер про Крым: забудьте, он русский уже навсегда
Крайне наивно считать, что "пробрасывая" эту тему, пан Земан, политик хоть и не всегда европейски лощеный, но при этом крайне опытный и достаточно авторитетный, просто "нес первое, что ему пришло в голову".

Просто все еще циничней, чем думает украинский МИД.

Значительная часть западных "элит" всерьез размышляет о параметрах окончания "проекта Украина", причем делает это достаточно прагматически.

Во-первых, уже всем очевидно, что без серьезной внешней подпитки в нынешнем виде "проект" в долгосрочной перспективе не жизнеспособен. Обычная математика: старые "центры прибыли" на территории максимально разрушены, а новые не просматриваются. Украина может зарабатывать только как "мост" между востоком и западом, но, находясь в перманентном конфликте с "востоком", эту роль исполнять не способна. На "содержание" восточного соседа ее перевести в нынешнем состоянии невозможно. А в географическом и геоэкономическом состоянии "псевдоевропейского аппендикса" она несостоятельна. Особенно при том количестве разного рода обременений, в том числе почти восьмидесяти миллиардах долларов прямого суверенного долга.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина объявила России войну. Пока в проекте
Во-вторых, основная задача "восточноевропейской политики" Запада на Украине, имеющей тот же вектор, что и другие восточноевропейские экономики в свое время, — выполнена. Потенциальный конкурент уничтожен, как была ранее уничтожена конкурентоспособность прочих восточноевропейских стран.

В-третьих, Украина так и не смогла найти в себе силы стать шахидом и броситься под Россию как солдат под танк. Более того: она не только не собирается воевать с Россией за западные интересы всерьез, но еще и нынешние киевские власти имеют наглость настаивать, чтобы "условный запад" воевал с Россией себе в убыток — экономически ли, политически, информационно — за их, киевских властей интерес.
Суммируем.

Часть задач по "проекту Украина" западными элитами решена, часть — во многом благодаря противодействию России — оказалась принципиально нерешаемой. А в сухом остатке имеет место быть гигантская необустроенная территория, неспособная себя при текущем тренде прокормить, да еще и с гигантскими долгами. 

© РИА НовостиВид на микрорайон Воздвиженку и Татарку в Киеве
© РИА Новости
Вид на микрорайон Воздвиженку и Татарку в Киеве

Плакат с изображением президента России Владимира Путина и медведя в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Olga Maltseva
Почему Запад опять будет укрощать Русского Медведя
В общем, от токсичного актива нужно каким-то образом избавляться, причем желательно по "западной" торговой привычке еще что-то с этого поиметь. И вариантов тут немного: проще всего, и мы об этом писали, такие активы утилизируются через большую региональную войну. Но этот вариант даже внутри западных элит нравится далеко не всем, особенно если учесть, что сама Украина не сильно боеспособна, что бы там кто ни говорил про "сильнейшую европейскую армию". Поэтому необходимо рассматривать также вполне типичный для западного политического менталитета вариант продажи токсичного актива, насчет чего удочки уже закидывались неоднократно, а чешский президент просто сделал на эту тему первый публичный "проброс вслух".

Поэтому к этим его словам нужно относиться вполне серьезно, хоть и не буквально. Ни Россия "покупать", ни Украина "продавать" Крым, безусловно, не будут.

Это просто сигнал о приглашении к торгу.

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