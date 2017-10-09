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Два лица вандализма на Украине: за и против режима

19:3209.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРазбитые памятные плиты героям Небесной сотни в центре Киева. 5 октября 2017Разбитые памятные плиты героям Небесной сотни в центре Киева. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Практически еженедельно на протяжении двух с половиной лет в украинской прессе появляются сообщения о разрушении памятников или об актах вандализма в отношении национальных святынь, исторических зданий и могил известных людей. Вандализм на Украине стал своеобразной формой политической борьбы — сторонников и противников режима. И не всегда эта борьба тайная.
Впрочем, это уже настоящая война памятников, а не только людей.

"Нагло обливал грязью Революцию"

В четверг, 5 октября, средь бела дня в самом центре Киева (метрах в 20 от Майдана Незалежности) появился мужчина, который разрушил на глазах у изумленной публики мемориал Героям Небесной сотни. Он ходил среди черных мраморных плит, опрокидывал их и разбивал о мостовую.

Памятник, на котором житель Днепропетровской области написал, что Крым - это Россия
© Фото : ГУ НП в Дніпропетровській області
Житель Днепропетровской области написал на памятнике, что Крым — это Россия
По словам свидетелей произошедшего, вызвавших полицию, мужчина не стал скрываться, дождался представителей правопорядка, представился им и сообщил, что это он разрушил памятник. Присутствовавшим "вандал пояснил свой поступок тем, что считает Небесную сотню виновной в сегодняшнем положении дел на Украине".

Задержанный полицией вандал оказался гражданином Украины Юрием Чекановым, прописанным в Луганской области. Как утверждают правоохранители, Чеканов прибыл в Киев из Севастополя.

Во время допроса в прокуратуре он заявил, что совершил акт вандализма абсолютно осознанно и продолжил бы его снова, если бы не был арестован.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРазбитые плиты мемориала Героям Небесной сотни в центре Киева. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Разбитые плиты мемориала Героям Небесной сотни в центре Киева. 5 октября 2017

На следующий день, по словам прокурора Киевской местной прокуратуры № 6 Сергея Сказко, суд определил Чеканову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с содержанием под стражей (в СИЗО) и возможностью внесения залога в размере 320 тысяч гривен, которых у Чекана не оказалось.

Памятник красноармейцам в городе Васильевка Запорожской области
© Фото : Gazeta.zp.ua
В Запорожье памятник красноармейцам "поправили" в рамках декоммунизации
Чеканов обвиняется по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины в умышленном повреждении имущества, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

По словам прокурора, "подозреваемый", выступая в суде, заявил, что "действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия".
Интересное наблюдение сделал член добровольческого батальона "Азов" Александр Алферов, присутствовавший в зале судебных заседаний по делу Чеканова.

"В перерыве этот человек общался с другими и нагло обливал грязью Революцию", — утверждает Алферов на своей странице в Facebook.

"Чтобы исключить контакт с населением"

Добровольческий батальон "Азов", бойца которого Александра Алферова так возмутили слова и действия Юрия Чеканова, здесь присутствует не случайно.

Ровно год назад, 12 сентября 2016 года, несколько десятков бойцов добровольческого батальона "Азов" прибыли в поселок Лиманское Одесской области. Специально подготовленную веревку бойцы "Азова" накинули на шею скульптуре Ленина, находившейся в центре поселка, затем прицепили эту веревку к заднему бамперу автобуса, на котором приехали, и попытались с свалить памятник. Но смогли оторвать только голову.

Город Сумы. Архивное фото
© Flickr / proteuss
В Сумах предлагают памятник Ленину переделать в "олимпийца-ходока"
Потому что, во-первых, памятник оказался в целом более крепким, чем они рассчитывали, а во-вторых, пока "азовцы" отрывали скульптуре голову, на площадь высыпали местные жители и отогнали бойцов "Азова", защитив тем самым останки памятника.
"Азовцы" очень удивились такому дремучему и противозаконному пониманию ситуации жителями поселка. Ведь действовали бойцы добровольческого батальона строго по закону о "декоммунизации".

© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы батальона "Азов"
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Азов"

Но в целом урок был усвоен. Так, в конце нынешнего августа в Одессе "евромайдановцы" действовали уже под покровом ночи и под охраной полиции. В этот день они надругались над памятником Георгию Жукову. Жуков, как известно, после войны одно время командовал Одесским военным округом, а во время войны был одним из главных стратегов победы над фашистской Германией.

Так вот бюст сначала сорвали с пьедестала, а потом под покровом ночи повесили на мосту. За шею.

"Ночной перформанс с бюстом Жукова от начала и до конца сопровождали сотрудники полиции", — сообщил на своей странице в Facebook главный редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачев.

По его мнению, полиция нужна была вандалам "для охраны участников от возможных нападений. Хотя те и так устроили свой перформанс ночью, чтобы исключить контакт с одесситами".

Как началась война памятников на Украине

Вообще, с того дня, когда на Евромайдане три года назад фактически был совершен государственный переворот, многое изменилось на Украине. И уже далеко не все считают те события "революцией". У многих появились сомнения. А у некоторых — идеологическое и политическое несогласие с режимом, которое они начинают выражать все более открыто и ясно. И не только в соцсетях.

В Одессе разбили бюст маршалу Жукову. 24 августа 2017
© Фото : Sergiy Sternenko
В Одессе разбили бюст маршалу Жукову
Например, тот же Юрий Чеканов, разрушивший памятник Героям Небесной сотни, действовал открыто. И хотя судить его будут за умышленную порчу имущества, он о себе заявил как политический противник нынешнего режима. Скорее всего, его спрячут в психушку или объявят "агентом Кремля". Так власти проще — объявлять вражескими агентами всех, кто не согласен с происходящим на Украине.

А между тем политических противников режима, которые воюют не столько с режимом, сколько пока с памятниками, становится все больше.

В мае нынешнего года в киевском микрорайоне Корчеватое неизвестные облили краской другой памятник Небесной сотне.

Также в столице, уже в конце августа, неизвестные разбили мемориальную плиту герою Небесной сотни, участнику Евромайдана и Герою Украины Роману Сеныку.

В ночь с 6 на 7 октября в Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады. Открытие памятника было запланировано на 7 октября. А ночью неизвестные облили его краской.
Оказывается, на Украине есть не только те, кто крушат памятники Жукову и Ватутину, но и те, кто совершают акты вандализма в отношении уже героев нынешнего режима.

© Фото : Інтернет-видання "Полтавщина"Облитый краской памятник генералу Ватутину в Полтаве
© Фото : Інтернет-видання "Полтавщина"
Облитый краской памятник генералу Ватутину в Полтаве

Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Новая история Украины: война с памятниками и "охота на диверсантов"
Безусловно, любые подобные действия подлежат осуждению, независимо от того, кто их совершает, — защитники или противники власти, открыто они уничтожают памятники и могилы или делают это под покровом ночи, с позволения властей или втайне от них…

Но при этом надо учесть особенность нынешней украинской истории. Открыли войну памятникам ярые сторонники нынешнего режима, его адепты именно в тот момент, когда Верховная рада приняла закон о так называемой "декоммунизации", когда власть объявила войну памятникам недавней истории Украины.

Просто теперь враги нынешнего режима стали выходить из подполья.

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