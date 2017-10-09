Два лица вандализма на Украине: за и против режима

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Практически еженедельно на протяжении двух с половиной лет в украинской прессе появляются сообщения о разрушении памятников или об актах вандализма в отношении национальных святынь, исторических зданий и могил известных людей. Вандализм на Украине стал своеобразной формой политической борьбы — сторонников и противников режима. И не всегда эта борьба тайная.

Впрочем, это уже настоящая война памятников, а не только людей.

"Нагло обливал грязью Революцию"

В четверг, 5 октября, средь бела дня в самом центре Киева (метрах в 20 от Майдана Незалежности) появился мужчина, который разрушил на глазах у изумленной публики мемориал Героям Небесной сотни. Он ходил среди черных мраморных плит, опрокидывал их и разбивал о мостовую.

По словам свидетелей произошедшего, вызвавших полицию, мужчина не стал скрываться, дождался представителей правопорядка, представился им и сообщил, что это он разрушил памятник. Присутствовавшим "вандал пояснил свой поступок тем, что считает Небесную сотню виновной в сегодняшнем положении дел на Украине".

Задержанный полицией вандал оказался гражданином Украины Юрием Чекановым, прописанным в Луганской области. Как утверждают правоохранители, Чеканов прибыл в Киев из Севастополя.

Во время допроса в прокуратуре он заявил, что совершил акт вандализма абсолютно осознанно и продолжил бы его снова, если бы не был арестован.

На следующий день, по словам прокурора Киевской местной прокуратуры № 6 Сергея Сказко, суд определил Чеканову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с содержанием под стражей (в СИЗО) и возможностью внесения залога в размере 320 тысяч гривен, которых у Чекана не оказалось.

Чеканов обвиняется по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины в умышленном повреждении имущества, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

По словам прокурора, "подозреваемый", выступая в суде, заявил, что "действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия".

Интересное наблюдение сделал член добровольческого батальона "Азов" Александр Алферов, присутствовавший в зале судебных заседаний по делу Чеканова.

"В перерыве этот человек общался с другими и нагло обливал грязью Революцию", — утверждает Алферов на своей странице в Facebook.

"Чтобы исключить контакт с населением"

Добровольческий батальон "Азов", бойца которого Александра Алферова так возмутили слова и действия Юрия Чеканова, здесь присутствует не случайно.

Ровно год назад, 12 сентября 2016 года, несколько десятков бойцов добровольческого батальона "Азов" прибыли в поселок Лиманское Одесской области. Специально подготовленную веревку бойцы "Азова" накинули на шею скульптуре Ленина, находившейся в центре поселка, затем прицепили эту веревку к заднему бамперу автобуса, на котором приехали, и попытались с свалить памятник. Но смогли оторвать только голову.

Потому что, во-первых, памятник оказался в целом более крепким, чем они рассчитывали, а во-вторых, пока "азовцы" отрывали скульптуре голову, на площадь высыпали местные жители и отогнали бойцов "Азова", защитив тем самым останки памятника."Азовцы" очень удивились такому дремучему и противозаконному пониманию ситуации жителями поселка. Ведь действовали бойцы добровольческого батальона строго по закону о "декоммунизации".

Но в целом урок был усвоен. Так, в конце нынешнего августа в Одессе "евромайдановцы" действовали уже под покровом ночи и под охраной полиции. В этот день они надругались над памятником Георгию Жукову. Жуков, как известно, после войны одно время командовал Одесским военным округом, а во время войны был одним из главных стратегов победы над фашистской Германией.

Так вот бюст сначала сорвали с пьедестала, а потом под покровом ночи повесили на мосту. За шею.

"Ночной перформанс с бюстом Жукова от начала и до конца сопровождали сотрудники полиции", — сообщил на своей странице в Facebook главный редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачев.

По его мнению, полиция нужна была вандалам "для охраны участников от возможных нападений. Хотя те и так устроили свой перформанс ночью, чтобы исключить контакт с одесситами".

Как началась война памятников на Украине

Вообще, с того дня, когда на Евромайдане три года назад фактически был совершен государственный переворот, многое изменилось на Украине. И уже далеко не все считают те события "революцией". У многих появились сомнения. А у некоторых — идеологическое и политическое несогласие с режимом, которое они начинают выражать все более открыто и ясно. И не только в соцсетях.

Например, тот же Юрий Чеканов, разрушивший памятник Героям Небесной сотни, действовал открыто. И хотя судить его будут за умышленную порчу имущества, он о себе заявил как политический противник нынешнего режима. Скорее всего, его спрячут в психушку или объявят "агентом Кремля". Так власти проще — объявлять вражескими агентами всех, кто не согласен с происходящим на Украине.

А между тем политических противников режима, которые воюют не столько с режимом, сколько пока с памятниками, становится все больше.

В мае нынешнего года в киевском микрорайоне Корчеватое неизвестные облили краской другой памятник Небесной сотне.

Также в столице, уже в конце августа, неизвестные разбили мемориальную плиту герою Небесной сотни, участнику Евромайдана и Герою Украины Роману Сеныку.

В ночь с 6 на 7 октября в Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник погибшим в Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады. Открытие памятника было запланировано на 7 октября. А ночью неизвестные облили его краской.

Оказывается, на Украине есть не только те, кто крушат памятники Жукову и Ватутину, но и те, кто совершают акты вандализма в отношении уже героев нынешнего режима.

Безусловно, любые подобные действия подлежат осуждению, независимо от того, кто их совершает, — защитники или противники власти, открыто они уничтожают памятники и могилы или делают это под покровом ночи, с позволения властей или втайне от них…

Но при этом надо учесть особенность нынешней украинской истории. Открыли войну памятникам ярые сторонники нынешнего режима, его адепты именно в тот момент, когда Верховная рада приняла закон о так называемой "декоммунизации", когда власть объявила войну памятникам недавней истории Украины.

Просто теперь враги нынешнего режима стали выходить из подполья.