"Пророссийского" председателя ПАСЕ убрали. Почему нам все равно

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Сегодня планируются выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В конце минувшей недели член сената Испании от Валенсии Педро Аграмунт покинул этот пост "по личным причинам". Как заявил его официальный представитель, "он представил <…> заявление. Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным".

Что тут стоит отметить.

Во-первых, "за что". Впервые скандал вокруг Педро Аграмунта разразился на апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев во главе с тогдашним вице-спикером Госдумы и нынешним исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым. Особенно, кстати, неистовствовала украинская делегация. Тогда Аграмунт заявлял, что выступал как частное лицо, а не как представитель международной организации, но это никого ни в чем не убедило. Парламентарии потребовали объявить Педро Аграмунту вотум недоверия, но регламент организации не предполагает механизмов отзыва с выборных должностей.

Теперь он уходит сам.

Во-вторых, чем нам грозит, если вместо "пророссийского" председателя будет "антироссийский" — например, скажем, литовец.

Едва ли мы покривим душой, если сообщим нашим уважаемым читателям простую и понятную вещь: что все происходящее ныне и присно в Парламентской ассамблее Совета Европы — это даже не стоит называть мышиной возней, ибо так можно обидеть мышей и многочисленных европейских зоозащитников.

ПАСЕ даже на фоне целой кучи бесполезных структур, специально придуманных, чтобы в их креслах было удобно располагаться задам наиболее бестолковых европейских чиновников, — совершенно бессмысленная организация.

Начнем с самого простого: у нее нет никаких — подчеркиваем, никаких! — ни властных, ни законодательных полномочий. И в этом нет ничего удивительного, ибо ПАСЕ, которую ни в коем случае не стоит путать даже с не менее бестолковым, но все же чуть более "власть имущим" Европарламентом, — исключительно консультативная организация. И таковой, в принципе, задумывалась и создавалась: просто это старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, созданный еще тогда, когда ни о каком ЕС в Европе и не мечтали. А конкретно: 5 мая 1949 года — именно для межпарламентских консультаций.

Сейчас же данный реликт того времени европейского прошлого, когда еще все решалось исключительно на уровне национальных государств, — суть прекрасный пример вырождения некогда вполне жизнеспособных структур, не более того.

И все полномочия данной пустой говорильни сводятся к принятию не обязательных для исполнения резолюций и рекомендаций на основе докладов, которые готовятся осваивающими евробюджеты евродепутатами.

Все, вроде бы?

Ах, да. Еще они выбирают генерального секретаря Совета Европы (у которого тоже нет никаких полномочий). Кстати, ныне эту замечательную должность занимает выдающийся представитель норвежского народа Турбьёрн Ягланд, бывший когда-то главой МИД Норвегии. А потом, будучи председателем Нобелевского комитета, прославившийся решением о присуждении премии борцу за мир Бараку Обаме, после чего был благополучно с данной должности смещен "по итогам заседания членов комитета".

Чем он прославился, будучи генеральным секретарем СЕ, нам неведомо, ибо эта должность вызывает исчезающее малый интерес у большинства представителей даже вполне европейскоориентированных СМИ.

…Что тут еще важно.

В сессиях ПАСЕ с огромным удовольствием принимали участие наши депутаты Государственной думы, в том числе коммунисты, которые считали ее "важнейшей европейской площадкой". Злые языки, правда, поговаривали, что наши прагматичные депутаты почитали сию площадку как замечательную возможность за бюджетный счет сгонять в историческую столицу Эльзаса, красивейший и спокойнейший французский городок Страсбург. Где представляется масса замечательных возможностей и помимо ПАСЕ.

Поэтому когда Россию в этой самой ПАСЕ лишили права голоса, — никто, кроме вышеозначенных депутатов, не переживал. Впрочем, депутат существо хоть иной раз и загадочное, но весьма громогласное, отчего переливы депутатских переживаний постоянно разносились в СМИ.

В остальном же все прекрасно понимали: само участие делегации российской Госдумы в ПАСЕ — не более чем "отрыжка" 90-х, когда нас пускали вот в такие бессмысленные места посидеть на приставном стульчике для того, чтобы отечественные элиты понимали, что у них "все как у людей".

За деньги, разумеется, пускали.

К счастью, эту лавочку наконец-то у нас прикрыли: летом министр иностранных дел России Сергей Лавров напрямую уведомил генерального секретаря Совета Европы: взнос в бюджет Совета от России за 2017 год будет приостановлен — "до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ".

И нам только и остается надеяться на то, что эти полномочия так и не будут восстановлены, а российские депутаты так и продолжат свой шопинг и культурный обмен в странах Европы преимущественно за свой счет.

А ПАСЕ пусть снимает и назначает у себя там кого и куда угодно.