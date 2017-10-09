"Пророссийского" председателя ПАСЕ убрали. Почему нам все равно

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Сегодня планируются выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В конце минувшей недели член сената Испании от Валенсии Педро Аграмунт покинул этот пост "по личным причинам". Как заявил его официальный представитель, "он представил <…> заявление. Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным".
Что тут стоит отметить.
Теперь он уходит сам.
Во-вторых, чем нам грозит, если вместо "пророссийского" председателя будет "антироссийский" — например, скажем, литовец.
Едва ли мы покривим душой, если сообщим нашим уважаемым читателям простую и понятную вещь: что все происходящее ныне и присно в Парламентской ассамблее Совета Европы — это даже не стоит называть мышиной возней, ибо так можно обидеть мышей и многочисленных европейских зоозащитников.
Начнем с самого простого: у нее нет никаких — подчеркиваем, никаких! — ни властных, ни законодательных полномочий. И в этом нет ничего удивительного, ибо ПАСЕ, которую ни в коем случае не стоит путать даже с не менее бестолковым, но все же чуть более "власть имущим" Европарламентом, — исключительно консультативная организация. И таковой, в принципе, задумывалась и создавалась: просто это старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, созданный еще тогда, когда ни о каком ЕС в Европе и не мечтали. А конкретно: 5 мая 1949 года — именно для межпарламентских консультаций.
Сейчас же данный реликт того времени европейского прошлого, когда еще все решалось исключительно на уровне национальных государств, — суть прекрасный пример вырождения некогда вполне жизнеспособных структур, не более того.
И все полномочия данной пустой говорильни сводятся к принятию не обязательных для исполнения резолюций и рекомендаций на основе докладов, которые готовятся осваивающими евробюджеты евродепутатами.
Все, вроде бы?
Чем он прославился, будучи генеральным секретарем СЕ, нам неведомо, ибо эта должность вызывает исчезающее малый интерес у большинства представителей даже вполне европейскоориентированных СМИ.
…Что тут еще важно.
В сессиях ПАСЕ с огромным удовольствием принимали участие наши депутаты Государственной думы, в том числе коммунисты, которые считали ее "важнейшей европейской площадкой". Злые языки, правда, поговаривали, что наши прагматичные депутаты почитали сию площадку как замечательную возможность за бюджетный счет сгонять в историческую столицу Эльзаса, красивейший и спокойнейший французский городок Страсбург. Где представляется масса замечательных возможностей и помимо ПАСЕ.
В остальном же все прекрасно понимали: само участие делегации российской Госдумы в ПАСЕ — не более чем "отрыжка" 90-х, когда нас пускали вот в такие бессмысленные места посидеть на приставном стульчике для того, чтобы отечественные элиты понимали, что у них "все как у людей".
За деньги, разумеется, пускали.
К счастью, эту лавочку наконец-то у нас прикрыли: летом министр иностранных дел России Сергей Лавров напрямую уведомил генерального секретаря Совета Европы: взнос в бюджет Совета от России за 2017 год будет приостановлен — "до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ".
И нам только и остается надеяться на то, что эти полномочия так и не будут восстановлены, а российские депутаты так и продолжат свой шопинг и культурный обмен в странах Европы преимущественно за свой счет.
А ПАСЕ пусть снимает и назначает у себя там кого и куда угодно.