Король улетел. Почему Россия займет место США на Ближнем Востоке

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Москву, с одной стороны, завершил более чем десятилетнюю эпопею в двухсторонних отношениях. Именно столько пришлось ждать ответной поездки саудовского монарха после визита Владимира Путина в Эр-Рияд в 2007 году. С другой стороны, приезд саудовского правителя стал продолжением — и значимой вехой — в развивающемся ныне процессе уверенного возвращения Россией своих позиций в ближневосточном регионе.
Безусловно, ключевым решением, полностью изменившим ход событий в регионе, казалось, обреченном на то, чтобы дестабилизация и войны охватывали его все шире, вовлекая все новые и новые страны, стала военная операция России в Сирии. Прошло всего два года, и то, что многим представлялось безнадежной и опасной авантюрой, обернулось качественным изменением всей геополитической конфигурации и расклада сил в важнейшем регионе планеты.
Москва не только спасла обреченного Асада и не просто обеспечила сирийскому правительству минимальный "плацдарм для торга" с остальными участниками сирийского кризиса, будь то другие державы и вооруженные формирования. Прямо в данный момент Россия вышла на финишную победную прямую, где уничтожение ИГИЛ* и освобождение всей территории Сирии перестало быть совершенно неправдоподобной фантастикой.
Вместо войны, к которой их старательно подталкивали, Россия и Турция строят "Турецкий поток" и реализуют контракт по С-400.
Недоброжелатели злословят, что Россия теперь на Ближнем Востоке "в любой бочке затычка", и надо признать, что у этого мнения есть основания. Именно в Москве увидели надежду на прекращение кровавого хаоса и восстановление из руин разрушенные Западом государства, будь то Ирак или Ливия. Их лидеры делают самые щедрые авансы в адрес России и готовы к сотрудничеству по самому широкому спектру вопросов — начиная с освоения природных месторождений и заканчивая строительными контрактами.
Катар, отвратительные отношения России с которым были темой многочисленных исторических анекдотов и реальных историй, всего за пару лет существенно изменил свою позицию. Еще несколько лет назад символом российско-катарских отношений могли служить крайне жесткие дискуссии в ООН, местами напоминавшие скандалы, между Виталием Чуркиным и представителем Катара. Именно из них родилась легенда о якобы заявлении покойного российского постпреда катарцу: "Я представляю великую Россию — и от ее имени разговариваю только с важными людьми".
Москва же во всем этом ближневосточном клубке демонстрирует логичность, последовательность и упорство в проведении своей политики, а ее твердая приверженность союзу с Асадом вызывает уважение даже у тех, кого это партнерство раздражает. На фоне Вашингтона, который легко сдает своих ситуативных союзников, Москва, держащая слово и выполняющая свои обязательства, выглядит для Ближнего Востока с каждым днем все более привлекательно.
Ничего удивительного, что Москва проявляет последовательность и упорство в работе с самым большим, богатым и могущественным государством региона — Саудовской Аравией.
История обычно разводила две страны по разные стороны баррикад. Не приходится удивляться, что хуже отношений с Дохой у России были только отношения с Эр-Риядом. Не стал исключением и сирийский кризис, где вмешательство Москвы поломало все планы саудитов в отношении Сирии.
Но российская военная операция показала, что времена изменились. Несмотря на раздражение Саудовской Аравии по поводу российской политики в отношении Дамаска, сотрудничество между двумя странами только нарастает: инвестиционные проекты, планы строительства АЭС, взаимодействие по нефтяной линии, слухи о сотрудничестве в военной сфере. Высокопоставленные саудовские представители (включая наследного принца) стали привычными гостями в Москве. Визит короля органично продолжил эту линию двухсторонних отношений.
Россия утверждает себя на мировой арене как альтернативу США, которые требуют тотальной монополии на учет собственных интересов. Москва же настаивает, что подобная ситуация больше невозможна и не работает.
Достоинством позиции России является то, что, требуя соблюдения интересов других держав, она имеет в виду не только себя. А своими действиями за последние годы доказала, что это не просто слова.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.