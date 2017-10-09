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Король улетел. Почему Россия займет место США на Ближнем Востоке

13:0709.10.2017
07700
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Москву, с одной стороны, завершил более чем десятилетнюю эпопею в двухсторонних отношениях. Именно столько пришлось ждать ответной поездки саудовского монарха после визита Владимира Путина в Эр-Рияд в 2007 году. С другой стороны, приезд саудовского правителя стал продолжением — и значимой вехой — в развивающемся ныне процессе уверенного возвращения Россией своих позиций в ближневосточном регионе.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пушков о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда: диктат США уже не работает
Восстановление активной работы Москвы в регионе началось достаточно давно. В начале 2010-х годов уже были заметны отдельные подвижки в данном направлении. Другое дело, что они выглядели крайне незначительными и даже чисто декоративными на фоне тотального доминирования США и их ключевых союзников (Саудовская Аравия, Катар, Израиль) на Ближнем Востоке и неуклонно расширяющегося кровавого кризиса, в который был ввергнут регион в результате политики единственной мировой сверхдержавы.

Безусловно, ключевым решением, полностью изменившим ход событий в регионе, казалось, обреченном на то, чтобы дестабилизация и войны охватывали его все шире, вовлекая все новые и новые страны, стала военная операция России в Сирии. Прошло всего два года, и то, что многим представлялось безнадежной и опасной авантюрой, обернулось качественным изменением всей геополитической конфигурации и расклада сил в важнейшем регионе планеты.

Москва не только спасла обреченного Асада и не просто обеспечила сирийскому правительству минимальный "плацдарм для торга" с остальными участниками сирийского кризиса, будь то другие державы и вооруженные формирования. Прямо в данный момент Россия вышла на финишную победную прямую, где уничтожение ИГИЛ* и освобождение всей территории Сирии перестало быть совершенно неправдоподобной фантастикой.

© Фото : предоставлено пресс-службой президента СирииБойцы армии САР прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
Бойцы армии САР прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Абдалла во время церемонии встречи в аэропорту имени Короля Халеда. 11 февраля 2007
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии
Однако, помимо военных побед, за эти два года Россией оказались достигнуты политические результаты, которые совсем недавно казались просто немыслимыми и невозможными. Москва выстроила и заставляет работать дугу стабилизации региона с помощью Анкары и Тегерана, что само по себе является уникальным достижением, учитывая историю взаимоотношений этих двух важнейших региональных держав.

Вместо войны, к которой их старательно подталкивали, Россия и Турция строят "Турецкий поток" и реализуют контракт по С-400.

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкРаботы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Работы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря

Недоброжелатели злословят, что Россия теперь на Ближнем Востоке "в любой бочке затычка", и надо признать, что у этого мнения есть основания. Именно в Москве увидели надежду на прекращение кровавого хаоса и восстановление из руин разрушенные Западом государства, будь то Ирак или Ливия. Их лидеры делают самые щедрые авансы в адрес России и готовы к сотрудничеству по самому широкому спектру вопросов — начиная с освоения природных месторождений и заканчивая строительными контрактами.

Катар, отвратительные отношения России с которым были темой многочисленных исторических анекдотов и реальных историй, всего за пару лет существенно изменил свою позицию. Еще несколько лет назад символом российско-катарских отношений могли служить крайне жесткие дискуссии в ООН, местами напоминавшие скандалы, между Виталием Чуркиным и представителем Катара. Именно из них родилась легенда о якобы заявлении покойного российского постпреда катарцу: "Я представляю великую Россию — и от ее имени разговариваю только с важными людьми".

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 5 октября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ/ Вадим Гришанкин
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Эксперт связал визит короля Аль Сауда в РФ с ситуацией на базе США в Сирии
Теперь о тех временах остались лишь воспоминания, а Москва переместилась для Дохи в разряд выгодных партнеров, с которым развиваются серьезные инвестиционные проекты. Именно катарский фонд QIA стал участником сделки по покупке пакета акций "Роснефти" в декабре прошлого года, а весной стало известно о совместных российско-катарских проектах общим объемом 12 миллиардов долларов с инвестициями Катарского инвестагентства. При этом Катар действительно нуждается в поддержке Кремля, поскольку страна оказалась втянута в противостояние с соседями по региону, которые во главе с Саудовской Аравией ополчились на нее.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
© РИА Новости
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Небоскребы в Дохе.

 

Москва же во всем этом ближневосточном клубке демонстрирует логичность, последовательность и упорство в проведении своей политики, а ее твердая приверженность союзу с Асадом вызывает уважение даже у тех, кого это партнерство раздражает. На фоне Вашингтона, который легко сдает своих ситуативных союзников, Москва, держащая слово и выполняющая свои обязательства, выглядит для Ближнего Востока с каждым днем все более привлекательно.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты: визит короля говорит о признании роли России на Ближнем Востоке
Результат данного положения вещей известен и в последнее время прямо пишется на страницах влиятельных западных СМИ: Россия занимает место США как главного игрока и самой влиятельной силы на Ближнем Востоке.

Ничего удивительного, что Москва проявляет последовательность и упорство в работе с самым большим, богатым и могущественным государством региона — Саудовской Аравией.

История обычно разводила две страны по разные стороны баррикад. Не приходится удивляться, что хуже отношений с Дохой у России были только отношения с Эр-Риядом. Не стал исключением и сирийский кризис, где вмешательство Москвы поломало все планы саудитов в отношении Сирии.

Но российская военная операция показала, что времена изменились. Несмотря на раздражение Саудовской Аравии по поводу российской политики в отношении Дамаска, сотрудничество между двумя странами только нарастает: инвестиционные проекты, планы строительства АЭС, взаимодействие по нефтяной линии, слухи о сотрудничестве в военной сфере. Высокопоставленные саудовские представители (включая наследного принца) стали привычными гостями в Москве. Визит короля органично продолжил эту линию двухсторонних отношений.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о сотрудничестве с Россией в Сирии
Вряд ли такое развитие событий претерпит серьезные изменения в дальнейшем.

Россия утверждает себя на мировой арене как альтернативу США, которые требуют тотальной монополии на учет собственных интересов. Москва же настаивает, что подобная ситуация больше невозможна и не работает.

Достоинством позиции России является то, что, требуя соблюдения интересов других держав, она имеет в виду не только себя. А своими действиями за последние годы доказала, что это не просто слова.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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