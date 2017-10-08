РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Канадский "акт Магнитского": за что на самом деле хотят наказать Россию

Сюжет:
Санкции в отношении России (6278)
11:1208.10.2017
(обновлено: 11:28 08.10.2017)
0560
© AFP 2017 / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фотоЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins

Илья Ремесло, для РИА Новости

Палата общин Канады приняла "закон S226" — акт, аналогичный действующему в США "акту Магнитского". Канадский закон предусматривает наложение санкций на граждан России и других стран за "нарушение прав человека".

История "акта Магнитского": от США ко всему миру

Напомню, что оригинальный, американский, "акт Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins
Россия не оставит без ответа принятие Канадой "акта Магнитского"
Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в Матросской Тишине. По утверждению Браудера, Магнитский был убит в порядке мести — за выявленные им налоговые хищения из бюджета. В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в США и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В черный список США в рамках "акта Магнитского" попали в общей сложности 44 россиянина.

В 2016 году закон был дополнен — президент Барак Обама придал "акту Магнитского" глобальный статус. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран, заподозренных в "причастности к нарушениям прав человека, коррупции, хищениям и другим правонарушениям", и сфера действия закона была распространена на весь мир.
Таким образом, "акт Магнитского" давно вышел за пределы заявленных целей — смерть юриста была цинично использована Браудером для сведения счетов с правоохранителями, преследовавшими его за неуплату налогов.

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, "пока неясно, кто подпадет под действие "акта Магнитского" (известно лишь, что санкции будут введены в отношении граждан России,  Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама), однако источник в правительстве на условиях анонимности рассказал, что, скорее всего, в первом списке оказавшихся под санкциями будут именно россияне". При этом, как сообщила газета, ранее глава Hermitage Capital Уильям Браудер передал Оттаве список из 282 человек, которые, по его мнению, должны оказаться под санкциями.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийВыкрасить и выбросить
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Выкрасить и выбросить

Дело Hermitage Capital

Министерство юстиции США. Архивное фото
© Flickr / geetarchurchy
Дело закрыто: Prevezon Holdings договорилась с властями США без суда
Делу, с которого все началось, уже около десяти лет. На территории России с 90-х годов осуществлял деятельность инвестиционный фонд Hermitage Capital, основанный Уильямом Браудером. Фонд инвестировал в акции Газпрома, Сбербанка и других крупных компаний, но так как действовал запрет на владение акциями естественных монополий, работал он под прикрытием российских компаний.

При этом деятельность фонда крайне напоминала то, что на Западе называется "гринмейл" — корпоративный шантаж. Фонд, становясь инвестором российских компаний, начинал оказывать на них давление, пытался парализовать их работу под предлогом "борьбы за права миноритариев". Так, в 2001 году Hermitage подал 12 исков против Сбербанка, оспаривая уже зарегистрированную допэмиссию акций, — не имея на это оснований, но преследуя цель отпугнуть покупателей акций. Схема, известная на Западе и старая как мир, но в России терпели подобные художества "дорогого инвестора".

Так продолжалось до июня 2007 года, когда было возбуждено уголовное дело против ООО "Камея", входящего в состав фонда Браудера, за неуплату налогов в размере более миллиарда рублей. Компания Браудера использовала поддельное письмо одного из руководителей Министерства финансов республики, которое ему давало налоговые льготы. В ходе расследования выяснилось, что Магнитский и Браудер специально выводили предприятия в Калмыкию, где действовал льготный режим налогообложения, а на должности "финансовых аналитиков" фиктивно нанимали инвалидов, не имевших профильного образования. Это зато позволяло в разы сократить сумму уплаченного налога.

Здание Парламента Канады
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Мнение о канадском "законе Магнитского": мир возвращается к "биполярью"
К тому моменту Магнитский, управлявший налоговыми вопросами фонда, подал документы на британскую визу и забронировал билеты в Киев. Двадцать четвертого ноября 2008 года его арестовали, а позднее перевели в Матросскую Тишину, где диагностировали холецистит. Вскоре его перевели в Бутырку, где его состояние начало ухудшаться. При этом он в течение месяца не мог попасть на прием к доктору. В ноябре 2009 года Магнитский умер. При этом нет никаких доказательств, что Магнитского пытали — в частности, об этом ничего не упоминается и в его дневниках. После смерти Магнитского было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному) и ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Что характерно, за три дня до смерти Магнитский в суде отказывается от адвоката, которого дал ему Браудер.

Параллельно с этой историей развивалась другая: компании Браудера ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд" внезапно сменили владельцев. Неустановленными лицами с помощью фиктивных судов с участием данных юридических лиц был создан искусственный убыток от их деятельности, после чего в налоговую инспекцию № 46 по Москве было подано требование о возмещении "излишне уплаченных" налогов. Это требование было моментально удовлетворено, деньги в размере 5,4 миллиарда рублей из бюджета были перечислены на счета фирм, откуда они исчезли в неизвестном направлении. При этом посредники, участвовавшие в совершении преступления (Гасанов, Коробейников), внезапно умерли от "несчастных случаев".

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins
В парламенте Канады приняли аналог "закона Магнитского"
В итоге за совершение данного преступления был осужден некто Виктор Маркелов, бывший работник лесопилки. Как указано в приговоре суда, он подал заявление о возврате "излишне уплаченного" налога в размере 5,4 миллиарда рублей, которое было удовлетворено руководителями московских налоговых инспекций. Очевидно, что Маркелов был обычным подставным лицом. Позднее Генеральная прокуратура сообщила, что часть похищенных денег в размере около 700 миллионов рублей удалось вернуть в российский бюджет.

Кстати, с Браудером активно сотрудничал некто Алексей Навальный — рассчитывая получить от него иностранную поддержку и финансирование,  называл его в переписке не иначе как "дорогой мистер Браудер", всячески ему льстил и выполнял указания. Взломанная переписка Навального содержит много доказательств в пользу того, что Навальный активно лоббировал интересы Браудера в информационном поле, при этом прекрасно понимая, что Браудер является преступником.

Как мы видим, в деле Hermitage Capital много темных сторон. Можно утверждать с уверенностью, что Браудер и Магнитский были замешаны в неуплате налогов. Тем не менее остаются вопросы: почему главы налоговых инспекций с такой легкостью возвратили более пяти миллиардов налога, было ли это сделано "по неведению" или по злому умыслу? Вообще, стоит отметить, что российские государственные органы в то время не раскрывали всех деталей дела, а Браудер вел агрессивную пропаганду.

Глава инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер
© AFP 2017 / Odd Andersen
Как американский "супершпион по России" скрывал правду о деле Магнитского
Впрочем, еще больше вопросов и к версии Браудера, утверждающего, что лица, причастные к преследованию Магнитского, незаконно получили имущество на десятки миллионов долларов. Как оказалось позднее, у этих лиц были родственники, занимающиеся бизнесом и обладающие легальным источником дохода. Также обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной стране мира эти лица не признаны судом виновными в коррупции и незаконном обогащении. Казалось бы, что мешает это сделать, если Браудер утверждает, что у него есть доказательства?

Браудер также отказался участвовать в британском (!) судебном процессе по иску бывшего следователя МВД Павла Карпова (занимавшегося ранее делом Hermitage), который  подал на Браудера иск за клевету. При этом судья Саймон в решении указал, что ответчики не смогли представить хоть каких-либо доказательств, подтверждающих факт участия Карпова в пытках и убийстве Сергея Магнитского, а также совершения каких-либо преступлений в будущем.

Из России с ответом
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Из России с ответом

Дело Магнитского как орудие наказания России

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Lars Hagberg
Эксперт: канадский аналог "закона Магнитского" – политическая глупость
Вся эта история с гибелью Магнитского была повернута Браудером как месть Магнитскому за выявленное им хищение налогов. Однако элементарное сопоставление документов показывает, что расследование хищения денег из бюджета началось уже в апреле 2008 года, а официальное заявление в СК от Браудера поступило только в июле 2008 года (когда хищение было уже закончено)

Впоследствии трагическая гибель Магнитского была цинично использована Браудером по привычной схеме "корпоративного шантажа" — когда некий компромат используется как повод для давления на государство в личных коммерческих интересах.  Так и появился "акт Магнитского". Разумеется, за Браудером стояли русофобские круги и западные спецслужбы,  которые не скрывали интереса в лоббировании "закона Магнитского".

Заметьте — если ранее речь шла только о фигурантах "дела Магнитского", что выглядело как "честная кампания за справедливость", то затем закон расширили на неопределенный круг лиц. Он стал обычным идеологическим инструментом наказания за "нарушения прав человека" — так, как их понимает "русофобская партия" в элите США и их союзники в Канаде. Уже никто и не вспоминает про Магнитского — речь идет о давлении на российских чиновников, принимающих решения, которые не устраивают Запад.

И пример Канады, принявшей аналогичный американскому закон, показывает: никому из союзников США неинтересно разбираться по существу в деле Магнитского. Гораздо удобнее слепо скопировать политически мотивированный акт, добавить к санкциям в отношении российских граждан лиц из других государств (они-то какое отношение имеют к гибели Магнитского?). Потому что нужно любыми средствами наказать Россию "за нарушение прав человека" — то есть за отстаивание суверенитета и геополитических интересов.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена