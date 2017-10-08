Канадский "акт Магнитского": за что на самом деле хотят наказать Россию

Илья Ремесло, для РИА Новости

Палата общин Канады приняла "закон S226" — акт, аналогичный действующему в США "акту Магнитского". Канадский закон предусматривает наложение санкций на граждан России и других стран за "нарушение прав человека".

История "акта Магнитского": от США ко всему миру

Напомню, что оригинальный, американский, "акт Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в Матросской Тишине. По утверждению Браудера, Магнитский был убит в порядке мести — за выявленные им налоговые хищения из бюджета. В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в США и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В черный список США в рамках "акта Магнитского" попали в общей сложности 44 россиянина.

В 2016 году закон был дополнен — президент Барак Обама придал "акту Магнитского" глобальный статус. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран, заподозренных в "причастности к нарушениям прав человека, коррупции, хищениям и другим правонарушениям", и сфера действия закона была распространена на весь мир.

Таким образом, "акт Магнитского" давно вышел за пределы заявленных целей — смерть юриста была цинично использована Браудером для сведения счетов с правоохранителями, преследовавшими его за неуплату налогов.

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, "пока неясно, кто подпадет под действие "акта Магнитского" (известно лишь, что санкции будут введены в отношении граждан России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама), однако источник в правительстве на условиях анонимности рассказал, что, скорее всего, в первом списке оказавшихся под санкциями будут именно россияне". При этом, как сообщила газета, ранее глава Hermitage Capital Уильям Браудер передал Оттаве список из 282 человек, которые, по его мнению, должны оказаться под санкциями.

Дело Hermitage Capital

Делу, с которого все началось, уже около десяти лет. На территории России с 90-х годов осуществлял деятельность инвестиционный фонд Hermitage Capital, основанный Уильямом Браудером. Фонд инвестировал в акции Газпрома, Сбербанка и других крупных компаний, но так как действовал запрет на владение акциями естественных монополий, работал он под прикрытием российских компаний.

При этом деятельность фонда крайне напоминала то, что на Западе называется "гринмейл" — корпоративный шантаж. Фонд, становясь инвестором российских компаний, начинал оказывать на них давление, пытался парализовать их работу под предлогом "борьбы за права миноритариев". Так, в 2001 году Hermitage подал 12 исков против Сбербанка, оспаривая уже зарегистрированную допэмиссию акций, — не имея на это оснований, но преследуя цель отпугнуть покупателей акций. Схема, известная на Западе и старая как мир, но в России терпели подобные художества "дорогого инвестора".

Так продолжалось до июня 2007 года, когда было возбуждено уголовное дело против ООО "Камея", входящего в состав фонда Браудера, за неуплату налогов в размере более миллиарда рублей. Компания Браудера использовала поддельное письмо одного из руководителей Министерства финансов республики, которое ему давало налоговые льготы. В ходе расследования выяснилось, что Магнитский и Браудер специально выводили предприятия в Калмыкию, где действовал льготный режим налогообложения, а на должности "финансовых аналитиков" фиктивно нанимали инвалидов, не имевших профильного образования. Это зато позволяло в разы сократить сумму уплаченного налога.

К тому моменту Магнитский, управлявший налоговыми вопросами фонда, подал документы на британскую визу и забронировал билеты в Киев. Двадцать четвертого ноября 2008 года его арестовали, а позднее перевели в Матросскую Тишину, где диагностировали холецистит. Вскоре его перевели в Бутырку, где его состояние начало ухудшаться. При этом он в течение месяца не мог попасть на прием к доктору. В ноябре 2009 года Магнитский умер. При этом нет никаких доказательств, что Магнитского пытали — в частности, об этом ничего не упоминается и в его дневниках. После смерти Магнитского было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному) и ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Что характерно, за три дня до смерти Магнитский в суде отказывается от адвоката, которого дал ему Браудер.

Параллельно с этой историей развивалась другая: компании Браудера ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд" внезапно сменили владельцев. Неустановленными лицами с помощью фиктивных судов с участием данных юридических лиц был создан искусственный убыток от их деятельности, после чего в налоговую инспекцию № 46 по Москве было подано требование о возмещении "излишне уплаченных" налогов. Это требование было моментально удовлетворено, деньги в размере 5,4 миллиарда рублей из бюджета были перечислены на счета фирм, откуда они исчезли в неизвестном направлении. При этом посредники, участвовавшие в совершении преступления (Гасанов, Коробейников), внезапно умерли от "несчастных случаев".

В итоге за совершение данного преступления был осужден некто Виктор Маркелов, бывший работник лесопилки. Как указано в приговоре суда, он подал заявление о возврате "излишне уплаченного" налога в размере 5,4 миллиарда рублей, которое было удовлетворено руководителями московских налоговых инспекций. Очевидно, что Маркелов был обычным подставным лицом. Позднее Генеральная прокуратура сообщила , что часть похищенных денег в размере около 700 миллионов рублей удалось вернуть в российский бюджет.

Кстати, с Браудером активно сотрудничал некто Алексей Навальный — рассчитывая получить от него иностранную поддержку и финансирование, называл его в переписке не иначе как "дорогой мистер Браудер", всячески ему льстил и выполнял указания. Взломанная переписка Навального содержит много доказательств в пользу того, что Навальный активно лоббировал интересы Браудера в информационном поле, при этом прекрасно понимая, что Браудер является преступником.

Как мы видим, в деле Hermitage Capital много темных сторон. Можно утверждать с уверенностью, что Браудер и Магнитский были замешаны в неуплате налогов. Тем не менее остаются вопросы: почему главы налоговых инспекций с такой легкостью возвратили более пяти миллиардов налога, было ли это сделано "по неведению" или по злому умыслу? Вообще, стоит отметить, что российские государственные органы в то время не раскрывали всех деталей дела, а Браудер вел агрессивную пропаганду.

Впрочем, еще больше вопросов и к версии Браудера, утверждающего, что лица, причастные к преследованию Магнитского, незаконно получили имущество на десятки миллионов долларов. Как оказалось позднее, у этих лиц были родственники, занимающиеся бизнесом и обладающие легальным источником дохода. Также обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной стране мира эти лица не признаны судом виновными в коррупции и незаконном обогащении. Казалось бы, что мешает это сделать, если Браудер утверждает, что у него есть доказательства?

Браудер также отказался участвовать в британском (!) судебном процессе по иску бывшего следователя МВД Павла Карпова (занимавшегося ранее делом Hermitage), который подал на Браудера иск за клевету. При этом судья Саймон в решении указал, что ответчики не смогли представить хоть каких-либо доказательств, подтверждающих факт участия Карпова в пытках и убийстве Сергея Магнитского, а также совершения каких-либо преступлений в будущем.

Дело Магнитского как орудие наказания России

Вся эта история с гибелью Магнитского была повернута Браудером как месть Магнитскому за выявленное им хищение налогов. Однако элементарное сопоставление документов показывает, что расследование хищения денег из бюджета началось уже в апреле 2008 года, а официальное заявление в СК от Браудера поступило только в июле 2008 года (когда хищение было уже закончено)

Впоследствии трагическая гибель Магнитского была цинично использована Браудером по привычной схеме "корпоративного шантажа" — когда некий компромат используется как повод для давления на государство в личных коммерческих интересах. Так и появился "акт Магнитского". Разумеется, за Браудером стояли русофобские круги и западные спецслужбы, которые не скрывали интереса в лоббировании "закона Магнитского".

Заметьте — если ранее речь шла только о фигурантах "дела Магнитского", что выглядело как "честная кампания за справедливость", то затем закон расширили на неопределенный круг лиц. Он стал обычным идеологическим инструментом наказания за "нарушения прав человека" — так, как их понимает "русофобская партия" в элите США и их союзники в Канаде. Уже никто и не вспоминает про Магнитского — речь идет о давлении на российских чиновников, принимающих решения, которые не устраивают Запад.

И пример Канады, принявшей аналогичный американскому закон, показывает: никому из союзников США неинтересно разбираться по существу в деле Магнитского. Гораздо удобнее слепо скопировать политически мотивированный акт, добавить к санкциям в отношении российских граждан лиц из других государств (они-то какое отношение имеют к гибели Магнитского?). Потому что нужно любыми средствами наказать Россию "за нарушение прав человека" — то есть за отстаивание суверенитета и геополитических интересов.