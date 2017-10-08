Канадский "акт Магнитского": за что на самом деле хотят наказать Россию

Илья Ремесло, для РИА Новости
Палата общин Канады приняла "закон S226" — акт, аналогичный действующему в США "акту Магнитского". Канадский закон предусматривает наложение санкций на граждан России и других стран за "нарушение прав человека".
История "акта Магнитского": от США ко всему миру
Напомню, что оригинальный, американский, "акт Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере."акта Магнитского" попали в общей сложности 44 россиянина.
В 2016 году закон был дополнен — президент Барак Обама придал "акту Магнитского" глобальный статус. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран, заподозренных в "причастности к нарушениям прав человека, коррупции, хищениям и другим правонарушениям", и сфера действия закона была распространена на весь мир.
Таким образом, "акт Магнитского" давно вышел за пределы заявленных целей — смерть юриста была цинично использована Браудером для сведения счетов с правоохранителями, преследовавшими его за неуплату налогов.
Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, "пока неясно, кто подпадет под действие "акта Магнитского" (известно лишь, что санкции будут введены в отношении граждан России, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама), однако источник в правительстве на условиях анонимности рассказал, что, скорее всего, в первом списке оказавшихся под санкциями будут именно россияне". При этом, как сообщила газета, ранее глава Hermitage Capital Уильям Браудер передал Оттаве список из 282 человек, которые, по его мнению, должны оказаться под санкциями.
Дело Hermitage Capital
При этом деятельность фонда крайне напоминала то, что на Западе называется "гринмейл" — корпоративный шантаж. Фонд, становясь инвестором российских компаний, начинал оказывать на них давление, пытался парализовать их работу под предлогом "борьбы за права миноритариев". Так, в 2001 году Hermitage подал 12 исков против Сбербанка, оспаривая уже зарегистрированную допэмиссию акций, — не имея на это оснований, но преследуя цель отпугнуть покупателей акций. Схема, известная на Западе и старая как мир, но в России терпели подобные художества "дорогого инвестора".
Так продолжалось до июня 2007 года, когда было возбуждено уголовное дело против ООО "Камея", входящего в состав фонда Браудера, за неуплату налогов в размере более миллиарда рублей. Компания Браудера использовала поддельное письмо одного из руководителей Министерства финансов республики, которое ему давало налоговые льготы. В ходе расследования выяснилось, что Магнитский и Браудер специально выводили предприятия в Калмыкию, где действовал льготный режим налогообложения, а на должности "финансовых аналитиков" фиктивно нанимали инвалидов, не имевших профильного образования. Это зато позволяло в разы сократить сумму уплаченного налога.
Параллельно с этой историей развивалась другая: компании Браудера ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд" внезапно сменили владельцев. Неустановленными лицами с помощью фиктивных судов с участием данных юридических лиц был создан искусственный убыток от их деятельности, после чего в налоговую инспекцию № 46 по Москве было подано требование о возмещении "излишне уплаченных" налогов. Это требование было моментально удовлетворено, деньги в размере 5,4 миллиарда рублей из бюджета были перечислены на счета фирм, откуда они исчезли в неизвестном направлении. При этом посредники, участвовавшие в совершении преступления (Гасанов, Коробейников), внезапно умерли от "несчастных случаев".Генеральная прокуратура сообщила, что часть похищенных денег в размере около 700 миллионов рублей удалось вернуть в российский бюджет.
Кстати, с Браудером активно сотрудничал некто Алексей Навальный — рассчитывая получить от него иностранную поддержку и финансирование, называл его в переписке не иначе как "дорогой мистер Браудер", всячески ему льстил и выполнял указания. Взломанная переписка Навального содержит много доказательств в пользу того, что Навальный активно лоббировал интересы Браудера в информационном поле, при этом прекрасно понимая, что Браудер является преступником.
Как мы видим, в деле Hermitage Capital много темных сторон. Можно утверждать с уверенностью, что Браудер и Магнитский были замешаны в неуплате налогов. Тем не менее остаются вопросы: почему главы налоговых инспекций с такой легкостью возвратили более пяти миллиардов налога, было ли это сделано "по неведению" или по злому умыслу? Вообще, стоит отметить, что российские государственные органы в то время не раскрывали всех деталей дела, а Браудер вел агрессивную пропаганду.
Браудер также отказался участвовать в британском (!) судебном процессе по иску бывшего следователя МВД Павла Карпова (занимавшегося ранее делом Hermitage), который подал на Браудера иск за клевету. При этом судья Саймон в решении указал, что ответчики не смогли представить хоть каких-либо доказательств, подтверждающих факт участия Карпова в пытках и убийстве Сергея Магнитского, а также совершения каких-либо преступлений в будущем.
Дело Магнитского как орудие наказания Россииофициальное заявление в СК от Браудера поступило только в июле 2008 года (когда хищение было уже закончено)
Впоследствии трагическая гибель Магнитского была цинично использована Браудером по привычной схеме "корпоративного шантажа" — когда некий компромат используется как повод для давления на государство в личных коммерческих интересах. Так и появился "акт Магнитского". Разумеется, за Браудером стояли русофобские круги и западные спецслужбы, которые не скрывали интереса в лоббировании "закона Магнитского".
Заметьте — если ранее речь шла только о фигурантах "дела Магнитского", что выглядело как "честная кампания за справедливость", то затем закон расширили на неопределенный круг лиц. Он стал обычным идеологическим инструментом наказания за "нарушения прав человека" — так, как их понимает "русофобская партия" в элите США и их союзники в Канаде. Уже никто и не вспоминает про Магнитского — речь идет о давлении на российских чиновников, принимающих решения, которые не устраивают Запад.
И пример Канады, принявшей аналогичный американскому закон, показывает: никому из союзников США неинтересно разбираться по существу в деле Магнитского. Гораздо удобнее слепо скопировать политически мотивированный акт, добавить к санкциям в отношении российских граждан лиц из других государств (они-то какое отношение имеют к гибели Магнитского?). Потому что нужно любыми средствами наказать Россию "за нарушение прав человека" — то есть за отстаивание суверенитета и геополитических интересов.