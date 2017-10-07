О неизбежности большой войны в Донбассе

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Итак, как этого и следовало ожидать, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Российская Федерация в данном документе, зарегистрированном в Раде от имени Петра Порошенко, именуется "страной-агрессором" уже в преамбуле, неподконтрольные Киеву районы Донбасса названы "временно оккупированными территориями", а президенту Порошенко предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.

В него также была внесена поправка, которая даже не дезавуирует, а банально изымает из текста ссылку на Минские соглашения. Более того, Украина теперь уже и прямо, на законодательном уровне снимает с себя любую ответственность за любые нарушения прав человека в Донбассе.

Более изящно "послать" Берлин, Москву и Париж с их "мирными инициативами" Киев просто не мог.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых голосах "народных избранников", и неожиданностью принятие данного документа, увы, к сожалению, не стало.

Собственно, ничего нового.

Киевская власть просто уже довольно давно и методично готовится к настоящей большой войне.

Причем (что в данной ситуации можно рассматривать как довольно уникальное явление) готовится весьма серьезно именно потому, что Киев устроит любой результат этой государственной и человеческой трагедии. Ибо это тот самый случай, когда война затевается отнюдь не с обязательной целью в ней победить.

Тут вот в чем дело: начиная где-то с середины следующего года Украина чисто технологически и математически не может существовать даже в своем нынешнем весьма призрачном состоянии.

Более того: с точки зрения своих заокеанских кураторов, она превращается в "токсичный актив". Мы уже писали о том, что с 2018 года ситуация в "незалежной" экономике радикальным образом изменяется: неумолимо приходит время банально платить по счетам, ибо заканчивается прописанный период по отсрочкам платежей частным держателям суверенного долга. Тем самым, которые, в отличие от "злобной Российской Федерации", на данную отсрочку под теперь уже железобетонные документы и обязательства пошли, которые уже согласились на одну, пусть и довольно забавную "реструктуризацию" и больше никаких "отсрочек и реструктуризаций" давать не намерены.

Чтобы было понятно — небольшой список кредиторов.

Это в первую очередь небезызвестный американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Аргентинцы, к примеру, попробовали и им очень не понравилось. Да и компания в данном случае у Franklin Templeton Investments тоже вполне подходящая: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management.

В общем, это вам не министерство финансов "страны-агрессора", с которым (с известным, правда, результатом) можно хотя бы попробовать судиться в Высоком суде Лондона.

Это в чистом виде Уолл-стрит.

Так вот. Только в ближайшие три года, с 2018 по 2020-й, Киев должен выплатить этим добрым парням порядка семнадцати миллиардов долларов, и это не считая трех "русских миллиардов", которые должны в начале следующего года быть подтверждены решением апелляционной инстанции Высокого лондонского суда.

И эта сумма выплат уже заведомо превышает все золотовалютные резервы "молодой европейской страны", даже включая пополняющие данные резервы транши от Международного валютного фонда.

© AFP 2017 / Sergei Supinsky Активисты размахивают украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве © AFP 2017 / Sergei Supinsky Активисты размахивают украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве

Взять эти деньги, понятное дело, неоткуда: даже в своем текущем (при действующих отсрочках) варианте украинский бюджет покрывает свой дефицит только за счет кредитов от МВФ, центров прибыли, способных хотя бы показать тренд к возврату непомерного долга за три "отсроченных года", не создано.

Хуже того: фактически уничтожены активы, которыми можно хоть как-нибудь торговать.

Была еще надежда на погашение долгов через свободную продажу земли, однако трезвый расчет показывает, что даже этих денег от продажи украинских земель на покрытие всего восьмидесятимиллиардного (!) госдолга явно недостаточно. А с учетом падения цен их едва ли хватит даже на покрытие долга по МВФ.

При этом ситуация усугубляется еще и тем, что таким структурам, как Franklin Templeton Investments и их коллегам технически не нужны ни украинские "политические возможности", ни украинские активы. Им нужны их деньги.

Понимают ли это в Киеве?

Да, понимают: правила игры им известны. И им самим, и тем более их "кураторам": это вообще как-то весьма сложно не понять.

А если добавить ко всей этой красоте гибнущую промышленность, находящуюся в состоянии саморазрушения инфраструктуру, стремительно усыхающий транзит превращающейся из крупнейшего транспортного узла в "европейский аппендикс" страны, то становится понятным единственный логичный выход из этого чудовищного тупика.

Форс-мажорные обстоятельства.

То есть, простите, полномасштабная война.

Причем желательно именно с Российской Федерацией, но при определенных усилиях может спасти и хотя бы пылающий по полной программе Донбасс. И победить в этой войне никто не рассчитывает: при длительной и глобальной катастрофе можно как раз говорить хоть о каких-то отсрочках, а быстрое военное поражение означает как минимум перекладывание долгов.

Конечно, эта война, пусть и по различным причинам, не нужна России и Евросоюзу. Но эту проблему, в том числе и путем принятия таких законов, как вчерашний "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" вороватые киевские политики и их кураторы из "американского политического класса" попробуют обязательно преодолеть.

Ничего личного, только чистая логика и математика.

О бизнесе тут речи уже, судя по всему, не идет.