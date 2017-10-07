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О неизбежности большой войны в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (74)
08:0007.10.2017
(обновлено: 08:01 07.10.2017)
0900
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке УкраиныВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, как этого и следовало ожидать, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Российская Федерация в данном документе, зарегистрированном в Раде от имени Петра Порошенко, именуется "страной-агрессором" уже в преамбуле, неподконтрольные Киеву районы Донбасса названы "временно оккупированными территориями", а президенту Порошенко предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.

В него также была внесена поправка, которая даже не дезавуирует, а банально изымает из текста ссылку на Минские соглашения. Более того, Украина теперь уже и прямо, на законодательном уровне снимает с себя любую ответственность за любые нарушения прав человека в Донбассе.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Более изящно "послать" Берлин, Москву и Париж с их "мирными инициативами" Киев просто не мог.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых голосах "народных избранников", и неожиданностью принятие данного документа, увы, к сожалению, не стало.

Собственно, ничего нового.

Киевская власть просто уже довольно давно и методично готовится к настоящей большой войне.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Причем (что в данной ситуации можно рассматривать как довольно уникальное явление) готовится весьма серьезно именно потому, что Киев устроит любой результат этой государственной и человеческой трагедии. Ибо это тот самый случай, когда война затевается отнюдь не с обязательной целью в ней победить.

Тут вот в чем дело: начиная где-то с середины следующего года Украина чисто технологически и математически не может существовать даже в своем нынешнем весьма призрачном состоянии.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Более того: с точки зрения своих заокеанских кураторов, она превращается в "токсичный актив". Мы уже писали о том, что с 2018 года ситуация в "незалежной" экономике радикальным образом изменяется: неумолимо приходит время банально платить по счетам, ибо заканчивается прописанный период по отсрочкам платежей частным держателям суверенного долга. Тем самым, которые, в отличие от "злобной Российской Федерации", на данную отсрочку под теперь уже железобетонные документы и обязательства пошли, которые уже согласились на одну, пусть и довольно забавную "реструктуризацию" и больше никаких "отсрочек и реструктуризаций" давать не намерены.

Чтобы было понятно — небольшой список кредиторов.

Это в первую очередь небезызвестный американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Аргентинцы, к примеру, попробовали и им очень не понравилось. Да и компания в данном случае у Franklin Templeton Investments тоже вполне подходящая: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management.

В общем, это вам не министерство финансов "страны-агрессора", с которым (с известным, правда, результатом) можно хотя бы попробовать судиться в Высоком суде Лондона.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Это в чистом виде Уолл-стрит.

Так вот. Только в ближайшие три года, с 2018 по 2020-й, Киев должен выплатить этим добрым парням порядка семнадцати миллиардов долларов, и это не считая трех "русских миллиардов", которые должны в начале следующего года быть подтверждены решением апелляционной инстанции Высокого лондонского суда.

И эта сумма выплат уже заведомо превышает все золотовалютные резервы "молодой европейской страны", даже включая пополняющие данные резервы транши от Международного валютного фонда.

© AFP 2017 / Sergei SupinskyАктивисты размахивают украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Активисты размахивают украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве

Взять эти деньги, понятное дело, неоткуда: даже в своем текущем (при действующих отсрочках) варианте украинский бюджет покрывает свой дефицит только за счет кредитов от МВФ, центров прибыли, способных хотя бы показать тренд к возврату непомерного долга за три "отсроченных года", не создано.

Хуже того: фактически уничтожены активы, которыми можно хоть как-нибудь торговать.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
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Была еще надежда на погашение долгов через свободную продажу земли, однако трезвый расчет показывает, что даже этих денег от продажи украинских земель на покрытие всего восьмидесятимиллиардного (!) госдолга явно недостаточно. А с учетом падения цен их едва ли хватит даже на покрытие долга по МВФ.

При этом ситуация усугубляется еще и тем, что таким структурам, как Franklin Templeton Investments и их коллегам технически не нужны ни украинские "политические возможности", ни украинские активы. Им нужны их деньги.

Понимают ли это в Киеве?

Да, понимают: правила игры им известны. И им самим, и тем более их "кураторам": это вообще как-то весьма сложно не понять.

А если добавить ко всей этой красоте гибнущую промышленность, находящуюся в состоянии саморазрушения инфраструктуру, стремительно усыхающий транзит превращающейся из крупнейшего транспортного узла в "европейский аппендикс" страны, то становится понятным единственный логичный выход из этого чудовищного тупика.

Форс-мажорные обстоятельства.

То есть, простите, полномасштабная война.

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Мнение: Киев понимает, что открыто объявлять России войну – это странно
Причем желательно именно с Российской Федерацией, но при определенных усилиях может спасти и хотя бы пылающий по полной программе Донбасс. И победить в этой войне никто не рассчитывает: при длительной и глобальной катастрофе можно как раз говорить хоть о каких-то отсрочках, а быстрое военное поражение означает как минимум перекладывание долгов.

Конечно, эта война, пусть и по различным причинам, не нужна России и Евросоюзу. Но эту проблему, в том числе и путем принятия таких законов, как вчерашний "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" вороватые киевские политики и их кураторы из "американского политического класса" попробуют обязательно преодолеть.

Ничего личного, только чистая логика и математика.

О бизнесе тут речи уже, судя по всему, не идет.

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