О неизбежности большой войны в Донбассе

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Итак, как этого и следовало ожидать, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
Российская Федерация в данном документе, зарегистрированном в Раде от имени Петра Порошенко, именуется "страной-агрессором" уже в преамбуле, неподконтрольные Киеву районы Донбасса названы "временно оккупированными территориями", а президенту Порошенко предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.
В него также была внесена поправка, которая даже не дезавуирует, а банально изымает из текста ссылку на Минские соглашения. Более того, Украина теперь уже и прямо, на законодательном уровне снимает с себя любую ответственность за любые нарушения прав человека в Донбассе.
За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых голосах "народных избранников", и неожиданностью принятие данного документа, увы, к сожалению, не стало.
Собственно, ничего нового.
Киевская власть просто уже довольно давно и методично готовится к настоящей большой войне.
Причем (что в данной ситуации можно рассматривать как довольно уникальное явление) готовится весьма серьезно именно потому, что Киев устроит любой результат этой государственной и человеческой трагедии. Ибо это тот самый случай, когда война затевается отнюдь не с обязательной целью в ней победить.
Тут вот в чем дело: начиная где-то с середины следующего года Украина чисто технологически и математически не может существовать даже в своем нынешнем весьма призрачном состоянии.
Чтобы было понятно — небольшой список кредиторов.
Это в первую очередь небезызвестный американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Аргентинцы, к примеру, попробовали и им очень не понравилось. Да и компания в данном случае у Franklin Templeton Investments тоже вполне подходящая: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management.
В общем, это вам не министерство финансов "страны-агрессора", с которым (с известным, правда, результатом) можно хотя бы попробовать судиться в Высоком суде Лондона.
Так вот. Только в ближайшие три года, с 2018 по 2020-й, Киев должен выплатить этим добрым парням порядка семнадцати миллиардов долларов, и это не считая трех "русских миллиардов", которые должны в начале следующего года быть подтверждены решением апелляционной инстанции Высокого лондонского суда.
И эта сумма выплат уже заведомо превышает все золотовалютные резервы "молодой европейской страны", даже включая пополняющие данные резервы транши от Международного валютного фонда.
Взять эти деньги, понятное дело, неоткуда: даже в своем текущем (при действующих отсрочках) варианте украинский бюджет покрывает свой дефицит только за счет кредитов от МВФ, центров прибыли, способных хотя бы показать тренд к возврату непомерного долга за три "отсроченных года", не создано.
Хуже того: фактически уничтожены активы, которыми можно хоть как-нибудь торговать.
При этом ситуация усугубляется еще и тем, что таким структурам, как Franklin Templeton Investments и их коллегам технически не нужны ни украинские "политические возможности", ни украинские активы. Им нужны их деньги.
Понимают ли это в Киеве?
Да, понимают: правила игры им известны. И им самим, и тем более их "кураторам": это вообще как-то весьма сложно не понять.
А если добавить ко всей этой красоте гибнущую промышленность, находящуюся в состоянии саморазрушения инфраструктуру, стремительно усыхающий транзит превращающейся из крупнейшего транспортного узла в "европейский аппендикс" страны, то становится понятным единственный логичный выход из этого чудовищного тупика.
Форс-мажорные обстоятельства.
То есть, простите, полномасштабная война.
Конечно, эта война, пусть и по различным причинам, не нужна России и Евросоюзу. Но эту проблему, в том числе и путем принятия таких законов, как вчерашний "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" вороватые киевские политики и их кураторы из "американского политического класса" попробуют обязательно преодолеть.
Ничего личного, только чистая логика и математика.
О бизнесе тут речи уже, судя по всему, не идет.