Будьте третьим сортом или пошли вон. Как Украина заманивает Донбасс

Нюра Н. Берг

Итак, Верховная рада проголосовала за два скандальных законопроекта — главный, о реинтеграции Донбасса в версии президента Порошенко, принят в первом чтении. Другой же, второстепенный и технологический, о продлении закона об особом статусе так называемых ОРДЛО, т. е. фактической территории ЛНР и ДНР, который исчерпал трехлетний срок годности, принят прицепом.

Россия в который раз названа агрессором, Минские соглашения, по сути, признаны ничтожными, Порошенко получил право единолично объявлять войну, Украина забетонировала свой отказ от ответственности за исполнение своих социальных обязательств перед жителями ЛДНР, но никакой сенсации в этом нет.

Принятие закона проходило в традиционном мейнстримовом для Украины жанре черного водевиля с элементами мордобоя и серии истерических припадков. Накануне самые нервные националисты из мелких партиек, упорно добивающиеся более жирного места в пищевой цепи, устроили шабаш под стенами парламента, жгли покрышки, скандировали ганьбу и грозили Порошенко отставкой и расправой за сдачу национальных интересов. Борцы исполняли лютую бешеную решимость повалить новую преступную власть, которая, по их мнению, ложится под Кремль и играет в поддавки с Путиным, признавая ЛДНР как законные структуры. Сегодня молодцы продолжили пикетирование парламента, но главные действия развернулись непосредственно под Куполом. Размявшись вчера легкими потасовками, сегодня депутаты перешли к основному меню. Свободовец Левченко притащил в Раду дымовую шашку и немедленно ее бросил под ноги, потом поджег мужской туалет и стал кидаться в спикера разными предметами, желая вцепиться ему в горло, но не дотянулся. Там и сям практиковался мордобой разной степени брутальности, в итоге Парубий заседание закрыл.

Жующие попкорн граждане сочли все эти потасовки, камлания и скачки — как внутри парламента, так и снаружи — поганой маловысокохудожественной постановкой, уточняя, что обезьяны в зоопарке бросаются в посетителей фекалиями не в пример задорнее. Ибо ясно было с самого начала, что под свист и дымовые шашки закон будет принят, потому что он остро необходим в качестве козыря США для торга с Россией. Вот и спецпредставитель США по Украине пан Волкер не замедлил выразить закону полное одобрение, подтверждая несложную конспирологию о торге. В отличие от велеречивых украинцев, многословно высказывающихся в "Фейсбуке", Волкер рубит кратко и четко в "Твиттере": "Украина делает жесткие шаги к миру. Надеюсь, Россия теперь будет действовать". Логично, ведь США инвестировали в украинский переворот миллиарды и остро желают получить наконец дивиденды.

Среди недовольных скакунов под парламентом есть часть реально свихнувшихся на почве ненависти. Им любой кровожадный закон представляется недостаточно людоедским и глубоко унизительным для державы и ее патриотов. Но подавляющее большинство бузотеров жестко управляются Администрацией президента. Порошенко крайне важно показать западным кураторам, в серной кислоте какой концентрации ему приходится плыть, преодолевая сопротивление патриотического гражданского общества и обеспечивая наказы сюзеренов. И как победоносно он с этим управляется — куда там новым фаворитам вроде Саакашвили…

Аналитики тем временем подчеркивают фирменную шизофрению Цеевропы. Никакого мирного урегулирования конфликта не предлагается, риторика закона и депутатов остается исключительно воинственной и агрессивной. Но реальные отношения Украины с Россией по-прежнему не вписываются в формат военного противостояния. Действует Большой договор о дружбе и сотрудничестве, и редкие вскрикивания о необходимости его дезавуирования жестко и мгновенно пресекаются. Дипломатические отношения по-прежнему нетленны, послы не отозваны. Военное положение не введено. Харьковские украино-российские соглашения о продлении аренды украинской территории для российского флота не отменены. Россия остается в тройке крупнейших инвесторов и по-прежнему является огромным рынком для сбыта украинских товаров. Это, к слову, странно, с какой стороны ни погляди…

Так что же позволено комментировать искренним последовательным наци? А разрешено им выражать недовольство возможной амнистией "главарей" ОРДЛО, которых неоднократно обещано было вешать и свежевать, а также перспективой ухода от ответственности "коллаборационистов", которыми, по версии нацистов, являются едва ли не все жители мятежных территорий. Недовольны радикалы и многократным повторением в законе мантры о том, что Украина руководствуется международными правовыми нормами. Они требуют примата национальных законов над международными, ведь в видах тотального поражения прав и свобод жителей Донбасса даже слабые постанывания западных защитников прав человеков раздражают идеологических украинских нацистов, готовых еще с 2014-го расставлять виселицы вдоль дорог. Это не фигура речи, а вполне реальные задокументированные планы обустроителей незалежной Украины из числа, например, университетской профессуры и журналистов.

Впрочем, свои планы они и не думают менять. Намерены воевать с Россией на территории Донбасса и готовятся к вооруженным столкновениям вполне серьезно. Карательные батальоны отмобилизованы, идеологически накручены и нетерпеливо бьют копытами в стойлах. Жалкие блеяния опального начальника Генштаба Муженко, что в случае силового решения конфликта погибнут до 12 тысяч бойцов ВСУ, а также до 50 тысяч мирных граждан, признаны зрадой.

Теперь пора посмотреть, как восприняли закон его, так сказать, объекты. Искушенные жители ЛДНР из числа руководства комментируют принятие закона так — если его будут исполнять всерьез, ситуация резко обострится, и дело пойдет к настоящей большой войне. Если это просто блаблабла, то все останется по-прежнему — страшным и тоскливым днем сурка. Другие подчеркивают, что закон принимается исключительно в целях обеспечения коммерческих интересов Порошенко и его друзей — торговля Украины с ЛДНР идет и сейчас, набивая карманы президента и его клики золотом, но карманы эти бездонны, а вокруг все такое вкусненькое.

Простым же гражданам, которым чужды идеи мирового столкновения цивилизаций и коммерческие схемы украинских и местных властей, а болит злоба каждого дня, ситуация конкретно видится так — люстрация и фильтрация в ситуации возвращения Донбасса в теплые объятия родины коснется практически всех. Поражение в правах обещано не только всем бойцам и командованию вооруженных сил республик, но и всем сотрудникам местных силовых структур и органов гражданского управления. А также всем работникам сферы просвещения и образования, всем принимавшим участие в референдуме 2014 года, всем, кто высказывал поддержку идее отделения Донбасса от Украины и сотрудничал с "российскими оккупационными войсками". Уйти от ответственности в этой ситуации удастся "не только лишь всем, но мало кому".

При этом все участники вооруженного протеста и сотрудники силовых структур, а также местные чиновники будут арестованы и подвергнуты тюремному заключению, а остальные из перечисленных выше просто лишатся работы и средств к существованию. Некоторое снисхождение будет оказано только тем, кто признает свою вину и выдаст подельников, донесет на врагов Украины, а лучше — приведет на заклание российских военных.

Собственно, планы радикалов не скрываются и вполне определенно излагаются в многочисленных воняющих кровью и адреналином аккаунтах в социальных сетях. Жителей региона намерены на неопределенный срок лишить избирательных прав, провести среди них массовые чистки и насильственную глубокую украинизацию, чтобы ни понималось под этим термином. Жесткое переформатирование сознания с помощью украинских СМИ, перед которыми бледнеет любой Геббельс, обработка детей в школах и детсадах, юношества — в вузах, где будет тотально заменен штат преподавателей. Контроль над эманациями недовольства будут осуществлять специально назначенные старосты — ручки-то помнят.

Выбор у жителей Донбасса будет небольшой. Либо остаться и жить в условиях, по сути, фильтрационно-перевоспитательного лагеря, либо уезжать. Тем более что генеральная идея промоутеров закона и украинской политики в отношении Донбасса в целом звучит так: кому не нравится Украина и ее законы, пусть убираются с этой территории на все четыре стороны. (Интересно было бы послушать, как на такой императив отреагировали бы шотландцы, каталонцы и, например, баварцы, но им никто ничего подобного не предлагает). Однако можно сугубо теоретически рассмотреть и такой вариант. Скажем, население Донбасса массово убирается с этой территории, оставляя победителю-мародеру землю, ее недра и воздушное пространство над ней. Для чего Украина будет использовать новое Дикое поле? Завезет туда кротов-копателей янтаря из Ровно? Спустит их в угольные шахты и заставит рубить антрацит? Дураков нема. Труд этот крайне тяжел и требует несколько других навыков, волевых качеств и интенций, чем скачки на майдане, скандирование речевок и обильное зигование за деньги спонсоров. В аграрном смысле Донбасс не особенно лаком, так что загнать сюда полтавских гречкосеев тоже вряд ли получится. В плане использования региона самым реальным представляется добыча сланцевых газов силами ограниченного контингента граждан, возможно, из числа отправленных на перевоспитание. В интересах, разумеется, международных корпораций, занимающихся сланцевыми газами.

Население никто не собирается рассматривать полноправными гражданами Украины, даже если оно согласится вернуться в жестяное лоно Неньки. Иллюзии на этот счет питают некоторые мечтательные граждане, но им вряд ли суждено сбыться. Ибо директивы им даны четкие, без намеков и экивоков. Не нравится — пошли вон.