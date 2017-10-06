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Послы показали Порошенко, кто на Украине хозяин

17:5406.10.2017
(обновлено: 17:55 06.10.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyДепутаты на заседании Верховной рады Украины в КиевеДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Верховная рада Украины в пятницу, 6 октября, со второй попытки — после драк, поджогов (как внутри парламента, так и снаружи), многочасовых уговоров депутатов и шантажа западных послов наконец приняла многострадальные президентские законы об особом статусе отдельных территорий Донбасса и об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины.

Оба акта противоречат интересам украинского народа, хотя и были поддержаны большинством парламентариев. При этом в их реализации не заинтересован и сам Порошенко, но совсем по другой причине.

Однако эти законы крайне выгодны западным партнерам страны — США, Германии и Франции, которые предполагают использовать их в качестве дополнительного рычага при давлении на Россию.

Запад пошел на беспрецедентное давление на главу государства для утверждения антинародных по своей сути законов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Поджог с последующим обедом

Предыдущее заседание Верховной рады, на котором предполагалось рассмотреть в первом чтении оба президентских законопроекта, в четверг закончилось массовой дракой.

В сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде
"Я бы сжег этот парламент": в сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде

Утро следующего дня, когда парламентарии собрались на очередное заседание, тоже ознаменовалось потасовкой. Когда спикер парламента Андрей Парубий заявил о новом рассмотрении президентских законопроектов, к президиуму выскочил представитель партии "Свобода" Юрий Левченко и набросился на говорившего. В ответ блок Петра Порошенко поставил в зале охрану.

После чего депутаты приняли закон об особом статусе и в первом чтении об особенностях государственной политики.

Вскоре в зале заседаний кто-то зажег дымовую шашку, и Рада закрылась. А в это же время радикалы из "Национального корпуса" дрались с полицией у здания парламента и, по некоторым данным, тоже жгли дымовые шашки и автопокрышки. Несколько человек были арестованы, а потом, как только сессия досрочно закончилась, выпущены на свободу.

© AFP 2017 / Sergei SupinskyРадикалы из "Национального корпуса" у здания парламента Украины в Киеве. 5 октября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Радикалы из "Национального корпуса" у здания парламента Украины в Киеве. 5 октября 2017

И все, вполне удовлетворенные собой, пошли обедать. И те, кто жгли, и те, кто дрались, и те, кто от них защищали трибуну.

Между драками кулаками не машут

На самом деле между двумя драками в Верховной раде пролегла пропасть. В том смысле, что за ночь произошло несколько важных событий и прозвучали громкие заявления.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Закон о реинтеграции не соответствует своему названию, считает эксперт
Во-первых, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов заявил, что срыв заседания Верховной рады организовали "российские агенты", засевшие в парламенте Украины.

Во-вторых, начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в вечернем телеэфире объяснил, что в случае военных действий по захвату Донбасса в первые же дни погибнет не менее 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Поэтому, добавил Муженко, мы ждем дополнительного летального вооружения из США.

Как раз в этот момент президент Порошенко встретился с послами США Мари Йованович, Германии Эрнстом Райхель и Франции Изабель Дюмон, которые, вероятно в дипломатических выражениях, объяснили Порошенко, чего ждут от президента и от Рады.
Как утверждает Турчинов, страны — партнеры Украины в лице их послов были "шокированы" событиями, произошедшими в парламенте в четверг и "не понимают, что происходит".

А уже после окончания встречи президента с послами всем депутатам из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" поступили прямые указания — от пятничного заседания не увиливать, за законы дружно голосовать.

Что ими и было ими сделано, несмотря на драку, поджог и угрозы собравшихся на улице радикалов.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoСитуация у здания Верховной рады Украины во время принятия закона об особом статусе Донбасса. 5 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Ситуация у здания Верховной рады Украины во время принятия закона об особом статусе Донбасса. 5 октября 2017

Кому победа стала поражением

В сущности, на протяжении двух октябрьских дней, 5 и 6 числа, мы увидели полную и редкую по своей откровенности картину, выражающую самую суть украинской политики.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина объявила России войну. Пока в проекте

Президенту не нужны ни Минские соглашения, ни обострение ситуации на востоке, ни наступательные действия, ни присоединение Донбасса с кучей проблем и явно к нему оппозиционным электоратом. Его сегодня абсолютно все устраивает: Запад финансово поддерживает Украину на плаву, Порошенко виртуально борется с Путиным, чем очень гордится, его принимают в Вашингтоне, Берлине, Париже, Брюсселе как "жертву российской агрессии". И он ощущает себя большим востребованным политиком в большой Европе.

Но вот Запад это как раз не устраивает. Потому что, во-первых, Запад все это благополучие режима Порошенко оплачивает, а это не может продолжаться бесконечно. К тому же Запад хочет получить в лице Порошенко и принятых парламентом Украины законов более действенный механизм давления на Россию. И поэтому Госдеп США накануне встречи своего специального представителя по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде хотел бы иметь дополнительные козыри для давления на Россию в виде законов, объявляющих Россию оккупантом и агрессором.

Солдаты ВСУ возле Марьинки, Донецкая область, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Поэтому послы и надавили на Порошенко в ночь между двумя заседаниями Рады. Но ведь и им пришлось пойти на уступки. И из законопроектов исчезли ссылки на Минские соглашения. А эти соглашения — совместный продукт России, Германии, Франции и Украины. США участвовали в этом процессе дистанционно. И вот теперь этого плана в главном президентском документе нет.

Депутаты Рады, при полном отсутствии у некоторых из них моральных и нравственных принципов, тоже имели в этой истории свой интерес.
Некоторым из них хотелось бы продолжать карьеру парламентариев и ради этого они готовы идти на любые неадекватные поступки — жечь зал заседаний, ломать стулья и микрофоны, бить друг друга и плеваться на трибуне.

© REUTERS / Valentyn OgirenkoДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

А у парламентского большинства, которое им противостоит, тоже свой интерес — это люди, ориентированные на власть. У них другая проблема: общий совокупный рейтинг — от трех до пяти процентов.

Вот и получилось, что эти законы приняли аутсайдеры, представляющие меньшинство населения Украины.

Полностью в этой истории проиграл только украинский народ. Гражданская война на востоке Украины после принятия этих законов не завершится, а, может быть, даже усилится. И Донбасс не вернется, а, скорее всего, еще дальше уйдет от Украины.

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