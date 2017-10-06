Послы показали Порошенко, кто на Украине хозяин

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Верховная рада Украины в пятницу, 6 октября, со второй попытки — после драк, поджогов (как внутри парламента, так и снаружи), многочасовых уговоров депутатов и шантажа западных послов наконец приняла многострадальные президентские законы об особом статусе отдельных территорий Донбасса и об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины.
Оба акта противоречат интересам украинского народа, хотя и были поддержаны большинством парламентариев. При этом в их реализации не заинтересован и сам Порошенко, но совсем по другой причине.
Однако эти законы крайне выгодны западным партнерам страны — США, Германии и Франции, которые предполагают использовать их в качестве дополнительного рычага при давлении на Россию.
Запад пошел на беспрецедентное давление на главу государства для утверждения антинародных по своей сути законов.
Поджог с последующим обедом
Предыдущее заседание Верховной рады, на котором предполагалось рассмотреть в первом чтении оба президентских законопроекта, в четверг закончилось массовой дракой.
Утро следующего дня, когда парламентарии собрались на очередное заседание, тоже ознаменовалось потасовкой. Когда спикер парламента Андрей Парубий заявил о новом рассмотрении президентских законопроектов, к президиуму выскочил представитель партии "Свобода" Юрий Левченко и набросился на говорившего. В ответ блок Петра Порошенко поставил в зале охрану.
После чего депутаты приняли закон об особом статусе и в первом чтении об особенностях государственной политики.
Вскоре в зале заседаний кто-то зажег дымовую шашку, и Рада закрылась. А в это же время радикалы из "Национального корпуса" дрались с полицией у здания парламента и, по некоторым данным, тоже жгли дымовые шашки и автопокрышки. Несколько человек были арестованы, а потом, как только сессия досрочно закончилась, выпущены на свободу.
И все, вполне удовлетворенные собой, пошли обедать. И те, кто жгли, и те, кто дрались, и те, кто от них защищали трибуну.
Между драками кулаками не машут
На самом деле между двумя драками в Верховной раде пролегла пропасть. В том смысле, что за ночь произошло несколько важных событий и прозвучали громкие заявления.
Во-вторых, начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в вечернем телеэфире объяснил, что в случае военных действий по захвату Донбасса в первые же дни погибнет не менее 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Поэтому, добавил Муженко, мы ждем дополнительного летального вооружения из США.
Как раз в этот момент президент Порошенко встретился с послами США Мари Йованович, Германии Эрнстом Райхель и Франции Изабель Дюмон, которые, вероятно в дипломатических выражениях, объяснили Порошенко, чего ждут от президента и от Рады.
Как утверждает Турчинов, страны — партнеры Украины в лице их послов были "шокированы" событиями, произошедшими в парламенте в четверг и "не понимают, что происходит".
А уже после окончания встречи президента с послами всем депутатам из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" поступили прямые указания — от пятничного заседания не увиливать, за законы дружно голосовать.
Что ими и было ими сделано, несмотря на драку, поджог и угрозы собравшихся на улице радикалов.
Кому победа стала поражением
В сущности, на протяжении двух октябрьских дней, 5 и 6 числа, мы увидели полную и редкую по своей откровенности картину, выражающую самую суть украинской политики.
Президенту не нужны ни Минские соглашения, ни обострение ситуации на востоке, ни наступательные действия, ни присоединение Донбасса с кучей проблем и явно к нему оппозиционным электоратом. Его сегодня абсолютно все устраивает: Запад финансово поддерживает Украину на плаву, Порошенко виртуально борется с Путиным, чем очень гордится, его принимают в Вашингтоне, Берлине, Париже, Брюсселе как "жертву российской агрессии". И он ощущает себя большим востребованным политиком в большой Европе.
Но вот Запад это как раз не устраивает. Потому что, во-первых, Запад все это благополучие режима Порошенко оплачивает, а это не может продолжаться бесконечно. К тому же Запад хочет получить в лице Порошенко и принятых парламентом Украины законов более действенный механизм давления на Россию. И поэтому Госдеп США накануне встречи своего специального представителя по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде хотел бы иметь дополнительные козыри для давления на Россию в виде законов, объявляющих Россию оккупантом и агрессором.
Депутаты Рады, при полном отсутствии у некоторых из них моральных и нравственных принципов, тоже имели в этой истории свой интерес.
Некоторым из них хотелось бы продолжать карьеру парламентариев и ради этого они готовы идти на любые неадекватные поступки — жечь зал заседаний, ломать стулья и микрофоны, бить друг друга и плеваться на трибуне.
А у парламентского большинства, которое им противостоит, тоже свой интерес — это люди, ориентированные на власть. У них другая проблема: общий совокупный рейтинг — от трех до пяти процентов.
Вот и получилось, что эти законы приняли аутсайдеры, представляющие меньшинство населения Украины.
Полностью в этой истории проиграл только украинский народ. Гражданская война на востоке Украины после принятия этих законов не завершится, а, может быть, даже усилится. И Донбасс не вернется, а, скорее всего, еще дальше уйдет от Украины.