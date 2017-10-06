"Нас снова обманули, ура". Почему России не нужно своих Илонов Масков

Иван Данилов , автор блога Crimson Alter

Мы живем в поразительное время, в котором сосуществуют две реальности. В физической реальности компания SpaceX Илона Маска заявила об очередной задержке запуска носителя Falcon 9, а его же компания Solar City выплачивает штраф в 29,5 миллиона долларов за обман при получении государственных субсидий.

В другой реальности, виртуальной, креативные пользователи Рунета проводят в соцсетях флешмоб по сочинению грустных стихов и шуток на тему того, что в нашей глубоко отсталой стране никакого Илона Маска не будет. Примеры творчества поклонников культа личности Маска способны глубоко ранить эстетические чувства любителя изящной словесности. "Стране нужны Илоны Маски, но двадцать лет одни отмазки", — пишет расстроенный твиттерянин. Другой рассказывает смешную, как ему кажется, шутку — "Почему в России не будет своих Илонов Масков? Ну какая ж ракета захочет туда возвращаться!" Среди сожалеющих о том, что у нас нет "своих Масков" оказались даже чиновники "Роскосмоса", которые, видимо, ему очень завидуют.

На самом деле найти "российского Илона Маска" совсем нетрудно. Вопрос в том, нужно ли самой России такое счастье.

Маскофилам становится очень обидно, когда на основе данных западных СМИ приводится следующая статистика о показателях его сверхсовременной и сверхэффективной компании Tesla. В 2015 году на каждой проданной машине компания теряла 4000 долларов, а в 2017 году Тесла фиксировала убыток в 13000 долларов в пересчете на каждую проданную машину.

Безусловно, среди российских чиновников и бизнесменов можно легко найти желающих повторить этот результат, и есть даже те, кто уже имеют подобный практический опыт. Но подавляющее большинство грустно улыбающихся отечественной отсталости, в которой нет своего Маска, имеют в виду совсем другое.

Про детище Илона Маска любят говорить в хвалебных терминах те, кто поверил соблазнительному имиджу американской высокотехнологичной компании, на фоне которой российские производства кажутся каменным веком. Некоторые наши сограждане даже мечтают работать в этой компании именно для того, чтобы прикоснуться к высокотехнологичному будущему. На самом деле многие рабочие "Теслы" живут и трудятся не в XXI веке, а в условиях века XIX, достойных пера Диккенса. Для того чтобы хоть как-то уменьшить "денежное кровотечение", руководство компании заставляет сотрудников работать в нечеловеческих условиях, за нищенскую зарплату, без денежных компенсаций за травмы и увечья, полученные на хаотичном производстве, организованном в лучших традициях британских "работных домов".

© AP Photo / ﻿Jeff Chiu Рабочие на заводе Tesla во Фремонте, Калифорния © AP Photo / ﻿Jeff Chiu Рабочие на заводе Tesla во Фремонте, Калифорния

Все вышеизложенное — сухой пересказ заявлений, жалоб и исков бывших сотрудников Маска, которые вряд ли добьются справедливости в американской судебной системе, ведь Маск нужен США именно как непорочный символ величия и высокотехнологичности американской промышленности. А такой символ не может оказаться просто владельцем фабрики, в которой плохо оплачиваемые люди (а не роботы) вкалывают так, что в среднем раз в три дня приходится вызывать скорую и оказывать срочную медицинскую помощь тем, кто падает в обмороки, испытывает "резкую боль в груди" и "сложности с дыханием неизвестной этиологии". Перечисленное — тоже не слухи и не антиамериканская пропаганда, а сухой пересказ официальной статистики, которую удалось добыть журналистам британской газеты Gardian.

Насчет высокотехнологичности детища Илона Маска тоже есть определенные сомнения. По соцсетям бродит довольно злая шутка о том, что "Тесла" — это не американский электромобиль, а красивая четырехколесная упаковка для батареек японской фирмы Panasonic, и эта злая шутка довольно точно описывает реальность.

Зачастую все вышеизложенные аргументы разбиваются о заявление о том, что это все не имеет значения, ведь рыночная капитализация компании "Тесла Моторс" уже превышает уровень капитализации компании "Форд" и приближается к уровню капитализации "Дженерал Моторс".

Если верить рыночным ценам акций этих компаний, получается, что "Тесла" "стоит" 59,3 миллиарда долларов, а Форд — всего 48,65 миллиарда долларов. Обычно в этом же контексте любят напоминать о том, что "Тесла" "стоит" даже дороже "Газпрома", у которого рыночная капитализация всего 50,5 миллиарда долларов. На этот аргумент лучше всего отвечает сам Илон Маск во время случившегося с ним в мае 2017 года приступа честности , когда он признал, что так называемая рыночная стоимость компании "Тесла" "выше, чем стоимость, которую мы хоть сколь-нибудь заслужили".

"Мы — компания, которая теряет деньги", — добавил он.

© AP Photo / Chuck Burton Автомобиль Tesla во время зарядки © AP Photo / Chuck Burton Автомобиль Tesla во время зарядки

Если и стоит чему-то завидовать в истории псевдовысокотехнологичной бизнес-империи Илона Маска, так это его способности продавать инвесторам, государству, прессе и тысячам фанатов по всему миру свои завиральные идеи, и потом повторять этот трюк снова и снова, полностью избегая ответственности за прошлые невыполненные обещания и провалившиеся прожекты. Идеолог и владелец "Тесла Моторос" — это гениальный шоумен и в своем роде гениальный религиозный деятель, основавший религию имени себя, которую некритично принимают даже атеисты (и даже, увы, в первую очередь атеисты).

Эта вера позволяет Маску спокойно врать, раздавая заведомо невыполнимые обещания, к невыполнению которых паства относится с пониманием и даже некоторым восторгом. "Илон никогда, вот вообще никогда не выполнял прогнозные показатели. Мы всегда ожидаем, что он не справится ", — заявляет Росс Герберт, руководитель инвестиционного фонда Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, добавляя, что фонд все равно владеет акциями "Тесла Моторс". Где логика? Нет логики, есть слепая вера, интенсивности которой позавидуют многие сектанты.

Ситуация доходит до смешного. Известный японский инвестиционный банк Nomura по многочисленным просьбам клиентов все-таки решил провести анализ акций "Теслы" и пришел к выводу, что они будут стоить еще в полтора раза дороже, чем сейчас, в том числе в силу того, что у компании есть "лояльная и экономически иррациональная клиентская база".

Остается лишь восхититься тем, как тонко, точно и вежливо японские банкиры назвали дураками клиентов компании Маска.

Таким образом можно сказать, что "Тесла" точно не стоит 50 миллиардов долларов как автопроизводитель, но как коммерческий культ — почему нет?

Возвращаясь к вопросу о том, нужно ли нам в России любой ценой и за государственные деньги выращивать своих Илонов Масков, да еще и оценивать их количеством эффективность государственной политики в сфере науки и техники. Как минимум стоит рассмотреть альтернативное предложение — обучать и поддерживать государственными деньгами новых Королевых и Сикорских, а вот без "российского Маска" мы точно как-нибудь проживем.