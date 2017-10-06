Как мы достигли целей перестройки вопреки стараниям ее лидеров

Олег Макаренко, для РИА Новости
Судите сами.
Россия производит и экспортирует уже не только еду, холодильники, стиральные машины и автомобили, но даже и одежду, причем не куда-нибудь, а в Китай. Отчасти именно благодаря развитию внутреннего производства удалось резко замедлить рост цен — инфляция снизилась сейчас до невероятных еще недавно трех процентов годовых.положительные, причем с оптимизмом на будущее России смотрят не только наши министры, но и международные рейтинговые агентства.
Туризм процветает. Эксперты вот уже третий год подряд называют Санкт-Петербург лучшим туристическим городом Европы: согласно их мнению, Северная столица России обгоняет Рим и прочие традиционные направления по безопасности, инфраструктуре и развитости гостиничной сети.
В 2016 году Санкт-Петербург посетили семь миллионов туристов — это больше, чем все население города. Россия становится по-настоящему модной, причем одинаково сильный интерес к нам проявляют как европейцы с американцами, так и китайцы.поднял нас в этом рейтинге сразу на пять позиций, указав в первую очередь на значительное улучшение общей макроэкономической ситуации.
Наконец, строящийся небоскреб петербургского "Лахта-центра" стал самым высоким зданием Европы, оттеснив на второе место московскую башню "Федерация-Восток". Теперь в России находятся сразу четыре самых высоких европейских здания, ближайший конкурент — лондонский The Shard — опустился на пятое место.
…А помните, с каким придыханием относились у нас ко всему иностранному 25-30 лет назад? Тогда многим казалось, будто Россия безнадежно отстала от Запада по всем параметрам и что наша вечная судьба — догонять, пытаясь занять хотя бы предпоследнее место.
В девяностые годы, когда друг Билл улыбался другу Борису, мы питались одними макаронами и с ужасом смотрели репортажи "600 секунд". Сейчас, когда американские политики самого высокого ранга дружно называют Россию "врагом номер один", наши дела обстоят не в пример лучше. Со стороны может даже показаться, будто дружба с Западом приносит нам сплошные несчастья.
9.0%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
3.9%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.5%Нет, она осталась прежней
37.6%Наоборот, снизилась
Вторая половина восьмидесятых и все девяностые стали периодом бесконечных реформ: мощный ветер перемен выдувал из страны всю почву, на которой могло бы прорасти что-то новое. В нулевые в Россию пришла относительная стабильность, а вместе с ней и изменения к лучшему, которые не могут не замечать уже даже самые ортодоксальные скептики.
Столыпин сказал в 1907 году: "Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии". Сейчас, в 2017-м, мы можем констатировать его правоту — стабильность действительно изменила Россию до неузнаваемости. Пожалуй, если бы я перенесся на машине времени из 2000 года в наши дни, я был бы поражен прогрессом, которого мы достигли за это время.