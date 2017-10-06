Испанию тоже мы развалили

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что референдум о независимости Каталонии Россия использует, чтобы расколоть ЕС: "Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще одно средство для раскола и ослабления демократического Запада".
The Washington Post
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Эти заявления застали Москву врасплох.
…Пожилой каталонец Сергей Иванович еще раз внимательно огляделся по сторонам и вошел в небольшое барселонское кафе. Сидящие за столиками мужчины, женщины и дети вскочили по стойке смирно и отдали честь.
— Вольно, товарищи офицеры, — устало махнул рукой Сергей Иванович, подошел к стойке и залпом опустошил граненый стакан риохи, закусив его хрустящим бочковым осьминогом. — Операция отменяется, наши планы раскрыты, интербригад не будет.
— Это… Здесь все свои, товарищи, — заметил Сергей Иванович.
— Елы-палы, — загудели голоса. — Вот облом, ну как же так, товарищ полковник? Это что же — не видать нам теперь Каталонского федерального округа как своих ушей?
— Надо только выучиться ждать, — сурово ответил полковник. — Надо быть спокойным и упрямым, товарищи.
Он взял с тарелки кусочек хамона, задумчиво его пожевал и тут же выплюнул, пробормотав:
— Господи, как же хочется супчику куриного да с потрошками…
Сергей Иванович с испанской грустью посмотрел на присутствующих и продолжил:
Все это — четкие приметы того, что в Каталонию приходят мир и настоящая демократия. Всем все понятно?
— Си! — дружно грянуло в ответ.
Радистка Кармен, знойная каталонка родом из Иваново, щелкнула кастаньетами и удалилась отправлять радиограмму в Центр.