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Испанию тоже мы развалили

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (380)
08:0006.10.2017
(обновлено: 08:14 06.10.2017)
06860
© РИА Новости / Виталий Подвицкий Испанию тоже мы развалили. ФельетонИспанию тоже мы развалили. Фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что референдум о независимости Каталонии Россия использует, чтобы расколоть ЕС: "Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще одно средство для раскола и ослабления демократического Запада".

The Washington Post
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Эти заявления застали Москву врасплох.

Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Посольство РФ назвало абсурдом заявление Риги о вмешательстве в референдум
Там никак не ожидали, что латвийская разведка столь оперативно проанализирует секретные данные из украинского сегмента интернета и передаст их в Вашингтон.

…Пожилой каталонец Сергей Иванович еще раз внимательно огляделся по сторонам и вошел в небольшое барселонское кафе. Сидящие за столиками мужчины, женщины и дети вскочили по стойке смирно и отдали честь.

— Вольно, товарищи офицеры, — устало махнул рукой Сергей Иванович, подошел к стойке и залпом опустошил граненый стакан риохи, закусив его хрустящим бочковым осьминогом. — Операция отменяется, наши планы раскрыты, интербригад не будет.

Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: в России переживают за Испанию из-за Каталонии
— Пусть будут прокляты все гринго! — раздались возмущенные голоса. — Морская пусть змея укусит их, что обитает в водах Сан-Фелиу! Кто знал подобное несчастье? Кто глубже испытал превратность?!

— Это… Здесь все свои, товарищи, — заметил Сергей Иванович.

— Елы-палы, — загудели голоса. — Вот облом, ну как же так, товарищ полковник? Это что же — не видать нам теперь Каталонского федерального округа как своих ушей?

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

— Надо только выучиться ждать, — сурово ответил полковник. — Надо быть спокойным и упрямым, товарищи.

Он взял с тарелки кусочек хамона, задумчиво его пожевал и тут же выплюнул, пробормотав:

— Господи, как же хочется супчику куриного да с потрошками…

Сергей Иванович с испанской грустью посмотрел на присутствующих и продолжил:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Захарова ответила на заявление о "влиянии" России на референдум в Каталонии
— Москва поставила перед нами новую задачу, товарищи каталаны. Мы должны отслеживать активность американцев. Конечно, нефти здесь нет и граница России далеко, но мало ли. На предстоящем референдуме внимательно смотрим на окна домов на предмет неизвестных снайперов. Наблюдаем, не раздает ли кто с широкой улыбкой людям печенье. Анализируем, много ли на улицах беззащитных детей с битами и цепями. И не приехали ли сенатор Маккейн и спецпредставитель Волкер.

Все это — четкие приметы того, что в Каталонию приходят мир и настоящая демократия. Всем все понятно?

— Си! — дружно грянуло в ответ.

Радистка Кармен, знойная каталонка родом из Иваново, щелкнула кастаньетами и удалилась отправлять радиограмму в Центр.

 

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