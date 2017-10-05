Украина объявила России войну. Пока в проекте

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В четверг, 5 октября, украинский парламент приступил к рассмотрению двух законопроектов президента Петра Порошенко, которые напрямую связаны с решением гражданского конфликта на востоке страны.
И сама процедура подготовки этих документов, скорость и настойчивость, которые проявила администрация президента Украины, запихивая их в Верховную раду, свидетельствуют о том, что Порошенко на самом деле пытается сорвать превращение проектов в полноценные законы.
При этом сами законопроекты, которые фактически объявляют России войну и при этом основываются на выполнении Минских соглашений, встретили активное неприятие у наиболее реакционно и антироссийски настроенной части депутатов. И именно в таком исходе дела более всех заинтересован украинский президент.
Два в одном
Слухи, заявления, комментарии, утечки о подготовке президентом Украины закона, который был для удобства назван "Законом о реинтеграции Донбасса", ходили давно. Дозировано информация о законопроекте просачивалась через специально организованные администрации президента источники. Так, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в конце августа, то есть перед самым началом политического сезона, "проговорилась", что в новом законе Россия будет названа "страной-агрессором".
Все эти утечки были неслучайны. Порошенко замерял таким образом общественную температуру и одновременно готовил срыв принятия этих самых законов.
Принимать эти законы, как считает украинский политолог Кость Бондаренко, его обязали прежде всего западные партнеры Украины. Они же, скорее всего, и были главными идеологами этих документов. Потому что видят в них необходимость, во-первых, в качестве аргументов в переговорах с Россией, а во-вторых, как дальнейшие шаги по урегулированию гражданского конфликта на Украине.
Но у самого Порошенко, в отличие от его западных кураторов, другой взгляд на эту историю. Он-то как раз заинтересован все оставить как есть. И потому, формально выполняя поручение своих кураторов, на деле сам же срывает рассмотрение законопроектов в Раде.
С этой целью самые на сегодня наиважнейшие для Украины законопроекты администрация президента передала в Верховную раду меньше чем за сутки до их рассмотрения. Хотя анонсировала более месяца назад.
В-третьих, значительная часть нюансов в самих документах делает невозможной их поддержку другими депутатскими фракциями — Оппозиционным блоком и "Батькивщиной".
Порошенко и его команда разбили один законопроект на два, тем самым еще больше запутав ситуацию.
Этот законопроект продлевает на год предыдущий закон об особом статусе местного самоуправления Донбасса, действие которого заканчивается 18 октября. На самом деле этот закон в предыдущие три года (с момента его принятия в 2014 году) не действовал, поскольку вступает в силу после прекращения вооруженного конфликта. Но зато он вызвал активное сопротивление радикалов на улицах Киева.
Но более интересен второй закон — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который фактически по-новому, в сравнении со всеми предыдущими законодательными актами, трактует гражданский конфликт на востоке страны.
Россия — агрессор, а у Порошенко — право объявить войну
"Закон об особенностях", конечно, никаким законопроектом о "реинтеграции", то есть о возвращении Донбасса на Украину, считать нельзя. Скорее его можно назвать "Законом об оккупации", поскольку главные его статьи направлены против России, которая в нем обозначена оккупантом.
С этой целью законопроект, во-первых, определяет такие понятия, как "российская оккупация" и "российская оккупационная власть". То есть этот закон определяет в юридических терминах гражданский конфликт на востоке Украины как однозначную оккупацию Россией части территорий Украины.
Во-вторых, законопроект определяет правовой статус самих мятежных республик как временно оккупированных территорий, что фактически лишает их участия в переговорах по урегулированию конфликта. Заметим, что при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года оба руководителя ДНР и ЛНР, Захарченко и Плотницкий, участвовали в их подписании. А теперь украинская власть имеет юридические основания никаких документов с ними не подписывать и не вести никаких переговоров об условиях возвращения территорий в состав Украины.
В-третьих, новый законопроект юридически обосновывает полное удушение Донбасса. Документ, например, запрещает хождение на территории мятежного Донбасса какой-либо иной валюты кроме гривны. А это значит, что если будет выполняться этот закон, то у граждан ДНР и ЛНР не будет вообще денежного обращения на территории, поскольку Нацбанк Украины на этой территории не действует.
Также теперь по этому законопроекту у местной власти нет права регистрировать акты гражданского состояния, например выдачу паспортов гражданам, достигшим совершеннолетия.
В-четвертых, законопроект, формально защищая собственность украинских юридических и физических лиц на территориях ДНР и ЛНР, на самом деле оставляет сотни тысяч людей, проживающих на Донбассе, без работы и средств к существованию.
В-пятых, нынешняя антитеррористическая операция, объявленная украинской властью в марте 2014 года, теперь будет переименована в меры по обеспечению национальной безопасности и обороне, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии.
Сюда же относится норма о законодательной передаче всех действий в зоне конфликта от Службы безопасности Украины (как это было юридически до принятия данного законопроекта) Вооруженным силам Украины (ВСУ), то есть Генеральному штабу и главнокомандующему Петру Порошенко.
И, пожалуй, последнее: новый законопроект фиксирует право Украины на самооборону, то есть применение силы для войны с оккупантами, а именно с Россией.
Пока война идет в самом парламенте
Очевидно, что большинство юридических новаций, которые появились в законопроекте, на самом деле на Донбассе никто выполнять не будет. И все останется как есть.
То, что законопроект определяет Россию как оккупанта, тоже не ново.
Да и ВСУ на Донбассе действуют без этого законопроекта самостоятельно, без оглядки на СБУ и под непосредственным руководством главнокомандующего Порошенко.
Да и войну России Порошенко, пока он в своем уме и при полной памяти, объявлять, конечно, не собирается.
Для чего же все это?
Дело в том, что все эти юридические новации нужны не столько Украине, сколько Государственному департаменту США, специальный представитель которого по Украине Курт Волкер 7 октября будет встречаться в Белграде с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Цель — обсуждение дальнейших шагов по умиротворению Донбасса, в том числе и по введению на этой территории миротворческой миссии.
И вот здесь у Волкера в случае принятия законопроектов появляются дополнительные аргументы.
Как заметил украинский политолог Кость Бондаренко, не случайно в новых законопроектах закрепляются обязательства Украины по выполнению Минских соглашений. По его мнению, это явно рекомендовано Порошенко в Госдепе США.
И в Раде началась драка прямо у трибуны, которую заблокировала "Самопомощь".
Впрочем, в случае дальнейшего срыва голосования по законопроектам, рекомендованным Порошенко в Госдепе США, у этой истории будет свой бенефициар. Это сам Петр Порошенко, который крайне заинтересован в том, чтобы все осталось по-старому, без изменений.