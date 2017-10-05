Украина объявила России войну. Пока в проекте

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В четверг, 5 октября, украинский парламент приступил к рассмотрению двух законопроектов президента Петра Порошенко, которые напрямую связаны с решением гражданского конфликта на востоке страны.

И сама процедура подготовки этих документов, скорость и настойчивость, которые проявила администрация президента Украины, запихивая их в Верховную раду, свидетельствуют о том, что Порошенко на самом деле пытается сорвать превращение проектов в полноценные законы.

При этом сами законопроекты, которые фактически объявляют России войну и при этом основываются на выполнении Минских соглашений, встретили активное неприятие у наиболее реакционно и антироссийски настроенной части депутатов. И именно в таком исходе дела более всех заинтересован украинский президент.

Два в одном

Слухи, заявления, комментарии, утечки о подготовке президентом Украины закона, который был для удобства назван "Законом о реинтеграции Донбасса", ходили давно. Дозировано информация о законопроекте просачивалась через специально организованные администрации президента источники. Так, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в конце августа, то есть перед самым началом политического сезона, "проговорилась", что в новом законе Россия будет названа "страной-агрессором".

Все эти утечки были неслучайны. Порошенко замерял таким образом общественную температуру и одновременно готовил срыв принятия этих самых законов.

Принимать эти законы, как считает украинский политолог Кость Бондаренко, его обязали прежде всего западные партнеры Украины. Они же, скорее всего, и были главными идеологами этих документов. Потому что видят в них необходимость, во-первых, в качестве аргументов в переговорах с Россией, а во-вторых, как дальнейшие шаги по урегулированию гражданского конфликта на Украине.

Но у самого Порошенко, в отличие от его западных кураторов, другой взгляд на эту историю. Он-то как раз заинтересован все оставить как есть. И потому, формально выполняя поручение своих кураторов, на деле сам же срывает рассмотрение законопроектов в Раде.

С этой целью самые на сегодня наиважнейшие для Украины законопроекты администрация президента передала в Верховную раду меньше чем за сутки до их рассмотрения. Хотя анонсировала более месяца назад.

Во-вторых, не зная толком предложений, которые сформулированы президентом, основываясь только на слухах, фракция "Самопомощь", ориентированная на львовского мэра Андрея Садового, создала свой альтернативный проект закона, который также внесла в Верховную раду. Но этот проект даже не дошел до парламентариев. Группа пропрезидентских депутатов "зарубила" проект уже на стадии рассмотрения в профильном парламентском комитете по обороне и безопасности.

В-третьих, значительная часть нюансов в самих документах делает невозможной их поддержку другими депутатскими фракциями — Оппозиционным блоком и "Батькивщиной".

Порошенко и его команда разбили один законопроект на два, тем самым еще больше запутав ситуацию.

Один — "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".Этот законопроект продлевает на год предыдущий закон об особом статусе местного самоуправления Донбасса, действие которого заканчивается 18 октября. На самом деле этот закон в предыдущие три года (с момента его принятия в 2014 году) не действовал, поскольку вступает в силу после прекращения вооруженного конфликта. Но зато он вызвал активное сопротивление радикалов на улицах Киева.

Но более интересен второй закон — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который фактически по-новому, в сравнении со всеми предыдущими законодательными актами, трактует гражданский конфликт на востоке страны.

Россия — агрессор, а у Порошенко — право объявить войну

"Закон об особенностях", конечно, никаким законопроектом о "реинтеграции", то есть о возвращении Донбасса на Украину, считать нельзя. Скорее его можно назвать "Законом об оккупации", поскольку главные его статьи направлены против России, которая в нем обозначена оккупантом.

С этой целью законопроект, во-первых, определяет такие понятия, как "российская оккупация" и "российская оккупационная власть". То есть этот закон определяет в юридических терминах гражданский конфликт на востоке Украины как однозначную оккупацию Россией части территорий Украины.

Во-вторых, законопроект определяет правовой статус самих мятежных республик как временно оккупированных территорий, что фактически лишает их участия в переговорах по урегулированию конфликта. Заметим, что при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года оба руководителя ДНР и ЛНР, Захарченко и Плотницкий, участвовали в их подписании. А теперь украинская власть имеет юридические основания никаких документов с ними не подписывать и не вести никаких переговоров об условиях возвращения территорий в состав Украины.

В-третьих, новый законопроект юридически обосновывает полное удушение Донбасса. Документ, например, запрещает хождение на территории мятежного Донбасса какой-либо иной валюты кроме гривны. А это значит, что если будет выполняться этот закон, то у граждан ДНР и ЛНР не будет вообще денежного обращения на территории, поскольку Нацбанк Украины на этой территории не действует.

Также теперь по этому законопроекту у местной власти нет права регистрировать акты гражданского состояния, например выдачу паспортов гражданам, достигшим совершеннолетия.

В-четвертых, законопроект, формально защищая собственность украинских юридических и физических лиц на территориях ДНР и ЛНР, на самом деле оставляет сотни тысяч людей, проживающих на Донбассе, без работы и средств к существованию.

В-пятых, нынешняя антитеррористическая операция, объявленная украинской властью в марте 2014 года, теперь будет переименована в меры по обеспечению национальной безопасности и обороне, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии.

Сюда же относится норма о законодательной передаче всех действий в зоне конфликта от Службы безопасности Украины (как это было юридически до принятия данного законопроекта) Вооруженным силам Украины (ВСУ), то есть Генеральному штабу и главнокомандующему Петру Порошенко.

И, пожалуй, последнее: новый законопроект фиксирует право Украины на самооборону, то есть применение силы для войны с оккупантами, а именно с Россией.

Пока война идет в самом парламенте

Очевидно, что большинство юридических новаций, которые появились в законопроекте, на самом деле на Донбассе никто выполнять не будет. И все останется как есть.

То, что законопроект определяет Россию как оккупанта, тоже не ново.

Да и ВСУ на Донбассе действуют без этого законопроекта самостоятельно, без оглядки на СБУ и под непосредственным руководством главнокомандующего Порошенко.

Да и войну России Порошенко, пока он в своем уме и при полной памяти, объявлять, конечно, не собирается.

Для чего же все это?

Дело в том, что все эти юридические новации нужны не столько Украине, сколько Государственному департаменту США, специальный представитель которого по Украине Курт Волкер 7 октября будет встречаться в Белграде с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Цель — обсуждение дальнейших шагов по умиротворению Донбасса, в том числе и по введению на этой территории миротворческой миссии.

И вот здесь у Волкера в случае принятия законопроектов появляются дополнительные аргументы.

Как заметил украинский политолог Кость Бондаренко, не случайно в новых законопроектах закрепляются обязательства Украины по выполнению Минских соглашений. По его мнению, это явно рекомендовано Порошенко в Госдепе США.

Но именно появление в документах Минских соглашений делает неуступчивыми в принятии законопроектов многих их противников в парламенте Украины. И это Порошенко хорошо понимает. Поэтому вместо кропотливой разъяснительной работы просто внес законопроекты в парламент за несколько часов до их рассмотрения.

И в Раде началась драка прямо у трибуны, которую заблокировала "Самопомощь".

Впрочем, в случае дальнейшего срыва голосования по законопроектам, рекомендованным Порошенко в Госдепе США, у этой истории будет свой бенефициар. Это сам Петр Порошенко, который крайне заинтересован в том, чтобы все осталось по-старому, без изменений.