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Инквизиция для Порошенко: чем грозит президенту антикоррупционный суд

20:0805.10.2017
(обновлено: 20:09 05.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Елена Гагарина для Украина.ру

Президент Украины Петр Порошенко любыми способами затягивает создание антикоррупционного суда. Чего боится украинский президент — разбиралась Ukraina.ru

В шаге от импичмента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый антикоррупционный суд обязательно будет создан. Порошенко продолжает уверять, что антикоррупционная работа в стране кипит, но этому мешает ряд обстоятельств.

В частности, президент сообщил, что готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда на Украине, но сначала необходимо сформировать антикоррупционные палаты в Верховном суде.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров нормандской четверки. 24 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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"В ближайшее время можно создать специализированную антикоррупционную палату в Верховном Суде, которая будет иметь кассационную инстанцию по всем антикоррупционным делам. Разработано уже несколько законопроектов. Они несовершенны. Во многом это PR-проекты определенных политических сил… Конечно, все "за" антикоррупционный суд, но дьявол в — деталях. И важно сейчас собрать голоса — под такие законопроекты пока это невозможно", — сказал Порошенко.

Кроме того, президент пояснил проволочки с законопроектом тем, что прежде всего необходимо достичь консенсуса среди властных и оппозиционных структур. А учитывая то, какой конфликт среди политических партий развернулся до и после принятия судебной реформы, понятно, что антикоррупционный суд на Украине появится не скоро. А может и не появится вообще.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Больше всего Порошенко опасается, что антикоррупционный суд превратится в инквизиционный орган, в частности для него самого.
"Антикоррупционный суд должен формироваться на конкурсной основе под наблюдением украинской общественности. Однако я считаю, что невозможно, чтобы этот суд превратился в политическую инквизицию, как некоторые мечтают. Подчеркиваю, об этом не может быть и речи", — напутствовал Порошенко.

Всячески помогает президенту оттянуть "час суда" генпрокурор Украины Юрий Луценко. Пару дней назад он заявил, что процесс создания антикоррупционного суда может занять от одноого до полутора лет.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

По мнению политолога Михаила Погребинского, Порошенко тянет с созданием антикоррупционного суда в связи с тем, что этот орган будет ему полностью неподконтролен.

"Люди из его ближайшего окружения могут попасть под удар. НАБУ уже ему не подчиняется. В некоторых случаях ему удается контролировать их, но далеко не всегда. Это было видно на примере того, как развивалась ситуация с главой ГФС Романом Насировым. НАБУ подконтрольно людям, которые имеют гарантии от американского посольства. Луценко пытается наезжать на НАБУ, но гарантии американского посольства стоят дорого. Если будет антикоррупционный суд, то вся цепочка независимых от украинского президента расследований будет налажена, что может привести к серьезным последствиям для президента и его окружения", — заявил он.

Именно поэтому Порошенко может и вообще отказаться от создания этой структуры, как бы ему ни угрожали американские коллеги, — считает Погребинский.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Для начала нужно прийти к консенсусу в парламенте, о чем говорил президент. Должно быть голосование. Надо убедить всех проголосовать, а когда президент против, то большая часть БПП не голосует. Это настолько принципиальный вопрос для Порошенко, что вряд ли он уступит. Американцы долго настаивали на том, чтобы он отказался от экс-генпрокурора Виктора Шокина. В итоге Порошенко скандально поставил человека, не имеющего юридического образования. Специально для этого провел через ВР изменения в закон о прокуратуре, который разрешил занимать пост генпрокурора человеку без юридического образования", — напомнил Погребинский.

С точки зрения политолога Василия Стоякина, США дали Порошенко понять, что незаменимых людей нет.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

"Провести закон об импичменте практически нереально. Но допустим, создается антикоррупционный суд, по антикоррупционным делам проходят несколько людей, напрямую связанных с президентом. Таким образом американцы, хоть и не очень вежливо, подталкивают Порошенко к мысли, что выдвигаться на следующий президентский срок ему совершенно необязательно", — отметил он.

Еще одна инстанция, которая затянет процесс создания суда, — Венецианская комиссия. Глава антикоррупционного комитета Верховной рады Егор Соболев анонсировал представление Венецианской комиссией рекомендаций к законопроекту о создании антикоррупционного суда уже 6 октября.

Президент Украины Петр Порошенко во время парада в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Мы предложили специальный законопроект, чтобы создать антикоррупционный суд для топ-коррупционеров под надзором с помощью Европейского Союза и Соединенных Штатов. Шестого октября Венецианская комиссия предоставит свои рекомендации. По просьбе Украины она очень быстро провела оценку этого законопроекта", — сообщил он.

О том, как Украина исполняет рекомендации Венецианки, уже тоже хорошо известно. Пинг-понг со всевозможными законопроектами из парламента в комиссию и обратно может тянуться годами. Но здесь особый случай. США устали ждать, американские политики недвусмысленно дали понять: ждать вечно с реформами никто не будет.

А-та-та от американских партнеров

После того как по настоянию Вашингтона были созданы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), учреждение Верховного и Антикоррупционного судов должно стать финальным этапом украинских реформ по борьбе с коррупцией.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Для США это прежде всего означает то, что они смогут получить всесторонний контроль над киевской властью. И конечно, смогут проверить, насколько эффективно распределяются выданные финансовые средства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще в июле потребовал от Киева отчета, на что пошли 600 миллионов американских долларов, если коррупция на Украине продолжает процветать, о чем говорилось уже не в одном коррупционном рейтинге. Уже октябрь, а дело все еще не сдвинулось с мертвой точки.

В сентябре бывший госсекретарь США Джон Керри уже поставил на место президента Украины Петра Порошенко на форуме YES, когда тот заявил, что антикоррупционные суды есть лишь в отдельных странах третьего мира, но не в Америке.

© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкГоссекретарь США Джон Керри и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 7 сентября 2016
© Пресс-служба президента Украины
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Госсекретарь США Джон Керри и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 7 сентября 2016

"Я хочу ответить тем, что у нас каждый суд — антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента", — подчеркнул Керри, и его слова были встречены участниками форума аплодисментами.

Судебная система в США и на Украине настолько далеки друг от друга, что сравнивать их бесполезно. Поэтому американские партнеры неоднократно отмечали, что для Украины, занимающей первое место по коррупции среди европейских стран, создание такого органа, как антикоррупционный суд — вопрос жизни и смерти. Иначе финансовый поток из США будет закрыт.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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"Вся антикоррупционная система, которая создана на Украине, никак не привязана к украинской власти. Антикоррупционные структуры действительно полностью независимы, мало связаны с украинским обществом и завязаны на иностранных субъектах, которые их пропихнули и контролируют. Начиная с НАБУ, все они являются инструментом органов оккупационной власти. Они нужны для контроля действующей власти. Сейчас очередной скандал развивается по поводу незаконной прослушки НАБУ высших государственных лиц Украины, включая президента. И антикоррупционный суд в этой структуре является замыкающим элементом, который способен создать замкнутый цикл выявления, расследования и посадки коррупционеров. То есть все это будет проходить за пределами украинского политического, общественного и правового пространства. Борьба против коррупции в таком формате будет очень эффективной", — считает Стоякин.

Вместо олигархов — международные корпорации

Политолог обратил внимание на еще один аспект, который больше всего, по его мнению, интересует США, — поглощение украинского бизнеса транснациональными корпорациями.

Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве
© РИА Новости
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"Вопрос лежит в другой плоскости. С точки зрения западных структур, коррупция — это связь политической власти и крупного бизнеса. Задача антикоррупционных органов — ликвидация этой связи и уничтожение крупного украинского бизнеса как такового. В странах Восточной Европы обошлись без этого. Все имущество перешло в собственность транснациональных компаний. А когда в стране есть свой собственный крупный национальный капитал, связанный с властью, естественно транснациональные компании не могут добраться до этого имущества, хотя очень хотят. Например, так случилось с одесским припортовым заводом (ОПЗ). Тех, кто был заинтересован, близко не подпускают. И если разгромить крупный национальный капитал, то все можно будет купить совершенно честным путем. Любая транснациональная корпорация может предложить больше, чем украинский бизнес", — заключил Стоякин.

За крупнейшие украинские предприятия будь то "Мотор Сич", "Антонов" и другие гиганты украинской промышленности, давно уже борются сильнейшие мировые державы. Впереди этой гонки — США и Китай. И каждая реформа, которую проталкивают США, приближает их к новой победе, а Украину — к окончательной потере своего суверенитета.

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