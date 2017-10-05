Развалит ли Украина "Вышеградскую четверку"

Олег Хавич, для Украина.ру
На призывы Венгрии к соседям Украины оказать совместное давление на Киев в связи с новым законом об образовании пока откликнулась только Румыния. Польша, ключевой партнер Венгрии по "Вышеградской четверке", продолжает следовать курсом США, которые нациократический закон поддержали.
Второго октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в ходе своего визита в Румынию заявил, что для Будапешта и Бухареста вполне естественно выступать вместе против нового закона Украины "Об образовании". Глава венгерской дипломатии после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану сказал, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".
Сийярто также отметил, что, по его мнению, закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Министр в очередной раз повторил, что он воспринимает принятие украинского закона как "удар в спину", причем не только Венгрии, но и Румынии. Кроме того, дипломат видит серьезную угрозу в том, что на рассмотрении киевских парламентариев находятся не менее дискриминационные для национальных меньшинств Украины законопроекты о языке и гражданстве.
Инцидент с закрытием венгерского лицея в трансильванском городе Тыргу Муреш вызвал широкий резонанс в венгерских СМИ, которые обвинили румынские власти в дискриминации венгерского этнического меньшинства. "Это очень недружественный шаг", — публично возмутился 11 сентября 2017-го госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр Левенте. По его словам, в создавшейся ситуации Венгрия "на неопределенный срок дезавуирует свою подпись" под документом о поддержке вступления Румынии в ОЭСР.
Недостаточно резкая реакция Москвы, скорее всего, объясняется прогрессирующим реализмом российской внешней политики, ведь рычагов влияния на Киев в Кремле сейчас практически нет — ни прямых, ни через Вашингтон, который новый украинский образовательный закон публично поддержал. В России явно надеются на консолидированную позицию именно европейских соседей Украины, которая способна повлиять на скатывающуюся в этнократию киевскую власть. К примеру, условием получения очередного гранта от Брюсселя в сумме 600 миллионов евро страны ЕС могут определить снятие запрета не только на экспорт леса-кругляка, но и на закрытие в Украине школ на языках своих национальных меньшинств.
Ныне же эта группа пытается заявить в Евросоюзе о собственной позиции, например отказываясь принимать мигрантов согласно установленным Брюсселем квотам, несмотря на угрозы штрафов со стороны Еврокомиссии. Именно миграционный кризис в ЕС был главной темой саммита глав правительств стран "четверки" и государств Бенилюкса в Варшаве 19 июня этого года. При этом кульминацией встречи стала торжественная передача председательства в Вышеградской четверке премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Трамп придержал польских коней
Именно после визита Трампа в политике Варшавы относительно Киева произошел резкий разворот. Да, акции памяти жертв Волыни 11 июля, запланированные заранее, еще состоялись, но уже 7 августа в интервью российской газете "Коммерсант" глава МИД Польши Витольд Ващиковский фактически дезавуировал свое недавнее заявление о том, что "с Бандерой и Шухевичем Украина в Европу не войдет". Министр подчеркнул, что "у нас нет информации о растущем национализме в Украине", а продолжающуюся героизацию УПА* руководитель польской дипломатии объяснил тем, что "Украина безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма, хотя кто-то может назвать его национализмом, и это нормальная тенденция".
Таким образом, в Варшаве в упор не увидели очевидного конфликта нового закона не только с Европейской хартией языков меньшинств, но и с Конституцией Украины, статья 53 которой гласит: "Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества".
Обратить внимание Польши на угрозу украинских образовательных и языковых нововведений попытался лично премьер Венгрии Виктор Орбан во время своего официального визита в Варшаву 22 сентября. Но хотя он встретился и с премьером Беатой Шидло, и с главой правящей партии "Право и Справедливость" Ярославом Качиньским, критики Киева во время публичных выступлений польского руководства не прозвучало.
Единственный польский политик, который с самого начала резко выступает против нового украинского закона об образовании, — депутат сейма Роберт Винницкий, лидер крайне правого "Национального движения". Но даже его заявления публикуют в основном ультраконсервативные польские сайты типа "Polonia Christiana" или "Kresy". Последний ресурс после вступления закона в силу опубликовал статью с саркастическим заголовком "Венгерская партия "Йоббик" выступает за образовательные права поляков на Украине", в которой отмечает, что единственное правительство, не возражающее против угрозы правам своих соотечественников в соседнем государстве, — это правительство Польши.
Стоит также учесть, что, в отличие от венгров и румын, поляки практически не имеют мест компактного проживания на Украине. Большинство польских поселений Волыни было уничтожено ОУН-УПА* в 1943-м, поляков Галичины централизованно переселили в Польшу после 1945-го, а польские села Подолья и Полесья были сначала русифицированы, а теперь и украинизированы. При этом, как ни парадоксально, количество изучающих польский язык на Украине растет с каждым годом, однако связано это не с польскими корнями учащихся, а с надеждой найти учебу или работу в Польше. Недавний опрос показал, что 35% граждан Украины желают выехать за границу, и хотя Польша заняла лишь второе место (26%) по привлекательности как "новая родина" (на первом месте Германия — 37%), но легче польского украинцам выучить только русский (при этом в Россию собираются лишь 6% опрошенных).
Варшаву, в отличие от Будапешта, в Киеве все устраивает.
* Радикальная организация, запрещенная в России.