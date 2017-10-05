"Этих не жаль": как в США наступило время успешных дураков и чем они опасны

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Про скандал с комментарием топ-менеджера телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд о том, что жертвы стрельбы в Лас-Вегасе не заслуживают сочувствия, потому что, скорее всего, были "республиканцами со стволами", — можно написать очень многое.

Можно написать морализаторский текст, обличающий лицемерие и аморальность западных СМИ. Но, надо признать, это было бы скучно.

Можно поднять куда более интересную — и важную — тему, которую высветила эта история. Речь о глубине гражданско-политического раскола в США. Все-таки злорадство по поводу гибели безоружных невинных людей (а в словах Гефтман-Голд отчетливо читается "туда им и дорога") характерно для воюющих сторон, будь то гражданский или межгосударственный конфликт. И факт, что подобное отношение к согражданам огласила американка с хорошим образованием и достаточно высоким положением, не оставляет сомнений, что она озвучила идеи, которые уже циркулируют и считаются приемлемыми в кругах, к которым она принадлежит. А это многое говорит о подспудных социальных и политических процессах внутри американского общества — и они не сулят ему ничего хорошего. Впрочем, пока Гефтман-Голд оказалась единственной из заметных фигур, кто позволил себе сдуру публично озвучить "внутренний дискурс", — за что оказалась молниеносно и строго наказана (ее тут же уволили).

© AP Photo / John Locher Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017 © AP Photo / John Locher Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Но именно здесь таится феномен, который заслуживает особого внимания.

Хэйли Гефтман-Голд до увольнения занимала пост вице-президента отдела стратегических транзакций и старшего юридического консультанта телекомпании CBS. Это серьезная должность с высокой ответственностью и с очевидно немалой зарплатой.

В скандальном комментарии самым потрясающим является не продемонстрированное отсутствие обычного сочувствия и даже не сам факт человеконенавистнической позиции; в конце концов, действия американского истеблишмента, к которому принадлежит и эта дама, давно избавили людей от любых иллюзий на данный счет. Самым потрясающим является демонстрация того, насколько глупой (хотя это довольно слабое слово в данном случае) оказалась женщина, занимавшая пост топ-менеджера гигантской медиакорпорации.

Это заставляет задаться вопросом, каким вообще образом Гефтман-Голд смогла так высоко подняться по карьерной лестнице и каково было качество ее профессиональной деятельности на этом высоком посту? Еще это ставит на повестку дня вопрос, каковы фильтры и критерии кадрового отбора в американской медиасистеме (и не только медиа — политики, бизнеса и других сфер это тоже касается), если они продвигают наверх подобных персонажей.

Ответ (как минимум частично) можно найти в текущей кадровой политике, когда людей зачастую продвигают по карьерной лестнице не за профессиональные достижения, а за обладание теми или иными одобряемыми политкорректностью качествами (раса, сексуальная ориентация, пол). Очередной вклад в борьбу за расширение данной политики только что внесла экс-первая леди Мишель Обама. Выступая на конференции в Пенсильвании, она заявила, что американцы не верят нынешней политической системе, так как ее представляют "одни мужчины, и все они белые".

© AP Photo / J. Scott Applewhite Возле здания Капитолия в Вашингтоне © AP Photo / J. Scott Applewhite Возле здания Капитолия в Вашингтоне

За последние годы стало вполне привычным, что публично "ляпают" что-нибудь представители творческой интеллигенции и блогеры. Но от них, по большому счету, и не требуется высокого интеллекта, просчета последствий принимаемых решений и совершаемых действий как обязательной составной части личности.

От юристов и топ-менеджеров это именно что требуется. Это входит в базовый набор профессионально-личностных требований для их успешной карьеры. Во всяком случае, в теории.

Как показала история с Гефтман-Голд, на практике дело обстоит несколько иначе. А это означает серьезнейшие проблемы с качеством кадрового отбора в святая святых американской системы.

Многие шаги американцев в последние годы вызывают смешанную реакцию в России: с одной стороны смех, поскольку они выглядят странными и глупыми, а с другой — подозрение, что на самом деле имеют место сложносочиненные интриги, смысла которых мы просто не улавливаем — и в результате не видим настоящих угроз, скрытых в них.

Истории вроде описываемой доказывают, что нет никакого хитрого плана. На самом деле есть серьезное — и местами катастрофическое — падение качества управленческих кадров и элит США, которые делают то, что делают, потому что считают это адекватным, профессиональным и умным.

Прямо сейчас в Штатах раскручивается новый виток кампании по поиску "русского следа" на президентских выборах. Тема про стотысячный бюджет на рекламу в Фейсбуке и охват миллионной аудитории, оказавшие роковое влияние на исход выборов, там рассматривается на полном серьезе. А есть еще вездесущие русские хакеры, всемогущие RT и Sputnik и расставление Кремлем своих ставленников по всему миру посредством как плебисцитов, так и подковерных игр.

Беда даже не в том, что эти объяснения "скармливаются" американскому (и вообще западному) обществу. Беда в том, что огромная часть американского истеблишмента действительно поверила в сверхъестественно эффективную политику Кремля.

Почти год назад американские политологи и политтехнологи изучали причины неожиданной победы Дональда Трампа, и среди прочего специалистам стал известен небольшой, но чрезвычайно показательный факт. Оказывается, штаб Клинтон был настолько уверен в ее победе и правильности выбранной стратегии избирательной кампании, что не делал стандартных — положенных по десятилетиями отработанной процедуре — промежуточных социологических замеров.

Речь идет не о стандартных соцопросах для широкой публики (которые, как стало понятно, в итоге подтасовывались для использования в качестве инструмента агитации за Клинтон), а более узких, специализированных и гарантированно беспристрастных — для "служебного пользования". Они этого не делали, потому что считали, что и так все прекрасно, — ну и, видимо, побаивались, что социология покажет "что-то не то". В результате была выбрана стратегия поведения трехлетнего ребенка, который закрывает глаза и рассчитывает, что тем самым оказывается в домике.

Можно было бы посмеяться над Клинтон и ее политтехнологами, но на фоне событий последних лет становится очевидно, что они не являются чем-то из ряда выходящим. Подобный подход демонстрирует существенная часть американского правящего и обслуживающего его слоев. История с Хэйли Гефтман-Голд стала просто еще одой иллюстрацией идущей там профессиональной деградации управленческого класса США.

Проблема в том, что, несмотря на всю смехотворность происходящего, веселого в этом на самом деле немного.

В России уже много лет популярным мемом является эпизод на пусковой установке из фильма "ДМБ": "Может, бахнем?— Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом".

Штаты остаются самой могущественной страной в мире, обладающей ядерным оружием, — как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова, практически во всех сферах жизни планеты (от экономики до культуры).

В результате в ситуации утраты ими этого могущества и статуса глобального гегемона все более актуальным становится вопрос: а способен ли будет американский истеблишмент, состоящий из людей, подобных Хэйли Гефтман-Голд, в критический момент последовать мудрости товарища прапорщика и не "бахнуть"?