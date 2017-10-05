РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Этих не жаль": как в США наступило время успешных дураков и чем они опасны

13:3905.10.2017
01900
© REUTERS / Lucy NicholsonЦветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-ВегасеЦветы в память о жертвах расстрела людей у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© REUTERS / Lucy Nicholson

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Про скандал с комментарием топ-менеджера телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд о том, что жертвы стрельбы в Лас-Вегасе не заслуживают сочувствия, потому что, скорее всего, были "республиканцами со стволами", — можно написать очень многое.

Можно написать морализаторский текст, обличающий лицемерие и аморальность западных СМИ. Но, надо признать, это было бы скучно.

Можно поднять куда более интересную — и важную — тему, которую высветила эта история. Речь о глубине гражданско-политического раскола в США. Все-таки злорадство по поводу гибели безоружных невинных людей (а в словах Гефтман-Голд отчетливо читается "туда им и дорога") характерно для воюющих сторон, будь то гражданский или межгосударственный конфликт. И факт, что подобное отношение к согражданам огласила американка с хорошим образованием и достаточно высоким положением, не оставляет сомнений, что она озвучила идеи, которые уже циркулируют и считаются приемлемыми в кругах, к которым она принадлежит. А это многое говорит о подспудных социальных и политических процессах внутри американского общества — и они не сулят ему ничего хорошего. Впрочем, пока Гефтман-Голд оказалась единственной из заметных фигур, кто позволил себе сдуру публично озвучить "внутренний дискурс", — за что оказалась молниеносно и строго наказана (ее тут же уволили).

© AP Photo / John LocherЖенщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
CBS уволила топ-менеджера за комментарии о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе
Но именно здесь таится феномен, который заслуживает особого внимания.

Хэйли Гефтман-Голд до увольнения занимала пост вице-президента отдела стратегических транзакций и старшего юридического консультанта телекомпании CBS. Это серьезная должность с высокой ответственностью и с очевидно немалой зарплатой.

В скандальном комментарии самым потрясающим является не продемонстрированное отсутствие обычного сочувствия и даже не сам факт человеконенавистнической позиции; в конце концов, действия американского истеблишмента, к которому принадлежит и эта дама, давно избавили людей от любых иллюзий на данный счет. Самым потрясающим является демонстрация того, насколько глупой (хотя это довольно слабое слово в данном случае) оказалась женщина, занимавшая пост топ-менеджера гигантской медиакорпорации.

Это заставляет задаться вопросом, каким вообще образом Гефтман-Голд смогла так высоко подняться по карьерной лестнице и каково было качество ее профессиональной деятельности на этом высоком посту? Еще это ставит на повестку дня вопрос, каковы фильтры и критерии кадрового отбора в американской медиасистеме (и не только медиа — политики, бизнеса и других сфер это тоже касается), если они продвигают наверх подобных персонажей.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
Запад в тупике: как элиты США и Европы теряют поддержку народа

Ответ (как минимум частично) можно найти в текущей кадровой политике, когда людей зачастую продвигают по карьерной лестнице не за профессиональные достижения, а за обладание теми или иными одобряемыми политкорректностью качествами (раса, сексуальная ориентация, пол). Очередной вклад в борьбу за расширение данной политики только что внесла экс-первая леди Мишель Обама. Выступая на конференции в Пенсильвании, она заявила, что американцы не верят нынешней политической системе, так как ее представляют "одни мужчины, и все они белые".

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВозле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Возле здания Капитолия в Вашингтоне

За последние годы стало вполне привычным, что публично "ляпают" что-нибудь представители творческой интеллигенции и блогеры. Но от них, по большому счету, и не требуется высокого интеллекта, просчета последствий принимаемых решений и совершаемых действий как обязательной составной части личности.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Политолог объяснил, о чем свидетельствует раскол в правящих кругах в США
От юристов и топ-менеджеров это именно что требуется. Это входит в базовый набор профессионально-личностных требований для их успешной карьеры. Во всяком случае, в теории.

Как показала история с Гефтман-Голд, на практике дело обстоит несколько иначе. А это означает серьезнейшие проблемы с качеством кадрового отбора в святая святых американской системы.

Многие шаги американцев в последние годы вызывают смешанную реакцию в России: с одной стороны смех, поскольку они выглядят странными и глупыми, а с другой — подозрение, что на самом деле имеют место сложносочиненные интриги, смысла которых мы просто не улавливаем — и в результате не видим настоящих угроз, скрытых в них.

Истории вроде описываемой доказывают, что нет никакого хитрого плана. На самом деле есть серьезное — и местами катастрофическое — падение качества управленческих кадров и элит США, которые делают то, что делают, потому что считают это адекватным, профессиональным и умным.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
"Россия смеется в кулак": Трамп раскритиковал демократов за раскол в США

Прямо сейчас в Штатах раскручивается новый виток кампании по поиску "русского следа" на президентских выборах. Тема про стотысячный бюджет на рекламу в Фейсбуке и охват миллионной аудитории, оказавшие роковое влияние на исход выборов, там рассматривается на полном серьезе. А есть еще вездесущие русские хакеры, всемогущие RT и Sputnik и расставление Кремлем своих ставленников по всему миру посредством как плебисцитов, так и подковерных игр.

Беда даже не в том, что эти объяснения "скармливаются" американскому (и вообще западному) обществу. Беда в том, что огромная часть американского истеблишмента действительно поверила в сверхъестественно эффективную политику Кремля.

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Почти год назад американские политологи и политтехнологи изучали причины неожиданной победы Дональда Трампа, и среди прочего специалистам стал известен небольшой, но чрезвычайно показательный факт. Оказывается, штаб Клинтон был настолько уверен в ее победе и правильности выбранной стратегии избирательной кампании, что не делал стандартных — положенных по десятилетиями отработанной процедуре — промежуточных социологических замеров.

Скульптурная композиция художника Дэвида Датуна перед зданием Трамп-тауэр в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Американцы воюют на руинах разрушенной веры

Речь идет не о стандартных соцопросах для широкой публики (которые, как стало понятно, в итоге подтасовывались для использования в качестве инструмента агитации за Клинтон), а более узких, специализированных и гарантированно беспристрастных — для "служебного пользования". Они этого не делали, потому что считали, что и так все прекрасно, — ну и, видимо, побаивались, что социология покажет "что-то не то". В результате была выбрана стратегия поведения трехлетнего ребенка, который закрывает глаза и рассчитывает, что тем самым оказывается в домике.

Можно было бы посмеяться над Клинтон и ее политтехнологами, но на фоне событий последних лет становится очевидно, что они не являются чем-то из ряда выходящим. Подобный подход демонстрирует существенная часть американского правящего и обслуживающего его слоев. История с Хэйли Гефтман-Голд стала просто еще одой иллюстрацией идущей там профессиональной деградации управленческого класса США.

Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Американский журналист винит Путина в подталкивании США к гражданской войне
Проблема в том, что, несмотря на всю смехотворность происходящего, веселого в этом на самом деле немного.

В России уже много лет популярным мемом является эпизод на пусковой установке из фильма "ДМБ": "Может, бахнем?— Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом".

Штаты остаются самой могущественной страной в мире, обладающей ядерным оружием, — как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова, практически во всех сферах жизни планеты (от экономики до культуры).

В результате в ситуации утраты ими этого могущества и статуса глобального гегемона все более актуальным становится вопрос: а способен ли будет американский истеблишмент, состоящий из людей, подобных Хэйли Гефтман-Голд, в критический момент последовать мудрости товарища прапорщика и не "бахнуть"?

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена