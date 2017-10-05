"Визит к новому властелину Ближнего Востока": саудовский король в Москве

Геворг Мирзаян
"Мир заключают не с друзьями", — говорил один из самых известных политических философов современности Тирион Ланнистер. И король Саудовской Аравии Салман Кремлю точно не друг. Саудовская Аравия долгое время была противником России. Однако сейчас саудовское руководство решило оставить эмоции в стороне — она проиграла войну с Россией. Более того: король Салман понимает, что если он сейчас не примирится с Россией, то проиграет и другие войны, которые ведет. Именно поэтому король (по состоянию здоровья вообще редко выезжающий из дома) лично прилетел в Москву заключать мир на российских условиях.
Игра на ошибках
Российско-саудовское потепление стало возможным благодаря действиям четырех держав. Во-первых, безусловно, самой Москвы, которая не только вспомнила о Ближнем Востоке, но и вернулась туда через Сирию. Российская операция в Сирии "изменила реальность и баланс сил. Путину удалось сделать Россию фактором на Ближнем Востоке. Поэтому местные лидеры потоком и едут в Москву", — признается один из ведущих американских дипломатов на ближневосточном направлении Деннис Росс. "Израильтяне и турки, египтяне и иорданцы — все они рвутся в Кремль в надежде на то, что Владимир Путин — новый повелитель Ближнего Востока — обеспечит их интересы и решит их проблемы", — пишет издание Блумберг.
Под "многими странами" он подразумевает прежде всего Соединенные Штаты — вторую державу, которая оказала серьезную помощь в деле укрепления российского влияния на Ближнем Востоке.
Сдержать Иран
Наконец, четвертая держава, которая поспособствовала росту российского влияния — это сама Саудовская Аравия, а точнее, серия ее ошибок на Ближнем Востоке. Именно поэтому Саудовская Аравия отправилась в Россию в надежде на то, что Кремль поможет Эр-Рияду, по крайней мере, минимизировать ущерб от своих ошибок и решить иранский вопрос.
И вашим, и нашим
Безусловно, перевод Саудовской Аравии в "лагерь победителей" по турецкому примеру маловероятен, да и, в общем-то, для Эр-Рияда не так обязателен. Перевод России на свою сторону в конфликте с Ираном тоже выглядит из области фантастики. Саудовские власти хотят лишь минимизировать ущерб от своего поражения. В частности, получить от России политические гарантии учета саудовских интересов в Сирии, также легитимировать "ан-Нусру" (как единственного серьезного агента саудовского влияния в стране), а также добиться от Москвы принципиального согласия не участвовать в иранском давлении на КСА и оказывать посреднические услуги в деле прекращения конфликта Эр-Рияда с хуситами в Йемене.
Некоторые предложения выглядят очень скользкими, однако Кремль в принципе готов разговаривать обо всем. "У нас есть то, что нас всех объединяет, и упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами, и тогда нас будет ждать успех", — заявил Путин. Что объединяет Россию и КСА? Стремление поддержать высокие цены на нефть (столь необходимые для бюджета двух стран), а также экономические инвестиции. Именно поэтому в ходе визита саудовского короля стороны должны подписать десяток важных экономических соглашений, среди которых создание совместного инвестиционного фонда объемом в один миллиард долларов, строительство завода компании СИБУР на территории Саудовской Аравии, участие саудовских компаний в освоении арктических месторождений, а также возведение компанией "Росатом" ядерной станции в КСА (а вообще Эр-Рияд готов построить аж 16 станций, и потратить на это дело 80 миллиардов долларов).
Итоги визита покажут, насколько Кремлю удается его пусть и правильная, но сложная стратегия балансирования в регионе при одновременном соблюдении своих обязательств. "Чем больше пытаешься следовать стратегии удовлетворения всех сторон, тем понятнее становится вся сложность такой игры", — говорит упомянутый Деннис Росс. Однако если Москве удастся завершить ее победой, если удастся добиться того, что враждовать на Ближнем Востоке с Россией будет никому не выгодно, то сладость этих плодов будет невозможно переоценить.