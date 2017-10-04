Публичный сговор олигархов в Женеве

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Женеве, на берегу Лемана встретились Игорь Валерьевич Коломойский и Александр Романович Онищенко. Оба — украинские олигархи. Оба сотрудничали с Порошенко. Оба с ним поссорились. Оба ненавидят действующего президента и не скрывают своего желания его сместить.

Коломойский открыто финансирует антипорошенковские мероприятия, которые устраивают Саакашвили, Садовый, Тимошенко. Он же не скрывает, что постоянно принимает у себя в Женеве украинских олигархов, политиков, общественных деятелей, крупных чиновников, формируя единый фронт антипорошенковской оппозиции. Впрочем, уже два с половиной года назад, когда Порошенко забрал у Коломойского "Укрнафту", а затем, при помощи посольства США, вынудил олигарха сложить с себя полномочия Днепропетровского губернатора и покинуть страну, было ясно: раз Коломойский жив и на свободе, он обязательно отомстит.

У Онищенко обиды более мелкие (у него всего лишь хотели забрать бизнес), но в целом ситуация аналогичная. И он тоже жив и на свободе. Несколько месяцев назад Онищенко активно публиковал вывезенный с собой за границу компромат на президента Украины. После первых нескольких порций публикации прекратились, но американские государственные структуры его материалами явно пользуются. Слишком много они в последнее время стали знать о Порошенко (организованные США утечки о его коррупционных схемах регулярно попадают в СМИ). Слишком явное пренебрежение по отношению к Петру Алексеевичу демонстрируют американские политики всех рангов.

Встреча двух врагов Порошенко была бы важна и сама по себе. Но событийный контекст, в котором она состоялась, а также факт демонстративной открытости придают ей дополнительный шарм.

Начнем с контекста. Онищенко год живет за пределами Украины (в Европе и США), не скрывает своего сотрудничества с американскими спецслужбами, но выступает в качестве борца-одиночки. Если с кем-то консультационные встречи и проводит, то факт их не афиширует. В Киев он постоянно посылает сигналы, что с ним лучше не враждовать, а договориться.

Четырнадцатого сентября он внезапно делает заявление о своем намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. В это время он находится в США. СМИ утверждают, что отдыхает и развлекается: ловит акул во Флориде. Через две недели после данного заявления Онищенко уже в Женеве беседует с Коломойским.

Они никогда не были дружны, не пересекались в бизнесе, принадлежали к разным политическим лагерям. Оба умеют ценить свое время — слишком масштабными проектами занимаются. И все же Онищенко летит через океан на встречу в Женеве. Значит, она того стоила.

Встрече стараются придать максимальную публичность. На нее специально приглашается заместитель главного редактора оппозиционного, но самого читаемого на Украине издания "Страна.UA" Светлана Крюкова. Не прошло и полгода, как главного редактора этого издания Игоря Гужву подконтрольная Порошенко генпрокуратура обвиняла в вымогательстве. В данный момент он фигурирует (в качестве обвиняемого и свидетеля) в пяти уголовных делах, связанных с публикацией предоставленного Онищенко компромата на президента Порошенко.

© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва © Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва

Итак, журналистку известного, пострадавшего от Порошенко издания специально везут в Женеву на встречу двух олигархов — врагов Порошенко. И каков результат? Опубликована совместная фотография участников встречи (Коломойский, Онищенко, Крюкова). А также цитата из Коломойского — две строчки: "Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Мы прошли по всем трем уровням. Причем сверху вниз".

Ради такой информации журналисты в командировки в Женеву не летают. Все это можно передать по электронной почте прямо в редакцию. Следовательно, Коломойский был заинтересован в том, чтобы его свидание с Онищенко было не просто зафиксировано, но зафиксировано и задокументировано присутствовавшим на месте свидетелем.

Обычно в таких случаях украинские олигархи и политики применяют схему: журналист случайно обедал в том же ресторане, заметил их за соседним столиком и сфотографировал. В этом случае подчеркнуто, что журналист был приглашен специально.

То есть Коломойский и Онищенко посылают сигнал о том, что они договорились. Кому посылают?

У данного сигнала на Украине два адресата. Начнем со второго. Второй — группы поддержки Коломойского и Онищенко. Выше уже было сказано, что они никогда не дружили и принадлежали к разным бизнес-политическим лагерям. В конкурентной украинской среде это значит, что их интересы, а уж тем более интересы их групп поддержки неоднократно сталкивались. Очевидно, накопленные противоречия было разрешить сложно. Фотография в обнимку и многозначительная фраза о том, что обсудили все, посылает вассалам Коломойского и Онищенко сигнал, что лидеры заключили союз и бороться друг с другом теперь нельзя. У них теперь общий враг — Порошенко.

© REUTERS / Shannon Stapleton Президент Украины Петр Порошенко на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017 © REUTERS / Shannon Stapleton Президент Украины Петр Порошенко на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017

Именно этот общий враг и есть первый адресат посылаемого Коломойским — Онищенко сигнала. Они говорят Порошенко: "Ты думал, что мы не договоримся. Мы договорились. Дрожи!" И Порошенко будет дрожать. Он прекрасно знает, что до сих пор ему удавалось удерживаться у власти только потому, что его политические противники ненавидели друг друга. Эта взаимная ненависть, базировавшаяся на конкретных финансово-экономических интересах, мешала им объединиться против президента, а отсутствие единого фронта позволяло Порошенко выживать.

Единый политический фронт начал формироваться с "прорывом" на Украину Саакашвили. Уже тогда не скрывалось, что организационным и финансовым центром акции выступает Коломойский. Встреча с Онищенко показала, что параллельно единому политическому фронту формируется и единый олигархический фронт.

Это куда серьезнее. Публичные политики так или иначе выражают интересы стоящих за ними финансово-политических группировок (в просторечье олигархов). Они могут бесноваться сколько угодно, но, пока олигархи не договорились между собой, общее выступление невозможно. Зато если сговор состоялся, оно становится неотвратимым.

Онищенко — не единственный украинский олигарх, с которым за последние месяцы встретился Коломойский. Но остальные встречи были непубличны. То, что эта завершилась загодя подготовленной психической атакой на Порошенко, показывает, что события перешли на качественно иной уровень. Это уже не заговор олигархов. Это практически открытый мятеж "баронов", посылающих "королю" один из последних намеков, что пока еще можно уйти по-хорошему.

Почему Коломойский выбрал именно Онищенко для публичной демонстрации? Потому что Александр Романович находится под полным контролем американцев. Если бы они ему запретили, он бы шагу не сделал, ибо ему бы грозила либо выдача на Украину, либо тюрьма прямо в США. Поводы в Америке находить умеют.

Публикуя фотографию встречи, Коломойский демонстрирует всем, что Онищенко не боится, они встречаются не тайком. Вывод из этого на Украине сделают один — американцы разрешили добивать Порошенко. Теперь его бывшие клевреты начнут обивать пороги людей, имеющих доступ к Коломойскому или контакты с Онищенко, с уверениями в преданности и просьбами не забыть, когда очередной "кровавый диктатор" вынужден будет уступить место очередному "народному президенту".

Так что России стоит готовиться к очередной дестабилизации Украины с предсказуемо негативными последствиями.