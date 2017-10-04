Европейская битва за наш газ: русские "потоки" уже не остановить

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Забавный информационный "слив" относительно будущего российско-европейского газопровода Nord Stream — 2 осуществил брюссельский EUobserver. Издание это, отметим, весьма солидное: второй по популярности источник новостей Европейского союза после британской Financial Times.

Итак. "EUobserver" располагает заключением юридической службы Совета Европейского союза, выпущенным еще 27 сентября и представляющим собой ответ по пунктам на заявление Европейской комиссии, выступившей с рядом требований к энергетическому проекту российского газопровода "Северный поток — 2".

И в этих ответах по пунктам юридическая служба Совета ЕС, который, напомним, статусно находится "выше" Еврокомиссии, издевательски и легко отметает все (и без того довольно "вегетарианские", хотя отчасти и неприятные) претензии Еврокомиссии к проекту российского газопровода.

Например.

© Фото : Nord Stream 2 Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток - 2" © Фото : Nord Stream 2 Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток - 2"

Едва ли не главное требование Европейской комиссии: распространить на участок трубопровода, проходящий по дну Балтики в нейтральных водах, действие закона ЕС — так называемый Третий энергетический пакет, обязывающий "Газпром" отказаться от монополии на использование трубы. Юристы Совета министров ЕС над этим требованием посмеялись, указав, что с правовой точки зрения оно "ничтожно", так как юрисдикция Евросоюза на нейтральные воды Балтики не распространяется, а трубопровод должен "в любом случае подчиняться соответствующим нормам международного права, включая морское право". И никакой "Третий энергопакет" в "морское право" не входит, что называется, по определению. Следовательно, законы Европейского союза об энергетике, запрещающие монополию "Газпрома", не распространяются как на морской участок Nord Stream — 1, так и на Nord Stream — 2

Еще пример.

Еврокомиссия утверждала, что "Северный поток — 2" нарушает баланс на энергетическом рынке Европы в пользу России, поскольку транзитная система Украины в данном случае станет ненужной.

Реакция юридической службы по этому поводу выглядит вообще обескураживающей: новый трубопровод, согласно ее экспертному анализу и правовому заключению, напротив, сделает ЕС независимым от споров, таких как "газовые войны" прошлых лет между Россией и Украиной.

И это не просто "мнение" — это официальное заключение на основании законодательства Европейского союза.

Далее. Ряд экспертов утверждают, что Европейская комиссия (разумеется, если государства — члены сообщества предоставят ей мандат на это) может запретить Nord Stream — 2 и без всяких правовых оснований. По чисто политическим причинам, что называется. Однако в таком случае, согласно заключению юридической службы Совета ЕС, Германия — в соответствии с договором ЕС — будет иметь полное и законное право наложить вето на такое решение. Просто потому, что Европейский союз, по своим базовым правовым документам, не имеет права вмешиваться в выбор поставщика энергоносителей на государственном уровне.

Что особенно любопытно: в решении юридической службы Совета ЕС EUobserver не ищет ни "русских хакеров", ни вообще какую-либо "руку Москвы". А совершенно справедливо иронизирует по поводу "руки Берлина".

Так, в частности, издание приводит мнение Сайберна де Йонга из Гаагского Центра стратегических исследований, прямо заявляющего о "германских лоббистах" газопровода "Северный поток — 2". Одним из которых, по мнению гаагского аналитика, по-прежнему остается бывший канцлер Германии Герхард Шредер (хотя, от себя заметим, герр Герхард в настоящее время куда больше озабочен нефтяными проблемами). Сайберн де Йонг предполагает, что именно Германия до сих пор активнейшим образом, хоть и закулисно, поддерживает Nord Stream — 2, "исходя из собственных хорошо просчитанных интересов".

С последним спорить трудно, хотя причины все-таки, на наш взгляд, находятся куда глубже.

Напомним, что, как проинформировал турецкого и российского президентов во время визита Путина в Турцию глава "Газпрома" Алексей Миллер: в настоящее время на строительстве "Турецкого потока" проложено 224 километра "трубы" плюс встречные 74 километра. Если учесть, что общая длина морской части газопровода составляет чуть более 900 километров "на каждую нитку", а береговая инфраструктура строится ничуть не менее активно, то можно сделать вывод: магистраль "южного маршрута" готова уже почти на треть.

Германские экономисты и энергетики прекрасно понимают, что российский трубопроводный и очень "вкусный" для европейской экономики газ придет на рынки ЕС в любом случае. Просто если он стратегически пойдет через вторую, а там, чем черт не шутит, и третью "нитку" "Турецкого потока", то Германии придется уступить роль "русского газового хаба" Турции. И совсем-совсем не случайно Италия — в лице своей компании ENI — уже в этом году подключилась к проекту "Турецкого потока", намереваясь получить прямой доступ к энергоносителям России через свой газопровод Poseidon, ведущий из Турции через Грецию. И Германия, сознающая, что в этом случае утрачивает часть своих очевидных конкурентных преимуществ, пойти на такое не может — вот от слова "никак".

Украина же, которую вместе с ее ГТС по-прежнему учитывает в своих расчетах Брюссель, с точки зрения немцев с началом строительства "Турецкого потока" из этого уравнения исключается просто по определению. Роль страны — транзитера русского газа ею уже в среднесрочной перспективе окончательно утрачена, и это голый математический расчет.

Прагматичные немцы, понимающие, что с началом эксплуатации "Турецкого потока" им придется конкурировать не с управляемыми "слабыми" украинцами, а с хитрыми, сильными и не менее прагматичными турками, — сейчас всеми силами будут лоббировать именно Nord Stream — 2.

Потому как политика политикой, а борьбу за энергетическое доминирование в Европе никто пока что не отменял.

Что касается российского "Газпрома", то там на этот новый раунд противостояния смотрят, надо думать, со зрительским интересом. Поскольку вне зависимости от исхода "битвы маршрутов" по обоим "потокам" на европейские рынки все равно пойдет именно "русский газ".

Что же до интересов свободолюбивой Украины, то о них, судя по всему, теперь решено забыть.