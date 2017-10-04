РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Европейская битва за наш газ: русские "потоки" уже не остановить

12:1904.10.2017
03830
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram ScheibleТранспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Забавный информационный "слив" относительно будущего российско-европейского газопровода Nord Stream — 2 осуществил брюссельский EUobserver. Издание это, отметим, весьма солидное: второй по популярности источник новостей Европейского союза после британской Financial Times.

Итак. "EUobserver" располагает заключением юридической службы Совета Европейского союза, выпущенным еще 27 сентября и представляющим собой ответ по пунктам на заявление Европейской комиссии, выступившей с рядом требований к энергетическому проекту российского газопровода "Северный поток — 2".

И в этих ответах по пунктам юридическая служба Совета ЕС, который, напомним, статусно находится "выше" Еврокомиссии, издевательски и легко отметает все (и без того довольно "вегетарианские", хотя отчасти и неприятные) претензии Еврокомиссии к проекту российского газопровода.

Например.

Первые трубы для Северного потока — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
В Швеции считают "Северный поток-2" опасным для энергобезопасности ЕС
Едва ли не главное требование Европейской комиссии: распространить на участок трубопровода, проходящий по дну Балтики в нейтральных водах, действие закона ЕС — так называемый Третий энергетический пакет, обязывающий "Газпром" отказаться от монополии на использование трубы. Юристы Совета министров ЕС над этим требованием посмеялись, указав, что с правовой точки зрения оно "ничтожно", так как юрисдикция Евросоюза на нейтральные воды Балтики не распространяется, а трубопровод должен "в любом случае подчиняться соответствующим нормам международного права, включая морское право". И никакой "Третий энергопакет" в "морское право" не входит, что называется, по определению. Следовательно, законы Европейского союза об энергетике, запрещающие монополию "Газпрома", не распространяются как на морской участок Nord Stream — 1, так и на Nord Stream — 2

© Фото : Nord Stream 2Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток - 2"
© Фото : Nord Stream 2
Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток - 2"

Еще пример.

Еврокомиссия утверждала, что "Северный поток — 2" нарушает баланс на энергетическом рынке Европы в пользу России, поскольку транзитная система Украины в данном случае станет ненужной.

Реакция юридической службы по этому поводу выглядит вообще обескураживающей: новый трубопровод, согласно ее экспертному анализу и правовому заключению, напротив, сделает ЕС независимым от споров, таких как "газовые войны" прошлых лет между Россией и Украиной.

И это не просто "мнение" — это официальное заключение на основании законодательства Европейского союза.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дело — труба: США предрекли Европе долгую зависимость от российского газа
Далее. Ряд экспертов утверждают, что Европейская комиссия (разумеется, если государства — члены сообщества предоставят ей мандат на это) может запретить Nord Stream — 2 и без всяких правовых оснований. По чисто политическим причинам, что называется. Однако в таком случае, согласно заключению юридической службы Совета ЕС, Германия — в соответствии с договором ЕС — будет иметь полное и законное право наложить вето на такое решение. Просто потому, что Европейский союз, по своим базовым правовым документам, не имеет права вмешиваться в выбор поставщика энергоносителей на государственном уровне.

Что особенно любопытно: в решении юридической службы Совета ЕС EUobserver не ищет ни "русских хакеров", ни вообще какую-либо "руку Москвы". А совершенно справедливо иронизирует по поводу "руки Берлина".

Так, в частности, издание приводит мнение Сайберна де Йонга из Гаагского Центра стратегических исследований, прямо заявляющего о "германских лоббистах" газопровода "Северный поток — 2". Одним из которых, по мнению гаагского аналитика, по-прежнему остается бывший канцлер Германии Герхард Шредер (хотя, от себя заметим, герр Герхард в настоящее время куда больше озабочен нефтяными проблемами). Сайберн де Йонг предполагает, что именно Германия до сих пор активнейшим образом, хоть и закулисно, поддерживает Nord Stream — 2, "исходя из собственных хорошо просчитанных интересов".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"

С последним спорить трудно, хотя причины все-таки, на наш взгляд, находятся куда глубже.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В "Газпроме" не видят проблем с финансированием "Северного потока-2"
Напомним, что, как проинформировал турецкого и российского президентов во время визита Путина в Турцию глава "Газпрома" Алексей Миллер: в настоящее время на строительстве "Турецкого потока" проложено 224 километра "трубы" плюс встречные 74 километра. Если учесть, что общая длина морской части газопровода составляет чуть более 900 километров "на каждую нитку", а береговая инфраструктура строится ничуть не менее активно, то можно сделать вывод: магистраль "южного маршрута" готова уже почти на треть.

Германские экономисты и энергетики прекрасно понимают, что российский трубопроводный и очень "вкусный" для европейской экономики газ придет на рынки ЕС в любом случае. Просто если он стратегически пойдет через вторую, а там, чем черт не шутит, и третью "нитку" "Турецкого потока", то Германии придется уступить роль "русского газового хаба" Турции. И совсем-совсем не случайно Италия — в лице своей компании ENI — уже в этом году подключилась к проекту "Турецкого потока", намереваясь получить прямой доступ к энергоносителям России через свой газопровод Poseidon, ведущий из Турции через Грецию. И Германия, сознающая, что в этом случае утрачивает часть своих очевидных конкурентных преимуществ, пойти на такое не может — вот от слова "никак".

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкРаботы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Работы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря

Украина же, которую вместе с ее ГТС по-прежнему учитывает в своих расчетах Брюссель, с точки зрения немцев с началом строительства "Турецкого потока" из этого уравнения исключается просто по определению. Роль страны — транзитера русского газа ею уже в среднесрочной перспективе окончательно утрачена, и это голый математический расчет.

Прагматичные немцы, понимающие, что с началом эксплуатации "Турецкого потока" им придется конкурировать не с управляемыми "слабыми" украинцами, а с хитрыми, сильными и не менее прагматичными турками, — сейчас всеми силами будут лоббировать именно Nord Stream — 2.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проходит пролив Босфор для начала работ по строительству морского газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
"Турецкий поток" сделает ненужной линию ГТС Украины, заявили в "Нафтогазе"
Потому как политика политикой, а борьбу за энергетическое доминирование в Европе никто пока что не отменял.

Что касается российского "Газпрома", то там на этот новый раунд противостояния смотрят, надо думать, со зрительским интересом. Поскольку вне зависимости от исхода "битвы маршрутов" по обоим "потокам" на европейские рынки все равно пойдет именно "русский газ".

Что же до интересов свободолюбивой Украины, то о них, судя по всему, теперь решено забыть.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена