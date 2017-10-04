Как укротить Путина. Рецепт американских экспертов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Недавно под эгидой влиятельного американского издания Politico была собрана элитная группа экспертов по международной безопасности, которая получила название "Кабинет министров Politico" (Politico Cabinet). Показательно, что это самоназвание является явной отсылкой к термину "теневой кабинет" ("правительство в ожидании"), означающему кабинет министров, созданный для того, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. Задачей первого мозгового штурма этого экспертного "кабинета" стало изобретение способа "укрощения" Владимира Путина. Затем на сайте Politico был опубликован результат его работы. Миру был явлен рецепт того, как можно "прикончить путинизм" и защитить свободный мир от Путина и от нас с вами, то есть от "российской угрозы".
В список "профессиональных укротителей Путина" вошли:
Джон Негропонте — бывший директор национальной разведки США, вице-президент консалтинговой компании McLarty Associates;
Эми Поуп — экс-советник президента США по национальной безопасности;
Фабрис Потье — экс-руководитель отдела планирования НАТО, "офицер по стратегии" компании Rasmussen Global;
Александр Вершбоу — бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО;
Джейн Лют — директор Sicpa Securink Corporation, бывший заместитель министра внутренней безопасности США;
Евелин Фаркас — бывший заместитель министра обороны США, старший сотрудник Атлантического совета;
Дэн Фрайд — бывший заместитель госсекретаря США по европейским вопросам;
Джейн Хартман — директор Центра Вилсона;
Кристоф Хойсген — постоянный представитель Германии при ООН;
Александр Квасьневский — экс-президент Польши.
Первый опорный тезис: Россия — геополитический враг номер один. Северная Корея — мелочь, Китай — это враг из будущего, международный терроризм — вообще не враг, а всего лишь "тактика", как цинично отметил один из экспертов.
Второй опорный тезис: власть Путина и сама Россия — слабее, чем кажутся, и эта слабость заключается в… Украине.
В схематичном изложении Politico "План по укрощению Путина с использованием Украины" выглядит следующим образом:
1. Западу ни в коем случае нельзя отдавать России всю Украину. Нужно сохранить контроль над частью, и желательно над большей частью Украины.
2. Часть Украины, которую удастся сохранить под западным контролем, нужно подвергнуть демократизации и вестернизации.
3. Евросоюз нужно заставить придумать (!) какой-то новый статус для Украины. Эксперты признают, что Украину в Евросоюз не пустят и нормального членства у нее не будет, однако настаивают на том, что нужно срочно придумать какой-то новый статус, вроде "младшего члена" или "ассоциированной страны ЕС". Именно таким образом предполагается показать так называемую "приверженность ЕС Украине".
Важное уточнение: в плане американских экспертов вообще не предусмотрен пункт о том, чтобы дать Украине денег. Там нет ничего про деньги, но зато есть пространное рассуждение о необходимости дать Украине какой-то околоевропейский статус с расчетом на то, что именно этому статусу "почти европейцев" россияне и начнут завидовать до такой степени, что будут готовы пойти против своего президента.
Других опорных идей у "команды мечты" американского экспертного сообщества просто нет.
В рамках мозгового штурма они признали, что "Россия побеждает в информационной войне" и что "США отказываются вести себя как лидер свободного мира" (и в этом всем, конечно же, виноват президент Трамп). В качестве ответных мер было предложено усилить кибербезопасность, помечать пророссийские или вообще "неправильные" сообщения в соцсетях и СМИ "большим красным штемпелем" (это цитата!) с надписью "российская пропаганда", а также провести среди своих граждан агитацию за "кибергигиену", чтобы русские хакеры не могли проникать в компьютеры западных пользователей. На этом список предложений был исчерпан окончательно. И было подчеркнуто, что без Украины этого всего будет недостаточно для того, чтобы "остановить и изменить Россию".
Это очень хорошая новость, так как она указывает на полную слепоту влиятельной части западной политической элиты и экспертного сообщества к тому, что курс на модернизацию и цифровую экономику уже обозначен президентом России, причем на официальном уровне.
Вероятно, в будущем те же самые эксперты будут жаловаться на то, что Россию в очередной раз не удалось убедить в том, что превращение в колонию США является обязательным условием технического прогресса. Они же будут писать о какой-то неправильной "русской вестернизации", которая предполагает технологический паритет с Западом без импорта западных ценностей, противопоставляя ее правильной "украинской вестернизации", основанной на приоритете западных интересов.
Только вряд ли они смогут объяснить, почему "вестернезированные украинцы" смотрят с тоской и завистью именно на россиян, а совсем не наоборот.