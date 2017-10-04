Как укротить Путина. Рецепт американских экспертов

Иван Данилов , автор блога Crimson Alter

Недавно под эгидой влиятельного американского издания Politico была собрана элитная группа экспертов по международной безопасности, которая получила название "Кабинет министров Politico" (Politico Cabinet). Показательно, что это самоназвание является явной отсылкой к термину "теневой кабинет" ("правительство в ожидании"), означающему кабинет министров, созданный для того, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. Задачей первого мозгового штурма этого экспертного "кабинета" стало изобретение способа "укрощения" Владимира Путина. Затем на сайте Politico был опубликован результат его работы. Миру был явлен рецепт того, как можно "прикончить путинизм" и защитить свободный мир от Путина и от нас с вами, то есть от "российской угрозы".

Прежде чем перейти к изложению экспертного рецепта, стоит представить самих экспертов, которые так упорно старались найти способ нейтрализовать Россию и российского президента. Состав этого "теневого кабинета" заставляет подозревать, что его позиция довольно точно отражает настроения наиболее влиятельной части западной элиты.

В список "профессиональных укротителей Путина" вошли:

Джон Негропонте — бывший директор национальной разведки США, вице-президент консалтинговой компании McLarty Associates;

Эми Поуп — экс-советник президента США по национальной безопасности;

Фабрис Потье — экс-руководитель отдела планирования НАТО, "офицер по стратегии" компании Rasmussen Global;

Александр Вершбоу — бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО;

Джейн Лют — директор Sicpa Securink Corporation, бывший заместитель министра внутренней безопасности США;

Евелин Фаркас — бывший заместитель министра обороны США, старший сотрудник Атлантического совета;

Дэн Фрайд — бывший заместитель госсекретаря США по европейским вопросам;

Джейн Хартман — директор Центра Вилсона;

Кристоф Хойсген — постоянный представитель Германии при ООН;

Александр Квасьневский — экс-президент Польши.

Эти влиятельные представители американской политической элиты (именно американской, несмотря на присутствие в команде двух представителей Европы) позволили себе озвучить два тезиса, которые действующие политики не всегда готовы произносить вслух.

Первый опорный тезис: Россия — геополитический враг номер один. Северная Корея — мелочь, Китай — это враг из будущего, международный терроризм — вообще не враг, а всего лишь "тактика", как цинично отметил один из экспертов.

Второй опорный тезис: власть Путина и сама Россия — слабее, чем кажутся, и эта слабость заключается в… Украине.

В схематичном изложении Politico "План по укрощению Путина с использованием Украины" выглядит следующим образом:

1. Западу ни в коем случае нельзя отдавать России всю Украину. Нужно сохранить контроль над частью, и желательно над большей частью Украины.

2. Часть Украины, которую удастся сохранить под западным контролем, нужно подвергнуть демократизации и вестернизации.

3. Евросоюз нужно заставить придумать (!) какой-то новый статус для Украины. Эксперты признают, что Украину в Евросоюз не пустят и нормального членства у нее не будет, однако настаивают на том, что нужно срочно придумать какой-то новый статус, вроде "младшего члена" или "ассоциированной страны ЕС". Именно таким образом предполагается показать так называемую "приверженность ЕС Украине".

Все. План окончен. По версии американских экспертов и элитариев, этого будет достаточно для того, чтобы "подорвать легитимность Путина" в России и заставить россиян поднять вопрос, "почему в России — авторитарная власть и клептократическая экономика, а Украине удалось успешно вестернизироваться" (это прямая цитата из выводов экспертов). Получается, что ставка на подрыв российской политической системы заключается в том, что россияне будут завидовать успехам "вестернизированных" украинцев и, соответственно, начнут предъявлять претензии Путину в ключевой для него момент избирательной кампании.

Важное уточнение: в плане американских экспертов вообще не предусмотрен пункт о том, чтобы дать Украине денег. Там нет ничего про деньги, но зато есть пространное рассуждение о необходимости дать Украине какой-то околоевропейский статус с расчетом на то, что именно этому статусу "почти европейцев" россияне и начнут завидовать до такой степени, что будут готовы пойти против своего президента.

Я не социолог, но рискну предположить, что план уважаемых американских экспертов обречен на провал. Российское общество упорно отказывается завидовать украинскому, а общероссийский эмоциональный настрой в отношении столь важного для наших оппонентов процесса "украинской вестернизации" можно описать как причудливую смесь брезгливости и жалости, к которой в последнее время подмешиваются тонкие нотки презрения пополам с равнодушием. Не очень понятно, чему конкретно в украинской реальности нам предлагают завидовать. Наверное, даже самим американским экспертам это не совсем ясно, но они повторяют как мантру волшебное слово "вестернизация".

Других опорных идей у "команды мечты" американского экспертного сообщества просто нет.

В рамках мозгового штурма они признали, что "Россия побеждает в информационной войне" и что "США отказываются вести себя как лидер свободного мира" (и в этом всем, конечно же, виноват президент Трамп). В качестве ответных мер было предложено усилить кибербезопасность, помечать пророссийские или вообще "неправильные" сообщения в соцсетях и СМИ "большим красным штемпелем" (это цитата!) с надписью "российская пропаганда", а также провести среди своих граждан агитацию за "кибергигиену", чтобы русские хакеры не могли проникать в компьютеры западных пользователей. На этом список предложений был исчерпан окончательно. И было подчеркнуто, что без Украины этого всего будет недостаточно для того, чтобы "остановить и изменить Россию".

После долгих поисков в докладе "кабинета Politico" удалось обнаружить одну частично здравую мысль — она заключается в том, что единственная возможность как-то договориться с Россией у Запада возникнет в момент, когда президент Путин решит перевести экономику в режим модернизации и России будут нужны какие-то западные технологии. По расчетам экспертов, это небольшое и, как им кажется, маловероятное окно возможностей возникнет в марте 2018 года, и вот тогда на Путина надо будет давить максимально активно. Видимо, давить предполагается посредством все той же народной зависти к Украине.

Это очень хорошая новость, так как она указывает на полную слепоту влиятельной части западной политической элиты и экспертного сообщества к тому, что курс на модернизацию и цифровую экономику уже обозначен президентом России, причем на официальном уровне.

Наши оппоненты слепы и не замечают импортозамещения, успехов наших молодых ученых и программистов, создания сети детских технопарков, успешных проектов Национальной технологической инициативы, прорывных разработок российского ВПК и много чего другого. А вопрос каких-то договоренностей в обмен на технологии даже не стоит на повестке дня. Российские компании технологии покупают напрямую, или покупают через азиатских посредников, или выменивают, или просто привлекают иностранных партнеров к совместным производствам на территории России без предоставления каких-либо геополитических уступок.

Вероятно, в будущем те же самые эксперты будут жаловаться на то, что Россию в очередной раз не удалось убедить в том, что превращение в колонию США является обязательным условием технического прогресса. Они же будут писать о какой-то неправильной "русской вестернизации", которая предполагает технологический паритет с Западом без импорта западных ценностей, противопоставляя ее правильной "украинской вестернизации", основанной на приоритете западных интересов.

Только вряд ли они смогут объяснить, почему "вестернезированные украинцы" смотрят с тоской и завистью именно на россиян, а совсем не наоборот.