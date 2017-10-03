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Как же так. Мировое лидерство "Газпрома" ранит рыцарей прогресса

15:5803.10.2017
(обновлено: 16:11 03.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд с логотипом компании Газпром. Архивное фотоСтенд с логотипом компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Недавняя новость о том, что российский "Газпром" занял первое место в рейтинге топ-250 мировых энергетических компаний от агентства S&P Global Platts, не слишком удивила специалистов.

Рейтинг Global Platts складывается из достаточно объективных показателей. В частности: стоимости активов, доходов, прямой прибыли и прибыли от инвестиций. В разные годы и по разным причинам среди тяжеловесов (а все компании в топе — тяжеловесы, оцениваемые от 5,5 миллиарда долларов и выше) одни вырываются резко вперед, а другие проседают. Иногда и то и другое происходит довольно резко. Так, на второе место, расположившись вслед за "Газпромом", взлетела германская E.ON.

Поэтому тот факт, что "Газпром" нарушил 12-летнее "царствование" ExxonMobil, опустившегося на девятое место, — был принят экспертами к сведению с интересом, но без изумления.

Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Газпром" возглавил рейтинг мировых энергетических компаний
Цифры — вот они: "Газпром" имеет первое место по прибыли (16,7 миллиарда долларов), пятое по стоимости активов (примерно 297 миллиардов долларов), седьмое место по выручке (107,2 миллиарда долларов) и 41-е по доходности на инвестированный капитал (семь процентов).

И вообще в рейтинге налицо подъем энергетических компаний азиатско-тихоокеанского региона. Что логично обусловлено как передовыми темпами роста производств в АТР, так и тем фактом, что, например, Китай, по прогнозам, будет наращивать потребление газа в разы, одновременно ограничивая потребление каменного угля. В свете чего газпромовские реализуемые "восточные" проекты выглядят крайне уместными. Ну и так далее.

Зависимость стран Европы от российского газа
Насколько Европа зависит от российского газа

…Есть, однако, довольно многочисленная и еще более громкая прослойка, для которой внезапное газпромовское лидерство грянуло с ясного неба.

Эта прослойка весьма мало что решает в реальной отечественной экономике и еще меньше в ней понимает. Но к сожалению, зачастую именно она формирует в нашем медиапространстве представления, которые рядовым читателям/зрителям предлагается воспринимать как самоочевидные.

У этой прослойки имеется много насмешливых именований, зачастую непечатных. Речь — о рыцарях прогресса и умной экономики, знаниями не отягощенных и потому некритично принимающих с распахнутыми глазами любую яркую цифру о торжестве Прогресса над Нашей Отсталостью.

Так вот, к "Газпрому" у этой прослойки отношение традиционно невероятно презрительное. Потому что, во-первых, "Газпром" есть отечественная государственная компания и уже потому достойна презрения. Во-вторых, "Газпром" есть компания сырьедобывающая, то есть находится в каменном веке по сравнению с модными приложениями на смартфон. И в-третьих — эта тусовка где-то подцепила и сотню раз поделилась друг с другом боевыми цифрами о рыночной капитализации "Газпрома". Которая по сравнению с Настоящими Компаниями невелика.

Это не значит, что тусовка твердо знает, что такое капитализация (подсказка: нет, это не стоимость компании. Это оценочная стоимость акций компании). Это значит лишь, что тусовка знает несколько боевых цифр.

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© Фото : TurkStream
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Что есть, то есть. У "Газпрома" эта самая капитализация в несколько раз ниже, чем у ExxonMobil. Да что там говорить, Uber, у которого нет ни труб, ни вышек, имеет равную с газпромовской капитализацию.

Почему "Газпром" подкачал в этом смысле — не секрет. Как выражается руководитель аналитического департамента Alpari Александр Разуваев — "Газпром" вообще уникальная компания по фундаментальной недооцененности. Сейчас его акции стоят около двух долларов, в хорошие времена стоили около 12. При этом сопоставимая с "Газпромом" Saudi Aramco, планирующая в следующем году выход на IPO, оценивает себя в сорок раз дороже. Почему российская компания так недооценена? В неофициальном порядке "западники" объясняют: это цена непослушания Америке, терпите".

Но это опять-таки очевидно лишь специалистам. А для остальных существует, например, дико популярное объяснение из "Фейсбука" (я сейчас буду цитировать то, что процитировала в свое время масса наших крутых деловых СМИ, автор объяснения — видный оппозиционер и деятель IT): "Uber — квинтэссенция постиндустриальной экономики, экономики услуг, эффективного сервиса с минимумом транзакционных издержек. "Газпром" — олицетворение даже не индустриальной, а прошлой еще, колониальной сырьевой экономики. Безнадежно устаревшей. Рыночная капитализация во многом складывается из ожиданий, из оценки перспектив, и тут все понятно: у Uber они есть, у "Газпрома" их нет. Стальной конь спешит на смену крестьянской лошадке. Все правильно, никаких курьезов: Uber стоит больше "Газпрома", потому что он действительно больше стоит — несет больше ценности для человечества и дает ему больше перспектив".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль службы Uber на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль службы Uber на улице Москвы

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читающие данный нагон должны в принципе расслабить мозг. И забыть, например, о том, что машины, включая электромобили, ездят на сырье и сделаны из сырья, добываемого грубыми колониальными вышками вдали от минималистических офисов, а доставляемого колониальными трубопроводами или огромными судами.

У потребителей подобных нагонов — собственные представления о перспективах человечества и постиндустриальной экономике. Эти представления настолько невинны и солнечны, что их носители способны принять на веру что угодно, поданное в правильной интонации.

Поэтому в их мире колониальный "Газпром" остался в прошлом, зато в настоящем существует сверхуспешный Twitter (подсказка: он всегда был убыточным), сверхприбыльная Tesla (та же практически история), перспективнейший Uber (за прошлый год — убытки в 2,8 миллиарда долларов). И я не удивлюсь, если в их головах уже носятся под землей гиперзвуковые Hyperloop'ы, а над головой со скоростью 27 тысяч километров в час пролетают пассажирские BFR, цена на место в которых не превышает стоимость авиабилета.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Так вот: в их представлении первое место среди энергетических компаний мира должна иметь, видимо, компания солнечных батарей Илона Маска. Ну или любая другая компания. Но уж точно не родной "Газпром", у которого нет ни закругленных уголков, ни крутых сервисов, ни этой, как ее, капитализации. А есть только какие-то возмутительно осязаемые скважины, вышки, трубы на тысячи километров, терминалы и газовозы.

…Но этих ребят не очень жаль.

 

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