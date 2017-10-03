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"Русские войска уже рядом", или Как Польша опять пытается быть державой

14:1503.10.2017
(обновлено: 14:16 03.10.2017)
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© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской областиВоеннослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Ирина Алкснис

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, завоевавший широкую известность за пределами своей родины (что, согласитесь, не так-то просто на подобной должности в не очень большой и не слишком влиятельной в военном плане стране), сделал очередное заявление.

Его ведомство, сообщил он, "проверяет информацию" главы Генштаба Украины о том, что Россия не полностью вывела свои войска из Белоруссии после окончания недавних военных учений "Запад-2017".

Нельзя не отдать должного польскому министру, известному своими скандально-безапелляционными заявлениями. На этот раз он был на удивление аккуратен в формулировке. По его словам, подтвердить или опровергнуть данные он не может, но "украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Это связано как с той угрозой, которая там присутствует на данный момент ежедневно, так и с тем, что у обеих сторон развиты возможности взаимного мониторинга. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно".

В феномене Мачеревича, пожалуй, самым интересным является то, что хотя у российской аудитории он вызывает реакцию из киноклассики ("Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"), в реальности масса его инициатив в итоге получают путевку в жизнь.

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт о словах главы Минобороны Польши: американцы от комплиментов млеют
Наиболее ярко в последний раз это проявилось с трансляцией идеи стребовать военные контрибуции с Германии и России за Вторую мировую войну. Заявление Мачеревича, над которым всласть позубоскалили в России, получило поддержку других руководителей Польши, а последним шагом стало создание спецкомитета по данному вопросу в сейме.

На этом фоне упорная зацикленность польского министра на теме российских военных в Белоруссии — когда, казалось бы, вопрос окончательно закрыт по факту завершения учений — уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Скорее удивляет то, как (через своих руководителей) старое государство с масштабной и державной историей уподобляется соседу, чей статус "несостоявшегося государства" с каждым днем вопиет о себе все более громко.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017"

 

Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: в чем причина происходящего?

Эксцентричные и даже эпатажные политики есть в любой стране. Однако в большинстве стран они редко занимают высокие государственные посты, и совсем уж редко их инициативы и идеи получают поддержку коллег по правящим структурам.

От властей Польши и их действий в последнее время действительно все чаще возникает впечатление их желания нанести максимальный вред своей стране. В то же время нет ни малейшего сомнения, что и Мачеревич, и президент Анджей Дуда (который на днях обвинил СССР в "геноциде поляков"), и премьер-министр Беата Шидло — искренние патриоты своей страны и руководствуются стремлением к благу для Польши так, как они его понимают.

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Эксперт: Польша – это "страна-разведчик" в стане конкурента США
Но почему они понимает его именно так, в виде задирания сильных соседей и откровенных провокаций?

Видится, что ответ стоит искать в существе происходящих мировых процессов, в той глобальной геополитической трансформации, которую переживает планета.

Подобные времена приоткрывают двери возможностей мечтающим о большем, дают шансы на прорыв амбициозным, но находящимся на вторых ролях, а также надежду на реванш проигравшим ранее.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве

Польша в полной мере подходит под эти критерии. Причем память о державном прошлом и потребность повторения упущенного некогда успеха там, наверное, сильнее, чем в любой другой стране с историческим опытом великодержавности.

Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© REUTERS / Slawomir Kaminski
"Страна второго сорта": почему Польша обвиняет Германию в связях с Россией
Ситуация усугубляется тем, что прямо на глазах Польши используют в свою пользу эти новые международные обстоятельства (пусть и сильно по-разному) два ее извечных соседа-конкурента: Россия и Германия.

Германия постепенно, но неуклонно освобождается от вассального — и практически оккупированного — положения. Ну, а Россия продемонстрировала такой молниеносный процесс взлета из агонии обратно к великодержавности, что являет собой невероятно соблазнительный пример для подражания.

Ситуация усугубляется тем, что именно Россия в последние годы дает пример политики, которая выглядит рискованной, авантюрной, демонстративно нарушающей сложившиеся правила, бросающей вызов, казалось, признанным мировым лидерам, но при этом доказала свою эффективность и продемонстрировала впечатляющие успехи.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Alik Keplicz
Черный квадрат Мачеревича. Министр обороны Польши испугал фигурой речи
Есть подозрение, что польские власти пытаются подражать российскому стилю внешней политики последних лет, видя его в бросании почти эпатирующих вызовов геополитическим авторитетам и сильным мира сего.

Проблема в том, что последовательность российских успехов последних лет (будь то взаимоотношения с Турцией, кампания в Сирии или строительство газопроводов) доказывает, что Кремль действует не на авось, а тщательно просчитывая свои шаги. А вот эта нехитрая мысль, похоже, никак не может дойти до сознания правящих кругов Варшавы, включая польского министра обороны.

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