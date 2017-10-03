Расстрел ни о чем. Что, если никакой "загадки стрелка из Вегаса" нет

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Итоги рекордного расстрела в американской истории на сегодняшнее утро следующие.
Число жертв достигло 59 человек. Число раненых — 527.
Среди погибших, как пишет "Лос-Анджелес таймс", — рыбаки, полицейские, учителя и пенсионеры, прибывшие кто из Теннесси, кто с Аляски, объединенные лишь любовью к музыке кантри.
Кстати, на этот счет уже имеется свой расовый скандал. По понятным причинам музыка кантри — это музыка очень "белая". В том смысле, что ее слушают не просто американцы европейского происхождения, а люди маленьких городков и "пролетных штатов", потомки сельских жителей и работяг из глубинки.
Но главное, конечно, не в этом. А в том, что убийца, 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, по-прежнему представляет собой загадку.
Потому что прошли уже сутки, и до сих пор непонятно, зачем он это сделал.
Зачем прибыл в Лас-Вегас из своего городка в сотне километров от столицы развлечений. Зачем взгромоздил на 32-й этаж отеля арсенал из двадцати трех стволов. И почему открыл огонь по самому невинному из развлечений, доступных в Лас-Вегасе, — не по казино, не по стрип-клубу какому-нибудь, а по любителям музыки о том, как непроста трудовая и личная жизнь простого человека.
"У него не было ни политических, ни религиозных пристрастий, я понятия не имею, зачем он это сделал", — сообщил брат погибшего стрелка.
"Исламское государство"*, правда, когда до него наконец дошли новости о случившемся, торопливо заявило, что берет ответственность на себя. Но следствие данное заявление отвергло, справедливо расценив его просто как попытку отпиариться.
Ничего не смогла пояснить и подружка убийцы: она, как выяснилось, в момент расстрела, как и положено бодрой пенсионерке, путешествовала — и была на другом конце света, в Японии.
В общем, остается просто американский психопат Стивен Пэддок. Человек без какого-либо военного прошлого и, соответственно, военных травм. Тихо проработавший всю жизнь бухгалтером. Тихо вышедший на пенсию. Тихо (но не замкнуто) жил в своем городке с подружкой, достаточно успешно поигрывая в азартные игры в том же Вегасе и тихо собирая оружие.
До сих пор непонятно, правда, как Пэддок раздобыл автоматическое оружие (что и обеспечило такое запредельное число жертв). Но черный рынок стволов в Америке тоже огромен и процветает, и это тоже всем известно, так что по сравнению с загадкой "зачем" загадка "как" выглядит крошечной.
Совершенным не в целях борьбы с неверными (психопат не был религиозен), или наказания порока (психопат сам поигрывал), или от обиды за загубленную жизнь (все у него было нормально, даже про страшный диагноз рак пока ничего не слышно), или ненависти к другому цвету кожи (белый расстрелял белых).
А просто, может быть, из чистого азарта.
Раз уж жизнь удалась — взял и решил завершить ее особо адреналиновым способом, поставив рекорд и оставив выживших мучиться загадкой, "за что это их".
Смысла тут никакого, но зато вполне в рамках "чемпионской культуры". И пятнадцать минут, в течение которых Пэддок убивал людей как скот, — им самим рассматривались, возможно, как его финальные пятнадцать минут славы.