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Расстрел ни о чем. Что, если никакой "загадки стрелка из Вегаса" нет

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Стрельба у казино в Лас-Вегасе (105)
11:1703.10.2017
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© AP Photo / Ronda ChurchillПолицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017Полицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
© AP Photo / Ronda Churchill

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Итоги рекордного расстрела в американской истории на сегодняшнее утро следующие.

Число жертв достигло 59 человек. Число раненых — 527.

Среди погибших, как пишет "Лос-Анджелес таймс", — рыбаки, полицейские, учителя и пенсионеры, прибывшие кто из Теннесси, кто с Аляски, объединенные лишь любовью к музыке кантри.

Кстати, на этот счет уже имеется свой расовый скандал. По понятным причинам музыка кантри — это музыка очень "белая". В том смысле, что ее слушают не просто американцы европейского происхождения, а люди маленьких городков и "пролетных штатов", потомки сельских жителей и работяг из глубинки.

Автомобиль полиции у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
У стрелка из Лас-Вегаса нашли более сорока единиц оружия
В связи с чем калифорнийский рэпер Лил Би, носитель передовых взглядов (голосовал за Берни Сандерса, выступал в защиту сексуальных меньшинств и все такое) вызвал гнев общественности, натвитив в интернет ряд заявлений. Если бы пятьдесят молодых черных перестреляли на рэп-концерте, написал рэпер, кому бы до этого было дело? Нормально, обычная перестрелка. Рэпера теперь активно обсуждают. Одни лидеры общественного мнения выступили в том смысле, что смерти — все равно смерти, поэтому не надо здесь разжигать. Другие, напротив, отмечают, что "в главном-то он прав".

Но главное, конечно, не в этом. А в том, что убийца, 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, по-прежнему представляет собой загадку.

© AP Photo / Courtesy of Eric PaddockФотография Стивена Пэддока
© AP Photo / Courtesy of Eric Paddock
Фотография Стивена Пэддока

Потому что прошли уже сутки, и до сих пор непонятно, зачем он это сделал.

Зачем прибыл в Лас-Вегас из своего городка в сотне километров от столицы развлечений. Зачем взгромоздил на 32-й этаж отеля арсенал из двадцати трех стволов. И почему открыл огонь по самому невинному из развлечений, доступных в Лас-Вегасе, — не по казино, не по стрип-клубу какому-нибудь, а по любителям музыки о том, как непроста трудовая и личная жизнь простого человека.

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
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Стрельба в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Полиция изучает мотивы стрелявшего по людям преступника в Лас-Вегасе
"Мы ничего не знаем о его системе верований", — практически сразу после расстрела сообщил шеф местной полиции.

"У него не было ни политических, ни религиозных пристрастий, я понятия не имею, зачем он это сделал", — сообщил брат погибшего стрелка.

"Исламское государство"*, правда, когда до него наконец дошли новости о случившемся, торопливо заявило, что берет ответственность на себя. Но следствие данное заявление отвергло, справедливо расценив его просто как попытку отпиариться.

Ничего не смогла пояснить и подружка убийцы: она, как выяснилось, в момент расстрела, как и положено бодрой пенсионерке, путешествовала — и была на другом конце света, в Японии.

В общем, остается просто американский психопат Стивен Пэддок. Человек без какого-либо военного прошлого и, соответственно, военных травм. Тихо проработавший всю жизнь бухгалтером. Тихо вышедший на пенсию. Тихо (но не замкнуто) жил в своем городке с подружкой, достаточно успешно поигрывая в азартные игры в том же Вегасе и тихо собирая оружие.

© AP Photo / Chris CarlsonПолицейская машина возле дома Стивена Пэддока в городе Меските, штат Невада
© AP Photo / Chris Carlson
Полицейская машина возле дома Стивена Пэддока в городе Меските, штат Невада

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
"Люди хлынули на меня потоком": россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
На этом месте, кстати, можно было бы сказать "о, вот и патология". Но фокус в том, что в США коллекционеров оружия — миллионы. Иметь арсенал на дому — это не более ненормально, чем иметь гараж с несколькими мотоциклами или целую флотилию кораблей в бутылках. На руках у гражданского населения США находится от 300 до 500, по разным оценкам, миллионов стволов (то есть их больше, чем жителей).

До сих пор непонятно, правда, как Пэддок раздобыл автоматическое оружие (что и обеспечило такое запредельное число жертв). Но черный рынок стволов в Америке тоже огромен и процветает, и это тоже всем известно, так что по сравнению с загадкой "зачем" загадка "как" выглядит крошечной.

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМестный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Местный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.
© AP Photo / John LocherПреступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusПо словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
По словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.
© AP Photo / John LocherПрезидент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Президент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusСразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Сразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.
© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Мотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.
© AP Photo / John LocherПо данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
По данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.
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Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Случаи гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США
В общем, есть довольно серьезный шанс на то, что самый массовый расстрел, совершенный одиночкой (в стране, где одиночки регулярно совершают массовые расстрелы и практически у каждого есть мотив), — так и останется "расстрелом ни о чем".

Совершенным не в целях борьбы с неверными (психопат не был религиозен), или наказания порока (психопат сам поигрывал), или от обиды за загубленную жизнь (все у него было нормально, даже про страшный диагноз рак пока ничего не слышно), или ненависти к другому цвету кожи (белый расстрелял белых).

А просто, может быть, из чистого азарта.

Раз уж жизнь удалась — взял и решил завершить ее особо адреналиновым способом, поставив рекорд и оставив выживших мучиться загадкой, "за что это их".

Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
"Никогда не было так страшно": очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
А загадки, может быть, никакой и нет. Просто имел возможности — и решил напоследок их реализовать.

Смысла тут никакого, но зато вполне в рамках "чемпионской культуры". И пятнадцать минут, в течение которых Пэддок убивал людей как скот, — им самим рассматривались, возможно, как его финальные пятнадцать минут славы.

 

 

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yuriy.l.07
" Пэддок убивал людей как скот, — им самим рассматривались, возможно, как его финальные пятнадцать минут славы."
Скорее всего так и есть.
11:37
03.10.2017
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