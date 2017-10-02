РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Киев, видимо, пожалуется на Россию во Всемирную лигу сексуальных реформ

13:4702.10.2017
01300
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Самое удивительное, что Всемирная лига сексуальных реформ, в которую О. И. Бендер советовал обратиться М. С. Паниковскому по поводу возврата денег, действительно существовала. Почти пятнадцать лет — с 1921 по 1935 год. И проводила довольно регулярные конгрессы то в Вене, то в Копенгагене, то в привычном ко всему Лондоне, то в совершенно к этому не приспособленном Брно. При этом высмеянная советскими сатириками организация выступала за пропаганду гей-терпимости и реформирование существующего законодательства по отношению к сексуальным меньшинствам.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Иск Киева из-за моста продиктован бессильной злобой, заявили в Крыму

Но мы сейчас несколько о другом.

Как стало известно в конце минувшей недели, президент Украины Петр Порошенко поручил своим исполнительным подчиненным подать в суд иск на Россию из-за экологического урона, который, по мнению Киева, наносится строительством моста в Крым через Керченский пролив.

Ранее прокурор некоей виртуальной "Автономной Республики Крым" (это забавная организация базируется в Киеве) Гюндуз Мамедов уже сообщал, что Киев намерен привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию о нарушениях экологических правил при строительстве Крымского моста не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, но и иностранных.

Наиболее интересным тут выглядит его желание обратиться за помощью к американским астронавтам.

И нет, это не шутка. "Будем обращаться по поводу экологического ущерба и к иностранным организациям, таким как NASA и другим", — сообщил Мамедов.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины
Сенатор: Порошенко пиарится, заявляя о судебных претензиях к России

Впрочем, "русский вред" пан Гюндуз оценил и безо всякого NASA, причем достаточно, по украинским меркам, скромно: в 23 миллиарда рублей. Что, безусловно, говорит в первую очередь о личной скромности пана Мамедова. Президент Украины Порошенко, очевидно, не будет столь щепетилен. Этот по пустякам размениваться не намерен, о чем и написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства пан Святослав Цеголко: "Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста".

© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкХудожник рисует строящийся через Керченский пролив мост
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Художник рисует строящийся через Керченский пролив мост

Напомним состав преступления, инкриминируемый киевскими властями строящим мост властям Российской Федерации: это "превращение Азовского моря в черноморский залив" и почему-то "качественное изменение химического состава воды".

Каким образом мост может "изменить химический состав воды", к сожалению, не уточняется: видимо, этим будут заниматься те самые "эксперты NASA".

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Объединить все иски к России невозможно, заявили в украинском Минюсте
Пока что ведутся подготовительные работы: украинская прокуратура завела уголовное дело по статье "Нарушение правил экологической безопасности".

Впрочем, как мы помним, недавно уже сообщалось, что Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства при установке арочных пролетов Крымского моста. Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк неоднократно заявлял, что из-за строительства Мариупольский и Бердянский торговый порты недополучили прибыль. И это особенно ярко характеризует украинскую юстицию уже оттого, что с момента установки в конце августа этого года железнодорожной арки Крымского моста в Керченском проливе под ней только за первую неделю, с 29 августа по 6 сентября, беспрепятственно прошли более пятисот судов, в том числе в вышеуказанные украинские порты. А само ограничение судоходства по Керчь-Еникальскому каналу в связи с установкой арки составило ровно 72 часа, что значительно меньше, к примеру, недавних ограничений в связи со штормами.

Хотя, безусловно, такие мелочи украинские власти вряд ли сумеют остановить.

Вид на город Судак в Крыму из самолёта
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Суд в Киеве оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты над Крымом
…Впрочем, наиболее интересный вопрос во всей этой истории — это вопрос о том, в какую инстанцию Киев намерен поволочь Россию за шиворот.

Эта инстанция пока, увы, неизвестна.

Ведь она должна не только осудить Российскую Федерацию за нарушения при строительстве моста. Но и принудить эту порванную в клочья страну-изгоя к исполнению данного решения.

Нет, можно, конечно, обратиться с данным вопросом в какой-нибудь районный суд города Киева. И он, вероятно, примет "правильное решение".

Но штука в том, что это США могут попытаться (иногда вполне успешно, иногда — не очень) распространить юрисдикцию какого-нибудь Бруклинского суда на весь мир. А вот как это будут делать украинские власти — хотелось бы посмотреть.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена