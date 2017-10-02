Киев, видимо, пожалуется на Россию во Всемирную лигу сексуальных реформ

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Самое удивительное, что Всемирная лига сексуальных реформ, в которую О. И. Бендер советовал обратиться М. С. Паниковскому по поводу возврата денег, действительно существовала. Почти пятнадцать лет — с 1921 по 1935 год. И проводила довольно регулярные конгрессы то в Вене, то в Копенгагене, то в привычном ко всему Лондоне, то в совершенно к этому не приспособленном Брно. При этом высмеянная советскими сатириками организация выступала за пропаганду гей-терпимости и реформирование существующего законодательства по отношению к сексуальным меньшинствам.
Но мы сейчас несколько о другом.
Как стало известно в конце минувшей недели, президент Украины Петр Порошенко поручил своим исполнительным подчиненным подать в суд иск на Россию из-за экологического урона, который, по мнению Киева, наносится строительством моста в Крым через Керченский пролив.
Ранее прокурор некоей виртуальной "Автономной Республики Крым" (это забавная организация базируется в Киеве) Гюндуз Мамедов уже сообщал, что Киев намерен привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию о нарушениях экологических правил при строительстве Крымского моста не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, но и иностранных.
Наиболее интересным тут выглядит его желание обратиться за помощью к американским астронавтам.
И нет, это не шутка. "Будем обращаться по поводу экологического ущерба и к иностранным организациям, таким как NASA и другим", — сообщил Мамедов.
Впрочем, "русский вред" пан Гюндуз оценил и безо всякого NASA, причем достаточно, по украинским меркам, скромно: в 23 миллиарда рублей. Что, безусловно, говорит в первую очередь о личной скромности пана Мамедова. Президент Украины Порошенко, очевидно, не будет столь щепетилен. Этот по пустякам размениваться не намерен, о чем и написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства пан Святослав Цеголко: "Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста".
Напомним состав преступления, инкриминируемый киевскими властями строящим мост властям Российской Федерации: это "превращение Азовского моря в черноморский залив" и почему-то "качественное изменение химического состава воды".
Каким образом мост может "изменить химический состав воды", к сожалению, не уточняется: видимо, этим будут заниматься те самые "эксперты NASA".
Впрочем, как мы помним, недавно уже сообщалось, что Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства при установке арочных пролетов Крымского моста. Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк неоднократно заявлял, что из-за строительства Мариупольский и Бердянский торговый порты недополучили прибыль. И это особенно ярко характеризует украинскую юстицию уже оттого, что с момента установки в конце августа этого года железнодорожной арки Крымского моста в Керченском проливе под ней только за первую неделю, с 29 августа по 6 сентября, беспрепятственно прошли более пятисот судов, в том числе в вышеуказанные украинские порты. А само ограничение судоходства по Керчь-Еникальскому каналу в связи с установкой арки составило ровно 72 часа, что значительно меньше, к примеру, недавних ограничений в связи со штормами.
Хотя, безусловно, такие мелочи украинские власти вряд ли сумеют остановить.
Эта инстанция пока, увы, неизвестна.
Ведь она должна не только осудить Российскую Федерацию за нарушения при строительстве моста. Но и принудить эту порванную в клочья страну-изгоя к исполнению данного решения.
Нет, можно, конечно, обратиться с данным вопросом в какой-нибудь районный суд города Киева. И он, вероятно, примет "правильное решение".
Но штука в том, что это США могут попытаться (иногда вполне успешно, иногда — не очень) распространить юрисдикцию какого-нибудь Бруклинского суда на весь мир. А вот как это будут делать украинские власти — хотелось бы посмотреть.