Киев, видимо, пожалуется на Россию во Всемирную лигу сексуальных реформ

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Самое удивительное, что Всемирная лига сексуальных реформ, в которую О. И. Бендер советовал обратиться М. С. Паниковскому по поводу возврата денег, действительно существовала. Почти пятнадцать лет — с 1921 по 1935 год. И проводила довольно регулярные конгрессы то в Вене, то в Копенгагене, то в привычном ко всему Лондоне, то в совершенно к этому не приспособленном Брно. При этом высмеянная советскими сатириками организация выступала за пропаганду гей-терпимости и реформирование существующего законодательства по отношению к сексуальным меньшинствам.

Но мы сейчас несколько о другом.

Как стало известно в конце минувшей недели, президент Украины Петр Порошенко поручил своим исполнительным подчиненным подать в суд иск на Россию из-за экологического урона, который, по мнению Киева, наносится строительством моста в Крым через Керченский пролив.

Ранее прокурор некоей виртуальной "Автономной Республики Крым" (это забавная организация базируется в Киеве) Гюндуз Мамедов уже сообщал, что Киев намерен привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию о нарушениях экологических правил при строительстве Крымского моста не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, но и иностранных.

Наиболее интересным тут выглядит его желание обратиться за помощью к американским астронавтам.

И нет, это не шутка. "Будем обращаться по поводу экологического ущерба и к иностранным организациям, таким как NASA и другим", — сообщил Мамедов.

Впрочем, "русский вред" пан Гюндуз оценил и безо всякого NASA, причем достаточно, по украинским меркам, скромно: в 23 миллиарда рублей. Что, безусловно, говорит в первую очередь о личной скромности пана Мамедова. Президент Украины Порошенко, очевидно, не будет столь щепетилен. Этот по пустякам размениваться не намерен, о чем и написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства пан Святослав Цеголко: "Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста".

Напомним состав преступления, инкриминируемый киевскими властями строящим мост властям Российской Федерации: это "превращение Азовского моря в черноморский залив" и почему-то "качественное изменение химического состава воды".

Каким образом мост может "изменить химический состав воды", к сожалению, не уточняется: видимо, этим будут заниматься те самые "эксперты NASA".

Пока что ведутся подготовительные работы: украинская прокуратура завела уголовное дело по статье "Нарушение правил экологической безопасности".

Впрочем, как мы помним, недавно уже сообщалось, что Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства при установке арочных пролетов Крымского моста. Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк неоднократно заявлял, что из-за строительства Мариупольский и Бердянский торговый порты недополучили прибыль. И это особенно ярко характеризует украинскую юстицию уже оттого, что с момента установки в конце августа этого года железнодорожной арки Крымского моста в Керченском проливе под ней только за первую неделю, с 29 августа по 6 сентября, беспрепятственно прошли более пятисот судов, в том числе в вышеуказанные украинские порты. А само ограничение судоходства по Керчь-Еникальскому каналу в связи с установкой арки составило ровно 72 часа, что значительно меньше, к примеру, недавних ограничений в связи со штормами.

Хотя, безусловно, такие мелочи украинские власти вряд ли сумеют остановить.

…Впрочем, наиболее интересный вопрос во всей этой истории — это вопрос о том, в какую инстанцию Киев намерен поволочь Россию за шиворот.

Эта инстанция пока, увы, неизвестна.

Ведь она должна не только осудить Российскую Федерацию за нарушения при строительстве моста. Но и принудить эту порванную в клочья страну-изгоя к исполнению данного решения.

Нет, можно, конечно, обратиться с данным вопросом в какой-нибудь районный суд города Киева. И он, вероятно, примет "правильное решение".

Но штука в том, что это США могут попытаться (иногда вполне успешно, иногда — не очень) распространить юрисдикцию какого-нибудь Бруклинского суда на весь мир. А вот как это будут делать украинские власти — хотелось бы посмотреть.