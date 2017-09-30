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Кубинское жертвоприношение: зачем Трамп рвет отношения с Островом свободы

15:2730.09.2017
(обновлено: 15:48 30.09.2017)
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© AFP 2017 / Adalberto RoqueПосольство США в Гаване, Куба. 29 сентября 2017Посольство США в Гаване, Куба. 29 сентября 2017
© AFP 2017 / Adalberto Roque

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

США выводят более половины дипломатов из посольства на Кубе. Не исключено, что вскоре выведут и все посольство.

Соединенные Штаты 29 сентября предприняли очередной недружественный шаг в отношении Кубы. Государственный департамент объявил о значительном — на 60% — сокращении дипломатического персонала на Острове свободы, а также о временной приостановке выдачи американских виз. Кроме того, американские власти попросили своих туристов воздержаться от путешествий на Кубу.

Здание посольства США в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
Мнение: "акустические атаки" на дипломатов США на Кубе - глупая версия
Поводом для американской активности стали проблемы со здоровьем почти двух десятков сотрудников посольства США. У пострадавших диагностировали отек головного мозга, постоянную потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. По мнению Госдепа, эти люди пострадали из-за использования акустического оружия. "Пока правительство Кубы не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет уменьшено до работников оперативного звена, чтобы минимизировать число дипломатов, здоровье которых подвергается опасности", — говорится в официальном заявлении Государственного департамента.

А кто это сделал?

Президент США Дональд Трамп выступает на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк. 19 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы
В кубинском МИД стараются не нагнетать и используют мягкие формулировки. Там называют американское решение "поспешным" и предупреждают, что оно "окажет влияние на двусторонние отношения, в частности на сотрудничество в областях взаимного интереса и на двусторонний обмен различного характера". Естественно, кубинцы сделали все возможное, чтобы этого решения не было. Несколько дней назад кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес встречался со своим американским визави Рексом Тиллерсоном, и стороны, по словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, провели "жесткий и откровенный разговор". Министр Родригес пытался объяснить своему американскому коллеге, что кубинцы проводят расследование инцидента, что нужно дождаться результатов этого расследования и не политизировать вопрос.

С главой кубинского МИД тут сложно спорить. История с "атакой звуковым оружием" американских дипломатов очень странная. Во-первых, непонятно, звуковое ли это оружие? Или все-таки речь идет о каком-то сбое в шпионском оборудовании, которое могло бы принадлежать самим американцам. Во-вторых, если это и была целенаправленная атака, то где доказательства?

Кубинец на балконе дома на одной из улиц Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Восстановлению дипотношений Кубы и США исполнилось два года
Когда министр Родригес говорит, что его страна "никогда не совершала и никогда не совершит какие-либо атаки на дипломатов", ему сложно не верить. Не потому, что режим Рауля Кастро заслуживает этого доверия, — просто у них нет мотива. Кубинские власти очень заинтересованы в восстановлении полноценных торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами. Им нужны американские туристы и американские инвестиции (особенно учитывая тот факт, что основной спонсор Кубы — Венесуэла — находится сейчас на пороге смены режима). Поэтому если уж речь и идет о целенаправленной атаке, то ее скорее совершили третьи силы, которые либо следили за американцами на Кубе, либо устраивали целенаправленную диверсию. Ну и, наконец, "звуковые атаки", по словам представителей Госдепа, продолжаются вот уже почти год, и сложно поверить, что за все это время американская администрация так и не разобралась, кто это был и что это было.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГорода мира. Гавана
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Города мира. Гавана

Это не внешняя политика

Центр Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Эксперт: США выдумали "атаку" на дипломатов для ухудшения отношений с Кубой
В итоге от этого "поспешного" решения пострадали не только сами кубинцы, но и американцы. Эксперты давно предупреждают, что на Кубу (с учетом ее геополитического положения) заглядываются китайцы и русские. Поэтому конгрессмен-демократ Джим Макговерн уже назвал действия Трампа "драматичной и чрезмерной реакцией", примером того, что Белый дом не умеет заниматься внешней политикой.

С конгрессменом Макговерном тут действительно сложно спорить. Сближение США и Кубы, инициированное президентом Обамой, несло для США колоссальное число бонусов, особенно в плане отношений со странами Латинской Америки. На фоне краха "левого поворота" в этом регионе у американцев появился шанс вернуть эти страны (где в последнее время слишком вольготно себя чувствует Китай) в свою абсолютную сферу влияния. Поэтому Вашингтону нужно было исправлять репутацию — например, отказаться от бессмысленной блокады Кубы и показать, что он готов искать модус вивенди с соседями на основе уважения их политического строя.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Ужасное соглашение: Трамп отказался от политики Обамы в отношении Кубы
Однако действия Трампа на кубинском направлении имеют мало общего с внешней политикой — это чисто внутриполитическая история. Дональд Трамп "работает" на республиканского избирателя, всегда выступавшего против попыток Обамы нормализовать отношения с Кубой братьев Кастро. По мнению американских консерваторов, США должны не искать модус вивенди с режимом Кастро, а додавливать его, принуждать к соблюдению прав человека и демократизации. Поэтому сразу после прихода к власти он дал понять, что американо-кубинское сближение периода Обамы было "сделкой в пользу лишь одной стороны" (понятно, не американской). Американский президент сделал то, что от него требовали консервативные правозащитники, — он привязал дальнейшее улучшение отношений к "желанию кубинского правительства улучшить жизни людей, в том числе путем продвижения верховенства закона, уважения прав человека и конкретных мер по созданию политических и экономических свобод". И с тех пор он последовательно идет по пути эскалации напряжения с Кубой (к слову, встреча Бруно Родригеса и Рекса Тиллерсона стала самой высокопоставленной встречей между США и Кубой после прихода Трампа к власти). Предыдущим "шагом" стало выступление Трампа на Генассамблее ООН, где он назвал режим Кастро "коррумпированным и дестабилизирующим".

Туристы катаются на классическом американском кабриолете с кубинским национальным флагом в Гаване, Архивное фото
© AP Photo / Desmond Boylan
США сокращают число дипломатов и приостанавливают выдачу виз на Кубе
Вопрос в том, где он остановится? Да, Рекс Тиллерсон говорит, что о разрыве дипотношений речи не идет, однако часть американского истеблишмента требует от Трампа продолжения банкета. "Позор! Госдепартамент выводит большую часть персонала из посольства на Кубе, а Кастро позволяют сохранить столько людей, сколько он хочет, в кубинском посольстве в США", — возмущается американский сенатор Марко Рубио. А поскольку Трамп а) хочет отменить все "односторонние сделки" и б) имеет в лице кубинского кейса прекрасный способ для улучшения отношений с однопартийцами-республиканцами, то можно предположить, что хозяин Белого дома может пойти до конца. Особенно если появится другой резонный повод, например облучение оставшихся американских дипломатов рептилоидами.

© AP Photo / Ramon EspinosaПосольство США в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Посольство США в Гаване
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