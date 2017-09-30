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Бойкот гимну США: как в Америке началась кампания против патриотизма

13:1830.09.2017
(обновлено: 13:28 30.09.2017)
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© AP Photo / Matt YorkКоманда по американскому футболу Даллас Ковбойз и её владелец Джерри Джонс преклоняют колено во время исполнения национального гимна перед началом игры против Аризона Кардиналс. 25 сентября 2017Команда по американскому футболу Даллас Ковбойз и её владелец Джерри Джонс преклоняют колено во время исполнения национального гимна перед началом игры против Аризона Кардиналс. 25 сентября 2017
© AP Photo / Matt York

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Эта история вроде как просто про футбол — но вообще-то про гимн США, который исполняется перед матчем. В прошлом году среди некоторых игроков из американской футбольной лиги пошла странная мода — садиться, когда звучит гимн. А лучше — вставать на одно или оба колена. Сейчас по поводу этой истории высказался президент Дональд Трамп, вот тут-то все и поняли, что дело совсем не пустяковое. И без того было понятно — что-то не то со страной, а сейчас стало еще понятнее.

"Силы добра" против расизма

Вроде бы никто пока что не оспаривал, что нет страны патриотичнее США. Это видно простым глазом: везде американские флаги, не только у входа в учреждения, но и на обычных домах. Едешь по стране — и везде эти флаги видишь. Лично я нечто подобное с российским флагом видел только один раз и в одном месте — в Крыму в 2014-м, в том числе когда он еще был украинским.

Мемориал Линкольна в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Со звездно-полосатым все пока неплохо, проблемы возникли с гимном и начались с одного футболиста по имени Колин Кеперник (сегодня уже не играет). Вошел в историю. Теперь какие-то игроки лиги продолжают под гимн разминаться, другие не выходят из раздевалки… Или становятся на колени. На трибунах кто-то свистит, кто-то радуется.

Что такого сказал Трамп на недавнем митинге в Алабаме? Только очевидное. Что это — "неуважение к нашему наследию" и "ко всему, что мы отстаиваем". И еще — что таких игроков надо убирать с поля или из команды.

Что за силы такие? Сразу скажем, что перед нами примерно та же публика, что устроила недавно "памятникопад" по всей Америке (и продолжает как минимум свою агитацию). Рушит памятники отцам — основателям страны, поскольку все они были рабовладельцами. Вот и сейчас, по ее версии, футболисты стоят на коленях, когда звучит гимн, чтобы напомнить о временах рабства в США.

Немалая часть протестующих — потомки рабов, но в целом перед нами движение, называемое ультралибералами, левыми радикалами, как угодно. Себя они именуют, конечно, борцами с расизмом.
Взаимоотношения этой публики с партией демократов — сложный разговор, но они уж точно не республиканцы и не консерваторы. Это часть того политического спектра, на который собиралась опираться Хиллари Клинтон в случае своего избрания президентом. И это часть сил, до сих пор старающихся свергнуть Трампа, устроить импичмент, переворот, революцию, что угодно. Разговоры о том, что "Трампу помогли избраться русские хакеры", тоже звучат скорее с этого политического фланга, чем с противоположного.

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
Хижина дяди Трампа, или Дональд неосвобожденный
Футбольная лига как организация, вне всякого сомнения, участвует в этой политике. В частности, игрокам запрещено фиксировать волосы заколками, выпущенными в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года. Зато им можно носить носки, на которых полицейские изображаются в виде "расистских свиней".

Итак, борьба с памятниками, то есть наследием страны, с национальным гимном как символом лучших ее идеалов. И это вдобавок к нескольким иным фронтам схваток, например, между "защитниками планеты от потепления" и "аморальными негодяями", которые эту борьбу считают лоббистской фальшивкой. Что дальше будет с нашим, как говорят дипломаты, "партнером" на мировой арене?

Закатали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Закатали

Если твоя страна неправа

Указатель с незаполненными названиями улиц. Архивное фото
© Fotolia / leisuretime70
Во Флориде переименуют три улицы, названные в честь конфедератов
Минимум, что можно сказать по поводу происходящего, — Америка начинает заново и очень всерьез размышлять, что такое патриотизм. И это не совсем дискуссия, это кое-где и драка. Она надолго.

Но есть и дискуссия как таковая, без драки. Например, вышел документальный фильм "Вьетнамская война". Он не совсем о войне, а о том самом — когда и с чего начался раскол американского общества. Война вообще-то закончилась в середине 70-х, но вот сейчас кто-то пытается доказать, что тогдашняя катастрофа затронула и нынешние поколения.

Правы они или нет, вопросы в дискуссиях вокруг фильма ставятся так: именно тогда, на той войне, страна разделилась по вопросу о том, что такое патриотизм. (А дальше все это якобы дремало в глубинах общества, переходя в новые поколения, и вот сейчас взорвалось.) Именно тогда возник вопрос: что делать, если твоя страна заявляет одни ценности, а на деле следует совсем другим?

Например, патриотично ли поддерживать свою страну, когда она, на твой взгляд, неправа? Так вот, по мнению создателей киноленты, именно с тех пор страна разбилась на два лагеря, каждый из которых давал противоположный ответ на этот вопрос. И сейчас речь тоже об этом.

Автомобиль полиции в США. Архивное фото
© Фото : Montgomery County Police Department
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Кстати, из фильма делаешь вывод, что сегодня вообще никто не считает ту войну справедливой и необходимой (как иракскую?). А герои картины — разные. Есть идеалисты, для которых президент Кеннеди был кем-то вроде живого бога, символом обновления страны. Но, напомним, именно Кеннеди начал вьетнамскую авантюру… Есть те, которые швырнули свои боевые награды на ступени Капитолия, и сегодня об этом ничуть не жалеют. Есть такие, которые не просто дезертировали из армии, а отказались от американского гражданства. Интересно, что они чувствуют сегодня, услышав американский гимн?

Всегда хочется думать, что ты лучше других знаешь, где истина. Но менее "другими" от этого твои оппоненты не станут. И у каждой нации, наверное, свой путь к пониманию истин, которые кому-то кажутся очевидными и простыми.

Член Ку-клукс-клана во время акции против демонтажа памятников деятелям Конфедерации в Шарлоттсвилле, США. 7 августа 2017
© AFP 2017 / Andrew Caballero-Reynolds
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Например, вот такими. "Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной". Аркадий Гайдар, рассказ под чисто американским названием "Чук и Гек" (Chuck, Heck — неожиданно типичные американские имена). Написано в 1939 году. Страна сегодня уже не советская, а 1939 год был в ней для кого-то не самым веселым. Но есть такие простые мысли, не зависящие от эпохи и обстоятельств, которые должны стать семенами в твоей голове, а что из них вырастет — не от страны, а от тебя зависит.

Кстати, американское общество не безнадежно. Семьдесят два процента опрошенных признают, что бойкотировать гимн — непатриотично, и — по другому опросу — 61% эту "моду" не одобряет.

Дотянулись из Москвы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дотянулись из Москвы
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