РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Революция сверху в Индии: скоро мы ее не узнаем

10:3028.09.2017
(обновлено: 10:44 28.09.2017)
12470
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фотоПремьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Если вы брезгливый человек, не смотрите это видео, подготовленное офисом премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На нем множество индийцев убирают мусор (и это еще мягкое обозначение того, с чем они расправляются). Копилось все упомянутое годами или десятилетиями, по всем углам и обочинам, и вдруг началась генеральная уборка. Что происходит, как это соотносится с тем, что называют "революцией Моди", "поражением индийских глобалистов"? А особенно — какая здесь связь с экономическим чудом в Индии, есть ли вообще чудо или будет ли оно? Ответов или слишком много, или их пока нет, но в любом случае расправа с мусором — это не пустяковое событие. Это что-то большое, как сама Индия.

Вспомним "великий почин"

Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Индийский депутат призвала развивать экономические отношения с Россией
Для начала: нет никаких сомнений, что перед нами часть политической кампании Моди по созданию новой Индии. Но одновременно это не совсем инициатива "сверху". В стране с 1,3 миллиарда населения нет механизмов, которые могли бы заставить столько людей заниматься таким неаппетитным делом. Перед нами что-то, зревшее давно и вдруг давшее плоды.

Если кто-то бывал в Индии несколько лет назад и помнит некоторые особенности тамошних улиц или помещений, то сейчас все чуть-чуть по-другому. Не по всей стране, не везде одинаково радикально… но это уже слегка другая страна. Упомянутое видео числит в рядах активистов движения за очистку страны 7,5 миллиона человек, включая школьников, крестьян и знаменитостей. Чистят или готовятся чистить все — великую реку Ганг (не будем говорить, что по ней плывет), и это будет громадный национальный проект; свою школу или сточную канаву на чужой улице… Бесплатно и вне всякого сомнения добровольно, да их попробуй еще останови.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.Сборщица мусора в Хайдарабаде, Индия
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Сборщица мусора в Хайдарабаде, Индия

Здесь что-то знакомое. Ныне живущие обитатели СССР еще помнят такую штуку, как надоевшие всем добровольно-принудительные коммунистические субботники, тоже по большей части сводившиеся к уборке улиц и дворов. Но в том-то и дело, что начиналась эта история в 1919 году не просто добровольно, а вот так, как сейчас в Индии, — с яростным напором.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
Перейти в фотобанк
Благородная экономика без доллара, и поскорее. Что начал строить БРИКС+
Заканчивалась Гражданская война, на улицах скопился такой мусор, что лучше не описывать. И убирать его начали без всяких подсказок сверху. Через годы идею формализовали, хорошее добровольное дело сделали обязательным и этим убили, но начиналось-то все с понятного желания людей покончить с грязью и разрухой, войти в эру нормальности и процветания и начать процесс с очевидного — с уборки. Тогдашняя власть в лице большевиков просто подхватила "великий почин".

То, что приход к власти три года назад Нарендры Моди был не просто выборной победой, а революцией, уже писали. Смотреть на эту революцию можно по-разному. Как на победу национальных сил над глобалистами с "общечеловеческими ценностями" — да. Как на первое издание "революции Трампа", с его опорой на традиционный электорат и на America first — тоже да. Когда-то Индия была почти однопартийной, но та партия, Индийский национальный конгресс (ИНК), "революцией Моди" почти уничтожена. И система опять стала однопартийной, потому что новая власть пока что побеждает на любых местных выборах, на нее возлагают громадные надежды.

Проблема с революциями, однако, в том, что они редко бывают бархатными. Вот и сейчас, пока миллионы людей в стране убирают мусор и ждут прихода великой эпохи, в верхах разгорается серьезная политическая драка. Спор идет о том, что происходит: подъем или спад.

© Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года

Крылья отвалились

Солдаты Китая и Индии на пограничном переходе
© AFP 2017 / Diptendu Dutta
Большая игра: США сталкивают Индию и Китай
Уволенный Моди министр финансов Яшвант Синха написал статью, где утверждает: экономика входит в свободное падение. В развале все — сельское хозяйство, строительство, экспорт. Лидер оппозиционного ИНК, наследник политической династии Неру-Ганди, Рахул Ганди, пошутил по этому поводу в парламенте: "леди и джентльмены, говорит ваш пилот и одновременно министр финансов. Застегните ваши ремни и примите безопасную позицию, у самолета отвалились крылья".

Но в те же дни один из членов кабинета Моди Раджнат Сингх недоумевает: о чем речь, все знают, что сегодня рост индийской экономики — самый быстрый в мире (добавим: да, по темпам она обогнала Китай, а это уже чудо). И один из капитанов бизнеса, глава корпорации Reliance Мукеш Амбани, заявляет: Индия возглавит мировую четвертую индустриальную революцию, через 10 лет она начнет производить в год ВВП на семь триллионов долларов по сравнению с нынешними 2,5 триллиона.

Кто прав? Возможно, обе стороны, каждая по-своему. В конце концов, какая же это оппозиция, если она не умеет оперировать цифрами. Но нам в этой истории интереснее другое. Не кто там, в Индии, прав, а как и из чего рождается экономический подъем.

И главное здесь — состояние умов людей. При ИНК хороших цифр в экономике тоже можно было найти немало, но общее настроение было таково, что страна потеряла смысл существования и впала в застой. Уныние людей, в свою очередь, подрывало экономику. Потому что экономика — это сами люди и то, чего они очень хотят. Экономика движется в том числе и энтузиазмом. Или тормозится его отсутствием.

Далит во время протеста возле здания парламента в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Altaf Qadri
"Скрытый апартеид": жизнь "неприкасаемых" в Индии
Отсутствие энтузиазма… здесь самый очевидный пример Япония. В 1970-е годы, помнится, вышла книга насчет того, будет ли Япония первой экономикой мира: все к тому шло и японцы отлично себя чувствовали. Однако на рубеже 80-х и 90-х США, переживавшие в те же годы тяжелейший кризис, подстроили японцам финансовые неприятности — и до сих пор страна переживает "потерянное двадцатилетие", перетекающее в "потерянное тридцатилетие".

И ведь если страна пережила разгром Второй мировой и вырвалась в мировые лидеры, то что мешало ей победить какой-то там кризис? Ответ: люди стали другими, впали в уныние. И именно оно не давало выйти из почти нулевого роста.

Недавняя китайская аналитическая статья излагает это по-своему: самым большим шоком для японцев был неожиданный взлет Китая (ну, автору виднее). Но еще потерянные десятилетия привели к тому, что многим японцам стал неинтересен внешний мир, что они отказываются жениться и заводить детей, и все общество — во фрустрации и бессилии.

Тадж-Махал, Индия. Архивное фото
© Fotolia / Rawpixel.com
В Индии ввели в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину
Замечательный российский ученый Лев Гумилев предполагал, что все народы живут циклами. Вдруг накатывает на нацию цикл пассионарности, и ей нет преград. Гумилев прежде всего говорил о способности побеждать в войнах вопреки всему, но почему не отнести то же самое к неожиданным взлетам экономики?

И почему такие взлеты не могут начинаться с общенародного желания начать жизнь с новой, физически чистой страницы? Это могло бы стать очередной индийской мудростью: хочешь экономического чуда — сначала убери мусор. А может, мудрость эта не индийская, а общечеловеческая.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтраны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Страны мира. Индия
Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Ильяс Димиров
Интересный взгляд на события... И сразу вспоминается профессор Преображенский: "Разруха - она в головах!" Похоже, индийцы решили со своей разрухой заканчивать...
10:47
28.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена