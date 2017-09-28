Революция сверху в Индии: скоро мы ее не узнаем

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Если вы брезгливый человек, не смотрите это видео, подготовленное офисом премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Вспомним "великий почин"

На нем множество индийцев убирают мусор (и это еще мягкое обозначение того, с чем они расправляются). Копилось все упомянутое годами или десятилетиями, по всем углам и обочинам, и вдруг началась генеральная уборка. Что происходит, как это соотносится с тем, что называют "революцией Моди", "поражением индийских глобалистов"? А особенно — какая здесь связь с экономическим чудом в Индии, есть ли вообще чудо или будет ли оно? Ответов или слишком много, или их пока нет, но в любом случае расправа с мусором — это не пустяковое событие. Это что-то большое, как сама Индия.

Для начала: нет никаких сомнений, что перед нами часть политической кампании Моди по созданию новой Индии. Но одновременно это не совсем инициатива "сверху". В стране с 1,3 миллиарда населения нет механизмов, которые могли бы заставить столько людей заниматься таким неаппетитным делом. Перед нами что-то, зревшее давно и вдруг давшее плоды.

Если кто-то бывал в Индии несколько лет назад и помнит некоторые особенности тамошних улиц или помещений, то сейчас все чуть-чуть по-другому. Не по всей стране, не везде одинаково радикально… но это уже слегка другая страна. Упомянутое видео числит в рядах активистов движения за очистку страны 7,5 миллиона человек, включая школьников, крестьян и знаменитостей. Чистят или готовятся чистить все — великую реку Ганг (не будем говорить, что по ней плывет), и это будет громадный национальный проект; свою школу или сточную канаву на чужой улице… Бесплатно и вне всякого сомнения добровольно, да их попробуй еще останови.

© AP Photo / Mahesh Kumar A. Сборщица мусора в Хайдарабаде, Индия © AP Photo / Mahesh Kumar A. Сборщица мусора в Хайдарабаде, Индия

Здесь что-то знакомое. Ныне живущие обитатели СССР еще помнят такую штуку, как надоевшие всем добровольно-принудительные коммунистические субботники, тоже по большей части сводившиеся к уборке улиц и дворов. Но в том-то и дело, что начиналась эта история в 1919 году не просто добровольно, а вот так, как сейчас в Индии, — с яростным напором.

Заканчивалась Гражданская война, на улицах скопился такой мусор, что лучше не описывать. И убирать его начали без всяких подсказок сверху. Через годы идею формализовали, хорошее добровольное дело сделали обязательным и этим убили, но начиналось-то все с понятного желания людей покончить с грязью и разрухой, войти в эру нормальности и процветания и начать процесс с очевидного — с уборки. Тогдашняя власть в лице большевиков просто подхватила "великий почин".

То, что приход к власти три года назад Нарендры Моди был не просто выборной победой, а революцией, уже писали. Смотреть на эту революцию можно по-разному. Как на победу национальных сил над глобалистами с "общечеловеческими ценностями" — да. Как на первое издание "революции Трампа", с его опорой на традиционный электорат и на America first — тоже да. Когда-то Индия была почти однопартийной, но та партия, Индийский национальный конгресс (ИНК), "революцией Моди" почти уничтожена. И система опять стала однопартийной, потому что новая власть пока что побеждает на любых местных выборах, на нее возлагают громадные надежды.

Проблема с революциями, однако, в том, что они редко бывают бархатными. Вот и сейчас, пока миллионы людей в стране убирают мусор и ждут прихода великой эпохи, в верхах разгорается серьезная политическая драка. Спор идет о том, что происходит: подъем или спад.

© Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года © Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года

Крылья отвалились

Уволенный Моди министр финансов Яшвант Синха написал статью, где утверждает : экономика входит в свободное падение. В развале все — сельское хозяйство, строительство, экспорт. Лидер оппозиционного ИНК, наследник политической династии Неру-Ганди, Рахул Ганди, пошутил по этому поводу в парламенте: "леди и джентльмены, говорит ваш пилот и одновременно министр финансов. Застегните ваши ремни и примите безопасную позицию, у самолета отвалились крылья".

Но в те же дни один из членов кабинета Моди Раджнат Сингх недоумевает: о чем речь, все знают, что сегодня рост индийской экономики — самый быстрый в мире (добавим: да, по темпам она обогнала Китай, а это уже чудо). И один из капитанов бизнеса, глава корпорации Reliance Мукеш Амбани, заявляет: Индия возглавит мировую четвертую индустриальную революцию, через 10 лет она начнет производить в год ВВП на семь триллионов долларов по сравнению с нынешними 2,5 триллиона.

Кто прав? Возможно, обе стороны, каждая по-своему. В конце концов, какая же это оппозиция, если она не умеет оперировать цифрами. Но нам в этой истории интереснее другое. Не кто там, в Индии, прав, а как и из чего рождается экономический подъем.

И главное здесь — состояние умов людей. При ИНК хороших цифр в экономике тоже можно было найти немало, но общее настроение было таково, что страна потеряла смысл существования и впала в застой. Уныние людей, в свою очередь, подрывало экономику. Потому что экономика — это сами люди и то, чего они очень хотят. Экономика движется в том числе и энтузиазмом. Или тормозится его отсутствием.

Отсутствие энтузиазма… здесь самый очевидный пример Япония. В 1970-е годы, помнится, вышла книга насчет того, будет ли Япония первой экономикой мира: все к тому шло и японцы отлично себя чувствовали. Однако на рубеже 80-х и 90-х США, переживавшие в те же годы тяжелейший кризис, подстроили японцам финансовые неприятности — и до сих пор страна переживает "потерянное двадцатилетие", перетекающее в "потерянное тридцатилетие".

И ведь если страна пережила разгром Второй мировой и вырвалась в мировые лидеры, то что мешало ей победить какой-то там кризис? Ответ: люди стали другими, впали в уныние. И именно оно не давало выйти из почти нулевого роста.

Недавняя китайская аналитическая статья излагает это по-своему: самым большим шоком для японцев был неожиданный взлет Китая (ну, автору виднее). Но еще потерянные десятилетия привели к тому, что многим японцам стал неинтересен внешний мир, что они отказываются жениться и заводить детей, и все общество — во фрустрации и бессилии.

Замечательный российский ученый Лев Гумилев предполагал, что все народы живут циклами. Вдруг накатывает на нацию цикл пассионарности, и ей нет преград. Гумилев прежде всего говорил о способности побеждать в войнах вопреки всему, но почему не отнести то же самое к неожиданным взлетам экономики?

И почему такие взлеты не могут начинаться с общенародного желания начать жизнь с новой, физически чистой страницы? Это могло бы стать очередной индийской мудростью: хочешь экономического чуда — сначала убери мусор. А может, мудрость эта не индийская, а общечеловеческая.