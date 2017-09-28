Рога марала, грязи и места силы: почему иностранцы едут лечиться в Россию

На территории санатория у бухты Ласпи в Крыму

На территории санатория у бухты Ласпи в Крыму

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В России, где пока еще немало проблем с медицинским обслуживанием граждан, взялись развивать медицинский туризм — приглашать лечиться иностранцев. По данным Минздрава, сейчас две трети медицинских туристов составляют граждане бывшего СССР, а треть — европейцы.

Многие российские курорты в ближайшие месяцы начнут обслуживать не просто отдыхающих, а тех, кто приехал поправить здоровье.

Медицинский туризм в России может быть привлекательным, несмотря на очевидные сомнения: мы же постоянно слышим, как нашим тяжелобольным, особенно тем, кто страдает онкологическими заболеваниями, нужна медицинская помощь за рубежом, например в Германии, Израиле и США.

Так что же такого может Россия предложить иностранным туристам, чего нет за рубежом?

У нас в России имеются современные технологии, есть хорошие клиники, которые необходимо достойно представить на международном рынке, — считает президент Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. Например, небольшой Израиль, который в четыре раза меньше, чем Ленинградская область, сумел себя позиционировать как флагман мирового медицинского туризма. К примеру, в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года открывается уникальный Центр протонной терапии. Таких центров в мире всего пятьдесят семь, а в России он единственный. И при том же качестве предоставляемых услуг стоимость лечения примерно в 2-3 меньше, чем в Северной Америке, Европе и Азии.

"У России есть сейчас преимущество по сравнению с другими странами в сфере медицинского туризма — это стоимость на оказание высокотехнологичной помощи, — рассказывает Ольга Кудряшова, менеджер по маркетингу и продвижению компании Russian Medical Tourism. — По нашим наблюдениям, у иностранцев есть больше предпочтений в области стоматологии и офтальмологии, но в целом запросы по въездному и внутреннему медицинскому туризму примерно одинаковые".

Для россиян внутренний медицинский туризм имеет много преимуществ: нет языкового барьера, не нужно далеко лететь, оформлять визы, опять же оплата в рублях. Причем для многих категорий граждан ряд медицинских услуг может быть получен по полису ОМС. Иностранцам же пока сложнее получить платные медицинские услуги в России хотя бы потому, что у нас до сих пор нет такого понятия, как медицинские визы.

Лечебный и оздоровительный туризм в России

Пока государство разрабатывает проекты развития медицинского туризма, россияне находят информацию о подходящих услугах чаще всего в интернете, основываясь на анонимных отзывах или прямых рекомендациях друзей и знакомых по соцсетям.

На вопрос: "А где можно вставить качественные импланты недалеко от Москвы?" на каком-нибудь из активных форумов можно получить десятки ответов с фамилиями врачей и подробным описанием клиник, цен и результатов лечения.

Москвичи ищут клиники в соседних городах или в Белоруссии — там подешевле, а жители малых городов хотят найти проверенных и опытных специалистов (тех же стоматологов или пластических хирургов), чьи услуги, быть может, и дороже, чем дома, но качественнее.

Туристы также активно обмениваются впечатлениями о санаториях, отдыхе на водах и "грязях" и, конечно, о так называемых местах силы, откуда возвращаются обновленными и отдохнувшими.

"Я каждый год приезжаю на Алтай, — рассказывает Татьяна Ивкина, директор по связям с общественностью и рекламе крупной металлургической компании. — Это необыкновенный край с мощной такой энергией. Там очень красиво — тайга, белоснежные вершины, бурлящие горные реки, водопады, кристально чистые озера, луга эдельвейсов. Я словно перезагружаюсь там, очень люблю эти места. И с каждым годом на Алтае появляется все больше здравниц, каких-то оборудованных уже мест не просто для отдыха, но и для лечения, я это вижу".

На Алтае можно найти клиники лечебного голодания, как, впрочем, и в других российских регионах, а также пройти курс пантолечения (целебные мараловые ванны. — Прим. ред.) — вот это действительно уникальная процедура (панты — еще не выросшие рога взрослых маралов, алтайских горных оленей. — Прим. ред.).

Санатории и курорты Краснодарского края в особенных рекомендациях для российских отдыхающих не нуждаются: медицинский туризм в этой части России давно развит.

Миллионы россиян ежегодно отдыхают на черноморских курортах, где вылечиться от различных недугов можно, купаясь в море, обмазываясь целебными грязями или просто гуляя вдоль берега.

"Я бы раньше не поверила, если бы мне сказали, что одно из лучших мест, где можно поправить здоровье в комфортных условиях, находится у нас в России, в Сочи, — рассказывает Ольга Гаврилова, директор телепродакшена. — Но съездила с дочкой в санаторий и потом не раз туда возвращалась. Постоянное наблюдение врачей, огромный выбор процедур, бассейны, фитнесс, спорт, массажи, бани, диетическое питание, и, что важно, прекрасные условия — очень чисто, комфортабельные номера с видом на море, ухоженная красивая территория с парком с тропическими деревьями, экзотическими цветами и белками. Мы часто путешествуем по разным странам, но подлечиться, подправить здоровье я все-таки посоветовала бы у нас".

Обычно очень хорошие отзывы у туристов и после отдыха и лечения на курортах Кавказских минеральных вод. "Заря", "Русь", "Долина нарзанов", "Виктория", "Машук Аква Терм", "Дубовая роща" и другие — эти санатории можно назвать конкурентоспособными и по ценам, и по качеству услуг в сравнении, к примеру, с Карловыми Варами (Чехия) или крупными термальными курортами в Альпах.

То же касается и всевозможных российских детокс-клиник, SPA-центров, клиник похудения. Клиника Кивач (Петрозаводск), Luciano (Казань), Kempinski The Spa (Геленджик), Mriya resort spa, (Крым), Центр здоровья Verba Mayr (Подмосковье) — цены здесь, правда, нельзя назвать низкими, но по комфорту и качеству услуг они не уступают зарубежным.

И если российским гражданам все эти здравницы, центры и клиники давно известны (или по крайней мере не составляет труда их найти), то иностранцы пока о них знают мало.

Что делать для развития медицинского туризма в России

"Больше всего туристов к нам на лечение приезжает из стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Армении. У них нет языкового барьера, жизнь в России не кажется непривычной, — поясняет президент Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. — Много и наших бывших граждан, уехавших жить за рубеж. В этом случае тоже нет проблем с языком, ощутима разница в цене, тем более что некоторые из них все еще имеют российский паспорт. Иностранцев из дальнего зарубежья стало больше, хотя точные данные по ним неизвестны".

Подсчитать, сколько иностранцев приезжают в Россию по линии медицинского туризма пока нереально прежде всего из-за отсутствия в России въездных медицинских виз, которые обычно проще и быстрее оформлять. То есть иностранцы, приезжающие в Россию на лечение, — это пока те же туристы.

"На федеральном уровне нет закрепленного понятия "медицинский туризм", и для развития направления в Санкт-Петербурге его приняли законодательно, — сообщил Игорь Платонов. — Дальше нужно разрабатывать критерии и стандарты для лечебных учреждений, принимать госпрограммы по развитию медицинского туризма, нужна аккредитация медучреждений по какому-либо стандарту, например ICO".

"Основные барьеры для экспорта медицинских услуг — недостаток оборудования, кадров и привычного сервиса, отсутствие медицинских виз и слабое продвижение", — считает начальник Управления по внешнеэкономической политике Аналитического центра при Правительстве России Ксения Сухорукова.

Но если уж Россия входит в десятку стран с лучшими природными условиями для реабилитационной помощи, то, конечно, стоит их использовать в полной мере.