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Рога марала, грязи и места силы: почему иностранцы едут лечиться в Россию

08:0028.09.2017
(обновлено: 08:06 28.09.2017)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНа территории санатория у бухты Ласпи в КрымуНа территории санатория у бухты Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В России, где пока еще немало проблем с медицинским обслуживанием граждан, взялись развивать медицинский туризм — приглашать лечиться иностранцев. По данным Минздрава, сейчас две трети медицинских туристов составляют граждане бывшего СССР, а треть — европейцы.

Многие российские курорты в ближайшие месяцы начнут обслуживать не просто отдыхающих, а тех, кто приехал поправить здоровье.

Медицинский туризм в России может быть привлекательным, несмотря на очевидные сомнения: мы же постоянно слышим, как нашим тяжелобольным, особенно тем, кто страдает онкологическими заболеваниями, нужна медицинская помощь за рубежом, например в Германии, Израиле и США.

Так что же такого может Россия предложить иностранным туристам, чего нет за рубежом?

Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Всемирный день туризма
У нас в России имеются современные технологии, есть хорошие клиники, которые необходимо достойно представить на международном рынке, — считает президент Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. Например, небольшой Израиль, который в четыре раза меньше, чем Ленинградская область, сумел себя позиционировать как флагман мирового медицинского туризма. К примеру, в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года открывается уникальный Центр протонной терапии. Таких центров в мире всего пятьдесят семь, а в России он единственный. И при том же качестве предоставляемых услуг стоимость лечения примерно в 2-3 меньше, чем в Северной Америке, Европе и Азии.

"У России есть сейчас преимущество по сравнению с другими странами в сфере медицинского туризма — это стоимость на оказание высокотехнологичной помощи, — рассказывает Ольга Кудряшова, менеджер по маркетингу и продвижению компании Russian Medical Tourism. — По нашим наблюдениям, у иностранцев есть больше предпочтений в области стоматологии и офтальмологии, но в целом запросы по въездному и внутреннему медицинскому туризму примерно одинаковые".

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтенд инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных водах на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стенд инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных водах на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи

Для россиян внутренний медицинский туризм имеет много преимуществ: нет языкового барьера, не нужно далеко лететь, оформлять визы, опять же оплата в рублях. Причем для многих категорий граждан ряд медицинских услуг может быть получен по полису ОМС. Иностранцам же пока сложнее получить платные медицинские услуги в России хотя бы потому, что у нас до сих пор нет такого понятия, как медицинские визы.

Лечебный и оздоровительный туризм в России

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПациенты в бассейне клиники "Академия здоровья" в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пациенты в бассейне клиники "Академия здоровья" в Чите

Пока государство разрабатывает проекты развития медицинского туризма, россияне находят информацию о подходящих услугах чаще всего в интернете, основываясь на анонимных отзывах или прямых рекомендациях друзей и знакомых по соцсетям.

На вопрос: "А где можно вставить качественные импланты недалеко от Москвы?" на каком-нибудь из активных форумов можно получить десятки ответов с фамилиями врачей и подробным описанием клиник, цен и результатов лечения.

Москвичи ищут клиники в соседних городах или в Белоруссии — там подешевле, а жители малых городов хотят найти проверенных и опытных специалистов (тех же стоматологов или пластических хирургов), чьи услуги, быть может, и дороже, чем дома, но качественнее.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Туристы также активно обмениваются впечатлениями о санаториях, отдыхе на водах и "грязях" и, конечно, о так называемых местах силы, откуда возвращаются обновленными и отдохнувшими.

Алтайский край. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году составит 30 рублей в сутки
"Я каждый год приезжаю на Алтай, — рассказывает Татьяна Ивкина, директор по связям с общественностью и рекламе крупной металлургической компании. — Это необыкновенный край с мощной такой энергией. Там очень красиво — тайга, белоснежные вершины, бурлящие горные реки, водопады, кристально чистые озера, луга эдельвейсов. Я словно перезагружаюсь там, очень люблю эти места. И с каждым годом на Алтае появляется все больше здравниц, каких-то оборудованных уже мест не просто для отдыха, но и для лечения, я это вижу".

На Алтае можно найти клиники лечебного голодания, как, впрочем, и в других российских регионах, а также пройти курс пантолечения (целебные мараловые ванны. — Прим. ред.) — вот это действительно уникальная процедура (панты — еще не выросшие рога взрослых маралов, алтайских горных оленей. — Прим. ред.).

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗдание бальнеологического комплекса "Мацеста" в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Здание бальнеологического комплекса "Мацеста" в Сочи

Санатории и курорты Краснодарского края в особенных рекомендациях для российских отдыхающих не нуждаются: медицинский туризм в этой части России давно развит.

В Крыму установили границы 122 особо охраняемых природных территорий. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Власти Крыма разрабатывают меры снижения цен на авиаперелет и отдых
Миллионы россиян ежегодно отдыхают на черноморских курортах, где вылечиться от различных недугов можно, купаясь в море, обмазываясь целебными грязями или просто гуляя вдоль берега.

"Я бы раньше не поверила, если бы мне сказали, что одно из лучших мест, где можно поправить здоровье в комфортных условиях, находится у нас в России, в Сочи, — рассказывает Ольга Гаврилова, директор телепродакшена. — Но съездила с дочкой в санаторий и потом не раз туда возвращалась. Постоянное наблюдение врачей, огромный выбор процедур, бассейны, фитнесс, спорт, массажи, бани, диетическое питание, и, что важно, прекрасные условия — очень чисто, комфортабельные номера с видом на море, ухоженная красивая территория с парком с тропическими деревьями, экзотическими цветами и белками. Мы часто путешествуем по разным странам, но подлечиться, подправить здоровье я все-таки посоветовала бы у нас".

© РИА Новости / Антон ПодгайкоПерейти в фотобанкПосетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина кавказа" в поселке Кавказский
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Посетители во время купания в горячей минеральной воде на территории термального комплекса "Жемчужина кавказа" в поселке Кавказский

Обычно очень хорошие отзывы у туристов и после отдыха и лечения на курортах Кавказских минеральных вод.  "Заря", "Русь", "Долина нарзанов", "Виктория", "Машук Аква Терм", "Дубовая роща" и другие — эти санатории можно назвать конкурентоспособными и по ценам, и по качеству услуг в сравнении, к примеру, с Карловыми Варами (Чехия) или крупными термальными курортами в Альпах.

То же касается и всевозможных российских детокс-клиник, SPA-центров, клиник похудения. Клиника Кивач (Петрозаводск), Luciano (Казань), Kempinski The Spa (Геленджик), Mriya resort spa, (Крым), Центр здоровья Verba Mayr (Подмосковье) — цены здесь, правда, нельзя назвать низкими, но по комфорту и качеству услуг они не уступают зарубежным.

И если российским гражданам все эти здравницы, центры и клиники давно известны (или по крайней мере не составляет труда их найти), то иностранцы пока о них знают мало.

Что делать для развития медицинского туризма в России

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСанаторий РЖД "Мыс Видный" в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Санаторий РЖД "Мыс Видный" в Сочи

"Больше всего туристов к нам на лечение приезжает из стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Армении. У них нет языкового барьера, жизнь в России не кажется непривычной, — поясняет президент Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. — Много и наших бывших граждан, уехавших жить за рубеж. В этом случае тоже нет проблем с языком, ощутима разница в цене, тем более что некоторые из них все еще имеют российский паспорт. Иностранцев из дальнего зарубежья стало больше, хотя точные данные по ним неизвестны".

Туристы в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Россию с любовью: почему иностранцы едут к нам отдыхать
Подсчитать, сколько иностранцев приезжают в Россию по линии медицинского туризма пока нереально прежде всего из-за отсутствия в России въездных медицинских виз, которые обычно проще и быстрее оформлять. То есть иностранцы, приезжающие в Россию на лечение, — это пока те же туристы.

"На федеральном уровне нет закрепленного понятия "медицинский туризм", и для развития направления в Санкт-Петербурге его приняли законодательно, — сообщил Игорь Платонов. — Дальше нужно разрабатывать критерии и стандарты для лечебных учреждений, принимать госпрограммы по развитию медицинского туризма, нужна аккредитация медучреждений по какому-либо стандарту, например ICO".

"Основные барьеры для экспорта медицинских услуг — недостаток оборудования, кадров и привычного сервиса, отсутствие медицинских виз и слабое продвижение", — считает начальник Управления по внешнеэкономической политике Аналитического центра при Правительстве России Ксения Сухорукова.

Но если уж Россия входит в десятку стран с лучшими природными условиями для реабилитационной помощи, то, конечно, стоит их использовать в полной мере.

Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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