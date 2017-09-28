Рога марала, грязи и места силы: почему иностранцы едут лечиться в Россию

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В России, где пока еще немало проблем с медицинским обслуживанием граждан, взялись развивать медицинский туризм — приглашать лечиться иностранцев. По данным Минздрава, сейчас две трети медицинских туристов составляют граждане бывшего СССР, а треть — европейцы.
Многие российские курорты в ближайшие месяцы начнут обслуживать не просто отдыхающих, а тех, кто приехал поправить здоровье.
Медицинский туризм в России может быть привлекательным, несмотря на очевидные сомнения: мы же постоянно слышим, как нашим тяжелобольным, особенно тем, кто страдает онкологическими заболеваниями, нужна медицинская помощь за рубежом, например в Германии, Израиле и США.
Так что же такого может Россия предложить иностранным туристам, чего нет за рубежом?
"У России есть сейчас преимущество по сравнению с другими странами в сфере медицинского туризма — это стоимость на оказание высокотехнологичной помощи, — рассказывает Ольга Кудряшова, менеджер по маркетингу и продвижению компании Russian Medical Tourism. — По нашим наблюдениям, у иностранцев есть больше предпочтений в области стоматологии и офтальмологии, но в целом запросы по въездному и внутреннему медицинскому туризму примерно одинаковые".
Для россиян внутренний медицинский туризм имеет много преимуществ: нет языкового барьера, не нужно далеко лететь, оформлять визы, опять же оплата в рублях. Причем для многих категорий граждан ряд медицинских услуг может быть получен по полису ОМС. Иностранцам же пока сложнее получить платные медицинские услуги в России хотя бы потому, что у нас до сих пор нет такого понятия, как медицинские визы.
Лечебный и оздоровительный туризм в России
Пока государство разрабатывает проекты развития медицинского туризма, россияне находят информацию о подходящих услугах чаще всего в интернете, основываясь на анонимных отзывах или прямых рекомендациях друзей и знакомых по соцсетям.
На вопрос: "А где можно вставить качественные импланты недалеко от Москвы?" на каком-нибудь из активных форумов можно получить десятки ответов с фамилиями врачей и подробным описанием клиник, цен и результатов лечения.
Москвичи ищут клиники в соседних городах или в Белоруссии — там подешевле, а жители малых городов хотят найти проверенных и опытных специалистов (тех же стоматологов или пластических хирургов), чьи услуги, быть может, и дороже, чем дома, но качественнее.
Туристы также активно обмениваются впечатлениями о санаториях, отдыхе на водах и "грязях" и, конечно, о так называемых местах силы, откуда возвращаются обновленными и отдохнувшими.
На Алтае можно найти клиники лечебного голодания, как, впрочем, и в других российских регионах, а также пройти курс пантолечения (целебные мараловые ванны. — Прим. ред.) — вот это действительно уникальная процедура (панты — еще не выросшие рога взрослых маралов, алтайских горных оленей. — Прим. ред.).
Санатории и курорты Краснодарского края в особенных рекомендациях для российских отдыхающих не нуждаются: медицинский туризм в этой части России давно развит.
"Я бы раньше не поверила, если бы мне сказали, что одно из лучших мест, где можно поправить здоровье в комфортных условиях, находится у нас в России, в Сочи, — рассказывает Ольга Гаврилова, директор телепродакшена. — Но съездила с дочкой в санаторий и потом не раз туда возвращалась. Постоянное наблюдение врачей, огромный выбор процедур, бассейны, фитнесс, спорт, массажи, бани, диетическое питание, и, что важно, прекрасные условия — очень чисто, комфортабельные номера с видом на море, ухоженная красивая территория с парком с тропическими деревьями, экзотическими цветами и белками. Мы часто путешествуем по разным странам, но подлечиться, подправить здоровье я все-таки посоветовала бы у нас".
Обычно очень хорошие отзывы у туристов и после отдыха и лечения на курортах Кавказских минеральных вод. "Заря", "Русь", "Долина нарзанов", "Виктория", "Машук Аква Терм", "Дубовая роща" и другие — эти санатории можно назвать конкурентоспособными и по ценам, и по качеству услуг в сравнении, к примеру, с Карловыми Варами (Чехия) или крупными термальными курортами в Альпах.
То же касается и всевозможных российских детокс-клиник, SPA-центров, клиник похудения. Клиника Кивач (Петрозаводск), Luciano (Казань), Kempinski The Spa (Геленджик), Mriya resort spa, (Крым), Центр здоровья Verba Mayr (Подмосковье) — цены здесь, правда, нельзя назвать низкими, но по комфорту и качеству услуг они не уступают зарубежным.
И если российским гражданам все эти здравницы, центры и клиники давно известны (или по крайней мере не составляет труда их найти), то иностранцы пока о них знают мало.
Что делать для развития медицинского туризма в России
"Больше всего туристов к нам на лечение приезжает из стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Армении. У них нет языкового барьера, жизнь в России не кажется непривычной, — поясняет президент Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. — Много и наших бывших граждан, уехавших жить за рубеж. В этом случае тоже нет проблем с языком, ощутима разница в цене, тем более что некоторые из них все еще имеют российский паспорт. Иностранцев из дальнего зарубежья стало больше, хотя точные данные по ним неизвестны".
"На федеральном уровне нет закрепленного понятия "медицинский туризм", и для развития направления в Санкт-Петербурге его приняли законодательно, — сообщил Игорь Платонов. — Дальше нужно разрабатывать критерии и стандарты для лечебных учреждений, принимать госпрограммы по развитию медицинского туризма, нужна аккредитация медучреждений по какому-либо стандарту, например ICO".
"Основные барьеры для экспорта медицинских услуг — недостаток оборудования, кадров и привычного сервиса, отсутствие медицинских виз и слабое продвижение", — считает начальник Управления по внешнеэкономической политике Аналитического центра при Правительстве России Ксения Сухорукова.
Но если уж Россия входит в десятку стран с лучшими природными условиями для реабилитационной помощи, то, конечно, стоит их использовать в полной мере.