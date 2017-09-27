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Когда Россия испуганно сдастся генералу Данфорду. Фельетон-капитуляция

15:4027.09.2017
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© РИА Новости / Виталий Подвицкий Когда Россия испуганно сдастся генералу Данфорду. Фельетон-капитуляцияКогда Россия испуганно сдастся генералу Данфорду. Фельетон-капитуляция
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Соединенные Штаты продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не исключают военных мер по влиянию на Москву, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Огорчило меня это заявление до невозможности.

Ведь всем известно золотое правило наркоторговцев: никогда не подсаживайся на товар, который сам же и продаешь.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев о заявлении США по РСМД: обвиняют РФ в том, что делают сами
Ну снимают в Голливуде фильмы, как армия США лихо побеждает трансформеров и различных инопланетян, ну принимают их в Польше, Прибалтике, на Украине и в прочих доверчивых странах за документальное кино — и слава богу. Но самим-то зачем такое употреблять, да еще и на уровне комитета начальников штабов и Министерства обороны? Непонятно.

Военные как никто должны быть реалистами. Это маляр Билли из Коннектикута может верить истории, как два чудика слетали на инопланетный корабль, занесли в его сеть новый виндоус, а пока тот два часа обновлялся под телепатические матюги ксеноморфов — стальные звездолеты диаметром с Садовое кольцо были успешно расстреляны из 20-миллиметровых авиационных пушек и ракетами "воздух — воздух" с БЧ в десять килограммов.

Генерал Джозеф Данфорд свидетельствует в комитете по вооруженным силам сената США. 26 сентября 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
Пентагон планирует рассмотреть "военные меры" по давлению на Россию
Билли имеет право в такое верить — он не военный, он стены красит, регулярно отстегивая, между прочим, на ведомство товарища Данфорда, который должен приложить все усилия, чтобы Билли и дальше мирно красил стены и ходил в кино.

Но, похоже, генерал Данфорд и сам сидел с Билли на том же сеансе, хрустя попкорном и искренне радуясь, что День независимости США — теперь праздник и всей планеты тоже. А потом пытался наградить пилота ВВС США Уилла Смита за мужество, проявленное при отражении инопланетной агрессии, о которой ему почему-то не доложили.

© REUTERS / Aaron P. BernsteinГенерал Джозеф Данфорд в Вашингтоне. 26 сентября 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
Генерал Джозеф Данфорд в Вашингтоне. 26 сентября 2017

Какие "военные меры" он собирается принять против России, о чем говорит иностранец? Что такого небывалого есть для этого у США? Танки, корабли и самолеты? Ничем, кстати, не выдающиеся, кроме их стоимости?

Да у него даже трансформеров нет. Есть, правда, киборги, но они пока заняты — продолжают уверенно удерживать Донецкий аэропорт.

Нет, правда, интересно: чем таким "военным" собираются влиять на Москву?

Концепцией быстрого глобального удара? Так сами же сто раз прогоняли этот сценарий на суперкомпьютерах — не выходит каменный цветок. Ответный неприемлемый ущерб для США — плюс у берегов Беларуси, наконец, появится море. Своими фантазиями лишь спровоцировали Россию на создание БЖРК нового поколения (это такой русский рельсотрон: паровозик из Ромашково, тянущий за собой пять рефрижераторов с баллистическими ракетами с боеголовками по 500 килотонн каждая — порождение нетривиальной российской мысли, навеянной бесконечными родными просторами).

Государство, вынужденное летать в космос на чужих двигателях, угрожает некими военными мерами государству, которое эти самые двигатели и производит, так как, по мнению того первого государства, оно во всем технологически отсталое и дикое. Как все непросто в этом мире!

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва требует от США конкретики по договору РСМД
Так что для начала генерал Данфорд пусть повлияет на Пхеньян с его тридцатью боеголовками, показав нам, убогим, что бывает, когда не слушаются США.

Тогда, быть может, мы и разоружимся с перепугу, глядя на рыдающего Кима, которого ведут в кандалах мужественные агенты ФБР.

Сразу после того, как проконсультируемся с китайскими партнерами — они тоже будут наверняка впечатлены такой демонстрацией американской мощи.

…Короче. Смотрите свои замечательные фильмы и переставайте уже путать реальный мир с миром ваших фантазий. Это отнюдь не полезно для здоровья.

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