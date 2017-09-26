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"Стыд и позор": почему новый закон Украины об образовании понравился США

19:5226.09.2017
(обновлено: 20:00 26.09.2017)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во ЛьвовеУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Вечером в понедельник, 25 сентября, вернувшись из длительной поездки в США, президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный "Закон об образовании". Президент пошел не только против русскоязычных граждан Украины, а это около половины населения страны, но и против национальных меньшинств — венгров, румын, болгар.

Закон, впрочем, ущемляет и самих украинцев: возможности получить современное полноценное образование у них теперь не будет. Зато он очень понравился американскому посольству в Киеве.

На год дольше, но вдвое меньше

Новации закона сводятся к следующим пунктам:

Первое. С 1 сентября 2018 года украинская школа переходит на 12-летнее профильное обучение.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
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Второе. Все предметы обучения в школе будут разделены на основные и дополнительные. При этом если сейчас основных предметов 22, то после проведения реформы их станет только 10. В итоге, например, химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию объединят в дисциплину "человек и природа". Изучать ее будут всего три часа в неделю.

Третье. С 1 сентября 2018 года обучение с первого по четвертый классы там, где есть соответствующие школы, будет проходить на языках национальных меньшинств. С пятого класса — исключительно на украинском. А вот с 1 января 2020 года уже все обучение будет полностью на украинском.

© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкУрок украинского языка
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Урок украинского языка

Четвертое. Зарплата учителей будет повышена. Но поднимут ее только прошедшим сертификацию. На практике это означает существенное сокращение числа педагогов, что неминуемо скажется на качестве образования.

Реформа "идиотизма", на которую нет денег

"Чем заполнять 12 лет образования, если программы урезаются до уровня умственной отсталости?— возмущается блогер Александр Карпец. — Преподаваемый в школе учебный материал все более урезается и сокращается до уровня умственной отсталости, переходящей в идиотизм".

"Единственный эффект, который мы получим в результате подобного "реформирования", — это "рабочие руки" и обслуживающий персонал, который будет выставлен от имени Украины на рынках Европы, вместо того, чтобы быть интеллектуальной элитой, способной конкурировать с молодежью других стран", — заявил в открытом обращении коллектив Научно-методического центра Святошинской гимназии города Киева.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Закон об образовании на Украине игнорирует права населения, считают в ОП
Еще больше проблем с реализацией реформы возникло по другой причине — в бюджете нет средств. По мнению премьера Владимира Гройсмана, реализация реформы образования обойдется Украине в 3 миллиарда долларов.

"Ресурсы на реализацию законопроекта не заложены в бюджетной резолюции. Нужно учитывать возможности госбюджета и экономики. Принятие законопроекта в такой редакции — это очередной популистский шаг", — признался журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

Против России и Европы с одобрения США

"Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", — говорится в заявлении российского МИДа.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Больше учиться — меньше знать. На Украине реформируют школы

C резкой критикой закона выступили политики Венгрии, Румынии, Молдавии и Болгарии. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал его "стыдом и позором" для Украины, а правительство страны обратилось к Генеральному секретарю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека с жалобой на украинские власти.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил Порошенко, что в знак протеста отменяет ранее запланированный визит в Киев, а также отказывается принимать спикера парламента Украины Андрея Парубия, который должен был приехать в Бухарест в октябре. Кроме того, заявления сделали министры иностранных дел Молдавии, Болгарии и Греции, выразило обеспокоенность и МИД Польши.

Единственное государство, которое проявило полное удовлетворение, это США. "Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи — залог будущего", — разместило в "Твиттере" сообщение посольство США на Украине.

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