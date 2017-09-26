Русские нарушают права убийц и грабителей. Как реагировать на обвинения

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Обвинительный накал в отношении нашей страны, несколько было утихший, снова усиливается. Не успел прозвучать так называемый "доклад ООН о правах человека в Крыму", в котором Россия обвиняется в массовом этих прав нарушении, — как СМИ мира, до того благодушно смотревшие на уничтожение тысяч жителей Мосула, начали передавать сообщения о бомбардировках мирного населения в сирийской провинции Идлиб российскими ВКС.
Как передают западные медиа со ссылкой на "Обсерваторию по правам человека в Сирии", среди десятков погибших под русскими бомбами — женщины и дети, ну и так далее.
В общем, поблекший злой образ России — международной нарушительницы прав вновь спешно подкрашивают.
Что по этому поводу стоит отметить.
В силу этого вместо "Обсерватории" можно с таким же успехом использовать результаты стука шимпанзе по клавиатуре компьютера: содержания будет ничуть не меньше.
Доклад комиссии ООН по правам человека о положении с этими самыми правами в Крыму сводится по сути к двум формулам. Первая — что перевод жителей Крыма с законодательства Украины на законодательство Российской Федерации есть жесточайшее нарушение прав человека (но тогда не очень понятно, почему зоной нарушений не объявлена вся территория России). Вторая — что лицам, ранее неоднократно уличенным в разнообразных, в основном корыстных, преступлениях, известных как "меджлис", теперь не дают эти преступления продолжать.
В точности как в известном стихотворении Заходера: плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски.
Бизнес был достаточно богатым, чтобы кормить боевиков и устроить роскошную жизнь нескольким десяткам человек, именующим себя этим самым "меджлисом". Именно этот бизнес с приходом Крыма в Россию завершился, ибо, во-первых, тем, кто переселился в Крым из Средней Азии, выделили наконец земли на строительство собственного жилья, а особо бедным даже муниципальное жилье. А с другой стороны — штучки с рейдерскими захватами у нас хотя еще и случаются, но несравненно реже, чем на Украине, и пресекаются куда жестче.
Неудивительно, что самозваные лидеры "меджлиса" сбежали из Крыма впереди собственного визга; неудивительно, что они жалуются на то, что их лишили возможности безнаказанно грабить; более того — неудивительно, что ООН назвала это пресечение грабежа ущемлением прав человека.
Как известно, из пяти постоянных членов Совбеза ООН трое обеспечили свой экономический рост на протяжении веков точно такими же грабительскими самозахватами, только от имени других народов. Более-менее самостоятельно развивали свою экономику разве что Россия и Китай. Более того: детальное изучение их истории показывает, что все территориальные приращения этих двух держав были именно ответами на попытки самозахвата их территорий извне. Просто государство, располагающее вооруженными силами, имеет возможность захватить малину грабителей, даже если она находится вне текущих границ этого государства.
Как же нам относиться ко всем этим творческим фантазиям? Со сдержанным интересом. Как известно из творений множества теоретиков и практиков лжи — для того, чтобы ложь была правдоподобной, к ней надо добавлять правду. Поэтому я не сомневаюсь, что в докладе комитета ООН по правам человека содержатся и достоверные факты, и эти факты нам стоит выявлять и реагировать на них.
Во-первых, потому что если они имеют место, то в наших же интересах исправить положение. Во-вторых — потому что большая часть этих фактов позаимствована из практики других стран и может служить для нас опорой для контрнаступления.
Итого: если "Обсерваторию по правам в Сирии" можно просто игнорировать, то в докладах ООН правда изредка может встречаться — что, конечно, не повод признавать все содержимое этих докладов достоверным. Но повод работать. Имеет смысл подробно показывать, что (и почему) мы считаем достоверным, а что (и на основании чего) мы опровергаем.