Русские нарушают права убийц и грабителей. Как реагировать на обвинения

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Обвинительный накал в отношении нашей страны, несколько было утихший, снова усиливается. Не успел прозвучать так называемый "доклад ООН о правах человека в Крыму", в котором Россия обвиняется в массовом этих прав нарушении, — как СМИ мира, до того благодушно смотревшие на уничтожение тысяч жителей Мосула, начали передавать сообщения о бомбардировках мирного населения в сирийской провинции Идлиб российскими ВКС.

Как передают западные медиа со ссылкой на "Обсерваторию по правам человека в Сирии", среди десятков погибших под русскими бомбами — женщины и дети, ну и так далее.

В общем, поблекший злой образ России — международной нарушительницы прав вновь спешно подкрашивают.

Что по этому поводу стоит отметить.

Что касается, скажем, "Обсерватории по правам человека в Сирии", то эта "обсерватория", как известно уже несколько лет, состоит из одного лондонца сирийского происхождения, живущего там уже не первое десятилетие и, соответственно, не имеющего даже технической возможности проводить "обсервацию", то есть наблюдение, прав человека в Сирии. Все его публикации основаны либо на выдергивании фрагментов интернет-публикаций, причем из столь же высокоосведомленных источников, либо на его собственных фантазиях, не опирающихся даже на интернет.

В силу этого вместо "Обсерватории" можно с таким же успехом использовать результаты стука шимпанзе по клавиатуре компьютера: содержания будет ничуть не меньше.

Доклад комиссии ООН по правам человека о положении с этими самыми правами в Крыму сводится по сути к двум формулам. Первая — что перевод жителей Крыма с законодательства Украины на законодательство Российской Федерации есть жесточайшее нарушение прав человека (но тогда не очень понятно, почему зоной нарушений не объявлена вся территория России). Вторая — что лицам, ранее неоднократно уличенным в разнообразных, в основном корыстных, преступлениях, известных как "меджлис", теперь не дают эти преступления продолжать.

В точности как в известном стихотворении Заходера: плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски.

Поскольку за три с лишним года пребывания Крыма в составе России многие подвиги "меджлиса крымско-татарского народа" уже забылись, стоит напомнить. Данная рейдерская банда промышляла захватом и продажей особо лакомых кусков крымской земли. Ссылаясь на то, что правительство Украины не выделяет крымским татарам землю под застройку, "меджлис", откормивший пару тысяч боевиков, их силами захватывал кусок земли и срочно возводил на нем символический фанерный "дом для многодетной матери". Затем земля продавалась, а боевики и многоразовая многодетная мать отправлялись захватывать новый участок.

Бизнес был достаточно богатым, чтобы кормить боевиков и устроить роскошную жизнь нескольким десяткам человек, именующим себя этим самым "меджлисом". Именно этот бизнес с приходом Крыма в Россию завершился, ибо, во-первых, тем, кто переселился в Крым из Средней Азии, выделили наконец земли на строительство собственного жилья, а особо бедным даже муниципальное жилье. А с другой стороны — штучки с рейдерскими захватами у нас хотя еще и случаются, но несравненно реже, чем на Украине, и пресекаются куда жестче.

Неудивительно, что самозваные лидеры "меджлиса" сбежали из Крыма впереди собственного визга; неудивительно, что они жалуются на то, что их лишили возможности безнаказанно грабить; более того — неудивительно, что ООН назвала это пресечение грабежа ущемлением прав человека.

Как известно, из пяти постоянных членов Совбеза ООН трое обеспечили свой экономический рост на протяжении веков точно такими же грабительскими самозахватами, только от имени других народов. Более-менее самостоятельно развивали свою экономику разве что Россия и Китай. Более того: детальное изучение их истории показывает, что все территориальные приращения этих двух держав были именно ответами на попытки самозахвата их территорий извне. Просто государство, располагающее вооруженными силами, имеет возможность захватить малину грабителей, даже если она находится вне текущих границ этого государства.

Понятно, что страны, разросшиеся и разбогатевшие благодаря грабежам, совершенно искренне ненавидят страны, разросшиеся благодаря пресечению грабежей. Именно как возмущение грабителей пресечением их деятельности надлежит рассматривать все легенды о нарушении прав человека, поскольку сочинители этих легенд горюют исключительно о нарушении прав "своего человека", то есть такого же преступника, каковы они на протяжении большей части своей истории.

Как же нам относиться ко всем этим творческим фантазиям? Со сдержанным интересом. Как известно из творений множества теоретиков и практиков лжи — для того, чтобы ложь была правдоподобной, к ней надо добавлять правду. Поэтому я не сомневаюсь, что в докладе комитета ООН по правам человека содержатся и достоверные факты, и эти факты нам стоит выявлять и реагировать на них.

Во-первых, потому что если они имеют место, то в наших же интересах исправить положение. Во-вторых — потому что большая часть этих фактов позаимствована из практики других стран и может служить для нас опорой для контрнаступления.

Итого: если "Обсерваторию по правам в Сирии" можно просто игнорировать, то в докладах ООН правда изредка может встречаться — что, конечно, не повод признавать все содержимое этих докладов достоверным. Но повод работать. Имеет смысл подробно показывать, что (и почему) мы считаем достоверным, а что (и на основании чего) мы опровергаем.

Дело в том, что права человека — оружие достаточно опасное. Напомню, что от Хельсинкского соглашения о нерушимости границ в Европе до начала массового разрушения этих самых границ прошло всего 14 лет, причем границы взламывались именно на основе включенных в соглашение положений о правах человека. Стоит также помнить, что многие положения о правах человека в либеральной их трактовке включены были изначально и в нашу собственную конституцию. Так что нам надо тренироваться опровергать "легенды о правах", чтобы на их основе нам не причинили вреда сейчас или в будущем.