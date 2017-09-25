Как "сокровища Януковича" оказываются в карманах друзей Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об "очередной победе" правоохранителей над "бандой Януковича" — государство конфисковало 200 миллионов долларов экс-президента в одном из украинских банков. "Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", — торжественно рапортовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Саган.

А как же тогда предыдущие полтора миллиарда Януковича, изъятые из офшоров и якобы перераспределенные между государственными ведомствами в апреле? Куда они делись, если эти 200 миллионов — "первые"? А еще полтонны "золота Януковича", которые нашли прокуроры несколько недель назад в Швейцарии?

Презумпция виновности

Тут сразу надо сказать об особом порядке, по которому изымают средства "семьи Януковича", в которую, по версии украинских правоохранителей, входит широкий круг бывших украинских высших чиновников. По особому закону о спецконфискации происходит это до решения суда о виновности конкретного лица. Никакой презумпции невиновности.

Именно по этой схеме и были изъяты 200 миллионов долларов, находившиеся на счетах "Укрэксимбанка". Но вот что смущает: деньги изымались в Киеве, а решение об их изъятии принимал Сосновский районный суд в городе Черкассы. То есть были нарушены принципы подсудности и подследственности.

Заграница им не поможет

Закон о спецконфискации работает только на территории Украины. А вот за пределами страны такие трюки у Киева не получаются. Так, почти три недели назад Луценко заявил, что в Швейцарии генпрокуратурой Украины обнаружены и арестованы полтонны "золота Януковича".

Действительно, как сообщил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, в этой стране ранее были заморожены украинские активы на 70 миллионов швейцарских франков. Однако правительство Швейцарии не спешит передавать их на Украину: "Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом".

Впрочем, у генеральной прокуратуры Украины есть опыт создания таких дел — втайне от украинской общественности 18 марта 2017 года Краматорский городской суд, также с нарушением подсудности и подследственности, рассмотрел материалы дела об изъятии 1,5 миллиарда долларов, якобы присвоенных "бандой Януковича", и принял решение об их аресте и конфискации. И через месяц они были изъяты у офшорных компаний на Кипре.

Только и у этого дела оказалось сразу несколько процессуальных нарушений.

Во-первых, сугубо гражданское дело почему-то было передано для рассмотрения в суд в зоне так называемой антитеррористической операции. И сторону обвинения (без предоставления адвокатов заинтересованных сторон) представляла военная прокуратура Украины.

Во-вторых, о решении, вынесенным судом, стало известно только спустя месяц, то есть когда истекли все сроки по подаче по этому делу апелляций. И адвокаты потерпевших и обвиняемых не смогли в этом деле участвовать.

В-третьих, само решение и материалы того суда до сих пор, то есть спустя полгода, остаются секретными.

Получатели конфиската

Все эти юридические ухищрения, засекреченность процессов и нарушения необходимы Генпрокуратуре и власти для того, чтобы беспрепятственно провести дела через суды, в которых у них есть "свои", то есть послушные судьи.

Значительная часть уже конфискованных средств пошла по решению главы государства Петра Порошенко и правительства страны, например, на поддержку агропромышленного комплекса Украины. Но не фермеров, не крестьянских хозяйств, а в виде государственных невозвратных дотаций частным агрокомпаниям, принадлежащим олигархам из окружения президента Петра Порошенко, — Юрию Косюку и Олегу Бахматюку.

То есть, изъяв деньги со счетов окружения Януковича, Порошенко перекладывает их в карманы своих друзей и партнеров по бизнесу.