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Худшая победа Меркель: после выборов в Германии не будет "большой коалиции"

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Выборы в Германии (129)
13:2325.09.2017
0420
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Скучная предвыборная кампания в Германии завершилась весьма нескучным результатом. Страна может остаться с ультраправыми в парламенте и без правительства, по крайней мере вменяемого. Правящая "большая коалиция" ХДС/ХСС и социал-демократов окончательно развалилась.

Больше "Альтернативы"

Первое место на выборах занял блок Ангелы Меркель — ХДС/ХСС (альянс Христианско-демократической партии и Христианско-социалистической). Этот результат позволит ей стать канцлером в четвертый раз. Однако шампанское там если и открывают, то с кислой миной. ХДС/ХСС набрали лишь 33 процента голосов — на девять процентов меньше, чем в 2013 году. Это худший результат для партии с 2000 года. Рейтинг ХДС/ХСС подкосил миграционный кризис, а точнее, неудачное решение Меркель "открыть двери" перед мигрантами. "В Германии слишком много недовольства позицией правительства по вопросу о беженцах", — говорит министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Результатом этого решения стала потеря Ангелой Меркель правого электората.

Ангела Меркель после победы коалиции ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сомнительная победа: Ангеле Меркель готовят альтернативу?
Главная сенсация этих выборов — партия "Альтернатива для Германии". Почти миллион сторонников ХДС проголосовали за "Альтернативу" вкупе с миллионом граждан, которые раньше не ходили на выборы. В итоге "альтернативщики" заняли третье место (второе по Восточной Германии), что вызвало шок у европейских либералов, которые буквально возопили о возврате наследников Гитлера. "70 лет спустя после окончания Второй мировой войны в парламенте снова сидят неонацисты", — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

В "Альтернативе" обвинения отрицают. "Мы хотим составить очень жесткую, внятную оппозицию. Эта страна крайне нуждается в этом, потому что до сих пор здесь такой оппозиции не было", — заявил один из лидеров "АдГ" Йорг Мойтен.

Расплата за сотрудничество

У традиционных левых похожие проблемы. Социал-демократическая партия (нынешний партнер Меркель по правящей коалиции) набрала чуть больше 20 процентов, что на пять процентов меньше, чем в 2013 году. Это худший результат за всю послевоенную историю. СДПГ в ходе совместного правления с христианскими демократами (в Германии это называется "большая коалиция") слишком сместились к центру, потеряли левых избирателей и приняли на себя часть негатива населения по отношению к Ангеле Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель произносит речь после объявления предварительных результатов выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Эксперт о выборах в Германии: немцы устали от старых лиц
Выводы из своей ошибки социалисты уже сделали — лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию. Там социалисты намерены собраться с силами и восстановить доверие своего традиционного электората. Ну и заодно получить титул "главной оппозиционной партии", к которому прилагается рад бонусов, в том числе и руководство комитетом по бюджету в бундестаге (в ином случае этот титул отошел бы "Альтернативе").

Это решение ставит Ангелу Меркель в очень неприятное положение. Дело в том, что ей нужно набирать коалицию. И если до выборов рассматривались различные варианты (восстановление "большой коалиции", союз СДПГ с прошедшими в парламент другими небольшими партиями —"Левыми", "Свободными демократами" и/или "Зелеными"), то сейчас единственно возможным является лишь "вариант Ямайка". То есть коалиция цветов ямайского флага между черными (ХДС/ХСС), либералами от Свободных демократов (желтыми) и "Зелеными" (цвет которых понятен).

© REUTERS / Hannibal HanschkeКандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступает в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. 25 сентября 2017 года
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступает в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. 25 сентября 2017 года

Порвут на ямайский флаг

Меркель заявила, что коалицию она соберет до католического Рождества. Теоретически у нее есть все шансы, ведь лидер Свободных демократов Кристиан Линднер уже заявил о том, что его партия "готова взять на себя ответственность". "Зеленые" тоже дали предварительное добро. Однако на практике собрать "Ямайку" будет очень непросто. Как правильно заявил Мартин Шульц, это будет "правительство противоречий". Во-первых, потому что у "Зеленых" и свободных демократов разные взгляды на жизнь. Более того, у них очень сложные личные отношения. Свободные демократы вряд ли забыли 2013 год, когда они не прошли в парламент и "Зеленые" аплодировали этому на камеру. До выборов Линднер говорил, что у него "не хватает воображения" для того, чтобы представить коалицию с "Зелеными".

Сторонники Христианско-демократического союза после объявления итогов голосования на региональных выборах в Германии
© AFP 2017 / Bernd Weissbrod
Христианско-демократический союз Германии
Во-вторых, потому что у "Зеленых" не складывается сотрудничество с самими ХДС/ХСС. Они расходятся по целому ряду вопросов, включая топливно-энергетический. А "Зеленые" известны как очень неуступчивые партнеры.

Конечно, недооценивать Меркель не стоит — она слишком долго находится у власти и слишком хорошо умеет договариваться. Однако даже если она сумеет сколотить "Ямайку", то останутся вопросы относительно жизнеспособности этого формата — слишком уж сильны будут центробежные силы. "Ямайка" ведь уже собиралась на земельном уровне — в 2009 году в Сааре. И долго не продержалась.

Проблемы Меркель усугубляются на фоне нарастающих противоречий с братской ХСС (общее разочарование в политике бундесканцлерин сказалось и на баварцах, в результате чего "привязанный" к ней Христианско-социалистический союз набрал на "родной" земле исторический минимум за всю историю ФРГ — всего около 39 процентов).

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

Иных вариантов коалиции пока не предвидится. Альянс ХДС с "Левыми" или "Альтернативой" не возникнет даже в воображении самого смелого фантазера, а попытка переубедить социал-демократов призывами "быть ответственными" пока не удалась.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Беспрецедентные итоги выборов в Германии меняют политический ландшафт
Отдельный вопрос — отношения с Россией. С одной стороны, свободные демократы представляют бизнес, страдающий от антироссийских санкций и давно призывающий Меркель их снимать. Лидер партии Кристиан Линднер требует оставить вопрос Крыма в стороне и восстанавливать партнерство с Москвой. С другой стороны — в коалиции будут и "Зеленые", пожалуй, самая русофобская партия в Германии, выступающая, в том числе, и против "Северного потока — 2". В любом случае Германию ждет серьезная политическая турбулентность. Причем в тот самый момент, когда Европа (руководимая Берлином) собралась двигаться по пути нормализации отношений с Россией.

 

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