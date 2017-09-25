Возвращение генералов-героев. Гибель Асапова должна пугать тех, кто ей рад

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Печальная новость из Сирии об очередной российской военной потере вызвала ажиотаж в среде тех, кому любые проблемы, трудности, поражения, неудачи и трагедии России в радость — как внутри страны, так и за рубежом. Однако на этот раз уровень злорадства существенно превзошел среднестатистический. Причина проста: было сообщено о гибели очень высокопоставленного офицера — генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

Будь эти люди чуть поумнее, они бы поняли, что радоваться им тут совершенно не стоит. Дело вовсе не в каких-то моральных и этических материях — оставим это на их совести. Причина в куда более простых, конкретных и приземленных субстанциях, непосредственно связанных с внутренним состоянием России, ее положением в мире и перспективах.

Что ж, раз они этого сами не понимают, стоит им объяснить.

За последние годы стало общим местом говорить о масштабнейшей трансформации и модернизации российской армии. Результаты таковы, что их может наблюдать невооруженным взглядом любой желающий.

Произошедшие — и продолжающиеся — изменения затронули абсолютно все стороны армейской жизни. Были подавлены пороки, которые за последние десятилетия, казалось, органически срослись с российской армией, начиная с дедовщины, неуставных отношений и использования солдат на строительстве генеральских дач вместо боевой подготовки.

А военные успехи — будь то крымская операция или нынешняя сирийская кампания — наглядно доказывают, что современная российская армия не просто красивая картинка, на которую приятно смотреть 9 Мая на Красной площади. Современная российская армия — это реально воюющая и побеждающая боевая машина, решающая поставленные перед ней задачи.

Но это еще не все.

Даже в самые тяжелые и мрачные для армии времена позднего и пост-СССР Россия не теряла веры в своих солдат. Но вот генералы… генералы были совсем другое дело.

Да, общество знало несколько имен достойных генералов, но как собирательная фигура последние десятилетия в России генерал был объектом общественного презрения.

За многое.

За паркетность, за равнодушное отношение к подчиненным, за пресловутые генеральские дачи, за феномен "нет, сынок, генералом ты не станешь, потому что у генерала свой сын есть", даже за внешний вид. Очень полные, а то и откровенно толстые в массе своей советские и постсоветские генералы выглядели смешно и крайне невыгодно на фоне своих подтянутых и спортивных американских коллег.

Это — как и многое другое за последние годы — изменилось почти незаметно. Россия вдруг обнаружила, что ее генералы превратились в крепко сбитых и подтянутых мужчин в полевой форме с усталыми глазами и остроумным языком, честно и грамотно выполняющих свой долг там, куда их направили служить.

Появлявшиеся подробности добавляли красок и глубины новому образу российских генералов, например, когда выяснилось, что глава Генштаба Валерий Герасимов окутан прямо-таки мифическим флером в глазах Запада и ему приписывается авторство доктрины гибридной войны, которая якобы лежит в основе всей российской внешней политики.

Сирийская кампания позволила России узнать своих генералов с новой стороны.

Недели не прошло с деблокирования окруженного взвода российской военной полиции около Хамы. Эту операцию возглавил 49-летний генерал-майор Виктор Шуляк, который получил звание Героя России 26-летним капитаном морской пехоты за январские бои 1995 года в Грозном.

И вот новое имя — ставшее известным российскому обществу уже посмертно — 51-летний генерал-лейтенант Валерий Асапов. Послужной список головокружительный: бои за Грозный, Южная Осетия, даже военная разведка Украины обвиняла Асапова в том, что именно он — под псевдонимом "Примаков" — в 2015-2016 годах командовал ополчением и армией в ДНР.

И вот Асапов погиб при исполнении своего воинского долга в Сирии осенью 2017 года.

Так вот. Именно в сухих строчках его биографии и таится причина, по которой злорадствующим по поводу гибели генерала стоило бы придержать свои недобрые чувства.

Своей жизнью и своей смертью Валерий Асапов — наряду со другими его коллегами-генералами — продолжает служить стране. Он являет собой продолжающуюся славную традицию российских боевых генералов, о которой страна подзабыла на какое-то время.

Россия всегда гордилась своими солдатами.

Но теперь, благодаря Валерию Асапову, Виктору Шуляку и многим их коллегам с очень большими звездами на погонах, она вновь гордится и своими полководцами.

Недоброжелателям России имело бы смысл задуматься, стоит ли им злорадствовать при таких обстоятельствах и есть ли вообще чему им радоваться.