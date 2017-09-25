Кто сменит нынешних хозяев Украины — и кому станет лучше

Нюра Н. Берг, для РИА Новости



На несколько вещей можно смотреть, не отрывая глаз: как течет вода, как горит огонь и как торжествует гидность в стране победившей революции гидности. Новая украинская шляхта ежедневно дает примеры эталонного достоинства в его новой постмайданной версии безмолвствующему, покорному и готовому ко всему народу.

Итак, из последнего. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко женил своего старшего сына. Если вдруг кто забыл, Юрий Витальевич — легендарный украинский политик, широко прославивший себя и родину эпической схваткой с полицейскими Франкфурта. Тогда он, будучи в статусе министра внутренних дел, предварительно как следует надравшись, пытался проникнуть в самолет "Люфтганзы" и подрался с правоохранителями, выкрикивая хулу на немцев. Скандал скрыть не удалось, германцы выразили крайнее недовольство. Другой бы сгорел от стыда или, как какой-нибудь жалкий самурай, совершил сеппуку — ну, на худой конец, пошел в отставку, — но наш герой вовсе не смутился и продолжал рулить украинской милицией, чуткой до всего криминального. Времена были домайданные, не такие стремительные, поэтому скандал обсуждался довольно долго, но ущерба репутации Луценко все равно не нанес — некоторые его даже хвалили.

Во время Майдана Луценко яро участвовал во всей бузе, плевал в лицо беркутовцам, произносил запальчивые матерные речи — практически всегда в сильном подпитии. В общем, герой наш истеричен, нагл, циничен и склонен к бессовестному пафосу — то есть щедро одарен всеми качествами, обеспечивающими политическую карьеру на Украине.

Вовремя сменил дружбу с переменчивой и коварной Тимошенко на статус порошенковского вассала и — вуаля! — он уже генеральный прокурор Украины. Без какого бы то ни было юридического образования. Дальше все пошло как по маслу: друзьям все, врагам — законы. Имитационные аресты условных соратников ни к чему никогда не приводят, враги же надежно закрыты без перспективы освобождения и даже сколько-нибудь справедливого судебного рассмотрения. Сегодня он заочно воюет с Януковичем, которого обещает вот-вот посадить, и его властной командой.

Но и у таких трудяг, как пан Луценко, бывают праздники. Генпрокурор, как уже было сказано, оженил сына и позвал на свадьбу едва ли не весь политический бомонд. Любопытный народишко, лакомый до всякой бульварщины, вместо того чтобы просто порадоваться чужому счастию, непременно пожелал сунуть нос в пикантные подробности. К ресторанному комплексу, где разворачивалось свадебное пиршество, прибыли репортеры, желая запечатлеть сбор политической аристократии и заодно поинтересоваться, например, с чего бы это в частном торжестве вовсю использовались автомобили генпрокуратуры, на которых возили подарки и даже личную визажистку невесты. И на каком правовом основании там дежурила вереница карет скорой помощи и пожарных машин? И почему вечеринку обслуживала государственная служба охраны, которая, кстати, и показала журналистам кузькину мать, увесисто попинав одну из съемочных групп, — нечего с суконным рылом в калашный ряд, когда шляхта гуляет…

Шляхта, кстати, гуляла в ресторанном комплексе Queen Country Club, принадлежащем российскому холдингу Bulldozer Group. На фоне непрекращающейся истерики под девизом "гэть российские товары из Украины, иначе ганьба и зрада" это выглядит особенно захватывающе.

В общем, в украинских СМИ разгорелся скандал: обиженные журналисты, одному из которых якобы диагностировали сотрясение мозга, подняли шум, и профессиональное сообщество устроило акцию протеста. В данном случае пострадали свои журналисты — правильные, майданные. Здесь промолчать никак нельзя, ведь был сотрясен мозг кого надо. Сообщество, которое не пикнуло ни разу в поддержку легиона арестованных, сидящих в СИЗО и уже осужденных на реальные сроки коллег; сообщество, не требующее найти убийц Бузины, встало стеной на защиту слегка отбуцканных телевизионщиков.

Юрий же Витальевич в ответ, сильно обидевшись, поставил вопрос ребром: неужели, мол, я, вернувший стране 50 миллиардов гривен, украденных Януковичем, не имею права на пять часов личного счастья?

Ведь это счастье — кого надо счастье. Неужели мой сын, воевавший за Донецкий аэропорт, не может красиво жениться? Так-то оно так, но народ мечется в сомнениях. Во-первых, самые любознательные требуют указать, где, собственно, возвращенные 50 миллиардов гривен. Ну, как возвращенные… Внаглую отжатые со счетов представителей "преступной власти" безо всякого закона, а только в рамках революционной целесообразности и личного генпрокурорского пиара. Сумма уважаемая, практически равная траншу МВФ, круглая такая и составляет примерно 7% всего бюджета Украины на текущий год. Правда, в отчетах речь идет о полутора миллиардах долларов, то есть примерно о 40 миллиардах гривен, но Юрий Витальевич — человек с размахом. К тому же в отповеди завистникам 50 звучит ярче, чем 40, согласитесь. Или здесь речь о законном откате, как на то намекают критики?

И во-вторых. Граждане интересуются: когда это сын Луценко воевал под Донецким аэропортом, кто это вообще видел? Им Юрий Витальевич гидным и бодрым матерком ответил еще в 2014-м: мол, сын там был 44 дня безо всякой охраны и делал то, о чем другие только мечтают. В других мемуарах генпрокурора сын воевал уже 33 дня, но с цифрами у Луценко традиционно не ладится. По легенде, медкомиссия категорически не велела Александру идти на фронт, но он, преодолевая преграды, туда героически прорвался. Жаль, что нет ни одного свидетеля ратного подвига Луценко-младшего, ни одного командира, готового подтвердить, что именно в составе его подразделения воевал новобрачный.

Наконец, злопыхатели интересуются, сможет ли в случае чего генеральный прокурор привлечь к ответственности политиков, гулявших на свадьбе его сына, не смутится ли?

В общем, все эти вопросы встали в полный рост, но именно потому, что служба охраны отделала журналистов, которые раньше ничем подобным не интересовались, вот что странно.

На хамское поведение генпрокурора, впрочем, откликнулся ряд народных депутатов, возмущенных наглостью Луценко, снова продемонстрировавшего циничное использование служебного положения в личных целях. Собственно, за такое же преступление нынешний генпрокурор отбывал наказание при Януковиче — однако тогда он был жертвой режима, политзаключенным и любимым мучеником правозащитников.

Сегодня концепция изменилась, и ровно за то же самое генпрокурор подвергнут остракизму со стороны своих бывших союзников из числа молодых надежд украинской демократии и той самой пресловутой гидности. Гневный голос в осуждение генпрокурора подняли два одиознейших персонажа украинского политикума, два гапона Евромайдана — Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Пикантность ситуации, однако, заключается в том, что по невнимательности этих персонажей трудно отличить от самого Луценко. Оба дерзкие и жадные. Лещенко, например, по маковку замазан историей с покупкой дорогущей огромной квартиры, происхождение средств на которую он так и не смог объяснить. Мустафа же беспрестанно куксится о своей крайней бедности, требует депутатскую зарплату в две тысячи долларов, надрывно жалуясь, что на меньшее жить невозможно, глядя прямо в глаза украинским старикам со средней пенсией в две тысячи гривен и голосуя за откровенно людоедскую пенсионную реформу. Сам, однако, как-то живет и даже приобрел, например, в прошлом году свежее авто. Его требование повысить зарплату, кстати, поддержала депутат Ганна Гопко — одна из 50 мировых мыслителей по версии американского Foreign Policy. Тоже из новых, незапятнанных. Соавтор большого революционного труда под названием "Реанимационный пакет реформ", лауреат разнообразных демократических наград. Все ждут с нетерпением реанимации по ее рецептам: ведь, ни дня не занимаясь бизнесом, Ганна сумела накопить полтора миллиона гривен и вдобавок приобрести в Киеве восемь квартир, которые теперь успешно сдает в аренду. Видимо, в рамках пакета реформ.

Эти ловкачи, большие теоретики гидности, продолжающие задуривать все еще окастрюленные головы соотечественников пафосными речами, вменяют старшим пренебрежение молодой порослью переустроителей Украины. Мол, вот коллективный наем придет — порядок наведет. Однако практика гидности показывает: новое поколение ни йоты не уступит в алчности и цинизме старшему, представителем которого является наш сегодняшний герой, генеральный прокурор Украины. Поэтому таким отвратительным фарисейством выглядят их разоблачительные вскрикивания. Кого ни возьми из "новых" — все грантоеды, замаравшиеся в том числе крупными манипуляциями с грантами, чем вызывали брезгливое раздражение своих патронов. Серия коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны уже юные борцы с коррупцией, разработка хитрых схем, участие в крышевании рейдерства — так развивается украинская концепция гидности. Свадьба младшего Луценко — лишь коротенький абзац в этом эпическом многотомнике.

Скандал вскоре отгорит. Календарь закроет этот лист, общественность бросится грызть новую кость, и, как всегда, безотказно сработает формула "Повоняете и забудете". Да и черт с ней, с этой свадьбой. Намного важнее ответ на вопрос: а судьи кто? Кто повторяет в каждом комментарии, что, мол, мы придем на смену и наладим?

Да, старая бригада украинских чиновников отвратительна во всех отношениях. Молодые преемники ни в чем ей не уступают. Так что дело гидности в надежных руках — разве не за это публика скакала на Майдане?