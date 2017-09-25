"Мертвые души за Клинтон": дело, которое заглушают криками о русской угрозе

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

На этих выходных президент США Дональд Трамп опять заявил (на массовом митинге в Алабаме), что Россия не вмешивалась в ход выборов в США, "это одна из величайших фальшивок". Результат — около ноля, ключевые СМИ страны продолжают день за днем обсуждать "русское вмешательство" и тянущееся расследование по поводу саботажа выборов.

Но ведь расследование идет не одно. Их два. Второе касается саботажа со стороны демократов. Попросту говоря, выборных фальсификаций. И вот насчет этого попробуй прочитай или услышь.

Возникает вопрос: как они это делают?

Хватит и тысячи голосов

Делают очень просто: замалчивают второе расследование или сообщают аудитории, что оно — симуляция работы, стыд и позор.

"Российское вмешательство" изучает ФБР и конгресс США одновременно. Вмешательство демократов — как и вообще любые фальсификации — разбирает комиссия советников при президенте по честности выборов. И она работает, тихо, упорно и активно. Но не ждите активности в ее освещении от Google или Facebook — обе системы подыгрывали демократам и Хиллари Клинтон (а создатель Facebook Марк Цукерберг только что подключился, или был втянут, к разбирательству "русского следа"). Не ждите новостей из этой комиссии на основных телеканалах или в газетах.

Делается это так: комиссия Трампа собирает пресс-конференцию насчет нарушений на выборах в Нью-Гэмпшире. Журналистов — толпа. Но если кто-то из них что-то и сообщил, то исключительно о том, что комиссия — смотри выше — симуляция.

Это же надо, упустить шанс на сенсационные заголовки типа "Тысячи мертвых душ на выборах". Ну то есть они живые, просто проголосовали два раза. Переехали за десять минут через границу родного и навеки демократического штата Массачусетс в соседний штат Нью-Гэмпшир и проголосовали там по второму разу, пользуясь особенностями местного, попросту никакого законодательства по части регистрации избирателей.

40 тысяч — таковы имеющиеся на сегодняшний день у комиссии оценки числа "мертвых душ" по всей стране, но это только в том, что касается дважды проголосовавших. Есть и другие нарушения и фальсификации, по данным фонда "Наследие" — 1071 случай, по многим из которых уже вынесены приговоры. Данные, понятно, далеко не полные. Комиссия работает дальше.

Давайте вспомним, что Хиллари собрала 65 853 625 голосов, Дональд — 62 985 106. Но Трамп победил благодаря системе выборщиков, которая работает так: если большая часть населения в каждом штате голосует за республиканцев, все выборщики штата обязаны отдать голос Трампу.

И вот тут оказывается, что 40 тысяч и даже одна тысяча — это очень много. Хотя бы потому, что в упомянутом Нью-Гэмпшире исход выборов был решен тремя тысячами голосов в случае с выборами президента и одной тысячей голосов на выборах в сенат (проходят одновременно). Штат и все (немногочисленные, правда) голоса его выборщиков достались Хиллари. Что ей тем не менее не помогло.

© AP Photo / Jim Cole Голосование на выборах президента США 8 ноября 2016 в штате Нью-Гэмпшир © AP Photo / Jim Cole Голосование на выборах президента США 8 ноября 2016 в штате Нью-Гэмпшир

А ведь это только один штат. Вдобавок комиссия советников раскопала еще много прочего — например, что от избиркомов в некоторых штатах ей никак не получить информации или что эти комиссии вольно обращаются даже с тем слабым законодательством о выборах, которое есть.

Правда, прихрамывая, плетется вслед

Что все происходящее означает: сначала о менее очевидном. Происходит столкновение демократического переворота с республиканским контрпереворотом. Суть дела — в смене политического устройства страны. А вовсе не в том, что демократы настолько обиделись на весь мир за одно только поражение на выборах, что никак не могут успокоиться и обвиняют кого угодно, хоть Россию.

Если внимательно изучать данные трамповской комиссии советников, то вырисовывается картина массовой (и, возможно, привычной) фальсификации выборов, особенно в штатах, где расстановка сил близка к 50 на 50. Можно только догадываться, что произошло бы в случае победы демократов. Возможно, установилось бы однопартийное правление на долгие годы вперед, особенно если бы удались планы дать американское гражданство множеству легальных и нелегальных мигрантов, которые чаще голосуют за демократов.

Сейчас демократы говорят о необходимости отмены системы коллегий выборщиков, республиканцы объясняют, почему она разумна (не дает большим населенным штатам задавить жителей маленьких — федерализм, сработавший в данном случае на республиканцев).

Но в любом случае понятно, что впервые за американскую историю кого-то перестала устраивать система выборов в целом: дает "не те" результаты. Избиратель не так голосует… И впервые этот избиратель может понять, что его здорово обманывали, возможно давно. Чем эта история кончится, можно только гадать. В любом случае понятно, что борются не с Россией. Драка идет за выживание обеих партий, а в общем, и системы в целом.

А теперь о том, что видно простым глазом, — о методах. Как это может быть, чтобы кампания о "вмешательстве России" питалась буквально эфиром небесным, то есть обходилась без единого доказательства уже который месяц, а работа трамповской комиссии советников с ее фактами упорно оставалась неизвестной для широкой публики?

Во-первых, не для всей публики, а для демократов, которые "питаются" демократическими СМИ. У другой половины США уже сформировалась своя, альтернативная система СМИ, и как раз там что-то можно прочитать и про Нью-Гэмпшир, и про прочие сюжеты. Так две Америки и живут, каждая в своем мире.

Во-вторых, демократы и их СМИ давно научились работать не с фактами, а с эффектами. Вот в Washington Post — целое инфографическое полотно обо всех контактах людей Трампа с "русскими акторами" (то есть с кем угодно, имеющим отношение к России): очень эффектно. Хотя ничего не доказывает. А вот множество фактов, выкопанных комиссией советников. В которой, кстати, работают или дают показания серьезные люди, бывшие главы избиркомов штатов, специалисты по обработке голосов и прочие. Но факты — это как-то мелко, просто-напросто скучно. Неэффектно. Вдобавок их долго ждать…

Так ведь это известная история — что молва (то есть ложь) летит на крыльях, а правда, прихрамывая, плетется вослед, и когда людям открывается обман — поздно: время ушло, маневр удался, лживое слово врезалось в память. Сказал это Джонатан Свифт (1667-1745). Хотя есть подозрение, что похоже высказывались мудрецы задолго до нашей эры, а не только до нашей эпохи "постправды".