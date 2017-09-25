"Иракский Курдистан — это крепость": много нефти, большая армия и кемпинги

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости





Двадцать пятого сентября в Иракском Курдистане (а точнее, на территориях, контролируемых иракскими курдами) пройдет референдум о независимости. Большинство населения проголосует "за", но это вовсе не гарантирует, что регион немедленно получит самостоятельность. В активе Иракского Курдистана сегодня — опытная боеспособная армия, нефтяные месторождения и статус самого спокойного и безопасного места на Ближнем Востоке. Отдохнуть сюда приезжают арабы из соседних государств.





Имеют право

Курды — древний 40-миллионный народ, живущий в Турции, Ираке, Сирии и Иране, — не имеют своего государства. Дальше всех от государственности пока иранские курды — Тегеран плотно держит их под контролем и пресекает любые попытки сопротивления. Турецкие курды ведут войну за независимость, однако пока что проигрывают ее (или, по крайней мере, не выигрывают). Сирийские под шумок гражданской войны в Сирии захватили значительные территории, но эксперты крайне сомневаются, что курдам удастся их удержать.

Ближе всего к независимости курды иракские. Они не только контролируют территорию, но и управляют ею. Это не первый референдум о независимости — в 2005 году уже прошел один. Однако 12 лет назад его организовывали общественные организации, сейчас же за народным волеизъявлением стоят правительство и политические силы, а также пешмерга — курдская армия, которая на фоне борьбы против ИГ* стала одной из самых серьезных военизированных группировок региона. Востоковед Семен Багдасаров отмечает, что подразделения пешмерга "отличаются высокой боеспособностью и обученностью".

Численность курдской армии Ирака эксперты оценивают в 180-200 тысяч подготовленных бойцов. Курды используют по большей части старые образцы вооружения, доставшиеся еще от СССР. Но в последнее время пешмерга получает и новое оружие российского, американского и немецкого производства. Например, в ФРГ курды приобрели несколько тысяч автоматов G36 фирмы Heckler & Koch.

В экономическом плане курды полностью самодостаточны — за счет нефти. На сегодняшний день на их территории добывается около 650 тысяч баррелей черного золота в день. В перспективе курды намерены извлекать до миллиона баррелей. На территории Иракского Курдистана может находиться более пяти с половиной триллионов кубов газа.

Интерес к курдским месторождениям есть у Москвы. В июне этого года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов.

"Иракский Курдистан — это крепость, своего рода островок безопасности на всем Ближнем Востоке. Значительное количество арабов приезжает туда на элементарный отдых, под них строятся кемпинги", — говорит РИА Новости российский политолог Каринэ Геворгян, не раз бывавшая в Иракском Курдистане.

© REUTERS / Ari Jalal Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 14 сентября 2017 © REUTERS / Ari Jalal Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 14 сентября 2017

Соседи против

Проблема в том, что против независимости выступают все соседи Курдистана. Официальный Багдад не дает разрешение на проведение референдума и считает его неконституционным, иранцы не собираются его признавать, а турки (которые еще недавно поддерживали власти Иракского Курдистана) не просто возмущаются, а угрожают. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын уже назвал референдум "ужасной ошибкой", а официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг пригрозил иракским курдам "санкциями". В частности, прекращением транзита курдской нефти через свою территорию (после чего курды потеряют канал продажи черного золота, а значит, и ключевой источник пополнения бюджета).

"Игнорирование позиции Турции приведет к тому, что региональное курдское правительство лишится даже тех возможностей, которые у них есть в настоящий момент", — предупреждает Реджеп Эрдоган. Не исключено, что оно лишится даже имеющихся на данный момент полномочий — турецкий парламент еще на год продлил разрешение армии вторгаться в Сирию или Ирак "если того потребуют вопросы национальной безопасности".

Даже американцы — союзники курдов — призывают их хорошо взвесить свои действия. Нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон в бытность главой Exxon Mobil многое сделал для экономической независимости Иракского Курдистана, но сейчас референдум вызывает кучу рисков, и США не могут взять все это под контроль.

США могут согласиться на независимость Курдистана, однако лишь в том случае, если будут уверены в возможности использования этой территории в качестве антииранского плацдарма. А это уже не соответствует интересам самих курдов, ведь целый сегмент курдских кланов поддерживает с Ираном очень тесные отношения и не спешит их рвать.

Торопиться не надо

В этой ситуации от лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани требуются максимальная сосредоточенность и осторожность. И, судя по всему, он их пока демонстрирует. В частности, не стремится обращать "да" на референдуме в немедленную декларацию о независимости.

Вообще целью этого референдума была не декларация. Во-первых, Масуд Барзани реализовывал свои личные интересы. "Референдум — важнейшее событие, благодаря которому Масуд Барзани зафиксирует свое место в истории", — поясняет советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Авторитет Барзани после этого референдума взлетит до небес и поможет ему не скатиться вниз с политического олимпа. "Все законные сроки его пребывания на посту главы Иракского Курдистана истекают, а довод для их неоднократных пролонгаций (как год назад под явным нажимом Вашингтона на остальные курдские партии) в виде необходимости сохранения стабильности на фоне необходимости борьбы с ИГ* сейчас нивелирован", — говорится в докладе российского Института Ближнего Востока.

Во-вторых, референдум позволит курдам юридически закрепить за собой незаконно нажитое. "Референдум призван зафиксировать те территориальные приобретения, которые Иракский Курдистан смог получить с 2003 года, и особенно со времен борьбы с ИГ*, — курды увеличили свою территорию почти на 40%, — говорит арабист, эксперт РСМД Антон Мардасов. — На референдуме к курдам присоединяются ряд арабских племен из провинции Найнава, а в целом на участки придут представители 15 этносов". Среди нажитого, в частности, Киркук, на полях которого добывается до 150 тысяч баррелей нефти в день.

© REUTERS / Azad Lashkari Перед началом митинга за независимость Иракского Курдистана в Эрбиле, Ирак. 22 сентября 2017 © REUTERS / Azad Lashkari Перед началом митинга за независимость Иракского Курдистана в Эрбиле, Ирак. 22 сентября 2017

Что же касается независимости, то эксперты признают, что положительное решение на референдуме нужно Барзани не для объявления о выходе из состава Ирака, а для торговли с Багдадом. Эрбиль действительно нацелен на диалог с иракскими властями. По словам Масуда Барзани, референдум — это лишь первый шаг на пути к независимости. "После 25 сентября мы готовы обсудить с Багдадом границы, нефть, что угодно", — сказал он. Естественно, с гораздо более сильных позиций. И, возможно, по итогам этих переговоров он получит де-факто независимость при юридическом нахождении в составе Ирака.

Если Барзани будет придерживаться такой линии, то вероятность конфликта с иракцами и турками невелика. "Сейчас все проявляют горячность, и полностью исключать рискованных решений нельзя. Но если стороны проявят благоразумие, то еще не поздно продолжать вести сложный торг и договариваться о будущем сосуществовании. Главное, чтобы иракские курды после референдума не торопились с объявлением реальной независимости", — поясняет Елена Супонина.

*Террористические организации, запрещенные в России.