"Иракский Курдистан — это крепость": много нефти, большая армия и кемпинги

Имеют право
Ближе всего к независимости курды иракские. Они не только контролируют территорию, но и управляют ею. Это не первый референдум о независимости — в 2005 году уже прошел один. Однако 12 лет назад его организовывали общественные организации, сейчас же за народным волеизъявлением стоят правительство и политические силы, а также пешмерга — курдская армия, которая на фоне борьбы против ИГ* стала одной из самых серьезных военизированных группировок региона. Востоковед Семен Багдасаров отмечает, что подразделения пешмерга "отличаются высокой боеспособностью и обученностью".
В экономическом плане курды полностью самодостаточны — за счет нефти. На сегодняшний день на их территории добывается около 650 тысяч баррелей черного золота в день. В перспективе курды намерены извлекать до миллиона баррелей. На территории Иракского Курдистана может находиться более пяти с половиной триллионов кубов газа.
Интерес к курдским месторождениям есть у Москвы. В июне этого года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов.
"Иракский Курдистан — это крепость, своего рода островок безопасности на всем Ближнем Востоке. Значительное количество арабов приезжает туда на элементарный отдых, под них строятся кемпинги", — говорит РИА Новости российский политолог Каринэ Геворгян, не раз бывавшая в Иракском Курдистане.
Соседи против
"Игнорирование позиции Турции приведет к тому, что региональное курдское правительство лишится даже тех возможностей, которые у них есть в настоящий момент", — предупреждает Реджеп Эрдоган. Не исключено, что оно лишится даже имеющихся на данный момент полномочий — турецкий парламент еще на год продлил разрешение армии вторгаться в Сирию или Ирак "если того потребуют вопросы национальной безопасности".
Даже американцы — союзники курдов — призывают их хорошо взвесить свои действия. Нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон в бытность главой Exxon Mobil многое сделал для экономической независимости Иракского Курдистана, но сейчас референдум вызывает кучу рисков, и США не могут взять все это под контроль.
США могут согласиться на независимость Курдистана, однако лишь в том случае, если будут уверены в возможности использования этой территории в качестве антииранского плацдарма. А это уже не соответствует интересам самих курдов, ведь целый сегмент курдских кланов поддерживает с Ираном очень тесные отношения и не спешит их рвать.
Торопиться не надо
Вообще целью этого референдума была не декларация. Во-первых, Масуд Барзани реализовывал свои личные интересы. "Референдум — важнейшее событие, благодаря которому Масуд Барзани зафиксирует свое место в истории", — поясняет советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Авторитет Барзани после этого референдума взлетит до небес и поможет ему не скатиться вниз с политического олимпа. "Все законные сроки его пребывания на посту главы Иракского Курдистана истекают, а довод для их неоднократных пролонгаций (как год назад под явным нажимом Вашингтона на остальные курдские партии) в виде необходимости сохранения стабильности на фоне необходимости борьбы с ИГ* сейчас нивелирован", — говорится в докладе российского Института Ближнего Востока.
Во-вторых, референдум позволит курдам юридически закрепить за собой незаконно нажитое. "Референдум призван зафиксировать те территориальные приобретения, которые Иракский Курдистан смог получить с 2003 года, и особенно со времен борьбы с ИГ*, — курды увеличили свою территорию почти на 40%, — говорит арабист, эксперт РСМД Антон Мардасов. — На референдуме к курдам присоединяются ряд арабских племен из провинции Найнава, а в целом на участки придут представители 15 этносов". Среди нажитого, в частности, Киркук, на полях которого добывается до 150 тысяч баррелей нефти в день.
Если Барзани будет придерживаться такой линии, то вероятность конфликта с иракцами и турками невелика. "Сейчас все проявляют горячность, и полностью исключать рискованных решений нельзя. Но если стороны проявят благоразумие, то еще не поздно продолжать вести сложный торг и договариваться о будущем сосуществовании. Главное, чтобы иракские курды после референдума не торопились с объявлением реальной независимости", — поясняет Елена Супонина.
*Террористические организации, запрещенные в России.