Исчезла с деньгами? Собранные два миллиона растворились вместе с больной

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Грандиозная по размаху афера или трагедия умирающего от рака человека: социальные сети уже неделю обсуждают резонансную историю, центром которой стала некая Лиана Власова — активная участница различных интернет-сообществ.

Стоит подчеркнуть, что поскольку героиня этого скандала Лиана Власова, предположительно, страдает тяжелым онкологическим заболеванием, а ее возможное участие в преступлении официально не доказано, то называть женщину в мошенницей (об этом позже) никто не имеет права. Поэтому — пока только факты и мнения специалистов.

Как начался весь этот детектив

За две последние недели на форумах сайта 7ya.ru, а также в районных группах на Facebook — "Airport/Sokol Da Neighborhood" и "Наша Ходынка" развернулись ожесточенные споры.

Активная участница этих форумов, 35-летняя Лиана Власова, в течение нескольких лет собиравшая деньги на свое лечение, внезапно пропала из всех соцсетей, отключила телефоны и не выходит на связь — после того, как ее соседи, друзья и совершенно незнакомые благотворители попросили ее предоставить документы, подтверждающие ее смертельный диагноз.

Примерно с 2008 года Лиана начала активно проявляться в интернет-сообществе 7ya.ru (так называемый "мамский" форум) — участвовала в обсуждениях, встречах и благотворительных акциях, знакомилась с организаторами и лидерами форума, рассказывала про свою личную жизнь, про больного ДЦП сына.

Позже Власова опубликовала просьбу помочь ей с деньгами на содержание центра для детей с ДЦП (его она якобы создала с мужем на свои личные средства).



Участницы форума, доверяя своей виртуальной собеседнице (а для некоторых она была и вполне реальной подругой) начали переводить средства в поддержку детского центра, пересылали ей вещи, продукты, памперсы, подарки, при этом среди жертвователей были и родители таких же больных ДЦП детей. Но никакого центра никто так и не увидел — в реальности его, как сейчас выясняется, не существовало.

Что характерно, Власова, получая в огромном количестве вещи, памперсы, детское питание и игрушки, начала передавать их в реальные центры и благотворительные фонды — участницы форума это подтверждают. То есть подозревать активную благотворительницу в обмане причин вроде бы не было. Лишь спустя несколько лет девушки задались вопросом — а куда пошли их деньги, переданные на создание некоего "центра Лианы"?

Позже, в 2016 году, Лиана Власова объявила на форуме, что у нее рак, что она проходит химиотерапию и, возможно, умирает. Участницы форума начинают сбор денег уже для самой Власовой, устраивают благотворительные аукционы, чтобы спасти женщину, которая "сама стольких спасла".

По словам Лианы, рак начал прогрессировать (уже до 4-й степени), она прошла через 7 или 8 химиотерапий, у неё было два инфаркта, отказывала почка, начался сахарный диабет.

Со всей этой историей Лиана появляется на форумах районных групп в facebook — "Наша Ходынка" и Airport/Sokol Da Neighborhood. За нее ручаются модераторы групп, как за соседку, которую все давно знают, сотни людей ей переводят деньги и желают выздоровления.

"Дорогие соседи! Огромное спасибо вам каждому лично! За четыре дня мы смогли собрать сумму, необходимую для онкотайпа — 6 000 $! Лиана планирует на следующей неделе перелет в Америку. Билеты оплачены", — пишет 26 июля этого года Александр Чикалов, модератор группы районов Аэропорт и Сокол, участники группы, естественно радуются.

Как участники форумов помогали Лиане Власовой

Сейчас выясняется, что за несколько лет Лиане Власовой было переведено (по примерным подсчетам) около двух миллионов(!) рублей — об этом в среду в эфире радиостанции Москва FM рассказали участники форумов.

Певицы Татьяна и Елена Зайцевы (дуэт "Сестры Зайцевы") также оказывали помощь Власовой и однажды решили навестить ее в больнице, где, как написала Лиана, она в это время находилась в реанимации после очередного инфаркта. Поехав туда с деньгами и подарками, сестры не обнаружили Власову в больнице — та сказала, что срочно выписалась (из реанимации, после инфаркта!) и уехала к подруге.

Сестры Зайцевы написали об этом в Facebook, и дальше в сети начался холивар: выяснилось, что многие переводили ей деньги, а когда просили показать хоть какие-то документы с эпикризом, выписками из медкарты (хоть что-нибудь!), то Власова прекращала общение.

"Я была просто в шоке! Я общалась с Лианой практически каждый день по телефону, мы часами обсуждали ее трагедию, вместе плакали-рыдали, — рассказывает PR-специалист Ольга Цынская, одна из виртуальных знакомых Власовой. — Я призывала своих друзей-подписчиков по Facebook помочь Власовой — так хотелось быть чем-то полезной смертельно больному человеку, тем более, что у меня много друзей — и реальных, и виртуальных (около 4500 подписчиков на странице Facebook). Но как только я пыталась встретиться с ней лично — Лиана в последний момент отказывалась от встречи. Когда же я попросила показать мне документы, подтверждающие ее диагноз — Власова прекратила со мной общение. Это было очень обидно, вежливо выражаясь. Очень бы хотелось, чтобы во всей этой истории уже наступила ясность: или доказано реальными документами (это ведь так легко!), что она действительно смертельно больна, или — что Лиана аферистка (а я теперь уже в этом почти не сомневаюсь)".

С Власовой пытались связаться съемочные группы телеканалов "Москва-24" и "Россия 1", Лиана сначала соглашалась на интервью и участие в программах, потом в последний момент, как обычно, отказывалась.

Лишь один документ, который якобы подтверждал хоть какую-то болезнь Власовой, попал в сеть:

© Скриншот записи пользователя Lewis MadHatter‎ в социальной сети Facebook Снимок поддельного бланка об оказании врачебных услуг, опубликованный в группе "ЗАЗЕРКАЛЬЕ Лианы Власовой" в социальной сети Facebook © Скриншот записи пользователя Lewis MadHatter‎ в социальной сети Facebook Снимок поддельного бланка об оказании врачебных услуг, опубликованный в группе "ЗАЗЕРКАЛЬЕ Лианы Власовой" в социальной сети Facebook

Что теперь делать жертвователям

На этом "документе" — непонятные печати врачей (в одной из них — вообще несколько ошибок), само его содержание не выдерживает критики. В Facebook была создана целая "группа расследования" — ЗАЗЕРКАЛЬЕ Лианы Власовой: в ней люди, переводившие деньги, объединились, чтобы собрать необходимые для заведения уголовного дела документы.

"Далеко не всегда люди проверяют документы и требуют отчетность — часто перевод денег сам по себе приятен человеку, которые его делает, так как он считает, что точно кому-то помог, — считает руководитель психологического центра "Счастливая жизнь", психолог Мария Полякова. — Однако в таких делах лучше всего проявлять больше бдительности, потому что перевод денег мошенникам точно не будет являться тем "благим" делом, которое вы так стремитесь совершить".

Но миллионы рублей уже переведены на карту Лианы Власовой, а документов, подтверждающих смертельный диагноз, проведение семи химиотерапий, наличие сахарного диабета и двух обширных инфарктов, пока никто не видел.

Многие жертвователи хотели бы вернуть свои деньги обратно — хотя бы для того, чтобы перевести их другим нуждающимся.

"Прокуратура и правоохранительные органы должны начать проверку уже после радиоэфира на Москва FM, где выступили свидетели этой истории, — считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. — Однако более эффективным средством будет обращение в полицию с заявлением о совершении преступления".

Чтобы вернуть свои деньги, сначала необходимо, по словам юриста, добиться статуса потерпевшего, которому уже потом после решения суда могут быть возвращены средства.

"Для признания потерпевшим необходимо предоставить доказательства перевода денег, лучше всего, если такие заявления будут поданы сразу от многих людей — тогда больше шансы на быстрое реагирование, — поясняет Тимур Хутов. — Что касается блокировки карты предполагаемого афериста, то банк не будет предпринимать никаких действий только по заявлению частных лиц, поэтому необходимо добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, в рамках расследования которого карта и будет заблокирована".

"Мне не жалко, что я перевела деньги Лиане, хотя я сама онкобольная, и денег на дорогостоящее лечение у меня нет, лечусь бесплатно, ни у кого ничего не прошу, — рассказывает 69-летняя Мария Некрасова. — Но я тогда ей поверила, мой муж видел Лиану, передавал ей цветы, а она ему — лекарства для меня. Но кстати сама Лиана потребовала показать ей мои бумаги, подтверждающие, что у меня рак. Я ей сразу переслала снимки с различных документов".

Так почему же другие люди, сотни жертвователей, в отличие от Власовой, не потребовали от нее самой документы, подтверждающие онкологический диагноз?

Почему взрослые люди доверяют аферистам

"Теперь я уже считаю эту женщину аферисткой, это моё личное мнение. Я никогда не думала, что, имея такой жизненный опыт, я поверю человеку вот просто так — на слово, — рассказывает певица Елена Зайцева. — И ведь, когда я написала о том, что Лиана нас, видимо, всех обманывает, многие мне сначала не поверили. Неделю были обсуждения на форумах, и только потом, как-то люди стали прозревать. Как такое вообще возможно, что мы все — дураки что ли?".

По мнению психолога Марии Поляковой, привлечь внимание такого количества людей и получить от них отклик можно только с помощью грамотного ведения социальных сетей и взаимодействия с аудиторией. "Предполагаемый аферист вполне может быть хорошим психологом, обладающим навыками НЛП и грамотно выстраивающий стратегию своего поведения, — говорит Полякова. — В тоже время, это очень азартный человек, который не боится последствий, поскольку понятно, что за такие действия может грозить достаточно жесткое наказание".

То, что многие аферисты — хорошие психологи и порой совершенно не боящиеся наказания люди, подтверждает и руководитель отдела научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

"Был такой известный в узких кругах мошенник, еще в конце 70-х годов, который продал 20 несуществующих автомобилей "Волга". Продал богатым, опытным людям. И только, когда на его аферу попался один из высокопоставленных чиновников, — тогда мошенника объявили во всесоюзный розыск. И даже тогда он умудрялся спокойно обедать в "Интуристе", где полно милиционеров и работников КГБ. — рассказывает Сергей Ениколопов. — Сейчас же, в век соцсетей обмануть доверчивых и добрых людей еще проще — нет личного общения, "глаза в глаза".

По мнению психолога, у людей есть иллюзия, что если они ведут с кем-то диалог на форумах в соцсетях, делают какие-то совместные акции, то это их реальные друзья или хорошие знакомые. При этом обман раскрыть труднее еще и потому, что мы видим только тексты, но не видим мимику, глаза, жесты, настоящие эмоции.

"А то, что многие поначалу отказываются верить в обман — это естественная защитная реакция. Люди не хотят разрушать свою картину мира, разочароваться в себе, прежде всего, своей самооценке, меньше себя уважать, — считает Сергей Ениколопов. — Сейчас люди все меньше доверяют официальным СМИ, а степень доверия переносят в соцсети — туда, где есть, как им кажется, реальное общение. Они помогают другим, видят, что деньги действительно кому-то пригодились, читают в ответ слова благодарности. И находят подтверждение для себя, что доверять даже незнакомым людям можно.

Но, конечно, вся эта история с Лианой Власовой показывает на самом деле, как много у нас добрых, отзывчивых людей — вот это главное".