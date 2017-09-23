Пора перековать кое-чьи орала. Фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Намедни в Москве поставили памятник великому оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Сейчас к нему возникли претензии у специалистов по оружию: говорят, автор, не разобравшись, приделал на постамент чертеж совсем не нашего автомата, идет выяснение. Но мы о другом.

Первыми-то на памятник откликнулись не специалисты, а наши талантливые исполнители-песенники. И совсем по иному поводу.

Казалось бы, где скучные оружейные КБ, а где — зажигательные песни и гастроли, ан нет.

"Сколько людей на планете убиты из оружия Калашникова?" — задается непростым и горьким вопросом один мэтр. И тут же с тяжелой иронией вздыхает, что нам, мол, есть чем гордиться — убийствами, больше нечем.

И столько горечи было в этих его словах, столько искренней боли, что я посмотрел на фотографию своего деда, старшего политрука танковой роты, и покраснел от невыносимого стыда. Скольких веселых и жизнерадостных европейских парней переехал он на своем бездушном Т-34, созданном злым гением Кошкиным, скольких расстрелял прямой наводкой, совершая акт агрессии под Смоленском. Даже представить страшно! Простите меня, европейцы.

Следом выступил другой популярный исполнитель — молодой, но тоже с четкой гражданской позицией.

"Не могу промолчать… Это отвратительно — ставить в центре столицы такой памятник… Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?"

И действительно.

Распустить армию, этот синдикат киллеров, разогнать все эти ВМФ, РВСН и ВКС — и сразу заживем легко и счастливо. В пять утра встали, умылись из кадушки — и пошли строем на лесоповалы-рудники под задорные записи Сережи. Вот он, кстати, рядом бредет под номером 677898 на спине, ноя, что датчик движения натер ему ногу, а вечером — вкусный гамбургер и отбой в уютном бараке. Красота!

А сколько можно новых концертных площадок построить, сколько Евровидений провести на сэкономленный военный бюджет, сколько новых музыкальных шоу запустить — в груди аж дыханье сперло от таких сияющих перспектив.

Кстати, насчет музыкальных шоу и поисков новых талантов: есть небольшое предложение по изменению их формата в более полезную для страны сторону.

Например, шоу "Колос". В креслах, спиной к сцене, сидят опытные заслуженные механизаторы нечерноземной полосы. На сцене под светом лазеров и софитов высится неисправный зерноуборочный комбайн СК-5 "Нива" 1982 года выпуска.

Конкурсанты, один за другим, пытаются его починить и завести.

Члены жюри чутко прислушивается к звукам. Вот один из них не выдерживает, жмет кнопку и поворачивается лицом к сцене. Аудитория взрывается овациями. Старый механизатор вытирает слезу:

— Изумительный, наполненный чувственностью дизельный баритон! Полнокровные, глубокие ноты соломотряса вкупе с чувственным звучанием вентилятора решеток очистки. Ты в моей бригаде, сынок, поздравляю!

Паренек в комбинезоне роняет ударный ключ на пятьдесят на пол и закрывает счастливое лицо руками.…………..

Шоу "Точь-в-точь".

Все затихают, на сцену выходит слесарь пятого разряда Петров и раскладывает на столике молоток, паяльник, отвертки и детали от телевизора "Рубин-714". Свет в студии гаснет, через три минуты включается, Петров держит в руке только что собранный им iPhone X и улыбается.

© REUTERS / Stephen Lam Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино © REUTERS / Stephen Lam Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино

Аудитория ахает, жюри не верит своим глазам и бежит на сцену сравнивать кустарщину со своими фабричными. Точь-в-точь!

Только у айфона Петрова оперативная память в 100 гигабайт, разрешение — 15 тысяч пикселей, функция распознавания мыслей и батарея на пять лет без подзарядки. В восьмидесятых Петров работал в закрытом оборонном НИИ, откуда его поперли за злоупотребление спиртным, но руки-то помнят.

Себестоимость изделия — бутылка коньяка, скромно делится слесарь, и некоторые члены жюри, купившие оригинал за девяносто тысяч, падают в обморок.

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Реалити-шоу "Танк-2".

Молодые конструкторы целыми днями увлеченно собирают новый экспериментальный танк с уникальными характеристиками. Ребята спорят и порой даже ссорятся из-за разных взглядов на технологические решения.

— Ты опять за свое, Оль? Как ты не понимаешь, что силовое поле будет мешать работе радаров, поэтому антенну нужно переделать!

— Ты всегда со мной споришь! Тебе нравится меня доставать! Не нужно ее переделывать, достаточно расположить ее в районе боевого лазерного модуля, заодно используя его как дополнительный ретранслятор!

— Дура!

— Сам дурак!

Вся страна с интересом наблюдает — уговорит ли Саша Олю?

Победитель получает право трудоустройства на Уралвагонзавод.

……….

"Ледниковый период".

Участники шоу должны починить в пургу снегоход, оборудовать жилище на айсберге, втроем на надувной лодке перехватить норвежский эсминец и допросить капитана в его каюте, запрячь собачью упряжку и подружиться с белым медведем.

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"Давай порежемся".

Бойцы ССО соревнуются, кто, используя лишь холодное оружие, быстрее захватит замаскированный командный пункт террористов в Сирии и разговорит их американского инструктора.

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"Наедине со всеми".

Политическое шоу о полной международной изоляции России.

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Не оставит зрителей равнодушными и шоу "Минута Славы".

Лысый украинский политолог должен продержаться минуту на ринге против чемпиона Чечни по боям без правил. Состав противников в течение шоу постоянно меняется, так как Слава может попросить суд поединком и вызвать в качестве своего бойца кого-то из польских политологов, украинских экспертов или представителей российской либеральной оппозиции. Аслану, как понимаете, без разницы.

Прошу рассматривать этот текст как рационализаторское предложение.

Приятного просмотра!