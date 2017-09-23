РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Пора перековать кое-чьи орала. Фельетон

08:0023.09.2017
16781
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПора перековать кое-чьи оралаПора перековать кое-чьи орала
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Намедни в Москве поставили памятник великому оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Сейчас к нему возникли претензии у специалистов по оружию: говорят, автор, не разобравшись, приделал на постамент чертеж совсем не нашего автомата, идет выяснение. Но мы о другом.

Первыми-то на памятник откликнулись не специалисты, а наши талантливые исполнители-песенники. И совсем по иному поводу.

Казалось бы, где скучные оружейные КБ, а где — зажигательные песни и гастроли, ан нет.

"Сколько людей на планете убиты из оружия Калашникова?" — задается непростым и горьким вопросом один мэтр. И тут же с тяжелой иронией вздыхает, что нам, мол, есть чем гордиться — убийствами, больше нечем.

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Спор о профессии: Щербаков ответил на критику памятника Калашникову
И столько горечи было в этих его словах, столько искренней боли, что я посмотрел на фотографию своего деда, старшего политрука танковой роты, и покраснел от невыносимого стыда. Скольких веселых и жизнерадостных европейских парней переехал он на своем бездушном Т-34, созданном злым гением Кошкиным, скольких расстрелял прямой наводкой, совершая акт агрессии под Смоленском. Даже представить страшно! Простите меня, европейцы.

Следом выступил другой популярный исполнитель — молодой, но тоже с четкой гражданской позицией.

"Не могу промолчать… Это отвратительно — ставить в центре столицы такой памятник… Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?"

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве

И действительно.

Распустить армию, этот синдикат киллеров, разогнать все эти ВМФ, РВСН и ВКС — и сразу заживем легко и счастливо. В пять утра встали, умылись из кадушки — и пошли строем на лесоповалы-рудники под задорные записи Сережи. Вот он, кстати, рядом бредет под номером 677898 на спине, ноя, что датчик движения натер ему ногу, а вечером — вкусный гамбургер и отбой в уютном бараке. Красота!

А сколько можно новых концертных площадок построить, сколько Евровидений провести на сэкономленный военный бюджет, сколько новых музыкальных шоу запустить — в груди аж дыханье сперло от таких сияющих перспектив.

Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников, архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На земле, в небесах и на море: революция "Калашникова"
Кстати, насчет музыкальных шоу и поисков новых талантов: есть небольшое предложение по изменению их формата в более полезную для страны сторону.

Например, шоу "Колос". В креслах, спиной к сцене, сидят опытные заслуженные механизаторы нечерноземной полосы. На сцене под светом лазеров и софитов высится неисправный зерноуборочный комбайн СК-5 "Нива" 1982 года выпуска.

Конкурсанты, один за другим, пытаются его починить и завести.

Члены жюри чутко прислушивается к звукам. Вот один из них не выдерживает, жмет кнопку и поворачивается лицом к сцене. Аудитория взрывается овациями. Старый механизатор вытирает слезу:

— Изумительный, наполненный чувственностью дизельный баритон! Полнокровные, глубокие ноты соломотряса вкупе с чувственным звучанием вентилятора решеток очистки. Ты в моей бригаде, сынок, поздравляю!

Сергей Лазарев на репетиции первого полуфинала 61-го международного конкурса песни Евровидение - 2016 в Стокгольме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Смотреть страшно": Сергея Лазарева возмутил памятник Калашникову
Паренек в комбинезоне роняет ударный ключ на пятьдесят на пол и закрывает счастливое лицо руками.
…………..

Шоу "Точь-в-точь".

Все затихают, на сцену выходит слесарь пятого разряда Петров и раскладывает на столике молоток, паяльник, отвертки и детали от телевизора "Рубин-714". Свет в студии гаснет, через три минуты включается, Петров держит в руке только что собранный им iPhone X и улыбается.

© REUTERS / Stephen LamТестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино

Аудитория ахает, жюри не верит своим глазам и бежит на сцену сравнивать кустарщину со своими фабричными. Точь-в-точь!

Только у айфона Петрова оперативная память в 100 гигабайт, разрешение — 15 тысяч пикселей, функция распознавания мыслей и батарея на пять лет без подзарядки. В восьмидесятых Петров работал в закрытом оборонном НИИ, откуда его поперли за злоупотребление спиртным, но руки-то помнят.

Себестоимость изделия — бутылка коньяка, скромно делится слесарь, и некоторые члены жюри, купившие оригинал за девяносто тысяч, падают в обморок.
……………

Реалити-шоу "Танк-2".

Молодые конструкторы целыми днями увлеченно собирают новый экспериментальный танк с уникальными характеристиками. Ребята спорят и порой даже ссорятся из-за разных взглядов на технологические решения.

Изготовление патронов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
День оружейника в России
— Ты опять за свое, Оль? Как ты не понимаешь, что силовое поле будет мешать работе радаров, поэтому антенну нужно переделать!

— Ты всегда со мной споришь! Тебе нравится меня доставать! Не нужно ее переделывать, достаточно расположить ее в районе боевого лазерного модуля, заодно используя его как дополнительный ретранслятор!

— Дура!

— Сам дурак!

Вся страна с интересом наблюдает — уговорит ли Саша Олю?

Победитель получает право трудоустройства на Уралвагонзавод.
……….

"Ледниковый период".

Участники шоу должны починить в пургу снегоход, оборудовать жилище на айсберге, втроем на надувной лодке перехватить норвежский эсминец и допросить капитана в его каюте, запрячь собачью упряжку и подружиться с белым медведем.
…………..

Фрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Скульптор Щербаков готов внести изменения в памятник Калашникову
"Давай порежемся".

Бойцы ССО соревнуются, кто, используя лишь холодное оружие, быстрее захватит замаскированный командный пункт террористов в Сирии и разговорит их американского инструктора.
…………..

"Наедине со всеми".

Политическое шоу о полной международной изоляции России.
…………..

Не оставит зрителей равнодушными и шоу "Минута Славы".

Лысый украинский политолог должен продержаться минуту на ринге против чемпиона Чечни по боям без правил. Состав противников в течение шоу постоянно меняется, так как Слава может попросить суд поединком и вызвать в качестве своего бойца кого-то из польских политологов, украинских экспертов или представителей российской либеральной оппозиции. Аслану, как понимаете, без разницы.

Прошу рассматривать этот текст как рационализаторское предложение.

Приятного просмотра!

В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПамятник всемирно известному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Памятник всемирно известному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа церемонии открытия памятника присутствовала дочь оружейника, президент Межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова.Дочь Михаила Калашникова на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия памятника присутствовала дочь оружейника, президент Межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМонумент представляет собой скульптуру знаменитого оружейника с автоматом АК-47 в руках.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Монумент представляет собой скульптуру знаменитого оружейника с автоматом АК-47 в руках.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВысота памятника составила семь с половиной метров.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Высота памятника составила семь с половиной метров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзначально, установить памятник Калашникову планировали в Оружейном переулке Москвы в январе, однако из-за погодных условий открытие перенесли на май, а позже - на День оружейника, который отмечается 19 сентября.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Изначально, установить памятник Калашникову планировали в Оружейном переулке Москвы в январе, однако из-за погодных условий открытие перенесли на май, а позже - на День оружейника, который отмечается 19 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДочь Михаила Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника.Дочь М.Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дочь Михаила Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАвтором памятника является народный художник России Салават Щербаков.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автором памятника является народный художник России Салават Щербаков.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИнициатором установки памятника Михаилу Калашникову выступило Российское военно-историческое общество.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Инициатором установки памятника Михаилу Калашникову выступило Российское военно-историческое общество.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа открытии памятника присутствовали министр культуры Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков.Министр культуры РФ Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На открытии памятника присутствовали министр культуры Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.
/
Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
mylnikov.evgenii
Большое спасибо !!!! Улыбнуло не по детски !)
08:15
23.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена