Только бизнес: почему Порошенко в Нью-Йорке пресмыкался перед Трампом

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Подходящий к концу визит Петра Порошенко в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН оказался провальным: проект резолюции в ООН по поводу миротворческой миссии на Донбассе, несмотря на громкие заявления президента Украины, так и не появился. Зато на встрече Порошенко с Трампом американский президент возложил на украинского коллегу обязанность заботиться на Украине об американском бизнесе.

На Украине не пишут резолюции

Главная цель, которая формально стояла перед Порошенко во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН — довести cвое "понимание" миротворческой миссии ООН на Донбассе. Тут, как известно, есть два подхода — российский и украинский.

Российский вариант заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна находиться на линии соприкосновения сторон — ополченцев из непризнанных республик и боевых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Иной взгляд у Украины. Киев полагает, что миротворцы должны находиться, прежде всего, на донецком отрезке российско-украинской границы, а уж потом и по всей территории гражданского конфликта.

Однако этот вариант Россия не поддерживает главным образом по гуманитарным соображениям. Очевидно, что ВСУ и прежде всего входящие в их состав добровольческие батальоны, состоящие в основном из вооруженных радикалов и националистов, а так же Служба Безопасности Украины и МВД страны в этом случае получат неограниченные возможности расправляться с противниками режима, то есть большинством жителей ДНР и ЛНР.

Поэтому российская сторона предлагает поэтапный подход, как это и закреплено в минских соглашениях: сначала имплементация парламентом Украины политической части соглашений (амнистия для участников конфликта, законодательное предоставление отдельным районам Донбасса статуса особых территорий, проведение выборов местных органов власти), а потом уже и обеспечение полного контроля над российско-украинской границей.

Свое видение миротворческой миссии на Донбассе Россия оформила в виде проекта резолюции СБ ООН.

А вот Украина, как утверждает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, свой проект резолюции в Совет Безопасности ООН не внесла вообще. Как пишут украинские СМИ, Украина и не собирается вносить такую резолюцию. То есть Порошенко просто-напросто саботирует любое, даже минимальное движение к миру.

Просто настоящая цель визита была совсем другой.

Цена американского "счастья"

На встрече с Трампом украинский президент, как и положено, выразил благодарность и даже заявил, что "испытал счастье". Вот только Порошенко почему-то только не уточнил вопрос о цене этого "счастья".

Дело в том, что на предыдущей встрече (июнь 2017 года) президенты Трамп и Порошенко договорились о поставках американского угля на Украину, который был доставлен в порт Южный (Одесская область) 13 сентября. Этот уголь оказался в полтора раза дороже того, который получала Украина до сих пор из РФ и вдвое дороже донецкого, от которого Киев отказался под давлением радикалов.

Трамп, в свою очередь, прямо поручил Порошенко оказать поддержку коммерсантам из США, работающим на Украине: "хорошенько позаботьтесь о них (об американских компаниях — прим. Ред.), Окей? Хорошенько!"

Как утверждают украинские СМИ, главными бенефициарами при распределении государственных заказов, в том числе и на военное имущество, средства на которое выделяют США и их союзники, на Украине оказываются сам президент и его бизнес-партнеры.

Поэтому, видимо, на встрече с Порошенко, Трамп для усиления дважды подчеркивает, что Порошенко должен заботиться об американском бизнесе, а не только о своем собственном.