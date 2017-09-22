Только бизнес: почему Порошенко в Нью-Йорке пресмыкался перед Трампом

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Подходящий к концу визит Петра Порошенко в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН оказался провальным: проект резолюции в ООН по поводу миротворческой миссии на Донбассе, несмотря на громкие заявления президента Украины, так и не появился. Зато на встрече Порошенко с Трампом американский президент возложил на украинского коллегу обязанность заботиться на Украине об американском бизнесе.
На Украине не пишут резолюции
Главная цель, которая формально стояла перед Порошенко во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН — довести cвое "понимание" миротворческой миссии ООН на Донбассе. Тут, как известно, есть два подхода — российский и украинский.
Российский вариант заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна находиться на линии соприкосновения сторон — ополченцев из непризнанных республик и боевых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Иной взгляд у Украины. Киев полагает, что миротворцы должны находиться, прежде всего, на донецком отрезке российско-украинской границы, а уж потом и по всей территории гражданского конфликта.
Однако этот вариант Россия не поддерживает главным образом по гуманитарным соображениям. Очевидно, что ВСУ и прежде всего входящие в их состав добровольческие батальоны, состоящие в основном из вооруженных радикалов и националистов, а так же Служба Безопасности Украины и МВД страны в этом случае получат неограниченные возможности расправляться с противниками режима, то есть большинством жителей ДНР и ЛНР.
Поэтому российская сторона предлагает поэтапный подход, как это и закреплено в минских соглашениях: сначала имплементация парламентом Украины политической части соглашений (амнистия для участников конфликта, законодательное предоставление отдельным районам Донбасса статуса особых территорий, проведение выборов местных органов власти), а потом уже и обеспечение полного контроля над российско-украинской границей.
Свое видение миротворческой миссии на Донбассе Россия оформила в виде проекта резолюции СБ ООН.
А вот Украина, как утверждает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, свой проект резолюции в Совет Безопасности ООН не внесла вообще. Как пишут украинские СМИ, Украина и не собирается вносить такую резолюцию. То есть Порошенко просто-напросто саботирует любое, даже минимальное движение к миру.
Просто настоящая цель визита была совсем другой.
Цена американского "счастья"
На встрече с Трампом украинский президент, как и положено, выразил благодарность и даже заявил, что "испытал счастье". Вот только Порошенко почему-то только не уточнил вопрос о цене этого "счастья".
Трамп, в свою очередь, прямо поручил Порошенко оказать поддержку коммерсантам из США, работающим на Украине: "хорошенько позаботьтесь о них (об американских компаниях — прим. Ред.), Окей? Хорошенько!"
Как утверждают украинские СМИ, главными бенефициарами при распределении государственных заказов, в том числе и на военное имущество, средства на которое выделяют США и их союзники, на Украине оказываются сам президент и его бизнес-партнеры.
Поэтому, видимо, на встрече с Порошенко, Трамп для усиления дважды подчеркивает, что Порошенко должен заботиться об американском бизнесе, а не только о своем собственном.