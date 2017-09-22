Шредер про Крым: забудьте, он русский уже навсегда

Дмитрий Лекух

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер – человек опытный, авторитетный и в последнее время по-хорошему "отмороженный" на российской теме, сообщил то, о чем упорно молчат другие европейские политики.

"Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России" — ответил он на довольно провокационный вопрос журналиста из Stern, интересовавшегося на тему "а что будет после Путина".

В общем, было бы странно, если бы весьма информированный о российских делах герр Шредер ответил бы по-другому.

Можно верить или не верить тому, что говорят российские политики, включая нынешнего российского президента.

Но невозможно оспаривать или отрицать факты.

К примеру, есть основной документ, определяющий развитие пост-украинского Крыма: федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года".

На ее выполнение предусмотрено более 708 миллиардов рублей, в том числе более чем 688 миллиардов непосредственно из федерального бюджета (это безмоста через Керченский пролив). При этом, наверное, стоит отдельно отметить, что совокупные только бюджетные инвестиции Российской Федерации в Крым и Севастополь превышают всю кредитную программу МВФ всей Украине.

Смотрим дальше.

После воссоединения с Крымом в транспортном отношении полуостров немедленно выполнил завет писателя-шестидесятника Аксенова и стал "островом" — и начал действовать соответственно. В результате украинской транспортной блокады сейчас достраивается Керченский мост, а уже частично реконструированный аэропорт Симферополя начал строительство нового аэровокзального комплекса с терминалом и служебными зданиями, площадью более 78 тысяч квадратных метров, рассчитанного на обслуживание семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до десяти миллионов пассажиров в год.

При этом уже в настоящее время аэропорт Симферополя занимает пятое место среди аэропортов Российской Федерации по числу обслуживаемых пассажиров (5,2 миллионов человек в 2016 году).

Разумеется, не транспортом единым и не только строительством и модернизацией инфраструктуры жив современный Крым. Только в текущем 2017 году только субсидии в виноградарство составили 235 миллионов рублей. В планах властей (а планы российских властей в последние годы, несмотря на некоторые издержки, вполне доказательно реализуются) – заложить виноградники в Крыму на шестьдесят тысяч гектаров, увеличив общероссийские показатели вдвое.

Всего же на развитие сельского хозяйства Крыма до 2017 года было выделено почти двадцать пять миллиардов рублей.

Еще агрессивней "аннексия Крыма" в промышленности.

Ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая такие, как судостроительные "Море" и "Залив", Евпаторийский авиационный завод и т.д. уже включены в систему российского оборонного заказа, вследствие чего модернизируются и переоснащаются.

Кстати. Как известно, уровень жизни на Украине в "постмайданный период" прилично упал. А уровень жизни крымчан, полуостров которых в ужасе "дал по тапкам" после государственного переворота в Киеве, прилично вырос даже по сравнению с благословенными для украинской экономики временами правления "вороватой панды". Да, это во многом произошло благодаря росту зарплат "бюджетников" и пенсий, которые постепенно доводятся до общефедерального уровня, но, см. выше, это далеко не все. Крым на настоящий момент является едва ли не образцовым в смысле инкорпорирования в "материнскую" экономику: даже воссоединение объединенной германской экономики происходило куда более болезненно. И многие дисбалансы между немецкими "востоком" и "западом" являются довольно болезненными до сих пор.

А Крым и Севастополь, по сути, никода не становились "снова русскими землями": они ими просто никогда не переставали быть.

И сейчас это просто сложный, но благодатный российский регион, со своей спецификой, безусловно. Но существующий, живущий именно внутри Российской Федерации, и по другому свою жизнь просто не представляющий. И соответственно слова мудрого германского экс-канцлера Герхарда Шредера – это не декларация, а просто констатация факта. Как, кстати, и его предупреждение о риске отчуждения России и Германии именно по причине нежелания части немецких элит признавать очевидное.