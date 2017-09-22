Шредер про Крым: забудьте, он русский уже навсегда

Дмитрий Лекух
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер – человек опытный, авторитетный и в последнее время по-хорошему "отмороженный" на российской теме, сообщил то, о чем упорно молчат другие европейские политики.
В общем, было бы странно, если бы весьма информированный о российских делах герр Шредер ответил бы по-другому.
Можно верить или не верить тому, что говорят российские политики, включая нынешнего российского президента.
Но невозможно оспаривать или отрицать факты.
К примеру, есть основной документ, определяющий развитие пост-украинского Крыма: федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года".
Смотрим дальше.
После воссоединения с Крымом в транспортном отношении полуостров немедленно выполнил завет писателя-шестидесятника Аксенова и стал "островом" — и начал действовать соответственно. В результате украинской транспортной блокады сейчас достраивается Керченский мост, а уже частично реконструированный аэропорт Симферополя начал строительство нового аэровокзального комплекса с терминалом и служебными зданиями, площадью более 78 тысяч квадратных метров, рассчитанного на обслуживание семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до десяти миллионов пассажиров в год.
При этом уже в настоящее время аэропорт Симферополя занимает пятое место среди аэропортов Российской Федерации по числу обслуживаемых пассажиров (5,2 миллионов человек в 2016 году).
Всего же на развитие сельского хозяйства Крыма до 2017 года было выделено почти двадцать пять миллиардов рублей.
Еще агрессивней "аннексия Крыма" в промышленности.
Ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая такие, как судостроительные "Море" и "Залив", Евпаторийский авиационный завод и т.д. уже включены в систему российского оборонного заказа, вследствие чего модернизируются и переоснащаются.
И сейчас это просто сложный, но благодатный российский регион, со своей спецификой, безусловно. Но существующий, живущий именно внутри Российской Федерации, и по другому свою жизнь просто не представляющий. И соответственно слова мудрого германского экс-канцлера Герхарда Шредера – это не декларация, а просто констатация факта. Как, кстати, и его предупреждение о риске отчуждения России и Германии именно по причине нежелания части немецких элит признавать очевидное.