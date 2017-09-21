Зона депортации: США сдают ключевые позиции в Сирии

Илья Плеханов, для РИА Новости

Недавно стало известно, что американские войска разрушили и оставили свой форпост в Сирии, расположенный в пункте Закф на юго-востоке провинции Хомс. Закф находится в 60-70 километрах северо-восточнее Ат-Танфа, где сейчас размещена единственная в Сирии крупная военная база международной коалиции вне курдских территорий. Интересно, что британский спецназ оставил Закф еще в начале сентября. США стремительно теряют контроль над ситуацией в этой части Сирии. Ранее американцам не удалось помешать правительственным силам и проиранскому ополчению форсировать Евфрат и выйти к Дейр-эз-Зору.

Постоянно-временное присутствие

Американцы и поддерживаемые ими группировки сирийской "умеренной" оппозиции закрепились в Закфе в июне этого года, чтобы помешать продвижению правительственных сил и проиранского ополчения к Ат-Танфу и иракской границе. Это произошло сразу после того, как войска Асада окружили "умеренных" в регионе, отрезав их от ИГ*.

Закф тогда стал передовым пунктом так называемого "радиуса безопасности" вокруг Ат-Танфа. Американцы периодически наносили воздушные удары по наступающему проиранскому ополчению и не давали шиитским подразделениям как следует закрепиться. В самом Ат-Танфе коалиция "окопалась" еще в начале 2017 года.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на этой неделе заявил журналистам, что американцы в Сирии никому не уступили и пяди занятой территории. Однако полковник Райан Диллон, спикер сил коалиции в Сирии, сказал другое: уход из Закфа был рутинным действием, США покидают свои временные позиции в Сирии в соответствии с оперативной обстановкой.

© AP Photo / Karim Kadim Полковник армии США Райан Диллон во время пресс-конференции © AP Photo / Karim Kadim Полковник армии США Райан Диллон во время пресс-конференции

Изначально США надеялись, что подготовленные ими в Ат-Танфе группировки "Магхавар аль-Тхавара" и "Шухада Эль-Карьятайн" смогут захватить больше территории вдоль границы с Ираком, перейти в наступление на Дейр-эз-Зор и подойти к Дамаску с востока. Но судьба распорядилась иначе: успех армии Асада и прорыв к Дейр-эз-Зору лишили смысла пребывание оппозиции и сил коалиции в Ат-Танфе, которые объясняли свое присутствие там подготовкой операций против ИГ*.

Уходя уходи

Американцы и их арабские партнеры сейчас пытаются подтолкнуть поддерживаемые группировки к побегу из Сирии в лояльную Иорданию, но оппозиция по непонятным причинам с этим не спешит. Потому, возможно, что в Иордании ветер тоже меняется: местные политики осознали, что американская поддержка иссякает, и сменили тон по отношению к правительственным силам САР на более дружелюбный.

По данным израильских источников, в ближайшее время американцев эвакуируют из Ат-Танфа воздухом. Сотни западных военных инструкторов, спецназовцев и ранее переброшенная сюда артиллерия оказались окруженными с трех сторон. Но полковник Райан Диллон сделал хорошую мину при плохой игре и заявил, что американцы в Ат-Танфе находились временно и засиживаться там не собирались.

Со стратегической точки зрения потеря "умеренными" Ат-Танфа позволит Дамаску установить наземный коридор из Ирана к сирийскому и ливанскому побережью Средиземного моря и поставит крест на перспективах "умеренных" снова "открыть фронт" против сил Асада с помощью США.

Более того, ликвидация этого поста "умеренной оппозиции" у границы с Ираком и поражение ИГ* вокруг Дейр-эз-Зора позволит правительству САР взять под контроль всю территорию страны, кроме курдской части, оставив оппозиции лишь Идлиб, Дераа и мелкие анклавы.

Смена погоды

Интересно, что сменилась риторика и самих американцев. Призывы к уходу Асада звучат все реже, а представители коалиции главной целью своего присутствия в Сирии заявляют лишь борьбу с ИГ* и подчеркивают, что останутся там до тех пор, пока все очаги сопротивления террористов не будут ликвидированы.

Впрочем, глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке мягко напомнил, что конечное решение этого вопроса будет не за американцами: "Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии она все-таки там незваный гость".

*Террористическая организация, запрещена в России.