Запад не зря испугал "Запад-2017". Ведь Россия больше не добрая

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Учения "Запад-2017" дали очередные многочисленные поводы для российской публики, интересующейся политикой, развлечься, наблюдая за крайне эмоциональной, на грани нервного срыва, реакцией на них наших ближайших западных соседей, в первую очередь прибалтийских. Из последнего особое внимание, безусловно, привлекла реакция Литвы на якобы нарушение воздушного пространства республики российскими военными транспортными самолетами. Хотя польского министра обороны с его заявлением о том, что "в рамках учений используется ядерное оружие", вряд ли кто-то переплюнет.
Не отрицая того, что все вышеописанное имеет место, все-таки стоит взглянуть на ситуацию чуть внимательнее. И тогда обнаружится, что с их стороны, со стороны властей и элит восточноевропейских государств, — это совсем не игра.
Правда состоит в том, что они действительно боятся России. И более того — если вглядеться совсем уж глубоко — становится ясно, что этот их страх небезоснователен. У их страха перед Россией есть вполне серьезные и абсолютно рациональные мотивы, которые стоит понять и осознать.
Кстати, сделать это несложно, достаточно просто взглянуть на происходящие в мире события их глазами.
Во-вторых, вернувшаяся Россия демонстрирует весьма непривычные для себя прежней повадки — отсутствие сентиментальности относительно тех, кого она столетиями звала братскими народами, и рациональность, больше похожую на изощренный цинизм. Она уже заставила их платить (вместо традиционного прощения) — торговыми ограничениями, продовольственным эмбарго и прямыми многомиллионными штрафными санкциями (привет Болгарии за нарушение контракта по АЭС "Белене").
Достаточно взглянуть на то, как Россия поступила с Украиной, чей народ она воспринимала не просто как братский, а как часть себя самой. Фактически в отношении Украины Россией был выбран самый безжалостный вариант из возможных: она предоставлена своей судьбе, а если требуется, Москва в собственных интересах действует так, что ситуация там усугубляется.
Вполне очевидна мысль, которая приходит в голову российским соседям: если Россия в своей политике освободилась от сентиментальных чувств к Украине, насколько же она может быть цинична в своих решениях и жестка в действиях в отношении остальных?
Россия наращивает военные мускулы демонстративно и на всей возможной скорости. А еще идет нескрываемая полномасштабная подготовка по линии мобилизационных мероприятий и в области гражданской обороны.
Наши соседи вполне могут понимать, что демонстративность и открытость этой подготовки прямо указывают на то, что Россия руководствуется классическим принципом "хочешь мира — готовься к войне", что она надеется таким образом предотвратить возможный военный конфликт. Но им от этого не легче.
А есть еще общая мировая ситуация, которую наши тревожные соседи не могут игнорировать. Мировая ситуация распада сложившейся иерархии держав, деградации глобального гегемона, вырождения элит и масштабного роста общей нестабильности.
И надежды, что в этой ситуации пресловутое "ружье на стене" не выстрелит, все меньше. Хотя, как показывает история, русские наверняка все в итоге повернут так, что потом смогут сказать: "Они первые начали".
Так что какие-нибудь латвийские власти, переполошившиеся из-за сбоев мобильной связи в стране, можно понять. В конце концов, Россия действительно мировой лидер в сфере РЭБ.
Поэтому рассчитывать им остается, конечно, не на "Россия нас пожалеет", а на "России мы не нужны".