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Запад не зря испугал "Запад-2017". Ведь Россия больше не добрая

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Учения "Запад-2017" (165)
10:5021.09.2017
(обновлено: 11:02 21.09.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Учения "Запад-2017" дали очередные многочисленные поводы для российской публики, интересующейся политикой, развлечься, наблюдая за крайне эмоциональной, на грани нервного срыва, реакцией на них наших ближайших западных соседей, в первую очередь прибалтийских. Из последнего особое внимание, безусловно, привлекла реакция Литвы на якобы нарушение воздушного пространства республики российскими военными транспортными самолетами. Хотя польского министра обороны с его заявлением о том, что "в рамках учений используется ядерное оружие", вряд ли кто-то переплюнет.

Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
Над нервным  — а местами едва ли не истерическим — отношением наших западных соседей к "русской угрозе" в России принято посмеиваться, а попытки понять его обычно заканчиваются на констатации "они не могут не понимать, что это бред, а значит, это просто игра на публику для извлечения тех или иных выгод для себя". В этом же контексте рассматриваются и русофобская пропаганда внутри этих стран, и раскручивание маховика общественного страха перед российской агрессией. В них видят исключительно механизмы решения тех или иных внутренних проблем, в частности переключение внимания общества от действительно важных тем на искусственно раздутые.

Не отрицая того, что все вышеописанное имеет место, все-таки стоит взглянуть на ситуацию чуть внимательнее. И тогда обнаружится, что с их стороны, со стороны властей и элит восточноевропейских государств, — это совсем не игра.

Правда состоит в том, что они действительно боятся России. И более того — если вглядеться совсем уж глубоко — становится ясно, что этот их страх небезоснователен. У их страха перед Россией есть вполне серьезные и абсолютно рациональные мотивы, которые стоит понять и осознать.

© РИА Новости / Алексей Дружинин, Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля. На втором плане слева - Большой Кремлевский дворец
© РИА Новости / Алексей Дружинин, Антон Денисов
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Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. На втором плане слева - Большой Кремлевский дворец

Кстати, сделать это несложно, достаточно просто взглянуть на происходящие в мире события их глазами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко объяснил, почему наблюдал за учениями "Запад" отдельно от Путина
Во-первых, Россия в очередной раз обманула весь мир и вместо того чтобы умереть, предоставив свои ресурсы в распоряжение мирового сообщества, умудрилась не просто выжить, но и вернуться на мировую арену в неплохой спортивной форме.

Во-вторых, вернувшаяся Россия демонстрирует весьма непривычные для себя прежней повадки — отсутствие сентиментальности относительно тех, кого она столетиями звала братскими народами, и рациональность, больше похожую на изощренный цинизм. Она уже заставила их платить (вместо традиционного прощения) — торговыми ограничениями, продовольственным эмбарго и прямыми многомиллионными штрафными санкциями (привет Болгарии за нарушение контракта по АЭС "Белене").

Достаточно взглянуть на то, как Россия поступила с Украиной, чей народ она воспринимала не просто как братский, а как часть себя самой. Фактически в отношении Украины Россией был выбран самый безжалостный вариант из возможных: она предоставлена своей судьбе, а если требуется, Москва в собственных интересах действует так, что ситуация там усугубляется.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акция протеста против депутатской неприкосновенности жгут файеры у здания Верховной рады Украины в Киеве. 15 июля 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акция протеста против депутатской неприкосновенности жгут файеры у здания Верховной рады Украины в Киеве. 15 июля 2017

Вполне очевидна мысль, которая приходит в голову российским соседям: если Россия в своей политике освободилась от сентиментальных чувств к Украине, насколько же она может быть цинична в своих решениях и жестка в действиях в отношении остальных?

Военнослужащие во время учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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На учениях "Запад-2017" остановили наступление "противника"
В-третьих, и это, наверное, самое главное — Россия готовится к войне. На самом деле готовится. Причем в первую очередь именно на западном направлении. "Запад-2017" отражают значимый и абсолютно реальный тренд российской военной политики.

Россия наращивает военные мускулы демонстративно и на всей возможной скорости. А еще идет нескрываемая полномасштабная подготовка по линии мобилизационных мероприятий и в области гражданской обороны.

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Наши соседи вполне могут понимать, что демонстративность и открытость этой подготовки прямо указывают на то, что Россия руководствуется классическим принципом "хочешь мира — готовься к войне", что она надеется таким образом предотвратить возможный военный конфликт. Но им от этого не легче.

Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Напуганный до смерти Запад, или Ремарки на полях учений
Потому что помимо латинского принципа para bellum мир также знает два русских: один классический — про висящее на стене ружье, а второй современный: "Россия больше никогда не будет воевать на своей территории".

А есть еще общая мировая ситуация, которую наши тревожные соседи не могут игнорировать. Мировая ситуация распада сложившейся иерархии держав, деградации глобального гегемона, вырождения элит и масштабного роста общей нестабильности.

И надежды, что в этой ситуации пресловутое "ружье на стене" не выстрелит, все меньше. Хотя, как показывает история, русские наверняка все в итоге повернут так, что потом смогут сказать: "Они первые начали".

Российские военные летчики сообщают о прибытии на авиабазу в Беларуси на военные учения Запад-2017. 12 сентября 2017
© AFP 2017 / Vayar Military Agency
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Но прибалтам, полякам и прочим восточным европейцам от этого не легче. Потому что если, как говорится, "бахнет", то первыми под раздачу попадут именно они. А учитывая упомянутую потерю сентиментальности России относительно восточноевропейских народов — их страхи уже не так смешны.

Так что какие-нибудь латвийские власти, переполошившиеся из-за сбоев мобильной связи в стране, можно понять. В конце концов, Россия действительно мировой лидер в сфере РЭБ.

Поэтому рассчитывать им остается, конечно, не на "Россия нас пожалеет", а на "России мы не нужны".

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