Порошенко на Генассамблее ООН: головокружение до полной потери реальности

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко произнесет речь на Генеральной Ассамблее ООН, в которой, судя по всему, будет представлена его обновленная внешнеполитическая доктрина, рисующая головокружительные по своей наглости перспективы.
Геополитические фантазии украинского президента противоречат реальному положению дел внутри страны — самой бедной и коррумпированной в Европе, в которой политики ставят вопрос об импичменте президента, а простые граждане в знак протеста захватывают административные здания.
Притязания "будильника"
Фундаментальным положением внешнеполитической доктрины президента Порошенко является противопоставление России.
Между тем, фантазирует Порошенко, именно Украина разбудила Европу. Оказывается, к началу "Революции Достоинства", то есть на рубеже 2013-2014 годов, Россия якобы держала на своих западных границах подготовленную к наступлению армию, "способную в случае необходимости реализовать любые варварские агрессивные планы Кремля".
Но этим планам не суждено было осуществиться благодаря, конечно, Украине.
После такого исторического вступления, которым Порошенко порадовал 15 сентября участников ежегодной международной Ялтинской конференции (проходившей, естественно, в Киеве), наступает момент притязаний, то есть конкретных претензий и просьб президента Украины о финансовой и прочих компенсациях.
Во-первых, Киеву от США нужны деньги на оборонительное оружие. Как известно, конгресс США уже одобрил сумму в размере 500 миллионов долларов, и теперь Порошенко ожидает принятия "окончательного политического решения".
Но это только начало расчетов Запада с Украиной, принявшей на себя удар "хищного Востока". Потому что, полагает Порошенко, дальше "это открывает возможности для предоставления нам (то есть Украине. — Прим. ред.) аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады и других государств".
В-третьих, Порошенко абсолютно не устраивает нынешнее почти бесправное положение президента Украины в качестве главы государства, которое входит всего лишь в ассоциацию с ЕС. Он страстно хочет видеть себя полноценным участником "семьи" европейских лидеров при обсуждении дальнейших перспектив Евросоюза на ближайшем саммите.
Так он оценивает свои страдания в качестве главы государства, ставшего для Европы "будильником".
Миссия невыполнима
Другие темы, которые в последнее время постоянно поднимает Порошенко, это реформирование Организации Объединенных Наций и введение миротворческих сил в Донбасс.
Прежде всего он предлагает изменить статус и состав Совета Безопасности, в котором Россия имеет право вето. И здесь предложения президента Украины кардинальны — право вето с России снять, а статус Украины повысить.
Несколько сложнее ситуация с миротворческим корпусом в Донбассе.
Дело в том, что Порошенко сам неоднократно предлагал введение "голубых касок" на неподконтрольные Украине территории ДНР и ЛНР. А вот когда Россия выдвинула идею размещения миротворческих сил в зоне боевых действий, у Украины возникла заминка.
Так, бывший премьер страны Арсений Яценюк предложил (не без консультаций с президентом) ограничиться размещением миссии только на границе России и Украины. А с Донбассом, мол, мы и сами справимся.
Однако с учетом репрессий, которым подвергает украинская власть своих граждан даже на подконтрольной ей территории (обыски, аресты, суды и тюрьмы), оставить Донбасс на растерзание Киеву просто невозможно. И это хорошо понимают в Европе. Так, бывший премьер Украины Тони Блэр предупреждает, что введение миротворческой миссии на всей территории Донбасса может оказаться не таким уж благом для Киева.
С народом не повезло
Но, пожалуй, самая главная проблема Порошенко — это то, что ждет его дома уже после возвращения с Генассамблеи ООН.
Еще больше врагов у президента Украины оказалось на западе страны. Так, депутаты Ивано-Франковского областного совета назвали лишение Саакашвили украинского гражданства "расправой с политическими оппонентами и собственным народом". А в Верховной раде вообще стали готовить импичмент президента.
А тут и с соратниками как-то не повезло с точки зрения европейской толерантности. В ситуации с Саакашвили президента горячо поддержали представители двух партий — Радикальной партии Украины Ляшко и еще более радикальной "Свободы", от которой в Европе отворачиваются как от чего-то весьма неприятно пахнущего.
Они протестуют против коррупции и приписок, в результате которых не была обеспечена безопасность детей, погибших во время пожара в детском лагере "Виктория". В той самой "Виктории", которую весной нынешнего года сам Порошенко торжественно открывал.