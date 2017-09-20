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Порошенко на Генассамблее ООН: головокружение до полной потери реальности

20:1720.09.2017
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© AFP 2017 / Angela WeissПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко произнесет речь на Генеральной Ассамблее ООН, в которой, судя по всему, будет представлена его обновленная внешнеполитическая доктрина, рисующая головокружительные по своей наглости перспективы.

Геополитические фантазии украинского президента противоречат реальному положению дел внутри страны — самой бедной и коррумпированной в Европе, в которой  политики ставят вопрос об импичменте президента, а простые граждане в знак протеста захватывают административные здания.

Притязания "будильника"

Фундаментальным положением внешнеполитической доктрины президента Порошенко является противопоставление России.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017
© REUTERS / Shannon Stapleton
Пенс и Порошенко покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН
По его словам, Россия "затерялась в 18-м веке", в отличие от Украины, которая "де-факто стала восточной границей объединенной Европы". При этом Украина, полагает Порошенко, "это — символ, это — неотъемлемая часть имперского величия, без которой Кремль эту империю просто не может представить".

Между тем, фантазирует Порошенко, именно Украина разбудила Европу. Оказывается, к началу "Революции Достоинства", то есть на рубеже 2013-2014 годов, Россия якобы держала на своих западных границах подготовленную к наступлению армию, "способную в случае необходимости реализовать любые варварские агрессивные планы Кремля".

Но этим планам не суждено было осуществиться благодаря, конечно, Украине.

После такого исторического вступления, которым Порошенко порадовал 15 сентября участников ежегодной международной Ялтинской конференции (проходившей, естественно, в Киеве), наступает момент притязаний, то есть конкретных претензий и просьб президента Украины о финансовой и прочих компенсациях.

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр порошенко выступает на 14-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. 15 сентября 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр порошенко выступает на 14-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. 15 сентября 2017

Во-первых, Киеву от США нужны деньги на оборонительное оружие. Как известно, конгресс США уже одобрил сумму в размере 500 миллионов долларов, и теперь Порошенко ожидает принятия "окончательного политического решения".

Но это только начало расчетов Запада с Украиной, принявшей на себя удар "хищного Востока". Потому что, полагает Порошенко, дальше "это открывает возможности для предоставления нам (то есть Украине. — Прим. ред.) аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады и других государств".

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Порошенко призвал ООН развернуть миссию миротворцев в Донбассе
Во-вторых, президент прямым текстом требует от западных партнеров принятия Украины в НАТО и ЕС со всеми вытекающими из такого решения финансовыми вливаниями: "Мы будем двигаться к полноправному членству в Евросоюзе и НАТО. Это, как показали события последних лет, является настоящей гарантией украинской независимости, суверенитета, благополучия и процветания".

В-третьих, Порошенко абсолютно не устраивает нынешнее почти бесправное положение президента Украины  в качестве главы государства, которое входит всего лишь в ассоциацию с ЕС. Он страстно хочет видеть себя полноценным участником "семьи" европейских лидеров при обсуждении дальнейших перспектив Евросоюза на ближайшем саммите.

Так он оценивает свои страдания в качестве главы государства, ставшего для Европы "будильником".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПодготовка к встрече президента Украины Петра Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Подготовка к встрече президента Украины Петра Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском. 22 июня 2017

Миссия невыполнима

Другие темы, которые в последнее время постоянно поднимает Порошенко, это реформирование Организации Объединенных Наций и введение миротворческих сил в Донбасс.

Прежде всего он предлагает изменить статус и состав Совета Безопасности, в котором Россия имеет право вето. И здесь предложения президента Украины кардинальны — право вето с России снять, а статус Украины повысить.

Пункт пропуска на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Олеся Потапова
Политик: Украина хочет "югославский вариант" в Донбассе
Понятно, что такие изменения связаны фактически с пересмотром Устава ООН, что абсолютно нереально. Но зато в глазах мирового сообщества Порошенко выглядит смелым реформатором.
Несколько сложнее ситуация с миротворческим корпусом в Донбассе.

Дело в том, что Порошенко сам неоднократно предлагал введение "голубых касок" на неподконтрольные Украине территории ДНР и ЛНР. А вот когда Россия выдвинула идею размещения миротворческих сил в зоне боевых действий, у Украины возникла заминка.

Так, бывший премьер страны Арсений Яценюк предложил (не без консультаций с президентом) ограничиться размещением миссии только на границе России и Украины. А с Донбассом, мол, мы и сами справимся.

Однако с учетом репрессий, которым подвергает украинская власть своих граждан даже на подконтрольной ей территории (обыски, аресты, суды и тюрьмы), оставить Донбасс на растерзание Киеву просто невозможно. И это хорошо понимают в  Европе. Так, бывший премьер Украины Тони Блэр предупреждает, что введение миротворческой миссии на всей территории Донбасса может оказаться не таким уж благом для Киева.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Пушков: США рискуют оказаться вовлеченными в конфликт на Украине
Россия определенно не пойдет на такой вариант удушения Донбасса. Кроме того, появление миротворцев поставит Киев перед необходимостью срочного принятия законов по политической части Минских соглашений: амнистии для всех участников конфликта, назначение выборов местных органов власти, предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, то есть всего того, к чему украинская власть абсолютно не готова.

С народом не повезло

Но, пожалуй, самая главная проблема Порошенко — это то, что ждет его дома уже после возвращения с Генассамблеи ООН.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине
Во-первых, по Украине подобно пуле со смещенным центром тяжести передвигается бывший близкий друг, а ныне злейший враг, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили. Лишенный гражданства, но не лишенный возможности ездить по стране, Саакашвили собирает под свои знамена всех противников режима Порошенко. И зовет их в поход на Киев.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017

Еще больше врагов у президента Украины оказалось на западе страны. Так, депутаты Ивано-Франковского областного совета назвали лишение Саакашвили украинского гражданства "расправой с политическими оппонентами и собственным народом". А в Верховной раде вообще стали готовить импичмент президента.

А тут и с соратниками как-то не повезло с точки зрения европейской толерантности. В ситуации с Саакашвили президента горячо поддержали представители двух партий — Радикальной партии Украины Ляшко и еще более радикальной "Свободы", от которой в Европе отворачиваются как от чего-то весьма неприятно пахнущего.

Ситуация у Одесской городской администрации. 20 сентября 2017
© Фото : Поліція Одеської області
Участники митинга за отставку мэра Одессы устроили драку с полицией
Простые граждане тоже начали возмущаться. В день, когда президент Украины собрался поделиться своими фантазиями с главами других государств, разгневанные граждане Одессы, сопровождаемые сотрудниками местной полиции, захватили здание горсовета.

Они протестуют против коррупции и приписок, в результате которых не была обеспечена безопасность детей, погибших во время пожара в детском лагере "Виктория". В той самой "Виктории", которую весной нынешнего года сам Порошенко торжественно открывал.

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